Λεφτά που δεν υπάρχουν: Golden Visa, φόρος πλούτου και ο λογαριασμός των υποσχέσεων Τσίπρα

Το αυστηρό συμπέρασμα είναι το εξής: αρκετά από τα μέτρα της ΕΛ.Α.Σ. μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα. Δεν μπορούν όμως να εφαρμοστούν όλα μαζί, στον χρόνο και με το κόστος που παρουσιάζονται, χωρίς νέους φόρους, περικοπές άλλων δαπανών ή σημαντική αύξηση του ελλείμματος.

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Η κομματική κοστολόγηση εμφανίζει μικτό κόστος 7,39 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030, νέα έσοδα 1,92 δισ., καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. και διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,6 δισ. ευρώ. Το πρόβλημα είναι ότι η απλή αριθμητική των εξαγγελιών τινάζει αυτή την κοστολόγηση στον αέρα.

Τα βασικά σε 30’’

Ο δηλωμένος δημοσιονομικός χώρος των 5,6 δισ. ευρώ αφορά ολόκληρη την τετραετία, ενώ συγκεκριμένες εξαγγελίες δημιουργούν κόστος περίπου 5,6 δισ. κάθε χρόνο.

Μόνο ΦΠΑ, αυξήσεις και προσλήψεις στην Παιδεία, αυξήσεις στην Υγεία και φοιτητικό επίδομα φθάνουν περίπου τα 16,8 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Το 1 δισ. ευρώ ετησίως από τη Golden Visa δεν είναι δημόσιο έσοδο: το τίμημα αγοράς του ακινήτου πηγαίνει στον πωλητή.

Η υπόσχεση εξοικονόμησης άνω των 600 ευρώ από τη μείωση ΦΠΑ δεν επιβεβαιώνεται από τη μέση οικογενειακή δαπάνη της ΕΛΣΤΑΤ.

Στέγη, δωρεάν φάρμακα, ενεργειακή μείωση 30% και Ταμείο Σύγκλισης δεν συνοδεύονται από πλήρη, ελέγξιμη χρηματοδότηση.

Το κόλπο με τα ετήσια και τα τετραετή ποσά

Με βάση τις δημοσιευμένες εκτιμήσεις για τις ποσότητες που περιλαμβάνει το ίδιο το πρόγραμμα, προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:

Μέτρο Ετήσιο κόστος Κόστος τετραετίας ΦΠΑ 6% σε τρόφιμα και είδη υγιεινής 1,80 δισ. ευρώ 7,20 δισ. ευρώ Αύξηση 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς 0,80 δισ. ευρώ 3,20 δισ. ευρώ Πρόσληψη 30.000 εκπαιδευτικών 0,57 δισ. ευρώ 2,28 δισ. ευρώ Αύξηση 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές 0,63 δισ. ευρώ 2,52 δισ. ευρώ Επίδομα 80.000 φοιτητών 0,40 δισ. ευρώ 1,60 δισ. ευρώ Διπλασιασμός έκπτωσης φόρου για παιδιά 1,00 δισ. ευρώ 4,00 δισ. ευρώ Δωρεάν αστικές μετακινήσεις 0,20 δισ. ευρώ 0,80 δισ. ευρώ Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος εταιρειών 0,20 δισ. ευρώ 0,80 δισ. ευρώ Σύνολο 5,60 δισ. ευρώ τον χρόνο 22,40 δισ. ευρώ

Αυτό είναι το κεντρικό λογιστικό ναυάγιο: ο «διαθέσιμος χώρος» των 5,6 δισ. ευρώ αφορά ολόκληρη την τετραετία, δηλαδή περίπου 1,4 δισ. τον χρόνο. Οι συγκεκριμένες μόνιμες εξαγγελίες δημιουργούν δαπάνη ή απώλεια εσόδων 5,6 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

Ακόμη και αν αφαιρεθούν ως αμφισβητήσιμες η οικογενειακή έκπτωση φόρου, οι δωρεάν μετακινήσεις και το τέλος επιτηδεύματος, τα υπόλοιπα πέντε μέτρα κοστίζουν περίπου 4,2 δισ. ετησίως ή 16,8 δισ. ευρώ στην τετραετία. Δηλαδή πάνω από το διπλάσιο ολόκληρης της κομματικής κοστολόγησης.

