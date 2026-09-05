Go Local & Taste: Γέφυρα Ηπείρου–Κρήτης με το βλέμμα στην αμερικανική αγορά

Τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με νέες αγορές και συνεργασίες έθεσε στο επίκεντρο η 6η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων «Go Local & Taste», που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου 2026 στην πλατεία Μαβίλη, στα Ιωάννινα. Η οργανωμένη συμμετοχή του Λασιθίου, οι επαφές για την αμερικανική αγορά και η διεκδίκηση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Ιωαννίνων–Κρήτης έδωσαν στη διοργάνωση ευρύτερο επιχειρηματικό προσανατολισμό.

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Τα βασικά σε 30’’

Περισσότεροι από 35 εκθέτες από τον Νομό Ιωαννίνων συμμετείχαν, μαζί με επιχειρήσεις και παραγωγούς από το Λασίθι.

συμμετείχαν, μαζί με επιχειρήσεις και παραγωγούς από το Λασίθι. Το Επιμελητήριο Λασιθίου εγκαινίασε τον νέο θεσμό του «φιλοξενούμενου Επιμελητηρίου».

εγκαινίασε τον νέο θεσμό του «φιλοξενούμενου Επιμελητηρίου». Σύμβουλος από τις ΗΠΑ παρουσίασε σε παραγωγούς και επιχειρήσεις δυνατότητες πρόσβασης στην αμερικανική αγορά .

. Αναδείχθηκε το αίτημα για τακτική, απευθείας αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με την Κρήτη.

Η Ήπειρος συναντά την Κρήτη

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της διοργάνωσης, για πρώτη φορά η «Go Local & Taste» υποδέχθηκε οργανωμένα μια άλλη παραγωγική περιοχή της χώρας. Το Λασίθι και το Επιμελητήριό του αποτέλεσαν τον πρώτο φιλοξενούμενο αυτής της πρωτοβουλίας, φέρνοντας στην ίδια έκθεση επιχειρήσεις και παραγωγούς από την Κρήτη και την Ήπειρο.

Για τέσσερις ημέρες, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα προϊόντα τους, αντάλλαξαν εμπειρίες και διερεύνησαν δυνατότητες συνεργασίας. Η συνάντηση έδωσε στις τοπικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διαφορετική παραγωγική περιοχή και να αναζητήσουν επαφές πέρα από τα όρια της δικής τους αγοράς.

Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον αυτής της προσέγγισης βρίσκεται στη συνέχεια που μπορούν να αποκτήσουν οι γνωριμίες της έκθεσης: στη δυνατότητα να εξελιχθούν σε συνεργασίες μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων διαφορετικών περιοχών. Αυτός είναι και ο προσανατολισμός που περιγράφει η διοργάνωση για την επόμενη φάση του θεσμού.

Κάθε χρόνο ένα φιλοξενούμενο Επιμελητήριο

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Σπύρος Μπέκας, ανακοίνωσε κατά την έναρξη της έκθεσης την καθιέρωση του θεσμού του «φιλοξενούμενου Επιμελητηρίου», με στόχο να συμμετέχουν κάθε χρόνο διαφορετικές παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.

Η συμμετοχή του Λασιθίου αποτέλεσε την αφετηρία για αυτήν τη διεύρυνση. Η επιδίωξη είναι η έκθεση να αποκτήσει σταθερό ρόλο στη διαπεριφερειακή δικτύωση, φέρνοντας κοντά Επιμελητήρια, επιχειρήσεις και παραγωγούς που αναζητούν νέες συνεργασίες και αγορές.

Ο κ. Μπέκας υπογράμμισε επίσης τη σημασία της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης για το μέλλον της ελληνικής περιφέρειας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους που επενδύουν στην παραγωγή και επιλέγουν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην ύπαιθρο, επισημαίνοντας την ανάγκη για ουσιαστικά εργαλεία στήριξης, χρηματοδότησης και ανάπτυξης.

Επαφές για την αμερικανική αγορά

Η αναζήτηση ευκαιριών εκτός Ελλάδας αποτέλεσε ξεχωριστό σκέλος της φετινής διοργάνωσης. Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων, εξειδικευμένος σύμβουλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησε επαφές με παραγωγούς και επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες πρόσβασης ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να συνδεθεί η προβολή των τοπικών προϊόντων με την επιχειρηματική δικτύωση, τις εμπορικές συνεργασίες και τις εξαγωγές. Το δελτίο Τύπου περιγράφει επαφές και διερεύνηση δυνατοτήτων, χωρίς να ανακοινώνει συγκεκριμένα εξαγωγικά συμβόλαια ή συμφωνίες.

Το αίτημα για απευθείας πτήσεις Ιωάννινα–Κρήτη

Η συνάντηση των δύο περιοχών ανέδειξε και τη σημασία των μεταφορικών συνδέσεων για την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη για τακτική αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με την Κρήτη, ως κοινή διεκδίκηση που συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες συνεργασίας στην παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που παρουσιάζεται στο δελτίο Τύπου, μια σταθερή απευθείας σύνδεση θα μπορούσε να ενισχύσει τον τουρισμό, να διευκολύνει τις επιχειρηματικές μετακινήσεις και να υποστηρίξει την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων. Πρόκειται για αίτημα· στο υλικό της διοργάνωσης δεν ανακοινώνεται νέο δρομολόγιο ή ημερομηνία έναρξης πτήσεων.

Γιατί έχει σημασία για την τοπική παραγωγή

Η 6η «Go Local & Taste» ανέδειξε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση: η προβολή των προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για πιο συστηματική συνεργασία μεταξύ παραγωγικών περιοχών. Η συμμετοχή του Λασιθίου, ο νέος θεσμός του φιλοξενούμενου Επιμελητηρίου και οι επαφές για τις ΗΠΑ υπηρετούν αυτήν την επιδίωξη.

Στα εγκαίνια απηύθυναν επίσης χαιρετισμούς ο αντιδήμαρχος Άρης Κασσής, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Τσίμαρης και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Το επόμενο ζητούμενο είναι η συνέχεια: η διατήρηση των επαφών, η διεύρυνση της συμμετοχής άλλων περιοχών και η μετατροπή του ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες εμπορικές συνεργασίες. Εκεί θα κριθεί και το αποτύπωμα της προσπάθειας για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς.