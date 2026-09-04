Allwyn: Τι κρύβεται πίσω από το EBITDA – Τα €8 δισ. debt-like βάρη, το goodwill των €6,5 δισ. και το στοίχημα των €10 δισ. στην Betano

Η δημοσίευση των πρώτων αναλυτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της νέας Allwyn AG δίνει για πρώτη φορά στην αγορά τη δυνατότητα να δει πέρα από τους headline δείκτες ανάπτυξης και το Adjusted EBITDA. Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: ο νέος όμιλος είναι πολύ μεγαλύτερος, περισσότερο διαφοροποιημένος και με ισχυρότερη αναπτυξιακή προοπτική από τον ιστορικό ΟΠΑΠ, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει πλέον έναν πολύ βαρύτερο και πολυπλοκότερο ισολογισμό.

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Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στα €8,245 δισ. μικτού δανεισμού, στα €6,503 δισ. καθαρού χρέους, στο goodwill των €6,458 δισ., στις σημαντικές υποχρεώσεις που συνδέονται με μειοψηφίες και earn-outs και σε ένα acquisition accounting το οποίο παραμένει ακόμη σε σημαντικό βαθμό προσωρινό.

Τα βασικά σε 30’’

Η Allwyn εμφάνισε στο α΄ εξάμηνο έσοδα €3,143 δισ. και Operating EBITDA €569 εκατ. , αλλά τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα €178 εκατ. , έναντι €239 εκατ. του ιστορικού ΟΠΑΠ το 2025.

, αλλά τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα , έναντι €239 εκατ. του ιστορικού ΟΠΑΠ το 2025. Ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται σε €8,245 δισ. και το καθαρό χρέος σε €6,503 δισ. .

και το καθαρό χρέος σε . Επιπλέον, υπάρχουν περίπου €1,327 δισ. λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων από put options μειοψηφιών και contingent consideration, κυρίως στην PrizePicks.

από put options μειοψηφιών και contingent consideration, κυρίως στην PrizePicks. Το goodwill έχει εκτιναχθεί στα €6,458 δισ. , ενώ goodwill και λοιπά άυλα στοιχεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 55,6% του συνολικού ενεργητικού .

, ενώ goodwill και λοιπά άυλα στοιχεία αντιπροσωπεύουν περίπου το . Η συμμετοχή 36,75% στην Betano αποτιμήθηκε στα €3,863 δισ., με χρήση πολλαπλασιαστή 14x EV/EBITDA.

Η νέα Allwyn δεν μπορεί να συγκριθεί ευθέως με τον παλιό ΟΠΑΠ

Η πρώτη προϋπόθεση για να διαβαστούν σωστά οι καταστάσεις είναι να γίνει κατανοητό ότι το α΄ εξάμηνο του 2026 και το αντίστοιχο διάστημα του 2025 αφορούν ουσιαστικά διαφορετικά εταιρικά σύνολα.

Στις 24 Μαρτίου 2026, η Allwyn AG –πρώην ΟΠΑΠ– απέκτησε μέσω εισφοράς σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της Allwyn International AG, με αντάλλαγμα την έκδοση 445.684.184 νέων μετοχών. Οι συγκριτικές καταστάσεις του 2025 αντιπροσωπεύουν μόνο τον ιστορικό όμιλο ΟΠΑΠ και όχι τον σημερινό, διευρυμένο όμιλο. Γι’ αυτό η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων κατά 162% δεν πρέπει να διαβαστεί ως οργανική ανάπτυξη.

Α΄ εξάμηνο 2026 2025 Συνολικά έσοδα €3,143 δισ. €1,200 δισ. Net Revenue €1,749 δισ. €835 εκατ. Operating EBITDA €569 εκατ. €397 εκατ. Adjusted EBITDA €675 εκατ. €397 εκατ. Κέρδη προ φόρων €259 εκατ. €323 εκατ. Καθαρά κέρδη €178 εκατ. €239 εκατ.

