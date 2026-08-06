novibet:-Τριετής-χρηματοδοτική-συμφωνία-με-την-alpha-bank

Η συμφωνία επιβεβαιώνει την οικονομική αξιοπιστία, την ωριμότητα και την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας

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Η Novibet ολοκλήρωσε τριετή χρηματοδοτική συμφωνία με την Alpha Bank, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή της πορεία. Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο της εταιρείας και αντανακλά τη συνέπεια με την οποία υλοποιεί το επιχειρηματικό της πλάνο, ενισχύοντας τη δυναμική της σε μια περίοδο σταθερής ανάπτυξης, καινοτομίας και διεθνούς επέκτασης. Παράλληλα, αναδεικνύει την οικονομική αξιοπιστία της εταιρείας, την έμφαση στη διαφάνεια και συμμόρφωση, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική προοπτική της Novibet.

Η χρηματοδότηση ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή ευελιξία της Novibet, δημιουργώντας ακόμη ισχυρότερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού και των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, με συνέπεια, υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.

«Η χρηματοδοτική συμφωνία με την Alpha Bank σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική πορεία της Novibet και ενισχύει ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της αναπτυξιακής μας δυναμικής. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας, της χρηματοοικονομικής μας ισχύος και της συνέπειας με την οποία υλοποιούμε το επιχειρηματικό μας πλάνο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Novibet από κορυφαίους θεσμικούς εταίρους.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική και χρηματοδοτική μας ευελιξία, επιτρέποντάς μας να επιταχύνουμε τις επενδύσεις μας, να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και τους μετόχους μας. Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της ηγετικής θέσης της Novibet στις αγορές όπου δραστηριοποιείται», δήλωσε ο κ. Νίκος Παπαδόγλου, Group General Manager της Novibet.