Η απάντηση ότι «τα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά» δεν λύνει το πρόβλημα. Χωρίς πίνακα έναρξης, αριθμό δικαιούχων ανά έτος και κόστος ωρίμανσης, η σταδιακή εφαρμογή είναι λογιστική κουρτίνα. Αν τα μέτρα μεταφέρονται προς το τέλος της τετραετίας για να χωρέσουν, τότε απλώς δεν υλοποιούνται στον χρόνο που υπονοεί η πολιτική εξαγγελία.

Τα 12 δισ. ευρώ του Ταμείου Σύγκλισης υπάρχουν κυρίως στα λόγια

Το πρόγραμμα υπόσχεται αρχικό κεφάλαιο 12 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια: 6 δισ. από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 2 δισ. από ελληνικές επιχειρήσεις και 4 δισ. από «ανακατεύθυνση εσόδων της Golden Visa».

Μόνο το πρώτο ποσό αποτελεί πιθανή δημόσια πίστωση. Αν προέρχεται από ανακατανομή του υφιστάμενου ΠΔΕ, δεν είναι νέο χρήμα: σημαίνει ότι άλλα έργα θα χάσουν 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο. Αν είναι πρόσθετη δαπάνη, πρέπει να βρεθεί ισόποσος δημοσιονομικός χώρος.

Τα 2 δισ. των επιχειρήσεων είναι προσδοκώμενη ιδιωτική συμμετοχή, όχι εξασφαλισμένο κεφάλαιο. Ακόμη πιο προβληματικό είναι το 1 δισ. ετησίως της Golden Visa. Το τίμημα αγοράς ενός ακινήτου πηγαίνει στον πωλητή, όχι στο Δημόσιο. Δημόσια έσοδα είναι ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά τέλη — όχι η αξία της αγοραπωλησίας.

Για να μεταφερθεί 1 δισ. ευρώ τον χρόνο στο Ταμείο θα έπρεπε είτε να δεσμευθεί ιδιωτικό κεφάλαιο είτε να αντικατασταθεί ουσιαστικά η Golden Visa από διαφορετικό επενδυτικό προϊόν. Τίποτε από αυτά δεν περιγράφεται. Επομένως, τα 12 δισ. δεν είναι εξασφαλισμένο αρχικό κεφάλαιο. Είναι 6 δισ. δημόσιας ανακατανομής και 6 δισ. προσδοκιών για ιδιωτική χρηματοδότηση.

Ο ΦΠΑ και το παραμύθι των 600 ευρώ για «κάθε νοικοκυριό»

Το πρόγραμμα υποστηρίζει ότι ο ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη θα εξοικονομεί πάνω από 600 ευρώ ετησίως σε κάθε νοικοκυριό.

Η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τη μέση μηνιαία δαπάνη για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά σε 356,68 ευρώ, δηλαδή περίπου 4.280 ευρώ τον χρόνο. Αν υποθέσουμε το ευνοϊκότερο δυνατό σενάριο —ότι όλα φορολογούνται σήμερα με 13%, ότι όλα θα περάσουν στο 6% και ότι η μείωση μεταφέρεται ολόκληρη στον καταναλωτή— η μείωση της τελικής τιμής είναι 6,19%.

Άρα η μέση εξοικονόμηση στα τρόφιμα είναι περίπου 265 ευρώ τον χρόνο, όχι 600. Για εξοικονόμηση 600 ευρώ απαιτούνται περίπου 9.690 ευρώ ετήσιων επιλέξιμων αγορών με σημερινό ΦΠΑ 13%. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει για «κάθε νοικοκυριό», ιδιαίτερα για μονοπρόσωπα και χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά.

Και αυτά με πλήρη μετακύλιση της μείωσης στις τιμές. Αν μέρος της απορροφηθεί από περιθώρια κέρδους, η πραγματική εξοικονόμηση θα είναι μικρότερη.

Μισθοί: ένας εφικτός κατώτατος και ένας «μέσος» που δεν νομοθετείται

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται από τον Απρίλιο του 2026 στα 920 ευρώ. Τα 1.000 ευρώ το 2027 σημαίνουν αύξηση 8,7%. Αυτό δεν είναι οικονομικά αδύνατο και θα ήταν παραπλανητικό να παρουσιαστεί έτσι.

Η εξαγγελία, όμως, δεν συνοδεύεται από μελέτη για τις επιπτώσεις σε μικρές επιχειρήσεις χαμηλής παραγωγικότητας, στον τουρισμό, στην εστίαση και στην περιφέρεια. Ένας ενιαίος κατώτατος μπορεί να είναι διαχειρίσιμος για μια μεγάλη επιχείρηση, αλλά πολύ βαρύτερος για μια μικρή επιχείρηση με χαμηλό περιθώριο κέρδους.

Ο στόχος μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ είναι ακόμη πιο αδύναμος ως πολιτική εξαγγελία. Από περίπου 1.516 ευρώ το 2025 απαιτείται συνολική αύξηση 18,7%. Δεν είναι μαθηματικά αδύνατη, αλλά ο μέσος μισθός δεν καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Εξαρτάται από την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, τη σύνθεση των θέσεων εργασίας και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το πρόγραμμα παρουσιάζει έναν επιθυμητό δείκτη ως κυβερνητικό μέτρο.

Στέγη: 50.000 «επιλογές» χωρίς χρηματοδοτικό μοντέλο

Πενήντα χιλιάδες κατοικίες των 80 τετραγωνικών μέτρων, με ενδεικτικό κατασκευαστικό κόστος 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό, αντιστοιχούν σε επένδυση 6 δισ. ευρώ.

Το κόμμα δικαίως μπορεί να απαντήσει ότι δεν θα είναι όλες νεόδμητες ούτε όλες χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από το κράτος. Αυτό όμως επιβεβαιώνει την κριτική: δεν αναφέρεται πόσες θα είναι νέες, πόσες ανακαινίσεις, πόσες μέσω ΣΔΙΤ, ποιο θα είναι το ποσοστό επιδότησης και ποιος θα διατηρεί την ιδιοκτησία.

Το «50.000 στεγαστικές επιλογές» είναι μονάδα επικοινωνίας, όχι κοστολογημένο στεγαστικό πρόγραμμα.

Δωρεάν φάρμακα: η ίδια η υπόσχεση υπονοεί κόστος έως 1,8 δισ. ευρώ

Το πρόγραμμα αναφέρει μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων και μέση ετήσια εξοικονόμηση 360 έως 720 ευρώ. Με περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, η ίδια η υπόσχεση υπονοεί μεταφορά κόστους από 900 εκατ. έως 1,8 δισ. ευρώ ετησίως.

Ασφαλώς δεν πληρώνουν σήμερα όλοι οι συνταξιούχοι το ίδιο ποσό. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα: η εξαγγελία δίνει εντυπωσιακό «μέσο όφελος», χωρίς στοιχεία συνταγογράφησης, εξαιρέσεων, δικαιούχων και δημοσιονομικής δαπάνης.

Η «πατριωτική εισφορά» είναι θεωρητικό έσοδο

Φόρος 1% σε καθαρή περιουσία περίπου 201,6 δισ. ευρώ δίνει στατικά έως 2,02 δισ. τον χρόνο. Όμως αυτό είναι το ακαθάριστο θεωρητικό αποτέλεσμα πριν από την αντικατάσταση άλλων φόρων περιουσίας που υπόσχεται το ίδιο πρόγραμμα, τις απαλλαγές, την αποτίμηση μη εισηγμένων εταιρειών και ακινήτων, τον συμψηφισμό χρεών, τη φοροαποφυγή, τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας και τις δικαστικές διαφορές.

Η κυβερνητική απάντηση που υπολογίζει απλώς 1% επί του εισοδήματος των πλουσιότερων είναι εξίσου λανθασμένη: το πρόγραμμα μιλά για φόρο στο απόθεμα περιουσίας, όχι στο εισόδημα. Αυτό όμως δεν μετατρέπει το θεωρητικό ποσό σε ασφαλές ταμειακό έσοδο.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι πολλές χώρες εγκατέλειψαν τους καθαρούς φόρους περιουσίας λόγω στενής βάσης, αποτιμητικών προβλημάτων, διοικητικού κόστους και περιορισμένων τελικών εσόδων.