Από το EBITDA στα καθαρά κέρδη: η μεγάλη «διαρροή»

Το α΄ εξάμηνο η Allwyn εμφάνισε λειτουργικό αποτέλεσμα €385 εκατ. και Operating EBITDA €569 εκατ. Ωστόσο, οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €196 εκατ., ενώ το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος έφθασε τα €126 εκατ.. Το αποτέλεσμα ήταν τα κέρδη προ φόρων να διαμορφωθούν στα €259 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα €178 εκατ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η άνοδος των τόκων. Οι συνολικοί τόκοι αυξήθηκαν από €11 εκατ. σε €143 εκατ. μέσα σε έναν χρόνο, αντανακλώντας τη δραματικά διαφορετική χρηματοδοτική δομή του νέου ομίλου. Η Allwyn παραμένει ισχυρή λειτουργικά. Όμως ο νέος όμιλος έχει πλέον πολύ μεγαλύτερο κόστος κεφαλαίου.

Καθαρό χρέος €6,5 δισ. – και αυτή δεν είναι ολόκληρη η εικόνα

Δανεισμός € εκατ. Ομόλογα 2.341 Τραπεζικός δανεισμός 5.904 Σύνολο 8.245 Cash & cash equivalents 1.742 Καθαρό χρέος 6.503

Η ίδια η Allwyn ορίζει το net debt ως τον εξωτερικό δανεισμό μείον τα ταμειακά διαθέσιμα. Αυτή είναι η επίσημη μέτρηση και πρέπει να διαχωρίζεται από οποιαδήποτε ευρύτερη επενδυτική προσέγγιση.

Υπάρχουν όμως ακόμη €1,121 δισ. liabilities από put options μειοψηφούντων και €206 εκατ. contingent consideration για την PrizePicks. Παράλληλα, υπάρχουν €156 εκατ. lease liabilities.

Εάν, αποκλειστικά για λόγους χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ένας επενδυτής προσθέσει στο καθαρό χρέος τις συγκεκριμένες debt-like υποχρεώσεις, προκύπτει ένα συνολικό βάρος περίπου €7,99 δισ.. Δεν πρόκειται για επίσημο «net debt» της Allwyn, αλλά για αναλυτική προσέγγιση των υποχρεώσεων που ενδέχεται να απαιτήσουν μελλοντικούς χρηματοδοτικούς πόρους.

PrizePicks: ανάπτυξη με πολύ υψηλό οικονομικό τίμημα

Η αμερικανική PrizePicks αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά στοιχήματα του νέου ομίλου. Η AIAG είχε αποκτήσει την εταιρεία τον Ιανουάριο του 2026 έναντι cash consideration $1,504 δισ., ή περίπου €1,3 δισ., ενώ υφίσταται και performance-based earnout που συνδέεται με τις επιδόσεις της περιόδου 2026-2028.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι το put option των μειοψηφούντων. Η Allwyn έχει αναγνωρίσει χρηματοοικονομική υποχρέωση περίπου €1,05 δισ. για το δικαίωμα των minority shareholders να πουλήσουν το υπόλοιπο ποσοστό τους μετά την προβλεπόμενη πενταετή περίοδο.

PrizePicks PPA Αξία Customer relationships €669 εκατ. Trademark €630 εκατ. Software €49 εκατ. Goodwill €1,268 δισ.

Παράλληλα, η ίδια η εταιρεία καταγράφει ως παράγοντα κινδύνου την εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ γύρω από τα daily fantasy sports και prediction markets. Για την PrizePicks, επομένως, η αγορά δεν πρέπει να παρακολουθεί μόνο την ανάπτυξη εσόδων, αλλά ταυτόχρονα τον ρυθμιστικό κίνδυνο, την κερδοφορία, το cash conversion και την εξέλιξη του put liability.

Goodwill €6,46 δισ.: σχεδόν όσο όλα τα ίδια κεφάλαια

Μετά τη συναλλαγή, η δομή του ενεργητικού άλλαξε ριζικά. Στις 30 Ιουνίου η Allwyn είχε goodwill €6,458 δισ., intangible assets €4,663 δισ. και equity-method investments €4,805 δισ., έναντι συνολικού ενεργητικού €19,999 δισ.

