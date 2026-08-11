Ελλάδα 2.0: Οι 21 μετρήσιμες υποχωρήσεις και τα €720,9 εκατ. που αλλάζουν προορισμό

Η τελευταία αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» δεν είναι ούτε η καταστροφή των «111 περικοπών» ούτε μια απλή γραφειοκρατική τακτοποίηση. Η έρευνα του Oikonomia Research Desk, με σύγκριση της προηγούμενης και της νέας βάσης στόχων, εντοπίζει 111 γεγονότα αλλαγής, από τα οποία τουλάχιστον 21 περιλαμβάνουν καθαρή και μετρήσιμη υποχώρηση ή διαγραφή φυσικού αντικειμένου. Την ίδια στιγμή, δύο νέοι προορισμοί συνολικού ύψους €720,9 εκατ. εμφανίζονται στο σχέδιο: €370,9 εκατ. για τη διαδρομή ΑΔΜΗΕ/IPTO και €350 εκατ. για EuroHPC. Τα χρήματα αυτά, όμως, δεν αποτελούν νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα βασικά στοιχεία σε 30 δευτερόλεπτα

Η πρόταση της Κομισιόν αφορά 111 αλλαγές στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Η δική μας συντηρητική μέτρηση εντοπίζει 21 αλλαγές με σαφή ποσοτικοποιημένη μείωση ή διαγραφή output , δηλαδή 18,9% των 111.

, δηλαδή 18,9% των 111. Ένας ευρύτερος έλεγχος ανεβάζει σε 30 τις περιπτώσεις με ουσιώδη αρνητική μεταβολή ή ασθενέστερο κριτήριο.

τις περιπτώσεις με ουσιώδη αρνητική μεταβολή ή ασθενέστερο κριτήριο. Περίπου 40 αλλαγές είναι κυρίως διοικητικές, απλουστεύσεις ή τεχνικές αναδιατυπώσεις.

είναι κυρίως διοικητικές, απλουστεύσεις ή τεχνικές αναδιατυπώσεις. Δύο νέοι προορισμοί απορροφούν €720,9 εκατ. : €370,9 εκατ. προς DES ΑΔΜΗΕ/IPTO και €350 εκατ. προς EuroHPC.

: €370,9 εκατ. προς DES ΑΔΜΗΕ/IPTO και €350 εκατ. προς EuroHPC. Οι επιχορηγήσεις των €18,220 δισ. και τα δάνεια των €17,728 δισ. παραμένουν αμετάβλητα.

και τα δάνεια των παραμένουν αμετάβλητα. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του σχεδίου μειώνεται μόλις κατά περίπου €76,24 εκατ. ή 0,21%.

Τι αλλάζει

Η ουσία δεν βρίσκεται στο αν «χάνονται» ευρωπαϊκά κονδύλια. Η έρευνα δεν το τεκμηριώνει.

Βρίσκεται στη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είχε δεσμευθεί η χώρα να παραδώσει και σε αυτό που προβλέπεται πλέον να θεωρηθεί ολοκληρωμένο.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από ελληνικό αίτημα της 8ης Μαΐου 2026 και ότι αφορούν 111 μέτρα λόγω αντικειμενικών περιστάσεων, τεχνικών δυσκολιών, χαμηλότερης ζήτησης, καθυστερήσεων, καλύτερων εναλλακτικών και απλουστεύσεων. Η πρόταση κατατέθηκε στις 23 Ιουλίου.

Το Oikonomia Research Desk έθεσε διαφορετικό ερώτημα:

Ανεξαρτήτως της θεσμικής αιτιολόγησης, πόσο φυσικό αντικείμενο εξακολουθεί να απαιτείται για να θεωρηθεί ένα μέτρο ολοκληρωμένο;

Εκεί εμφανίζεται η πραγματική ιστορία.

Γιατί έχει σημασία

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι performance-based μηχανισμός. Δεν αρκεί δηλαδή να υπάρχουν εγκεκριμένα ποσά: οι εκταμιεύσεις συνδέονται με συγκεκριμένα milestones και targets.

Επομένως, όταν αλλάζει ένας στόχος από 83.400 σε 69.730 κατοικίες ή από 45.000 σε 12.500 συστήματα POS, η χρηματοδοτική οροφή μπορεί να παραμένει ίδια, αλλά το μετρήσιμο output που απαιτείται για την ολοκλήρωση της δέσμευσης δεν είναι πλέον το ίδιο.

Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από την απλή συζήτηση περί «απορρόφησης».

