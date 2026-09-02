Ρεύμα: Η ΔΕΗ ανατρέπει την αγορά – Πόσα γλιτώνουμε με το μπλε στα 11,5 λεπτά

Μία νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές των πράσινων τιμολογίων εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των παρόχων, όμως η σημαντικότερη εξέλιξη έρχεται από την αγορά των σταθερών συμβολαίων: η ΔΕΗ κατέβασε το myHome Online στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, δημιουργώντας σημαντική απόσταση ακόμη και από τα φθηνότερα πράσινα τιμολόγια.

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Στα πράσινα, ο ΗΡΩΝ διατηρεί την πρώτη θέση με 14,76 λεπτά/kWh, ενώ η ΔΕΗ ακολουθεί οριακά για τις χαμηλές καταναλώσεις με 14,913 λεπτά/kWh έως τις 200 kWh. Η Protergia βρίσκεται στα 16,9 λεπτά/kWh. Όταν όμως βάλουμε στον ίδιο πίνακα το σταθερό μπλε πρόγραμμα της ΔΕΗ, η εικόνα αλλάζει αισθητά.

Για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 300 kWh, το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού στο ΔΕΗ myHome Online διαμορφώνεται περίπου στα 38 ευρώ, έναντι 49,28 ευρώ στο φθηνότερο πράσινο. Η διαφορά ξεπερνά τα 11 ευρώ τον μήνα.

Ο χάρτης των πράσινων τιμολογίων του Σεπτεμβρίου

Η άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο δεν πέρασε αυτούσια στους καταναλωτές. Οι μεγάλοι πάροχοι απορρόφησαν μέρος της επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα οι τελικές πράσινες χρεώσεις του Σεπτεμβρίου να παρουσιάζουν σημαντική διασπορά.

Πάροχος – πράσινο πρόγραμμα Τιμή Σεπτεμβρίου Πάγιο ΗΡΩΝ Basic Home 0,14760 €/kWh 5 € ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν έως 200 kWh 0,14913 €/kWh 5 € Protergia Value Special 0,16900 €/kWh 5 € ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν πάνω από 200 kWh 0,18544 €/kWh 5 € Volton Green 0,21957 €/kWh 4,90 € Elin Power On! Green 0,22536 €/kWh 5 € NRG ειδικό περίπου 0,229 €/kWh 5 €

Ο ΗΡΩΝ διατηρεί το Basic Home στα 14,76 λεπτά/kWh και έτσι βρίσκεται στην πρώτη θέση των πράσινων τιμολογίων του Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ βρίσκεται ελάχιστα υψηλότερα, στα 14,913 λεπτά/kWh για κατανάλωση έως 200 kWh. Όταν η συνολική μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τις 200 kWh, η χρέωση του πράσινου Γ1/Γ1Ν διαμορφώνεται στα 18,544 λεπτά/kWh.

Για τις χαμηλές καταναλώσεις η διαφορά ΗΡΩΝ–ΔΕΗ είναι πρακτικά οριακή. Στις 200 kWh, η διαφορά στο κόστος ενέργειας και παγίου είναι μόλις λίγες δεκάδες λεπτά τον μήνα.

Η μεγάλη κίνηση της ΔΕΗ στα μπλε

Η σημαντικότερη είδηση του μήνα βρίσκεται στα σταθερά τιμολόγια. Από την 1η Σεπτεμβρίου, το ΔΕΗ myHome Online προσφέρεται με χρέωση 0,115 €/kWh και πάγιο μόλις 3,50 ευρώ τον μήνα.

Η χρέωση είναι σταθερή για 12 μήνες, γεγονός που προσφέρει στον καταναλωτή προβλεψιμότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Σε σύγκριση με τα περισσότερα διαθέσιμα μπλε προϊόντα της αγοράς, η ΔΕΗ συνδυάζει όχι μόνο χαμηλή τιμή ανά κιλοβατώρα αλλά και ιδιαίτερα χαμηλό πάγιο.

Μπλε – σταθερό πρόγραμμα Τιμή kWh Πάγιο ΔΕΗ myHome Online 0,115 € 3,50 € Protergia Value Sure 18M 3.0 0,119 € για τους πρώτους 3 μήνες 11,90 € Enerwave Reward Stable Max 0,119 € 15,90 € ZeniΘ Fixed 1Y περίπου 0,129 € 11,90 € Volton Blue περίπου 0,135 € 11,90 € NRG Fixed περίπου 0,144 € 11,90 €

Πόσα πληρώνουμε πραγματικά

Στον ακόλουθο πίνακα συγκρίνουμε μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος προμήθειας, δηλαδή τη χρέωση ενέργειας και το πάγιο. Δεν περιλαμβάνονται ΦΠΑ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

Μηνιαία κατανάλωση ΔΕΗ μπλε myHome Online ΗΡΩΝ πράσινο Protergia πράσινο ΔΕΗ πράσινο 200 kWh 26,50 € 34,52 € 38,80 € 34,83 € 300 kWh 38,00 € 49,28 € 55,70 € 60,63 € 500 kWh 61,00 € 78,80 € 89,50 € 97,72 € 1.000 kWh 118,50 € 152,60 € 174,00 € 190,44 €

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Στις 200 kWh, η ΔΕΗ με το μπλε σταθερό πρόγραμμα κοστίζει περίπου 8 ευρώ λιγότερο από το φθηνότερο πράσινο. Στις 300 kWh, η διαφορά διευρύνεται στα 11,28 ευρώ τον μήνα. Στις 500 kWh, το όφελος έναντι του φθηνότερου πράσινου πλησιάζει τα 18 ευρώ τον μήνα, ενώ στις 1.000 kWh η διαφορά φθάνει περίπου τα 34 ευρώ.

Στις 300 kWh το μπλε είναι περίπου 23% φθηνότερο

Για κατανάλωση 300 kWh, το ΔΕΗ myHome Online διαμορφώνεται στα 38 ευρώ, ενώ το ΗΡΩΝ Basic Home στα 49,28 ευρώ. Η διαφορά των 11,28 ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 23% χαμηλότερο κόστος στο ανταγωνιστικό σκέλος υπέρ του σταθερού προγράμματος της ΔΕΗ.

Αν η σημερινή διαφορά παρέμενε θεωρητικά στα ίδια επίπεδα για ένα ολόκληρο έτος, θα αντιστοιχούσε σε περίπου 135 ευρώ. Η σύγκριση αυτή έχει ασφαλώς μία βασική παράμετρο: τα πράσινα τιμολόγια αλλάζουν κάθε μήνα και μπορούν στο μέλλον να κινηθούν χαμηλότερα ή υψηλότερα. Το μπλε πρόγραμμα, αντίθετα, προσφέρει σταθερή τιμή για τη διάρκεια του συμβολαίου.

Πράσινο ή μπλε;

Για όσους επιθυμούν τη μέγιστη ευελιξία και δεν θέλουν χρονική δέσμευση, τα πράσινα εξακολουθούν να έχουν θέση στην αγορά. Στην κατηγορία αυτή, ο ΗΡΩΝ είναι ο φθηνότερος του Σεπτεμβρίου, ενώ η ΔΕΗ βρίσκεται πολύ κοντά του στις χαμηλές καταναλώσεις.

Όσο όμως αυξάνεται η κατανάλωση, η οικονομική εικόνα του μπλε προγράμματος της ΔΕΗ γίνεται περισσότερο ελκυστική. Με 11,5 λεπτά/kWh και πάγιο 3,50 ευρώ, η εταιρεία τοποθετεί ένα 12μηνο σταθερό προϊόν χαμηλότερα από τα σημερινά κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια.

Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής

Η τιμή της κιλοβατώρας δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο. Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος πρέπει να εξετάζονται το πάγιο, η διάρκεια της σύμβασης, τυχόν όροι πρόωρης αποχώρησης, οι προϋποθέσεις για εκπτώσεις συνέπειας, η πάγια εντολή και το αν η χαμηλή τιμή ισχύει για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου ή μόνο για ένα αρχικό διάστημα.

Παράλληλα, οι καταναλωτές που επιλέγουν πράσινο τιμολόγιο πρέπει να επαναλαμβάνουν τη σύγκριση κάθε μήνα, καθώς η κατάταξη μπορεί να αλλάξει σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες της χονδρεμπορικής αγοράς και την εμπορική πολιτική κάθε παρόχου.

Το συμπέρασμα

Ο ΗΡΩΝ κερδίζει την επιμέρους μάχη των πράσινων τιμολογίων του Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ, όμως, εμφανίζεται να κερδίζει τη μεγαλύτερη μάχη της συνολικής τιμολόγησης.

Με τιμή 11,5 λεπτών/kWh, χαμηλό πάγιο 3,50 ευρώ και σταθερότητα για 12 μήνες, το myHome Online δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των πράσινων τιμολογίων για ένα μεγάλο τμήμα των οικιακών καταναλωτών.

Το βασικό μήνυμα του Σεπτεμβρίου είναι απλό: δεν αρκεί πλέον να ψάχνουμε ποιο είναι το φθηνότερο πράσινο. Πρέπει να συγκρίνουμε το φθηνότερο πράσινο με τα νέα μπλε – και σε αυτή τη σύγκριση η ΔΕΗ ξεκινά τον μήνα με σαφές προβάδισμα.

Οι συγκρίσεις βασίζονται στις ανακοινωμένες χρεώσεις Σεπτεμβρίου και στα στοιχεία των παρόχων/ΡΑΑΕΥ. Τα ποσά των παραδειγμάτων αφορούν ενέργεια και πάγιο και όχι το σύνολο του τελικού λογαριασμού.