Μόνο goodwill και intangibles αντιστοιχούν περίπου στο 55,6% του ενεργητικού. Εάν προστεθούν και οι συμμετοχές που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το ποσοστό προσεγγίζει το 79,6%. Παράλληλα, το goodwill αντιστοιχεί περίπου στο 97% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων, τα οποία ανέρχονται σε €6,655 δισ. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί αρνητική ένδειξη. Αυξάνει όμως αισθητά τη σημασία των μελλοντικών impairment tests.

Από πού προήλθε το νέο goodwill

Επιχείρηση Provisional goodwill Casinos Austria €1,251 δισ. Allwyn Cesko €1,352 δισ. Allwyn UK €1,403 δισ. PrizePicks €1,268 δισ. North America excl. PrizePicks €797 εκατ. Σύνολο νέου goodwill €6,071 δισ.

Η Allwyn εξηγεί ότι το goodwill αντανακλά τις αναμενόμενες συνέργειες, τις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης και την αξία του οργανωμένου ανθρώπινου δυναμικού που δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως ξεχωριστό intangible asset.

Το acquisition accounting παραμένει προσωρινό

Ίσως το πιο σημαντικό τεχνικό σημείο των 49 σελίδων είναι ότι σημαντικό τμήμα της Purchase Price Allocation δεν έχει οριστικοποιηθεί. Η εταιρεία αναφέρει ρητά ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν provisional για την πλειονότητα των επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν και ότι χρησιμοποιούνται σε σημαντικό βαθμό Level 3 inputs, δηλαδή μη άμεσα παρατηρήσιμες παραδοχές.

Κατά την περίοδο measurement που επιτρέπει το IFRS 3 μπορούν να μεταβληθούν οι προσωρινές αποτιμήσεις των άυλων στοιχείων, των λοιπών assets, των liabilities και κατά συνέπεια του goodwill. Επομένως, ο σημερινός ισολογισμός της νέας Allwyn δεν πρέπει να θεωρείται ακόμη η οριστική «φωτογραφία» της συναλλαγής.

Και η ίδια η λογιστική μέθοδος απαιτεί σημαντική κρίση

Η συναλλαγή χαρακτηρίστηκε business combination under common control, κατηγορία η οποία δεν καλύπτεται άμεσα από το IFRS 3. Η διοίκηση, εφαρμόζοντας IAS 8, επέλεξε να χρησιμοποιήσει κατ’ αναλογία την acquisition method του IFRS 3, επειδή έκρινε μεταξύ άλλων ότι η συναλλαγή άλλαξε ουσιωδώς την οικονομική θέση των μειοψηφούντων μετόχων και πραγματοποιήθηκε σε fair value.

Αυτό δεν συνεπάγεται αμφισβήτηση της λογιστικής ορθότητας. Υπογραμμίζει όμως πόσο σύνθετη είναι η αποτίμηση του νέου ομίλου και πόσο σημαντικές είναι οι διοικητικές εκτιμήσεις που βρίσκονται πίσω από τα reported numbers.

Το «στοίχημα» των €10 δισ. στην Betano

Από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία των καταστάσεων είναι η αποτίμηση της συμμετοχής στην Kaizen Gaming International, δηλαδή την Betano. Η Allwyn κατέχει 36,75% και αναγνώρισε την επένδυση κατά τη συναλλαγή σε provisional fair value €3,863 δισ.. Για την αποτίμηση χρησιμοποιήθηκε market approach και πολλαπλασιαστής EV/EBITDA 14,0x.

Μια απλή αναγωγή του €3,863 δισ. στο 100% του equity interest οδηγεί θεωρητικά σε περίπου €10,5 δισ.. Η αναγωγή αυτή δεν αποτελεί επίσημη συνολική αποτίμηση της Betano και δεν πρέπει να συγχέεται με enterprise value. Αναδεικνύει, όμως, το εξαιρετικά μεγάλο οικονομικό βάρος που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη συμμετοχή στον ισολογισμό της Allwyn.

Στο εξάμηνο η Betano εμφάνισε έσοδα €1,034 δισ. και καθαρά κέρδη €179 εκατ.. Το ερώτημα πλέον είναι εάν οι ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας θα συνεχίσουν να δικαιολογούν μια αποτίμηση που στηρίχθηκε σε 14 φορές EBITDA.

Operating EBITDA €569 εκατ. – Adjusted EBITDA €675 εκατ.

Ένα ακόμη σημείο που απαιτεί προσοχή είναι η απόσταση μεταξύ Operating και Adjusted EBITDA. Στο α΄ εξάμηνο το Operating EBITDA ήταν €569 εκατ. και το Adjusted EBITDA €675 εκατ.. Η διαφορά είναι €106 εκατ., ή περίπου 18,6% του Operating EBITDA.

Οι προσαρμογές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων transaction costs, κόστος που συνδέεται με την PrizePicks, incentive plans, litigation settlements, την παγκόσμια πρωτοβουλία για το brand Allwyn και λοιπά κόστη χρηματοδότησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μετά από μία συναλλαγή αυτού του μεγέθους είναι λογικό να υπάρχουν σημαντικά έκτακτα κόστη. Το κρίσιμο τεστ θα είναι αν οι προσαρμογές μειωθούν πραγματικά καθώς ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση του ομίλου.

Το cash flow των €1,15 δισ. από επενδυτικές δραστηριότητες θέλει σωστή ανάγνωση

Cash Flow H1 2026 € εκατ. Λειτουργικές δραστηριότητες +434 Επενδυτικές δραστηριότητες +1.152 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες -607

Το +€1,152 δισ. των investing activities, όμως, περιλαμβάνει €1,545 δισ. ταμειακών διαθεσίμων που αποκτήθηκαν μαζί με τις νέες επιχειρήσεις. Χωρίς αυτό το λογιστικό αποτέλεσμα της ενοποίησης, η επενδυτική ταμειακή ροή θα ήταν περίπου αρνητική κατά €393 εκατ.. Η λειτουργική ταμειακή ροή των €434 εκατ. είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικό στοιχείο για τη χρηματοοικονομική παραγωγή του ομίλου κατά την περίοδο.

Μέρισμα, cash exit και buyback ενώ ο όμιλος απομοχλεύεται

Η Allwyn ακολούθησε παράλληλα ιδιαίτερα ενεργή πολιτική επιστροφής κεφαλαίου. Στο εξάμηνο καταγράφηκαν €583 εκατ. cash distributions στους μετόχους, €456 εκατ. cash exit payment και €31 εκατ. αγορές ιδίων μετοχών, ενώ ο όμιλος άντλησε €1,128 δισ. νέου δανεισμού και αποπλήρωσε €615 εκατ. δανείων.

Μετά το τέλος της περιόδου, μέχρι τις 28 Αυγούστου, οι αγορές ιδίων μετοχών είχαν φθάσει τα €97 εκατ., ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε interim distribution περίπου €150 εκατ., ή €0,20 ανά μετοχή. Η ταυτόχρονη επιδίωξη απομόχλευσης, ανάπτυξης, εξαγορών και επιστροφών κεφαλαίου αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη δοκιμασία της κεφαλαιακής πολιτικής τα επόμενα χρόνια.

Οι δανειστές έχουν ισχυρό πακέτο εξασφαλίσεων

Οι σημειώσεις των καταστάσεων αποκαλύπτουν ότι σημαντικές χρηματοδοτήσεις του ομίλου είναι secured. Έχουν ενεχυριαστεί συμμετοχές σε πολλές από τις βασικές εταιρείες του ομίλου, μεταξύ των οποίων Allwyn Cesko, αυστριακές εταιρείες, LottoItalia, UK entities, SidePrize/PrizePicks και Allwyn Hellas. Η ίδια η Allwyn αναφέρει ότι το collateral αντιπροσωπεύει «substantially all of the value of the Group’s assets», με συγκεκριμένες περιορισμένες εξαιρέσεις.