Τράπεζες: οι αναβαλλόμενες πιστώσεις δεν είναι «μηδενικός φόρος»

Η καταγγελία ότι οι τράπεζες «δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο» είναι πολιτικά εύηχη αλλά οικονομικά χονδροειδής. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις προέκυψαν από παλαιότερες ζημιές και αποτελούν τμήμα των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών.

Η επιτάχυνση της εξάλειψής τους μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα κεφαλαίου, αλλά η βίαιη ακύρωσή τους μειώνει τα κεφάλαια. Η απαγόρευση μερισμάτων μπορεί να ενισχύσει τις τράπεζες, δεν δημιουργεί όμως φορολογικό έσοδο για το κράτος.

Η μακροοικονομία που απουσιάζει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το 2027 ανάπτυξη μόλις 1,6%, δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος 134,4% του ΑΕΠ και έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 6,1%. Για το 2026 το εξωτερικό έλλειμμα υπολογίζεται στο 7,1% του ΑΕΠ.

Ένα πακέτο 5,6 έως 8,6 δισ. ευρώ ετησίως αντιστοιχεί χονδρικά σε 2% έως 3,3% του ΑΕΠ. Χωρίς ισόποσα μόνιμα έσοδα ή περικοπές, εξαφανίζει το προβλεπόμενο πλεόνασμα, επιβραδύνει την αποκλιμάκωση του χρέους και συγκρούεται με το ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών.

Επιπλέον, όταν η οικονομία έχει ήδη εξωτερικό έλλειμμα 7,1%, η γρήγορη τόνωση της κατανάλωσης αυξάνει τις εισαγωγές πριν προλάβει να δημιουργηθεί η υποσχόμενη νέα παραγωγική βάση. Το πρόγραμμα υπόσχεται πρώτα τη ζήτηση και ελπίζει ότι η προσφορά θα εμφανιστεί αργότερα.

Ούτε το εμφανιζόμενο πρωτογενές πλεόνασμα των 5,725 δισ. ευρώ αποτελεί διαθέσιμο «πορτοφόλι». Μετά τους ετεροχρονισμούς και τα έκτακτα ποσά, η υπέρβαση έναντι στόχου περιορίζεται στα 256 εκατ. ευρώ, ενώ αφορά την Κεντρική Διοίκηση και όχι ολόκληρη τη Γενική Κυβέρνηση.

Τελική ετυμηγορία

Το πρόγραμμα περιγράφει υπαρκτά προβλήματα: χαμηλή παραγωγικότητα, στεγαστική πίεση, ακριβή ενέργεια, αδύναμη δημόσια υγεία και δημογραφική παρακμή. Αλλά η σωστή διάγνωση δεν αρκεί.

Οικονομικό πρόγραμμα σημαίνει δικαιούχοι, μοναδιαίο κόστος, χρονοδιάγραμμα, μόνιμες πηγές εσόδων, επιπτώσεις σε έλλειμμα και χρέος και σαφείς επιλογές για το τι κόβεται όταν τα έσοδα αποτυγχάνουν. Εδώ έχουμε κυρίως στόχους, καθολικές παροχές και αόριστη «μόχλευση».

Η κυβερνητική κοστολόγηση των 13 δισ. ευρώ δεν είναι άψογη: αναμειγνύει ετήσιες δαπάνες, εφάπαξ ταμειακές απώλειες, επενδύσεις και ορισμένα μέτρα που δεν βρίσκονται στην κεντρική ομιλία. Δεν χρειάζεται όμως να υιοθετήσει κανείς αυτό το ποσό για να αποδομήσει το πρόγραμμα.

Αρκεί το αδιαμφισβήτητο: μόνο ο ΦΠΑ, η Παιδεία, η Υγεία και το φοιτητικό επίδομα ξεπερνούν τα 16 δισ. ευρώ στην τετραετία, έναντι συνολικής δηλωμένης κοστολόγησης 7,39 δισ. ευρώ.

Δεν πρόκειται, συνεπώς, για κοστολογημένο σχέδιο διακυβέρνησης. Πρόκειται για κατάλογο επιθυμητών αποτελεσμάτων, στον οποίο το ίδιο ευρώ δαπανάται πολλές φορές, η ιδιωτική επένδυση βαφτίζεται δημόσιο έσοδο και οι ετήσιες υποχρεώσεις κρύβονται μέσα σε έναν τετραετή επικοινωνιακό φάκελο.

Στοιχεία και πηγές