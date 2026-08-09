Ελλάδα 2026: H οικονομία αντέχει, αλλά η ακρίβεια το πραγματικό μέτωπο για κυβέρνηση και νοικοκυριά

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να έχει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μακροοικονομικά stories της Ευρώπης. Μόνο που το 2026 το ερώτημα έχει αλλάξει.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Δεν είναι πλέον «αν αναπτύσσεται η Ελλάδα». Αναπτύσσεται και, σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθεί να κινείται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το πραγματικό ερώτημα είναι πολύ δυσκολότερο: πόσο από αυτή την ανάπτυξη φτάνει τελικά στην τσέπη του πολίτη;

Τα τελευταία στοιχεία εξηγούν γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα πρόκειται να βρεθεί στο κέντρο της οικονομικής αλλά και πολιτικής συζήτησης του φθινοπώρου. Η ανάπτυξη παραμένει θετική, οι επενδύσεις ισχυρές, ο τουρισμός καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η ανεργία υποχωρεί και το δημόσιο χρέος συνεχίζει την καθοδική του πορεία.

Απέναντι σε όλα αυτά βρίσκεται όμως ένας επίμονος αντίπαλος: η ακρίβεια.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε πληθωρισμό 3,4% τον Ιούλιο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μέσο πληθωρισμό 3,7% για ολόκληρο το 2026, κυρίως εξαιτίας του ενεργειακού σοκ. Και εδώ βρίσκεται η ουσία: εάν οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, η καλή εικόνα των μακροοικονομικών αριθμών δύσκολα μετατρέπεται σε αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η ελληνική οικονομία με πέντε αριθμούς

Δείκτης 2025 2026 2027 Αύξηση πραγματικού ΑΕΠ 2,1% 1,8% 1,6% Πληθωρισμός 2,9% 3,7% 2,4% Ανεργία 8,9% 8,3% 7,9% Δημοσιονομικό αποτέλεσμα / ΑΕΠ +1,7% +0,8% +0,6% Δημόσιο χρέος / ΑΕΠ 146,1% 140,7% 134,4%

- Spring 2026 Economic Forecast, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πίνακας περιγράφει σχεδόν ολόκληρο το ελληνικό παράδοξο.

Η οικονομία αναπτύσσεται, η ανεργία πέφτει, το Δημόσιο παράγει πλεονάσματα και το χρέος μειώνεται ταχύτατα. Ταυτόχρονα όμως ο πληθωρισμός επιταχύνεται και η ανάπτυξη αρχίζει να χάνει ταχύτητα.

Αυτό ακριβώς είναι το νέο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο μπαίνει η χώρα.

Από το 2,1% στο 1,8%: επιβράδυνση, όχι ύφεση

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα περιοριστεί από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.

Δεν πρόκειται για δραματική επιβράδυνση. Πολύ περισσότερο δεν πρόκειται για ύφεση. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η σύνθεση της ανάπτυξης, όμως, αλλάζει.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επιβραδυνθεί, καθώς το ενεργειακό κόστος απορροφά μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών. Αντίθετα, οι επενδύσεις παραμένουν ο σημαντικότερος σταθεροποιητικός μηχανισμός, με τη χώρα να δέχεται ιδιαίτερα υψηλές εισροές ευρωπαϊκών κεφαλαίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο θετικό στοιχείο της σημερινής συγκυρίας.

Η Ελλάδα δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση και στον τουρισμό. Διαθέτει έναν δεύτερο κινητήρα ανάπτυξης: τις επενδύσεις.

Το μεγάλο «μαξιλάρι» του 2026 είναι το Ταμείο Ανάκαμψης

Το 2026 αποτελεί ουσιαστικά την κορύφωση του επενδυτικού κύκλου του RRF.

Κεφάλαια κατευθύνονται σε ενεργειακά έργα, ψηφιοποίηση, μεταφορές, υποδομές, επιχειρηματικές επενδύσεις και πράσινη μετάβαση.

Η Κομισιόν περιμένει ακριβώς γι’ αυτό ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα μέσα στο 2026. Ταυτόχρονα όμως προειδοποιεί για το τι έρχεται μετά: το 2027, όταν η υλοποίηση του RRF αρχίσει να ολοκληρώνεται, η ανάπτυξη προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 1,6%.

Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μακροπρόθεσμα στοιχήματα της χώρας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να είναι μόνιμος μηχανισμός ανάπτυξης. Πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε οι σημερινές δημόσιες και συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις να δημιουργήσουν αύριο αυτοτροφοδοτούμενες ιδιωτικές επενδύσεις.

Εάν αυτό δεν συμβεί, μετά το 2027 η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα σημαντικό επενδυτικό κενό.

Τουρισμός: το μεγάλο όπλο της οικονομίας παραμένει γεμάτο

Εάν υπάρχει ένας τομέας που εξακολουθεί να υπερβαίνει τις προσδοκίες, αυτός είναι ο τουρισμός.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι εντυπωσιακά.

Στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φθάνοντας τα 5,32 δισ. ευρώ, ενώ οι εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές αυξήθηκαν κατά 20,9%. Μόνο τον Μάιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 2,43 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,9%.

Τουρισμός Ιαν.–Μάιος 2026 Μεταβολή Ταξιδιωτικές εισπράξεις +25,8% Εισερχόμενοι ταξιδιώτες +20,9% Μέση δαπάνη ανά ταξίδι +4,5% Συνολικές εισπράξεις €5,32 δισ. Πλεόνασμα ταξιδιωτικών υπηρεσιών €3,81 δισ.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται και σε μια λιγότερο εμφανή λεπτομέρεια: οι καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν περίπου 30,9% του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών στο πρώτο πεντάμηνο.

Ο τουρισμός, επομένως, δεν είναι απλώς μηχανή εισοδήματος και απασχόλησης. Είναι κρίσιμος μηχανισμός χρηματοδότησης του εξωτερικού ελλείμματος της χώρας.

Το αδύναμο σημείο που δεν πρέπει να αγνοείται: το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα λιγότερο συζητημένα προβλήματα του ελληνικού story.

Η Κομισιόν προβλέπει έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 7,1% του ΑΕΠ το 2026, από 6% το 2025.

Για μια οικονομία που θέλει να μετατραπεί σε ισχυρό παραγωγικό και εξαγωγικό κέντρο, το επίπεδο αυτό παραμένει υψηλό.

Ένα μέρος του προβλήματος είναι σχεδόν αναπόφευκτο: η μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα δημιουργεί εισαγωγές μηχανημάτων, τεχνολογικού εξοπλισμού και ενδιάμεσων αγαθών.

Αλλά ένα επίμονα υψηλό εξωτερικό έλλειμμα αποκαλύπτει και το βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας: εξακολουθούμε να εισάγουμε πολύ περισσότερα αγαθά από όσα εξάγουμε.

Η ακρίβεια επιστρέφει ως ο υπ’ αριθμόν ένα αντίπαλος

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός έφθασε τον Ιούλιο στο 3,4%.

Η Κομισιόν είναι ακόμη πιο επιφυλακτική για το σύνολο του έτους, προβλέποντας μέση αύξηση τιμών 3,7% το 2026, έναντι 2,9% το 2025.

Και αποδίδει μεγάλο μέρος της επιδείνωσης στο ενεργειακό σοκ.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη βενζίνη.

Η ενέργεια περνά σταδιακά:

μεταφορές → παραγωγή → logistics → λιανεμπόριο → τελικές τιμές.

Γι’ αυτό και το πραγματικό οικονομικό κόστος ενός ενεργειακού σοκ εμφανίζεται συχνά με καθυστέρηση.

Η συσσωρευμένη ακρίβεια είναι σημαντικότερη από τον ετήσιο πληθωρισμό

Υπάρχει όμως και κάτι που πολλές φορές χάνεται μέσα στους μηνιαίους δείκτες.

Όταν ο πληθωρισμός πέφτει, οι τιμές δεν επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα. Απλώς αυξάνονται πιο αργά.

Αυτό εξηγεί γιατί η καθημερινή εμπειρία των νοικοκυριών μπορεί να διαφέρει τόσο πολύ από την εικόνα που δίνει ένας ετήσιος πληθωρισμός 3%-4%.

Ενδεικτικά, στοιχεία της Circana για το πρώτο τρίμηνο του 2026 έδειξαν μέσο καλάθι 60 κατηγοριών FMCG στα 212,06 ευρώ για επώνυμα προϊόντα, έναντι 181,97 ευρώ το 2021 — σωρευτική αύξηση περίπου 16,5%. Στα private label η αντίστοιχη αύξηση από το 2021 ήταν ακόμη μεγαλύτερη, περίπου 19,5%.

Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα της ακρίβειας: δεν είναι μόνο ο τρέχων ρυθμός αύξησης. Είναι το πολύ υψηλότερο επίπεδο τιμών πάνω στο οποίο προστίθεται κάθε νέα ανατίμηση.

Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα γίνεται πλέον ο πολιτικός δείκτης

Κάπου εδώ η μακροοικονομία συναντά την πολιτική.

