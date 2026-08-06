softbank:-Πτώση-18%-στα-κέρδη,-αλλά-ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-λόγω-intel-και-bytedance

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς τα κέρδη της SoftBank για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, χάρη στην ισχυρή αύξηση του μεριδίου της στην Intel.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς τα κέρδη της SoftBank για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, χάρη στην ισχυρή αύξηση του μεριδίου της στην Intel.

Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός γίγαντας δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο του Ιουνίου ανήλθαν σε 347,3 δισ. γεν (2,2 δισ. δολ.), επίδοση που ήταν σχεδόν διπλάσια από τις εκτιμήσεις του - στα 165,83 δισ. γεν. Ωστόσο, ήταν σχεδόν 18% μειωμένα σε ετήσια βάση.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,9% στα 2,02 τρισεκατομμύρια γιεν.

Η SoftBank σημείωσε κέρδος 1,3 τρισ. γεν από τις μετοχές που κατέχει στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Intel. Ο ιαπωνικός όμιλος είχε αποκτήσει μερίδιο 2% στην Intel για περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια στα μέσα του 2025. Η τιμή της μετοχής της Intel αυξήθηκε αστρονομικά στο τρίμηνο του Ιουνίου – πάνω από 200% – καθώς η ανάκαμψη του κατασκευαστή τσιπ άρχισε να αποδίδει αποτελέσματα. Αυτό βοήθησε το τμήμα επενδύσεων, το οποίο είναι ξεχωριστό από το Vision Fund, να καταγράψει κέρδη 1,05 τρισεκατομμυρίων γιεν.

Τα Vision Funds, τα οποία φιλοξενούν επενδύσεις που εκτείνονται από το OpenAI έως την ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, σημείωσαν κέρδος 1,7 δισ. δολ. σε αξία το πρώτο τρίμηνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,2 δισ. δολ. της αξίας του μεριδίου της SoftBank στην κινεζική εταιρεία ByteDance, η οποία αντιστάθμισε τις απώλειες σε εταιρείες όπως η PayPay.

Η Softbank δήλωσε ότι είχε επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, αντίστοιχα, στο πλαίσιο μιας πρόσθετης επένδυσης 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία.