Η άλλη όψη του +4,2% στο λιανεμπόριο: Πτώση 1,4% στον πραγματικό όγκο μετά την εποχική διόρθωση

Η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει θετικούς ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως τα στοιχεία του Ιουνίου αποκαλύπτουν μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα. Ο τζίρος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,2% σε ετήσια βάση, αλλά ο όγκος των πωλήσεων –δηλαδή οι πωλήσεις σε σταθερές τιμές– ενισχύθηκε μόλις κατά 1,9%.

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Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα όταν αφαιρεθούν οι εποχικές επιδράσεις: από τον Μάιο στον Ιούνιο ο εποχικά διορθωμένος δείκτης κύκλου εργασιών υποχώρησε κατά 2,1%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης όγκου μειώθηκε κατά 1,4%.

Με απλά λόγια, οι Έλληνες εξακολουθούν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα, αλλά δεν αγοράζουν αντίστοιχα περισσότερα προϊόντα.

Τα βασικά σε 30’’

Δείκτης Ιούνιος 2026 Τζίρος λιανεμπορίου, ετήσια μεταβολή +4,2% Όγκος πωλήσεων, ετήσια μεταβολή +1,9% Τζίρος χωρίς καύσιμα +4,0% Όγκος χωρίς καύσιμα +2,8% Εποχικά διορθωμένος τζίρος, μηνιαία -2,1% Εποχικά διορθωμένος όγκος, μηνιαία -1,4%

Το γεγονός ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών υπερβαίνει κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες την αύξηση του όγκου αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το επίπεδο τιμών εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εισπράξεων των επιχειρήσεων.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι: Έπιπλα, ηλεκτρικά και ένδυση

Η πιο εντυπωσιακή επίδοση καταγράφεται στην κατηγορία Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακός εξοπλισμός. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 11,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 και ο πραγματικός όγκος πωλήσεων κατά 10,9%.

Εδώ η εικόνα είναι σαφώς διαφορετική από το σύνολο της αγοράς. Η άνοδος δεν οφείλεται κυρίως σε τιμές, αλλά σε πραγματική αύξηση της ζήτησης. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η μηνιαία μεταβολή: έναντι Μαΐου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 10,2% και ο όγκος κατά 9,7%.

Ισχυρή εικόνα παρουσιάζει επίσης η ένδυση και υπόδηση, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 6,9% και ο όγκος κατά 6,8%.

Κατηγορία Τζίρος Όγκος Ένδυση – Υπόδηση +6,9% +6,8% Έπιπλα – Ηλεκτρικά +11,2% +10,9% Φαρμακευτικά – Καλλυντικά +2,9% +3,3%

Το παράδοξο των καυσίμων: +5,1% ο τζίρος, -6,9% ο όγκος

Η κατηγορία που αποκαλύπτει με τον πιο καθαρό τρόπο γιατί δεν πρέπει να κοιτά κανείς μόνο τον τζίρο είναι τα καύσιμα. Στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση, όμως ο όγκος μειώθηκε κατά 6,9%.

Άρα οι καταναλωτές αγόρασαν λιγότερα καύσιμα, αλλά πλήρωσαν συνολικά περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι ίσως το ισχυρότερο παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής κατανάλωσης και πραγματικής κατανάλωσης.

Τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να ανεβάζουν τζίρο

Στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων ο τζίρος αυξήθηκε κατά 4,6%, ενώ ο όγκος πωλήσεων κατά 2,4%. Η διαφορά των περίπου 2,2 ποσοστιαίων μονάδων δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος της αύξησης των εισπράξεων εξακολουθεί να σχετίζεται με τις τιμές.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική στην κατηγορία Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός: τζίρος +2,1%, όγκος μόλις +0,2%. Δηλαδή, σε πραγματικούς όρους η κατανάλωση ουσιαστικά παρέμεινε στάσιμη.

Σε μηνιαία βάση η εικόνα είναι πολύ πιο αδύναμη: ο τζίρος μειώθηκε κατά 5,4% και ο όγκος κατά 6,2%.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Κατηγορία Ετήσια μεταβολή τζίρου Ετήσια μεταβολή όγκου Πολυκαταστήματα -2,3% -2,1% Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά +0,3% -0,6% Καύσιμα +5,1% -6,9% Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός +2,1% +0,2%

Οι online και εκτός καταστημάτων πωλήσεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση, ωστόσο σε σχέση με τον Μάιο μειώθηκε κατά 4,5%. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν υπολογίζει δείκτη όγκου για τη συγκεκριμένη κατηγορία, επομένως δεν μπορεί να απομονωθεί με ακρίβεια η επίδραση των τιμών.

Η πιο ανησυχητική ένδειξη: τι λέει η εποχική διόρθωση

Τα απλά μηνιαία στοιχεία δείχνουν αύξηση τόσο στον τζίρο όσο και στον όγκο κατά 1,4% έναντι Μαΐου. Αυτό όμως αλλάζει εντελώς όταν γίνει η εποχική διόρθωση.

Ιούνιος 2026 / Μάιος 2026 Μεταβολή Κύκλος εργασιών -2,1% Όγκος -1,4% Τζίρος χωρίς καύσιμα -1,1% Όγκος χωρίς καύσιμα -2,5%

Η μη διορθωμένη αύξηση του Ιουνίου επηρεάζεται από παράγοντες όπως η τουριστική περίοδος και η εποχικότητα των αγορών. Όταν αυτοί αφαιρεθούν, η υποκείμενη τάση της αγοράς εμφανίζεται αρνητική. Και μάλιστα η εικόνα χωρίς καύσιμα είναι ακόμη πιο αδύναμη σε πραγματικούς όρους: ο όγκος υποχωρεί κατά 2,5%.

Πού έκοψαν περισσότερο οι καταναλωτές μέσα σε έναν μήνα

Κλάδος Μεταβολή όγκου Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός -3,6% Καταστήματα ειδών διατροφής -2,5% Μεγάλα καταστήματα τροφίμων -2,1% Πολυκαταστήματα -1,3% Βιβλία – Χαρτικά -1,2% Καύσιμα -1,0% Φαρμακευτικά – Καλλυντικά -0,8% Ένδυση – Υπόδηση -0,2% Έπιπλα – Ηλεκτρικά +0,7%

Το μεγάλο συμπέρασμα: το λιανεμπόριο δεν καταρρέει, αλλά η εικόνα είναι πιο εύθραυστη απ’ ό,τι δείχνει ο τζίρος

Δεν υπάρχει ακόμη εικόνα ύφεσης στην αγορά. Υπάρχει όμως σαφής επιβράδυνση της πραγματικής κατανάλωσης. Το +4,2% στον τζίρο ακούγεται ισχυρό. Το +1,9% στον πραγματικό όγκο είναι πολύ πιο μέτριο.

Και το -1,4% της εποχικά διορθωμένης μηνιαίας μεταβολής του όγκου αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της ανακοίνωσης. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να υποστηρίζεται από την απασχόληση, τα εισοδήματα και τον τουρισμό, όμως η καταναλωτική δυνατότητα των νοικοκυριών συνεχίζει να πιέζεται από το αυξημένο επίπεδο τιμών.

Ο ίδιος ο δείκτης όγκου της ΕΛΣΤΑΤ είναι κρίσιμος ακριβώς επειδή προκύπτει από τον αποπληθωρισμό του δείκτη κύκλου εργασιών και αποτυπώνει πόσα προϊόντα πωλούνται ανεξάρτητα από την άνοδο των τιμών. Και αυτός ο δείκτης λέει ότι η πραγματική αγορά αυξάνεται, αλλά πολύ πιο αργά από τα ευρώ που περνούν από τα ταμεία.

- ΕΛΣΤΑΤ, Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, Ιούνιος 2026.