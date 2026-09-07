Η ΕΚΤ ανεβάζει τον λογαριασμό: Η πρόβλεψη της Citi και το ελληνικό στοίχημα του ακριβού χρήματος

Η εβδομάδα 7–11 Σεπτεμβρίου φέρνει την ελληνική οικονομία μπροστά σε μια απόφαση που θα επηρεάσει το κόστος των δανείων, τις τραπεζικές προοπτικές και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Η Citi προβλέπει αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50%. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν αυτή θα είναι η τελευταία κίνηση ή αν θα ακολουθήσει πρόσθετη επιβάρυνση μέσα στους επόμενους μήνες.

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Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Η απόφαση της ΕΚΤ αναμένεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Η Citi προβλέπει αύξηση στο 2,50% και στη συνέχεια σταθεροποίηση.

Άλλοι μεγάλοι οίκοι βλέπουν περιθώριο και για νέα αύξηση τον Δεκέμβριο.

Στην Ελλάδα, η μετάδοση θα εξαρτηθεί από το επιτόκιο αναφοράς, τη διάρκεια και τους όρους κάθε δανείου.

Για τις τράπεζες, η πιθανή ενίσχυση των εσόδων από τόκους συνυπάρχει με κινδύνους για τη ζήτηση δανείων και την ποιότητα των αποπληρωμών.

Τι ακριβώς προβλέπει η Citi

Στο ενημερωτικό της «European Economics Week Ahead: Week of 7 September», η Citi χαρακτηρίζει τη συνεδρίαση της ΕΚΤ ως το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας. Περιμένει αύξηση 25 μονάδων βάσης, μετά την αντίστοιχη κίνηση του Ιουνίου, και επανάληψη της θέσης ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι νέες προβολές θα περιλαμβάνουν υψηλότερη ανάπτυξη για το 2026 και υψηλότερο πληθωρισμό για το 2027. Παρά αυτή την εικόνα, διατηρεί ως βασικό σενάριο τη σταθεροποίηση του επιτοκίου στο 2,50%, θεωρώντας ότι χρειάζονται ισχυρά πρόσθετα επιχειρήματα για επόμενες αυξήσεις. Πρόκειται για πρόβλεψη του οίκου, όχι για δέσμευση της ΕΚΤ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στις 9–10 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, με την απόφαση και τη συνέντευξη Τύπου τη δεύτερη ημέρα.

Γιατί η αύξηση είναι πειστικό σενάριο — και η συνέχεια παραμένει ανοιχτή

Τα στοιχεία του πληθωρισμού εξηγούν γιατί η πρόβλεψη για αύξηση έχει ισχυρή βάση. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο. Η ενέργεια κατέγραψε αύξηση 14,3%, από 10,3%.

Υπάρχει, όμως, και αντίβαρο: ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες υποχώρησε στο 3%, από 3,3%. Η εικόνα επομένως δεν δείχνει ομοιόμορφη επιτάχυνση των τιμών σε ολόκληρη την οικονομία.

Αυτή η διάκριση είναι καθοριστική. Τα υψηλότερα επιτόκια δεν αυξάνουν την προσφορά ενέργειας. Μπορούν, όμως, να περιορίσουν τη ζήτηση και τον κίνδυνο μια ενεργειακή ανατίμηση να μετατραπεί σε επίμονες αυξήσεις τιμών σε περισσότερους κλάδους. Το τίμημα είναι η επιβάρυνση της χρηματοδότησης.

Η Citi δεν βρίσκεται μόνη της στην πρόβλεψη για ολοκλήρωση των αυξήσεων τον Σεπτέμβριο: αντίστοιχη ήταν η επικρατέστερη εκτίμηση στη δημοσκόπηση οικονομολόγων του Reuters της 3ης Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, J.P. Morgan και BNP Paribas προβλέπουν πλέον πρόσθετη αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο. Το Reuters ανέφερε στις 4 Σεπτεμβρίου ότι η αγορά είχε σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει την αύξηση του Σεπτεμβρίου. Η διαφωνία αφορά κυρίως τη συνέχεια.

Ο ελληνικός λογαριασμός: Ποια δάνεια επηρεάζονται

Για έναν Έλληνα δανειολήπτη, το 2,50% της ΕΚΤ δεν είναι το τελικό επιτόκιο του δανείου του. Είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της κεντρικής τράπεζας, μέσω του οποίου κατευθύνεται η νομισματική πολιτική.

Η επίπτωση σε μια σύμβαση εξαρτάται από το αν το επιτόκιο είναι σταθερό ή κυμαινόμενο, από το Euribor με το οποίο συνδέεται, από το τραπεζικό περιθώριο και από τον χρόνο αναπροσαρμογής.

Στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο, η δόση δεν αλλάζει όσο ισχύει η συμφωνημένη σταθερή περίοδος. Στα κυμαινόμενα, η μεταβολή περνά σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Επειδή το Euribor ενσωματώνει προσδοκίες, μέρος της κίνησης μπορεί να προηγηθεί της απόφασης της ΕΚΤ.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτυπώνει το μέγεθος της επιβάρυνσης:

Υπόλοιπο δανείου Υπολειπόμενη διάρκεια Συνολικό ετήσιο επιτόκιο Μηνιαία δόση 100.000 ευρώ 20 έτη 4,00% 605,98 ευρώ 100.000 ευρώ 20 έτη 4,25% 619,23 ευρώ 100.000 ευρώ 20 έτη 4,50% 632,65 ευρώ

Οι υπολογισμοί αφορούν ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, χωρίς ασφάλιστρα και έξοδα. Αποτελούν σενάρια μεταβολής του συνολικού επιτοκίου του δανείου, όχι πρόβλεψη αυτόματης μετακύλισης.

Μια αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες προσθέτει περίπου 13,25 ευρώ τον μήνα στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Δύο τέτοιες αυξήσεις ανεβάζουν τη διαφορά περίπου στα 26,67 ευρώ. Για ένα νοικοκυριό, η επιβάρυνση προστίθεται στον υπόλοιπο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Στις επιχειρήσεις, το πρόβλημα είναι και η επένδυση που αναβάλλεται

Για επιχείρηση με μέσο ανεξόφλητο δανεισμό ενός εκατομμυρίου ευρώ, πλήρης αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης σημαίνει επιπλέον τόκους 2.500 ευρώ ετησίως, εφόσον το υπόλοιπο παραμένει σταθερό. Στις 50 μονάδες βάσης, η επιβάρυνση φθάνει τις 5.000 ευρώ.

Η επίπτωση δεν εξαντλείται στον τόκο. Ένα επενδυτικό σχέδιο με οριακή απόδοση γίνεται λιγότερο ελκυστικό όταν αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης. Η επιχείρηση μπορεί να περιορίσει την επένδυση, να αναβάλει την αγορά εξοπλισμού ή να χρειαστεί περισσότερα ίδια κεφάλαια.

Εάν, παράλληλα, αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, η πίεση γίνεται διπλή: ακριβότερη λειτουργία και ακριβότερη χρηματοδότηση. Αυτή είναι η βασική αναλυτική ανησυχία για την πραγματική οικονομία.

Τράπεζες: Η αύξηση επιτοκίων δεν αποτελεί αυτόματα καθαρό κέρδος

Μια άνοδος επιτοκίων μπορεί να στηρίξει τα καθαρά έσοδα από τόκους, όταν οι αποδόσεις των δανείων και των διαθεσίμων προσαρμόζονται ταχύτερα από το κόστος των καταθέσεων. Το τελικό αποτέλεσμα, όμως, διαφέρει ανά τράπεζα.

Εξαρτάται από τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τις αντισταθμίσεις κινδύνου, τον ανταγωνισμό στις καταθέσεις και το κόστος άντλησης κεφαλαίων από την αγορά.

Υπάρχει επίσης η άλλη πλευρά του ισολογισμού: ακριβότερα δάνεια μπορούν να περιορίσουν τις νέες χορηγήσεις και να δυσκολέψουν τις αποπληρωμές. Επομένως, η αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών χρειάζεται να συνδυάζει την προοπτική εσόδων με τη ζήτηση χρηματοδότησης και το κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Για τις τραπεζικές μετοχές, μεγαλύτερη σημασία θα έχει τι αλλάζει σε σχέση με όσα έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές.

Ομόλογα: Άλλο η απόδοση αγοράς, άλλο ο τόκος ολόκληρου του χρέους

Μια αυστηρότερη από την αναμενόμενη στάση της ΕΚΤ μπορεί να ασκήσει ανοδική πίεση στις αποδόσεις και καθοδική στις τιμές των υφιστάμενων ομολόγων. Η αντίδραση δεν είναι μηχανική: εξαρτάται από τις προσδοκίες για τις επόμενες αποφάσεις, τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Για την Ελλάδα πρέπει να παρακολουθούνται τόσο η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς όσο και η διαφορά της από το γερμανικό. Σταθερό spread δεν αποκλείει ακριβότερο νέο δανεισμό, εφόσον ανεβαίνει η γερμανική απόδοση.

Το υφιστάμενο δημόσιο χρέος έχει διαφορετική ταχύτητα προσαρμογής. Ο ΟΔΔΗΧ καταγράφει σταθμισμένη μέση διάρκεια 18,28 ετών στις 30 Ιουνίου 2026. Η κατανομή των λήξεων σημαίνει ότι το σύνολο του χρέους δεν αναχρηματοδοτείται ταυτόχρονα στις σημερινές τιμές της αγοράς.

Συνεπώς, θα ήταν λανθασμένο να πολλαπλασιαστεί μια αύξηση 0,25% με ολόκληρο το δημόσιο χρέος και να παρουσιαστεί το αποτέλεσμα ως άμεσο δημοσιονομικό κόστος.

Τι παρακολουθούμε την εβδομάδα 7–11 Σεπτεμβρίου

Γεγονός Το κρίσιμο ερώτημα Ελληνική σημασία Απόφαση ΕΚΤ, 10 Σεπτεμβρίου Αύξηση και ποια ένδειξη για τη συνέχεια; Κόστος χρηματοδότησης και προσδοκίες Euribor Νέες προβολές ΕΚΤ Πόσο επίμονος εμφανίζεται ο πληθωρισμός του 2027; Διάρκεια της πίεσης σε δάνεια και επενδύσεις Νέα ανάγνωση ΑΕΠ Ευρωζώνης, που επισημαίνει η Citi Πόσο ευρεία είναι η αναπτυξιακή αντοχή; Περιβάλλον εξαγωγών και τουριστικής ζήτησης Αξιολογήσεις Ιταλίας και Ισπανίας, σύμφωνα με την ατζέντα της Citi Διατηρείται η εμπιστοσύνη στον ευρωπαϊκό Νότο; Κλίμα για τα περιφερειακά ομόλογα

Η Citi επισημαίνει ότι ενδεχόμενη ανοδική αναθεώρηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ μπορεί να συνδέεται με μεγάλη αναθεώρηση των ιρλανδικών στοιχείων. Αυτό απαιτεί προσοχή στην ερμηνεία: καλύτερος συνολικός αριθμός δεν αποδεικνύει από μόνος του ισόρροπη ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το πραγματικό ελληνικό στοίχημα

Η πρόβλεψη της Citi προσφέρει ένα σχετικά ευνοϊκό όριο: μία ακόμη αύξηση και έπειτα σταθεροποίηση. Ακόμη και εάν επιβεβαιωθεί, σταθεροποίηση δεν σημαίνει επιστροφή σε φθηνότερα δάνεια.

Για την ελληνική οικονομία, το βασικό ερώτημα είναι πόσο καιρό επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα λειτουργούν με αυτό το κόστος χρήματος. Η απόφαση της Πέμπτης θα καθορίσει το επόμενο βήμα. Οι προβολές και η καθοδήγηση της ΕΚΤ θα δείξουν πόσο βάσιμο είναι το στοίχημα ότι θα είναι και το τελευταίο.