Η άλλη πλευρά: δεν υπάρχει σήμερα ένδειξη προβλήματος ρευστότητας

Παρά τον μεγάλο δανεισμό, οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις είναι μόλις €254 εκατ., έναντι cash €1,742 δισ. Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο δεν σημειώθηκε παραβίαση χρηματοοικονομικών covenants.

Επομένως, οι καταστάσεις δεν δείχνουν liquidity stress. Το ζήτημα δεν είναι εάν ο όμιλος μπορεί σήμερα να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του, αλλά εάν η ισχυρή λειτουργική παραγωγή μετρητών θα επιτρέψει ταχεία απομόχλευση χωρίς να περιοριστεί η ανάπτυξη και χωρίς να απαιτηθεί υποχώρηση της πολιτικής επιστροφών κεφαλαίου.

Οι μειοψηφίες παίρνουν πλέον σημαντικό τμήμα της κερδοφορίας

Στο β΄ τρίμηνο τα συνολικά καθαρά κέρδη ήταν €67 εκατ., αλλά μόνο €44 εκατ. αναλογούσαν στους μετόχους της Allwyn AG, ενώ €23 εκατ. αναλογούσαν σε non-controlling interests. Περίπου το ένα τρίτο των συνολικών κερδών του τριμήνου, επομένως, δεν ανήκε στους μετόχους της εισηγμένης.

Αυτό είναι σημαντικό για την αποτίμηση: ο επενδυτής δεν πρέπει να σταματά στο consolidated EBITDA. Πρέπει να εξετάζει τι τελικά μετατρέπεται σε earnings και cash flow που αναλογούν στους μετόχους της Allwyn AG.

Το EPS δείχνει πόσο διαφορετική είναι πλέον η εταιρεία

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ήταν €153 εκατ. στο εξάμηνο. Το βασικό EPS υποχώρησε σε €0,26 από €0,65. Στο δεύτερο τρίμηνο ήταν €0,06 από €0,31. Η σύγκριση δεν είναι οικονομικά ομοειδής λόγω της έκδοσης εκατοντάδων εκατομμυρίων νέων μετοχών και της μεταβολής της περιμέτρου ενοποίησης. Δείχνει όμως γιατί η νέα επενδυτική υπόθεση της Allwyn δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται με τους ιστορικούς δείκτες του ΟΠΑΠ.

Η ανοιχτή υπόθεση της UK National Lottery

Στις σημειώσεις υπάρχει και μία σημαντική ρυθμιστική εκκρεμότητα στη Βρετανία. Η Allwyn UK δεν πέτυχε εντός του αρχικά προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος συγκεκριμένο contractual milestone που αφορούσε την τεχνολογική μετάβαση της National Lottery. Η Gambling Commission εξετάζει εάν και ποια μέτρα μπορεί να ληφθούν. Η διοίκηση αναφέρει ότι δεν μπορεί ακόμη να εκτιμήσει εύλογα την έκβαση ή το οικονομικό αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη.

Οι απαιτήσεις πρώην πρακτόρων στην Ελλάδα φαίνονται περιορισμένου ουσιαστικού κινδύνου

Οι απαιτήσεις πρώην πρακτόρων του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα, παρότι ονομαστικά φθάνουν τα €310 εκατ., δεν φαίνεται σήμερα να αποτελούν βασική πηγή κινδύνου. Οι καταστάσεις αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειονότητα πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων ήταν υπέρ της Allwyn Hellas, με απορριφθείσες απαιτήσεις περίπου €308 εκατ..

Τι λέει ο ελεγκτής – και τι δεν λέει

Οι ενδιάμεσες καταστάσεις εξετάστηκαν από την PwC. Ο ελεγκτής αναφέρει ότι δεν περιήλθε στην αντίληψή του κάτι που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το IAS 34.

Χρειάζεται όμως η σωστή τεχνική διάκριση. Πρόκειται για review ενδιάμεσων καταστάσεων και όχι πλήρες audit. Η ίδια η PwC τονίζει ότι το scope ενός review είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο ενός κανονικού ελέγχου και συνεπώς δεν εκφράζεται audit opinion.

