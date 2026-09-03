Το μεγάλο stress test του φθινοπώρου: Brent στα $95, σκληρή Fed και φόβος στις αγορές

Δύο μέτωπα που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες μπορούσαν να αντιμετωπίζονται χωριστά έχουν πλέον ενωθεί σε μία ενιαία παγκόσμια οικονομική απειλή. Από τη μία, η Federal Reserve του Kevin Warsh ξεκαθαρίζει ότι η μάχη με τον πληθωρισμό δεν έχει τελειώσει. Από την άλλη, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ κρατά το πετρέλαιο κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, περιορίζει τη ναυσιπλοΐα και επαναφέρει τον φόβο ενός νέου ενεργειακού σοκ.

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Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι τα επιτόκια μπορεί να παραμείνουν υψηλά ή ότι το Brent ακριβαίνει. Το πραγματικά επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι τα δύο φαινόμενα τροφοδοτούν το ένα το άλλο: ακριβότερη ενέργεια σημαίνει υψηλότερος πληθωρισμός, υψηλότερος πληθωρισμός σημαίνει πιο σκληρή Fed, πιο σκληρή Fed σημαίνει υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων και ακριβότερο χρήμα — και αυτό τελικά πιέζει μετοχές, επενδύσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Τα βασικά σε 30” Ο Kevin Warsh δηλώνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο και ότι η Fed πρέπει να είναι βέβαιη πως επιστρέφει στο 2% «καθαρά και με επαρκή ταχύτητα».

Ο ετήσιος PCE βρίσκεται στο 3,7%, ενώ η Fed θεωρεί την αγορά εργασίας ακόμη συμβατή με πλήρη απασχόληση.

Το Brent κινείται γύρω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι ροές μέσω του Ορμούζ παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

Το Ιράν έχει πλέον εντάξει συνολικά 56 πλοία σε blacklist, απειλώντας με πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση.

Το βασικό παγκόσμιο ρίσκο είναι πλέον η αλυσίδα: πετρέλαιο → πληθωρισμός → Fed → αποδόσεις → αγορές.

Δεν είναι δύο διαφορετικές κρίσεις – είναι μία

Η εύκολη ανάγνωση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα νομισματικής πολιτικής και η Μέση Ανατολή ένα πρόβλημα γεωπολιτικής ασφάλειας. Η οικονομική πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Fed και ο Ορμούζ έχουν πλέον συνδεθεί μέσω της τιμής της ενέργειας.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ κοιτάζει πληθωρισμό, προσδοκίες, αγορά εργασίας, χρηματοπιστωτικές συνθήκες, δολάριο και commodities. Όταν το πετρέλαιο περνά από τα 80 στα 90 και προς τα 100 δολάρια, η μεταβολή δεν μένει στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Περνά στα μεταφορικά κόστη, στα καύσιμα, στη βιομηχανία, στις αερομεταφορές, στα logistics και τελικά στον καταναλωτή.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ορμούζ έχει μετατραπεί σε μεταβλητή νομισματικής πολιτικής. Κάθε νέα διαταραχή στις ροές πετρελαίου αυξάνει τον κίνδυνο να παραμείνει ο πληθωρισμός επίμονα υψηλός και περιορίζει τον βαθμό ελευθερίας της Fed.

Το μήνυμα Warsh: ο πληθωρισμός παραμένει το Νο1 πρόβλημα

Ο Kevin Warsh δεν άφησε πολλά περιθώρια παρερμηνείας στο Jackson Hole. Η επίσημη μέτρηση PCE σε ετήσια βάση βρίσκεται στο 3,7%, ενώ σε εξαμηνιαία βάση ο ρυθμός είναι ακόμη υψηλότερος. Η Fed εξακολουθεί να έχει επίσημο στόχο το 2% και ο Warsh ξεκαθάρισε ότι δεν αρκεί μια μικρή βελτίωση μερικών μηνών.

Η φράση που πρέπει να κρατήσει η αγορά είναι ότι η Fed χρειάζεται να είναι βέβαιη πως ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο «καθαρά και με επαρκή ταχύτητα». Διαφορετικά, η δουλειά της κεντρικής τράπεζας δεν έχει τελειώσει.

Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι η αγορά εργασίας. Ο Warsh εκτίμησε ότι, παρά τις επιμέρους αδυναμίες, η αμερικανική αγορά εργασίας παραμένει συνολικά συμβατή με συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Αυτό αφαιρεί από τη Fed έναν από τους βασικούς λόγους που θα μπορούσαν να τη σπρώξουν σε χαλάρωση.