Ο λογαριασμός των 111 αλλαγών

Δείκτης Αποτέλεσμα Συνολικά γεγονότα αλλαγής 111 Καθαρές ποσοτικοποιημένες μειώσεις/διαγραφές 21 Μερίδιο strict reductions 18,9% Ευρύτερο material-negative screen 30 Κυρίως διοικητικές αλλαγές 40 Δύο νέοι προορισμοί €720,9 εκατ. DES ΑΔΜΗΕ/IPTO €370,9 εκατ. EuroHPC €350 εκατ. Μεταβολή συνολικού εκτιμώμενου κόστους -€76,24 εκατ. Επιχορηγήσεις ΕΕ αμετάβλητες €18,220 δισ. Δάνεια ΕΕ αμετάβλητα €17,728 δισ.

Η κατάταξη των 21, 30 και 40 περιπτώσεων αποτελεί editorial/data classification του Oikonomia Research Desk και όχι επίσημη κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 30 περιλαμβάνει τις 21 strict περιπτώσεις συν εννέα πρόσθετες περιπτώσεις με ασθενέστερο ή αλλοιωμένο output.

Από τις 83.400 κατοικίες στις 69.730

Μία από τις καθαρότερες περιπτώσεις αφορά τις ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών.

Ο προηγούμενος στόχος ήταν 83.400 κατοικίες. Ο νέος στόχος γίνεται 69.730, δηλαδή 13.670 λιγότερες ή μείωση κατά 16,4%. Το νέο annex πράγματι καταγράφει στόχο 69.730 ανακαινίσεων.

Αυτό όμως είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα.

Οι μεγαλύτερες μετρήσιμες αλλαγές φυσικού αντικειμένου

Μέτρο / στόχος Πριν Τώρα Μεταβολή Ανακαινίσεις κατοικιών 83.400 69.730 -16,4% Ιδιωτικοί φορείς με ενεργειακές παρεμβάσεις 2.600 1.060 -59,2% ΜμΕ με vouchers ψηφιοποίησης 100.000 72.400 -27,6% Cash register / e-invoicing / mobile solutions 190.000 102.500 -46,1% Συστήματα POS 45.000 12.500 -72,2% Έργα γεωργίας και υδατοκαλλιέργειας 350 225 -35,7% Smart-manufacturing επενδυτικά σχέδια 70 36 -48,6% Νοσοκομεία στον συγκεκριμένο στόχο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 80 0 στόχος διαγράφεται Σήραγγες με smart safety infrastructure 10 6 -40% Mobile command centres περιφερειών 13 0 στόχος διαγράφεται Ηλιακοί θερμοσίφωνες 161.455 117.455 -27,3% Αντλίες θερμότητας 36.600 22.500 -38,5%

Η βάση της έρευνας καταγράφει επίσης διαγραφή συγκεκριμένων targets για 40 τοπικά καταστήματα ΔΥΠΑ, 61 εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, έξι κτίρια ΕΠΑΣ και άλλες επιμέρους δεσμεύσεις.

Χρειάζεται, πάντως, προσοχή στις μικτές ανακατανομές. Στο μέτρο 16994, για παράδειγμα, μειώνονται οι στόχοι για ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, μη οικιακά κτίρια και αποθήκευση, αλλά αυξάνονται οι ανακαινίσεις κατοικιών στο συγκεκριμένο υπομέτρο και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Δεν πρόκειται συνεπώς για καθαρή περικοπή ολόκληρου του μέτρου αλλά για αλλαγή του ενεργειακού mix.

Τα €720,9 εκατ. δεν προστέθηκαν — άλλαξαν προορισμό

Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη οικονομική διάσταση της αναθεώρησης.

Η νέα πρόταση εισάγει δύο μεγάλους, ονομαστικούς χρηματοδοτικούς προορισμούς:

Νέος προορισμός Ποσό Τι προβλέπεται DES ΑΔΜΗΕ / IPTO €370,9 εκατ. Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου €1 δισ. του ΑΔΜΗΕ EuroHPC Joint Undertaking €350 εκατ. AI Gigafactory και/ή άλλες EuroHPC πρωτοβουλίες Σύνολο €720,9 εκατ. Νέες κατευθύνσεις εντός του σχεδίου

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι τα €720,9 εκατ. δεν αυξάνουν την κοινοτική στήριξη προς την Ελλάδα. Η πρόταση διατηρεί αμετάβλητη τη χρηματοδοτική συνεισφορά των €18,220 δισ. και το δανειακό σκέλος των €17,728 δισ.

Το ερευνητικό ερώτημα είναι συνεπώς: ποια παλαιά φυσικά αντικείμενα, μικρότεροι στόχοι ή χρηματοδοτικές ανάγκες δημιουργούν τον χώρο για τις νέες προτεραιότητες;

Μία πλήρης δημόσια γέφυρα «αυτό το ευρώ έφυγε από το μέτρο Χ και πήγε στο μέτρο Ψ» δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα έγγραφα. Και αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κενά διαφάνειας της αναθεώρησης.

Το €370,9 εκατ. του ΑΔΜΗΕ: τι πραγματικά σημαίνει για την εισηγμένη

Το νέο μέτρο 16880 είναι εξαιρετικά συγκεκριμένο: η Ελλάδα προβλέπεται να μεταφέρει €370,9 εκατ. στη DES ΑΔΜΗΕ, δηλαδή στον φορέα μέσω του οποίου το Δημόσιο κατέχει συμμετοχή στον Διαχειριστή, για να συμβάλει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δισ. του IPTO/ΑΔΜΗΕ. Το annex αναφέρει ρητά ότι η συμμετοχή μπορεί να γίνει και μέσω της ΑΔΜΗΕ Holding.

Αυτό δεν σημαίνει €370,9 εκατ. έσοδα ή κέρδη για την ΑΔΜΗΕ Holding.

Η εισηγμένη είναι ο έμμεσος φορέας έκθεσης. Η ΑΔΜΗΕ Holding προχώρησε σε έκδοση έως €530 εκατ. για να χρηματοδοτήσει την αναλογική συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του Διαχειριστή, ενώ τα καθαρά έσοδα που κατευθύνονται στον IPTO υπολογίζονται περίπου στα €510 εκατ. Η ίδια η αύξηση κεφαλαίου του IPTO έχει ύψος €1 δισ. και συνδέεται με τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Holding η αξία βρίσκεται αλλού: στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης ενός asset με μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, όχι σε κάποια άμεση λογιστική εγγραφή €370,9 εκατ. υπέρ των μειοψηφούντων μετόχων.

Η έρευνά μας υπολογίζει ότι το RRF αντιστοιχεί στο 37,09% της συνολικής αύξησης κεφαλαίου του IPTO. Οποιοσδήποτε πιο σύνθετος υπολογισμός για το ποιο μέρος της ανάγκης του Δημοσίου καλύπτεται από το RRF παραμένει inference, καθώς η εσωτερική διαδρομή της κρατικής χρηματοδότησης δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως.

Τα €350 εκατ. για EuroHPC δεν σημαίνουν ακόμη ελληνικό AI Gigafactory

Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται και στο δεύτερο μεγάλο νέο μέτρο.

Το νέο annex προβλέπει €350 εκατ. προς το EuroHPC Joint Undertaking. Η διατύπωση όμως είναι ευρύτερη από την απλή χρηματοδότηση ενός ελληνικού AI Gigafactory: τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για AI Gigafactory και/ή άλλες πρωτοβουλίες EuroHPC, όπως AI Factories, supercomputers, quantum computers ή συναφείς επενδύσεις που εξυπηρετούν τους στόχους του EuroHPC.

Και εδώ βρίσκεται μια σημαντική διάψευση της εύκολης αφήγησης.

Η Ευρώπη άνοιξε στις 30 Ιουλίου τη διαδικασία επιλογής έως επτά AI Gigafactories. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 12 Νοεμβρίου 2026, η αξιολόγηση θα ακολουθήσει και οι επιτυχόντες αναμένονται στις αρχές του 2027. Συνεπώς, σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο ελληνικό site.

Το υφιστάμενο ελληνικό AI Factory/Pharos αποτελεί ξεχωριστό project. Επίσης, το μεγάλο data-centre project που έχει παρουσιάσει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία μπορεί να δημιουργεί στρατηγική συνάφεια, αλλά δεν υπάρχει σήμερα πρωτογενής απόδειξη που να συνδέει τη ΔΕΗ με το συγκεκριμένο ποσό των €350 εκατ.

Ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής δεν ακυρώνεται

Μία ακόμη υπερβολή που δεν επιβιώνει στον έλεγχο είναι ότι η αφαίρεση του μέτρου 16892 από το RRF σημαίνει ακύρωση του έργου.

Η βάση καταγράφει παλαιό action budget περίπου €80,57 εκατ., το οποίο μηδενίζεται πλέον ως χρηματοδότηση RRF. Όμως το έργο συνεχίζεται με εθνική χρηματοδότηση. Η METLEN/METKA παραμένει επιβεβαιωμένος ανάδοχος.

Άρα η σωστή οικονομική ανάγνωση δεν είναι «χάθηκε το έργο», αλλά:

ένα έργο που επιβάρυνε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα περνά πλέον στον εθνικό λογαριασμό.