Γιατί έχει σημασία για τον μέτοχο

Η Allwyn εισέρχεται σε μια εντελώς νέα εποχή. Ο παλιός ΟΠΑΠ ήταν μια σχετικά απλή επενδυτική ιστορία: υψηλή κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές, περιορισμένη γεωγραφική διαφοροποίηση και ιδιαίτερα γενναιόδωρες διανομές. Η νέα Allwyn είναι κάτι πολύ διαφορετικό: ένας διεθνής gaming όμιλος με δραστηριότητες σε πολλές αγορές, significant minority interests, μεγάλα άυλα περιουσιακά στοιχεία, σημαντική μόχλευση, περίπλοκες συμβάσεις put/call, acquisition accounting, equity-accounted συμμετοχές και υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος.

Η επενδυτική εξίσωση έχει επομένως μετακινηθεί από το «πόσο μέρισμα βγάζει ο ΟΠΑΠ» στο: πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η Allwyn, πόσο EBITDA μετατρέπεται σε πραγματικό cash, πόσο γρήγορα μειώνεται το leverage και αν οι υψηλές αποτιμήσεις των εξαγορασμένων assets επιβεβαιώνονται στην πράξη.

Οι πέντε αριθμοί που πρέπει να παρακολουθεί η αγορά

Μέγεθος Σημερινό σημείο αναφοράς Γιατί έχει σημασία Net debt €6,503 δισ. Ταχύτητα απομόχλευσης Goodwill €6,458 δισ. Κίνδυνος μελλοντικών impairments PrizePicks put liability €1,052 δισ. Μελλοντική χρηματοδοτική απαίτηση Adjusted EBITDA €675 εκατ. H1 statutory Λειτουργική δυναμική και adjustments Betano valuation multiple 14x EV/EBITDA Επιβεβαίωση ή όχι της υψηλής αποτίμησης

Συμπέρασμα: ισχυρή λειτουργική μηχανή, πολύ βαρύτερη χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική

Οι αναλυτικές καταστάσεις δεν ανατρέπουν τη θετική εικόνα της λειτουργικής ανάπτυξης της Allwyn. Την κάνουν, όμως, πολύ πιο σύνθετη.

Η εταιρεία έχει πλέον σημαντικά μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά, πολύτιμες συμμετοχές όπως η Betano, ισχυρή έκθεση στην ανάπτυξη της αμερικανικής αγοράς μέσω της PrizePicks και μεγάλης κλίμακας lottery operations στην Ευρώπη.

Το τίμημα αυτής της μεταμόρφωσης είναι ένας ισολογισμός με €6,5 δισ. καθαρό χρέος, περίπου €8 δισ. ευρύτερες debt-like υποχρεώσεις με βάση μια αναλυτική προσέγγιση, goodwill σχεδόν ίσο με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και σημαντικό μέρος της αποτίμησης να βασίζεται σε μελλοντικές ταμειακές ροές και Level 3 assumptions.

Η πραγματική δοκιμασία επομένως δεν θα είναι εάν η Allwyn μπορεί να εμφανίζει υψηλό Adjusted EBITDA. Θα είναι εάν μπορεί να κάνει τρία πράγματα ταυτόχρονα: να διατηρήσει την ανάπτυξη, να μετατρέψει το EBITDA σε επαναλαμβανόμενο free cash flow και να μειώσει ουσιαστικά τη μόχλευση χωρίς να θυσιάσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Εάν το πετύχει, η μεταμόρφωση του ΟΠΑΠ σε διεθνή Allwyn μπορεί να αποδειχθεί μία από τις σημαντικότερες εταιρικές αναδιαρθρώσεις που έχουν περάσει ποτέ από το ελληνικό χρηματιστήριο. Εάν όχι, τα €6,46 δισ. goodwill, το κόστος χρηματοδότησης και οι υψηλές αποτιμήσεις των εξαγορών είναι ακριβώς τα σημεία από τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται πρώτα οι πιέσεις.

Πηγή στοιχείων: Allwyn AG – Report for the six months ended 30 June 2026, Condensed Consolidated Interim Financial Statements και PwC review report.