Μια κυβέρνηση μπορεί να εμφανίζει:

ισχυρό ΑΕΠ, χαμηλότερη ανεργία, πρωτογενή πλεονάσματα, υψηλότερες επενδύσεις και ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους.

Αλλά ο πολίτης αξιολογεί την οικονομία πολύ διαφορετικά.

Κοιτάζει πόσα χρήματα μένουν μετά:

το σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη, το ενοίκιο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τις υπόλοιπες πάγιες υποχρεώσεις.

Εάν λοιπόν η ονομαστική αύξηση των μισθών εξουδετερώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές, δημιουργείται ένα χάσμα ανάμεσα στη μακροοικονομική επιτυχία και στην οικονομική εμπειρία του νοικοκυριού.

Αυτό είναι πιθανότατα το σημαντικότερο πολιτικοοικονομικό ζήτημα του επόμενου διαστήματος.

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον δημοσιονομικό χώρο

Η θετική δημοσιονομική εικόνα δίνει στην κυβέρνηση ένα σημαντικό πλεονέκτημα: δυνατότητα παρεμβάσεων χωρίς επιστροφή στα μεγάλα ελλείμματα του παρελθόντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα αντιστοιχούν περίπου στο 0,6% του ΑΕΠ για το 2026, ενώ τα προσωρινά ενεργειακά μέτρα υπολογίζονται περίπου στο 0,2% του ΑΕΠ. Περιλαμβάνονται φορολογικές μειώσεις, αυξήσεις μισθών του Δημοσίου και συντάξεων, καθώς και παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά.

Κι όμως, παρά τις παρεμβάσεις, η Κομισιόν εξακολουθεί να προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ για το 2026.

Αυτό είναι σημαντικό.

Δείχνει ότι υπάρχει χώρος για στήριξη της οικονομίας χωρίς εγκατάλειψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το ελληνικό «παράδοξο» του 2026

Η συνολική εικόνα μπορεί να αποτυπωθεί απλά:

Τα ισχυρά σημεία Οι αδυναμίες Ανάπτυξη πάνω από ευρωπαϊκό μέσο όρο Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο Ισχυρές επενδύσεις Ενεργειακό κόστος Τουριστικές εισπράξεις +25,8% Πίεση πραγματικού εισοδήματος Πτώση ανεργίας Υψηλό κόστος στέγασης/καθημερινότητας Δημοσιονομικά πλεονάσματα Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών Χρέος σε σταθερή αποκλιμάκωση Εξάρτηση ανάπτυξης από RRF

Και ίσως αυτή είναι η πιο ακριβής περιγραφή της ελληνικής οικονομίας σήμερα.

Η μακροοικονομική εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από την οικονομική αίσθηση ενός σημαντικού μέρους της κοινωνίας.

Το μεγάλο ραντεβού είναι το φθινόπωρο

Το οικονομικό επιτελείο μπαίνει σε ένα κρίσιμο δίμηνο.

Η πορεία των φορολογικών εσόδων θα δείξει πόσο πραγματικός είναι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Η τουριστική περίοδος θα δώσει σαφέστερη εικόνα για το εξωτερικό ισοζύγιο. Η ενέργεια θα καθορίσει μεγάλο μέρος του πληθωριστικού προβλήματος.

Και πάνω απ’ όλα, θα πρέπει να αποφασιστεί πόσο από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο μπορεί να επιστρέψει στην οικονομία χωρίς να διακινδυνεύσει το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που απέκτησε η χώρα μετά την κρίση: τη δημοσιονομική αξιοπιστία.

Το συμπέρασμα

Η Ελλάδα του 2026 δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση ανάπτυξης. Βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ πιο σύνθετη πρόκληση: να μετατρέψει την ανάπτυξη σε πραγματική ευημερία.

Οι αριθμοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό θετικοί. ΑΕΠ +1,8%, ανεργία σε καθοδική τροχιά, τουριστικές εισπράξεις +25,8% στο πεντάμηνο, πλεονασματικός προϋπολογισμός και δημόσιο χρέος που η Κομισιόν περιμένει να πέσει από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 στο 134,4% το 2027.

Αλλά το πολιτικά καθοριστικό νούμερο δεν θα είναι τελικά ούτε το ΑΕΠ ούτε το χρέος.

Θα είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Διότι από εδώ και πέρα η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας δεν θα κρίνεται μόνο από το πόσο γρήγορα μεγαλώνει η πίτα, αλλά από το εάν ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος και η οικογένεια αισθάνονται ότι το δικό τους κομμάτι μεγαλώνει πραγματικά.

Και αυτή είναι σαφώς δυσκολότερη δοκιμασία από την επίτευξη ενός ακόμη καλού μακροοικονομικού δείκτη.