Το κρίσιμο σημείο Αν η απασχόληση παραμένει σχετικά ισχυρή και ο πληθωρισμός πάνω από τον στόχο, ένα νέο ενεργειακό σοκ δεν πιέζει τη Fed να χαλαρώσει. Την πιέζει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Ορμούζ περνά από τη γεωπολιτική στην πραγματική οικονομία

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά chokepoints του πλανήτη. Πριν από τον πόλεμο περνούσε από την περιοχή τεράστιο μέρος των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG. Σήμερα η κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προηγούμενα επίπεδα και κάθε νέα ένταση μπορεί να προκαλέσει απότομη άνοδο του risk premium.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από την προσπάθεια της Τεχεράνης να επιβάλει δικούς της κανόνες στη ναυσιπλοΐα. Η ιρανική αρχή που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση του Στενού έχει αυξήσει τη λίστα των πλοίων που θεωρεί μη συμμορφούμενα στα 56. Τα πλοία αυτά απειλούνται, σύμφωνα με τις ιρανικές ανακοινώσεις, με πρόστιμα, κράτηση ή ακόμη και κατάσχεση εάν επιχειρήσουν να διέλθουν.

Το στοιχείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ακόμη και χωρίς μια μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση, η ύπαρξη blacklists, κυρώσεων, φόβου κατάσχεσης, υψηλότερων ασφαλίστρων και περιορισμένης διαθεσιμότητας ασφαλών tankers μπορεί να κρατήσει τις πραγματικές ροές χαμηλά.

Brent στα 95 δολάρια: γιατί αυτό το επίπεδο έχει σημασία

Το Brent κινείται κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, έχοντας βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες ακόμη υψηλότερα. Το επίπεδο αυτό δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Όσο περισσότερο το πετρέλαιο παραμένει στην περιοχή 90-100 δολαρίων, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στις τελικές τιμές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η EIA είχε ήδη καταγράψει στο κλείσιμο της 1ης Σεπτεμβρίου Brent στα 96,02 δολάρια, WTI στα 91,48 δολάρια, μέση τιμή απλής βενζίνης στα 4,12 δολάρια ανά γαλόνι και diesel στα 5,69 δολάρια.

Δείκτης Επίπεδο Γιατί έχει σημασία PCE ΗΠΑ 3,7% Παραμένει αισθητά πάνω από τον στόχο 2% της Fed Brent ~95 δολ./βαρέλι Αυξάνει τον κίνδυνο νέου κύματος ενεργειακού πληθωρισμού Ιρανική blacklist 56 πλοία Αυξάνει τον επιχειρησιακό και ασφαλιστικό κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα Ροές Ορμούζ Κάτω από κανονικά επίπεδα Δείχνουν πραγματικό supply-chain stress και όχι μόνο γεωπολιτικό φόβο

Η αλυσίδα του σοκ: από το tanker στη Wall Street

Ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται στον μηχανισμό μετάδοσης. Η αύξηση του πετρελαίου είναι το πρώτο ντόμινο, όχι το τελευταίο.

Στάδιο Τι συμβαίνει Συνέπεια 1 Περιορισμός ροών / αύξηση γεωπολιτικού risk premium Άνοδος Brent 2 Ακριβότερα καύσιμα και μεταφορές Πίεση σε κόστος παραγωγής και καταναλωτή 3 Υψηλότερος headline πληθωρισμός Μικρότερος χώρος για νομισματική χαλάρωση 4 Πιο σκληρή Fed Υψηλότερες αποδόσεις Treasuries 5 Ακριβότερο discount rate Πίεση σε μετοχές και assets υψηλού duration 6 Υψηλότερο κόστος κεφαλαίου Πιο αδύναμες επενδύσεις και κατανάλωση

Γιατί αυτό είναι το χειρότερο δυνατό μείγμα για τις αγορές

Οι αγορές μπορούν συχνά να απορροφήσουν ένα σοκ. Δυσκολεύονται όταν δέχονται δύο αντικρουόμενα σοκ ταυτόχρονα.

Αν το πετρέλαιο ανεβαίνει αλλά η κεντρική τράπεζα μπορεί να χαλαρώσει, υπάρχει ένας μηχανισμός απορρόφησης. Αν τα επιτόκια είναι υψηλά αλλά η ενέργεια αποκλιμακώνεται, ο πληθωρισμός μπορεί να υποχωρήσει γρηγορότερα και να ανοίξει δρόμο για μελλοντικές μειώσεις.