Αυτό έχει δημοσιονομική και χρηματοδοτική σημασία, χωρίς να σημαίνει ακύρωση της σύμβασης.

Τράπεζες: μεγαλύτερη εκτέλεση, όχι μεγαλύτερο Ταμείο

Η αναθεώρηση έχει ενδιαφέρον και για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά όχι επειδή δημιουργεί νέο δανειακό πακέτο.

Το συνολικό loan envelope παραμένει €17,7275 δισ.. Οι συμφωνίες με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εμπορικές τράπεζες αυξάνονται ως τελικός στόχος περίπου στα €13,366 δισ., ενώ ο στόχος για HDBI ανεβαίνει στα €650 εκατ. και οι εγκεκριμένες πράξεις InvestEU στα €900 εκατ.

Παράλληλα, το climate/digital-tagged μέρος των δανείων ανεβαίνει από €10,201 δισ. σε €11,756 δισ.

Αυτό όμως είναι μεταβολή tagging και στόχων εκτέλεσης, όχι νέα δανειακή δυνατότητα €1,555 δισ.

Για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Optima η επενδυτική ανάγνωση είναι συνεπώς η ταχύτερη αξιοποίηση και συγχρηματοδότηση του υφιστάμενου RRF pool — όχι η εμφάνιση ενός νέου pool χρήματος.

Οι εισηγμένες: ποια έκθεση είναι πραγματική

Εταιρεία / φορέας Βαθμός έκθεσης Τι γνωρίζουμε IPTO / ΑΔΜΗΕ Επιβεβαιωμένος άμεσος κεφαλαιακός αποδέκτης Αύξηση κεφαλαίου €1 δισ. ΑΔΜΗΕ Holding Επιβεβαιωμένη έμμεση έκθεση 51% του IPTO, όχι άμεση είσπραξη RRF METLEN / METKA Επιβεβαιωμένος ανάδοχος Προαστιακός Δυτικής Αττικής συνεχίζεται με άλλη χρηματοδότηση Alpha / Eurobank / Εθνική / Πειραιώς / Optima Επιβεβαιωμένα κανάλια RRF loans Δεν υπάρχει νέο envelope ή κατανομή πρόσθετου ποσού ανά τράπεζα ΔΕΗ Πιθανή μόνο στρατηγική έκθεση Καμία επιβεβαιωμένη σύνδεση με το €350 εκατ. EuroHPC

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη. Η ύπαρξη ενός νέου προγράμματος σε έναν κλάδο δεν αρκεί για να βαφτίσουμε κάθε εισηγμένη του κλάδου “κερδισμένη”.

Το περιφερειακό αποτύπωμα

Η αναθεώρηση αλλάζει και τη γεωγραφία ορισμένων δεσμεύσεων.

Στη Δυτική Αττική αλλάζει η χρηματοδοτική πηγή του Προαστιακού. Στην Κρήτη αφαιρείται συγκεκριμένο output του ΒΟΑΚ από τον RRF target, χωρίς αυτό από μόνο του να τεκμηριώνει απώλεια εσόδων αναδόχου. Στη Θεσσαλία διευρύνεται η περίμετρος αποκατάστασης ώστε να συμπεριλάβει και τις ζημιές από τον «Ιανό». Σε όλες τις 13 περιφέρειες αφαιρούνται τα mobile command centres ως συγκεκριμένο deliverable.

Στα 13 περιφερειακά αεροδρόμια, ο στόχος DAAD πέφτει από 169 σε 97. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνονται 72 αεροδρόμια ή 72 έργα, αλλά ότι μειώνεται ο αριθμός των συγκεκριμένων regulatory/compliance withdrawals που απαιτούνται ως target.

Τι λέει η Κομισιόν και τι μας λένε οι αριθμοί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί θετική αξιολόγηση του αναθεωρημένου ελληνικού σχεδίου και θεωρεί ότι οι αλλαγές δεν ανατρέπουν τη συνολική αποτελεσματικότητα, συνοχή και οικονομική σημασία του RRP. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά και τα δάνεια παραμένουν αμετάβλητα.

Αυτό είναι ένα σοβαρό αντεπιχείρημα στη θέση ότι το σχέδιο «ξηλώνεται».

Αλλά οι δύο προτάσεις μπορούν να είναι ταυτόχρονα αληθείς.

Το χρηματοδοτικό ambition μπορεί να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, ενώ συγκεκριμένο φυσικό output μικραίνει.

Και ταυτόχρονα, η μεταφορά κεφαλαίων προς ηλεκτρικά δίκτυα και υπολογιστική ισχύ μπορεί τελικά να δημιουργεί υψηλότερη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα από ορισμένες παλαιές παρεμβάσεις.

Αυτό δεν μπορεί ακόμη να αποδειχθεί. Αλλά είναι το σωστό ερώτημα.

Τι δεν αποδεικνύει η έρευνα

Η ανάλυση των 111 αλλαγών είναι σημαντική ακριβώς επειδή μας υποχρέωσε να απορρίψουμε αρκετά «εύκολα» συμπεράσματα.

Δεν αποδεικνύει ότι:

υπάρχουν 111 περικοπές,

χάνονται €720,9 εκατ. ευρωπαϊκών πόρων,

τα €720,9 εκατ. είναι νέα χρήματα από τις Βρυξέλλες,

ακυρώνεται ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής,

η Ελλάδα έχει ήδη κερδίσει AI Gigafactory,

η ΑΔΜΗΕ Holding εισπράττει €370,9 εκατ.,

οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν νέο δανειακό envelope.

Η χρησιμότητα της ερευνητικής διαδικασίας βρίσκεται ακριβώς εδώ: η αρχική υπόθεση επιβίωσε μόνο εν μέρει, αλλά ό,τι απέμεινε είναι πολύ πιο τεκμηριωμένο.

Από την «απορρόφηση» στο πραγματικό ερώτημα

Το βασικό πολιτικό και οικονομικό debate γύρω από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει έως τώρα επικεντρωθεί κυρίως στο πόσα χρήματα εγκρίθηκαν και πόσα εκταμιεύθηκαν.

Η τελευταία αναθεώρηση δείχνει γιατί αυτό δεν αρκεί.

Το πραγματικό τεστ πρέπει να έχει τρία επίπεδα:

Πρώτον, χρήματα: πόσο ευρωπαϊκό κεφάλαιο παραμένει διαθέσιμο.

Δεύτερον, φυσικό αντικείμενο: πόσες κατοικίες, επιχειρήσεις, έργα, υποδομές και ωφελούμενοι τελικά παραδίδονται.

Τρίτον, οικονομική αξία: αν οι νέες χρήσεις του κεφαλαίου —για παράδειγμα στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ή στην υπολογιστική ισχύ— παράγουν μεγαλύτερη ή μικρότερη απόδοση για την ελληνική οικονομία.

Στο πρώτο τεστ, η αναθεώρηση περνά: το ευρωπαϊκό envelope διατηρείται.

Στο δεύτερο, η εικόνα είναι σαφώς πιο μικτή: τουλάχιστον 21 αλλαγές παρουσιάζουν καθαρή μετρήσιμη υποχώρηση ή διαγραφή output.

Στο τρίτο τεστ, η τελική απάντηση δεν έχει ακόμη δοθεί.

Και ίσως αυτή να είναι τελικά η σημαντικότερη ιστορία του «Ελλάδα 2.0»: όχι πόσα χρήματα μπήκαν στο σχέδιο, αλλά τι ακριβώς θα έχει μείνει στην ελληνική οικονομία όταν το πρόγραμμα κλείσει.

Q&A

Πόσες αλλαγές περιλαμβάνει η νέα πρόταση για το Ελλάδα 2.0;

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά 111 γεγονότα αλλαγής. Η ανάλυση του Oikonomia Research Desk εντοπίζει τουλάχιστον 21 με καθαρή ποσοτικοποιημένη μείωση ή διαγραφή output.

Χάνει η Ελλάδα €720,9 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Όχι. Τα €720,9 εκατ. αφορούν δύο νέους προορισμούς μέσα στο αναθεωρημένο σχέδιο. Οι συνολικές επιχορηγήσεις και τα δάνεια της ΕΕ παραμένουν αμετάβλητα.

Πόσα χρήματα προβλέπονται για τον ΑΔΜΗΕ;

Η πρόταση προβλέπει €370,9 εκατ. προς DES ΑΔΜΗΕ για να συμβάλει στην αύξηση κεφαλαίου ύψους €1 δισ. του IPTO/ΑΔΜΗΕ. Το ποσό δεν αποτελεί άμεσο έσοδο της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Holding.

Έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα AI Gigafactory με τα €350 εκατ.;

Όχι. Η πρόταση προβλέπει €350 εκατ. προς EuroHPC που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για AI Gigafactory και/ή άλλες EuroHPC πρωτοβουλίες. Η ευρωπαϊκή διαδικασία επιλογής AI Gigafactories βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ακυρώνεται ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής;

Όχι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Η χρηματοδότηση του έργου βγαίνει από το RRF, αλλά το έργο συνεχίζεται με εθνική χρηματοδότηση.