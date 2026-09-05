ΔΕΗ στην 90ή ΔΕΘ: Προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας, οπτική ίνα και οικιακές λύσεις

Με ειδικές προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας, υπηρεσίες οπτικής ίνας και λύσεις ενέργειας και ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το περίπτερο της εταιρείας συγκεντρώνει προτάσεις για το σπίτι και την επιχείρηση, με δυνατότητα ενημέρωσης από εξειδικευμένους συμβούλους και αγοράς επιλεγμένων προϊόντων, ενώ διαθέτει και ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηρεμίας για τους επισκέπτες.

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Τα βασικά σε 30″

Καθημερινή ειδική προσφορά σε προϊόντα τεχνολογίας με δώρο την αξία του ΦΠΑ , στη ΔΕΗ TechLiving Zone.

, στη ΔΕΗ TechLiving Zone. Έκπτωση 20% στα προϊόντα «Ηλεκτρικός Πολιτισμός». Και οι δύο προσφορές ισχύουν αποκλειστικά στο περίπτερο της ΔΕΗ.

στα προϊόντα «Ηλεκτρικός Πολιτισμός». Και οι δύο προσφορές ισχύουν αποκλειστικά στο περίπτερο της ΔΕΗ. Παρουσίαση υπηρεσιών ΔΕΗ Fiber , ενεργειακών λύσεων και υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ blue .

, ενεργειακών λύσεων και υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης . Λειτουργία από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ HELEXPO, με είσοδο από την πύλη ΧΑΝΘ.

Το περίπτερο της ΔΕΗ στην 90ή ΔΕΘ συγκεντρώνει προϊόντα τεχνολογίας, ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Φωτογραφία: ΔΕΗ.

Οι προσφορές που θα ισχύουν αποκλειστικά στο περίπτερο

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της εταιρείας, καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα υπάρχει στη ΔΕΗ TechLiving Zone ειδική προσφορά σε προϊόντα τεχνολογίας με δώρο την αξία του ΦΠΑ. Παράλληλα, τα προϊόντα της σειράς «Ηλεκτρικός Πολιτισμός» θα διατίθενται με έκπτωση 20%.

Οι συγκεκριμένες προσφορές αφορούν αποκλειστικά το περίπτερο της ΔΕΗ στη ΔΕΘ. Για επιλεγμένα προϊόντα προβλέπεται δυνατότητα άμεσης αγοράς, με παραλαβή από το περίπτερο ή αποστολή στο σπίτι.

Έξι θεματικές ενότητες στη ΔΕΗ TechLiving Zone

Η ΔΕΗ TechLiving Zone παρουσιάζει τη διευρυμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας και τεχνολογίας της εταιρείας, οργανωμένη σε έξι θεματικές κατηγορίες: Ενεργειακές Λύσεις, Connectivity, Smart Living, iExperience, Laptops & Περιφερειακά και Entertainment.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις διαθέσιμες επιλογές και να συζητήσουν με εξειδικευμένους συμβούλους, οι οποίοι προτείνουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Η παρουσία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία συνδυάζει πλέον στην εμπορική της πρόταση την ενέργεια με την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Επικεφαλής Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου, Γιώργο Καρακούση, στο περίπτερο της ΔΕΗ στην 90ή ΔΕΘ. Φωτογραφία και στοιχεία λεζάντας: ΔΕΗ.

ΔΕΗ Fiber: Σε ποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης είναι διαθέσιμο

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο έχει το ΔΕΗ Fiber, με υπηρεσίες internet υπερυψηλών ταχυτήτων μέσω δικτύου FTTH, δηλαδή οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως ο Εύοσμος, το Ελευθέριο-Κορδελιό, τα Πεύκα, ο Άγιος Παύλος, η Ευκαρπία, η Σταυρούπολη και το Ωραιόκαστρο. Το δίκτυο επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές.

Ηλεκτροκίνηση στον εξωτερικό χώρο

Στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου παρουσιάζονται οι λύσεις ΔΕΗ blue. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης και το δημόσιο δίκτυο φόρτισης της εταιρείας, το οποίο η ΔΕΗ χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.

Quiet Corner: Ένας χώρος ηρεμίας μέσα στην έκθεση

Το περίπτερο φιλοξενεί και το Quiet Corner, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηρεμίας για άτομα που ενδέχεται να βιώσουν υπερδιέγερση ή άγχος.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η εταιρεία αναδεικνύει την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, δίνοντας παράλληλα στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του χώρου.

Το Quiet Corner της ΔΕΗ, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος ηρεμίας μέσα στο περίπτερο. Φωτογραφία: ΔΕΗ.

Πότε και πού μπορούν να το επισκεφθούν οι ενδιαφερόμενοι

Ημερομηνίες 5–13 Σεπτεμβρίου 2026 Χώρος ΔΕΘ HELEXPO — είσοδος από την πύλη ΧΑΝΘ Σαββατοκύριακα 10:00–22:00 Καθημερινές 16:00–22:00