Το σημερινό σενάριο είναι διαφορετικό: ακριβή ενέργεια και αυστηρή νομισματική πολιτική μαζί. Αυτό είναι ένα είδος policy trap. Η Fed δεν μπορεί να αγνοήσει τον πληθωρισμό, αλλά όσο αυξάνει το κόστος χρήματος τόσο μεγαλύτερο γίνεται το ρίσκο για ανάπτυξη, πιστωτική δραστηριότητα και χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το 5% στα αμερικανικά ομόλογα είναι το επίπεδο που φοβάται η αγορά

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν γίνει πλέον βασική μεταβλητή του παγκόσμιου risk appetite. Όσο το 10ετές κινείται προς την περιοχή του 5%, τόσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός των ομολόγων απέναντι στις μετοχές.

Για έναν επενδυτή, μια ασφαλής κρατική απόδοση κοντά στο 5% αλλάζει δραματικά τον υπολογισμό της απαιτούμενης απόδοσης για ένα equity position. Ειδικά οι τεχνολογικές μετοχές, οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης και οι τίτλοι με μεγάλο μέρος της αποτίμησής τους βασισμένο σε μελλοντικά κέρδη είναι οι πρώτοι που αισθάνονται την πίεση.

Αυτός είναι και ο λόγος που το σημερινό πρόβλημα είναι βαθύτερο από ένα απλό ενεργειακό spike. Η άνοδος του πετρελαίου μπορεί να μεταφερθεί στην καμπύλη επιτοκίων και από εκεί σε ολόκληρο το σύστημα αποτιμήσεων.

Το πολιτικό δίλημμα του Λευκού Οίκου

Για την κυβέρνηση Trump το ζήτημα είναι διπλό. Η Ουάσιγκτον θέλει να εμφανιστεί ως η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ασφαλή ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και να περιορίσει τη δυνατότητα του Ιράν να χρησιμοποιεί τον Ορμούζ ως οικονομικό όπλο. Ταυτόχρονα όμως, κάθε νέα στρατιωτική κλιμάκωση κινδυνεύει να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το ενεργειακό κόστος για τον ίδιο τον Αμερικανό καταναλωτή.

Και αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής και τα επιτόκια αποτελούν ήδη σημαντικά πολιτικά ζητήματα στις ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, η στρατιωτική επιτυχία δεν αρκεί αν συνοδευτεί από βενζίνη και δανεισμό που γίνονται ακριβότερα.

Η Ευρώπη είναι ακόμη πιο ευάλωτη

Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια και μικρότερα περιθώρια να απορροφήσει ένα νέο εξωτερικό σοκ χωρίς επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Το Brent πάνω από τα 90 δολάρια μπορεί να επιστρέψει γρήγορα στις τιμές μεταφορών, βιομηχανίας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ΕΚΤ μπορεί επίσης να βρεθεί μπροστά σε ένα δυσάρεστο δίλημμα: αδύναμη ανάπτυξη αλλά πληθωρισμός που δεν αποκλιμακώνεται όσο γρήγορα θα ήθελε. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που ιστορικά είναι εξαιρετικά δύσκολο για τη νομισματική πολιτική.

Και η Ελλάδα; Το σοκ έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή

Για την ελληνική οικονομία, η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η κυβέρνηση πηγαίνει στη ΔΕΘ με κεντρικό αφήγημα την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μείωση φορολογικών βαρών και τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Αν όμως το πετρέλαιο παραμείνει ακριβό για εβδομάδες ή μήνες, ένα σημαντικό μέρος του εισοδηματικού οφέλους από φοροελαφρύνσεις μπορεί να απορροφηθεί από την άνοδο σε καύσιμα, μεταφορές, ηλεκτρική ενέργεια και τελικά προϊόντα.

Τέσσερις ελληνικές ευαισθησίες

1. Πληθωρισμός. Η ενέργεια μπορεί να καθυστερήσει την αποκλιμάκωση των τιμών και να διατηρήσει την πραγματική αγοραστική δύναμη υπό πίεση.

2. Τουρισμός και μεταφορές. Ακριβότερα αεροπορικά καύσιμα και μεταφορές συμπιέζουν περιθώρια και αυξάνουν το κόστος για ταξιδιώτες και επιχειρήσεις.

3. Τράπεζες. Υψηλότερα επιτόκια στηρίζουν τα καθαρά έσοδα τόκων, αλλά πολύ ακριβό χρήμα μπορεί να επιβραδύνει τη ζήτηση για νέα δάνεια.

4. Χρηματιστήριο Αθηνών. Το Χ.Α. έχει ισχυρά εγχώρια fundamentals, όμως δεν μπορεί να μείνει μόνιμα απομονωμένο από ένα παγκόσμιο sell-off σε equities και bonds.

Γιατί έχει σημασία Η πραγματική απειλή δεν είναι να δούμε Brent στα 100 δολάρια για μία ημέρα. Είναι να παραμείνει η ενέργεια ακριβή αρκετό διάστημα ώστε να περάσει ξανά στον πυρήνα του πληθωρισμού και να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να κρατήσουν το κόστος χρήματος υψηλό περισσότερο απ’ όσο έχει προεξοφλήσει η αγορά.

Τρία σενάρια για τους επόμενους μήνες

Σενάριο Πετρέλαιο / Ορμούζ Fed Αγορές Αποκλιμάκωση Ροές αποκαθίστανται, Brent επιστρέφει χαμηλότερα Περισσότερη ευελιξία Risk-on, αποκλιμάκωση αποδόσεων Παρατεταμένη ένταση Brent 90-100 δολ. Higher for longer Volatility και χαμηλότερα multiples Νέα κλιμάκωση Σοβαρή διαταραχή ροών / Brent πάνω από 100 Πολύ περιορισμένος χώρος χαλάρωσης Ισχυρό risk-off, άνοδος volatility

Τι πρέπει να παρακολουθούμε από εδώ και πέρα

Brent: αν σταθεροποιείται κάτω από τα 95 δολάρια ή επιτίθεται ξανά στα 100.

αν σταθεροποιείται κάτω από τα 95 δολάρια ή επιτίθεται ξανά στα 100. Πραγματικές διελεύσεις στον Ορμούζ: οι ροές έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις πολιτικές δηλώσεις.

οι ροές έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις πολιτικές δηλώσεις. Fed: κάθε νέα μέτρηση PCE, CPI και απασχόλησης που αλλάζει την ισορροπία της απόφασης.

κάθε νέα μέτρηση PCE, CPI και απασχόλησης που αλλάζει την ισορροπία της απόφασης. 10ετές Treasury: η προσέγγιση του 5% θα αποτελούσε νέο κρίσιμο τεστ για τα παγκόσμια assets.

η προσέγγιση του 5% θα αποτελούσε νέο κρίσιμο τεστ για τα παγκόσμια assets. Δολάριο: ένα ισχυρότερο δολάριο κάνει το πετρέλαιο και τη χρηματοδότηση ακόμη ακριβότερα για μεγάλο μέρος του κόσμου.

ένα ισχυρότερο δολάριο κάνει το πετρέλαιο και τη χρηματοδότηση ακόμη ακριβότερα για μεγάλο μέρος του κόσμου. Ελλάδα: καύσιμα, ενεργειακές τιμές, αποδόσεις ελληνικών ομολόγων και αντοχή του Χ.Α. στα διεθνή risk-off επεισόδια.

Το συμπέρασμα: Warsh και Hormuz είναι πλέον το ίδιο story

Το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό του φθινοπώρου μπορεί να καθοριστεί από δύο λέξεις: Warsh και Hormuz.

Ο πρώτος υπενθυμίζει ότι ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί και ότι η Fed δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει την αξιοπιστία της για να διευκολύνει τις αγορές. Ο δεύτερος υπενθυμίζει ότι μια στενή θαλάσσια λωρίδα στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να επηρεάζει την τιμή της ενέργειας, τον παγκόσμιο πληθωρισμό και τελικά τις αποφάσεις της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο.

Αυτό είναι το πραγματικό stress test: αν η ενέργεια παραμείνει ακριβή και η Fed παραμείνει σκληρή, οι αγορές θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα πολύ υψηλότερο κόστος κεφαλαίου από αυτό που είχαν συνηθίσει να προεξοφλούν.

Για την Ελλάδα, η καλή εγχώρια ιστορία —πτώση χρέους, ισχυρές τράπεζες, επενδυτικές ροές, εταιρικά κέρδη και ΔΕΘ— παραμένει σημαντικό πλεονέκτημα. Αλλά δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι σε έναν παρατεταμένο συνδυασμό ενεργειακού σοκ και αυστηρής παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής.

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν το Brent θα γράψει κάποια στιγμή 100 δολάρια. Είναι αν το παγκόσμιο σύστημα θα αναγκαστεί να ζήσει για μήνες με πετρέλαιο κοντά στα 100 και επιτόκια που δεν υποχωρούν. Αν συμβεί αυτό, θα έχουμε μπει σε ένα εντελώς διαφορετικό επενδυτικό και οικονομικό καθεστώς.

Στοιχεία / - Federal Reserve – ομιλία Kevin Warsh στο Jackson Hole, 28/08/2026 · U.S. Energy Information Administration – Daily Energy Prices · Reuters, 2-3/09/2026 – αγορές, Fed, πετρέλαιο και ναυσιπλοΐα στον Ορμούζ · UNCTAD – στοιχεία για τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ.