Εξαγωγές για πανηγυρισμούς, έλλειμμα 19 δισ. για πληρωμή: Το παραγωγικό στοίχημα παραμένει ανοιχτό

Η Ελλάδα εξάγει περισσότερο, αλλά εξακολουθεί να αγοράζει από το εξωτερικό πολύ περισσότερα αγαθά από όσα πουλά. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,9%, όμως το εμπορικό έλλειμμα παρέμεινε στα 19,14 δισ. ευρώ. Η βελτίωση είναι υπαρκτή. Η απόσταση από μια ισχυρότερη παραγωγική οικονομία, επίσης. Και τα στοιχεία του Ιουλίου υπενθυμίζουν πόσο εύκολα η επιβάρυνση από τα πετρελαιοειδή μπορεί να περιορίσει την πρόοδο.

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Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

51,90 δισ. ευρώ εισαγωγές , έναντι 32,76 δισ. ευρώ εξαγωγών στο επτάμηνο.

, έναντι στο επτάμηνο. 19,14 δισ. ευρώ έλλειμμα , μειωμένο κατά 3,8% σε σχέση με το 2025.

, μειωμένο κατά 3,8% σε σχέση με το 2025. 16,08 δισ. ευρώ έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή : περίπου το 84% του συνολικού ανοίγματος.

: περίπου το 84% του συνολικού ανοίγματος. 3,11 δισ. ευρώ έλλειμμα τον Ιούλιο , αυξημένο κατά 3,2%, παρά την άνοδο των εξαγωγών κατά 15,9%.

, αυξημένο κατά 3,2%, παρά την άνοδο των εξαγωγών κατά 15,9%. 8,35 δισ. ευρώ έλλειμμα σε μηχανήματα και υλικό μεταφορών στο επτάμηνο.

Το εμπορικό έλλειμμα παραμένει μεγάλο Ελλάδα · Ιανουάριος–Ιούλιος 2026 · Τρέχουσες τιμές Εισαγωγές — 51,90 δισ. € Εξαγωγές — 32,76 δισ. € Έλλειμμα — 19,14 δισ. € Ανά 100 € εισαγωγών: 63,1 € εξαγωγές και 36,9 € διαφορά. −3,8% το έλλειμμα έναντι του 2025. Το 84,0% παραμένει χωρίς τα πετρελαιοειδή. - ΕΛΣΤΑΤ · Προσωρινά στοιχεία · Υπολογισμοί σύνταξης oikonomia.gr

Οι εξαγωγές ανεβαίνουν — η απόσταση παραμένει

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εισαγωγές στο επτάμηνο έφτασαν τα 51.898,5 εκατ. ευρώ, από 48.399,1 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 32.755,8 εκατ. ευρώ, από 28.498,2 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για πραγματική βελτίωση της σχέσης εξαγωγών προς εισαγωγές: για κάθε 100 ευρώ εισαγόμενων αγαθών, η χώρα εξήγαγε αγαθά αξίας περίπου 63,1 ευρώ, έναντι 58,9 ευρώ ένα χρόνο πριν. Ωστόσο, απέμενε διαφορά 36,9 ευρώ. Η πρόοδος στην κάλυψη των εισαγωγών δεν σημαίνει ότι έκλεισε το παραγωγικό χάσμα.

Επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου, εκατ. ευρώ 2025 2026 Μεταβολή Εισαγωγές 48.399,1 51.898,5 +7,2% Εξαγωγές 28.498,2 32.755,8 +14,9% Εμπορικό έλλειμμα 19.900,9 19.142,7 −3,8% Εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία 38.641,0 39.429,7 +2,0% Εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία 22.063,4 23.544,2 +6,7% Έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία 16.577,6 15.885,5 −4,2%

Η σύγκριση με το 2024 είναι εξίσου αποκαλυπτική. Τότε, στο αντίστοιχο επτάμηνο, το έλλειμμα ήταν 19,82 δισ. ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα βρίσκεται μόλις κατά περίπου 680 εκατ. ευρώ χαμηλότερα. Οι εμπορικές ροές μεταβάλλονται, οι εξαγωγικές επιδόσεις βελτιώνονται, αλλά το άνοιγμα παραμένει κοντά στην ίδια δυσάρεστη τάξη μεγέθους.

Το πετρέλαιο δεν αρκεί ως εξήγηση

Η εύκολη ανάγνωση θα απέδιδε το πρόβλημα στα καύσιμα. Οι αριθμοί δεν την επιβεβαιώνουν. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα του επταμήνου παραμένει στα 16.076,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου στο 84% του συνολικού. Αν αφαιρεθούν και τα πλοία, περιορίζεται στα 15.885,5 εκατ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, ακόμη και μετά την αφαίρεση δύο κατηγοριών που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις, παραμένει ένα άνοιγμα σχεδόν 16 δισ. ευρώ. Το πρόβλημα δεν εξαντλείται στον λογαριασμό των πετρελαιοειδών. Αφορά και το εύρος της εγχώριας παραγωγής αγαθών.

Υπάρχει, πάντως, ένα θετικό στοιχείο που δεν πρέπει να θαφτεί: οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία αυξάνονται ταχύτερα από τις αντίστοιχες εισαγωγές. Αυτή είναι η κατεύθυνση που χρειάζεται η οικονομία. Το ερώτημα είναι αν η βελτίωση θα αποκτήσει αρκετή διάρκεια και μέγεθος ώστε να αλλάξει ουσιαστικά το ισοζύγιο.

Ο Ιούλιος έδειξε πόσο εύθραυστη είναι η βελτίωση

Τον Ιούλιο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,9%, περισσότερο από τις εισαγωγές, που ενισχύθηκαν κατά 10,7%. Παρ’ όλα αυτά, το έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 95,7 εκατ. ευρώ και έφτασε τα 3.108,8 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχει αντίφαση. Οι εισαγωγές ξεκινούν από μεγαλύτερη βάση: αυξήθηκαν κατά 790,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές κατά 694,7 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσοστά δεν συνεπάγονται αυτομάτως μεγαλύτερα απόλυτα ποσά.

Ιούλιος, εκατ. ευρώ 2025 2026 Διαφορά Εισαγωγές 7.391,7 8.182,1 +790,4 Εξαγωγές 4.378,6 5.073,3 +694,7 Συνολικό έλλειμμα 3.013,1 3.108,8 +95,7 Έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή 2.747,1 2.485,8 −261,3 Έλλειμμα πετρελαιοειδών* 266,0 623,0 +357,0

Υπολογισμός από τη διαφορά συνολικού ελλείμματος και ελλείμματος χωρίς πετρελαιοειδή.

Ιούλιος: τα πετρελαιοειδή αλλάζουν το πρόσημο Μεταβολή ελλείμματος έναντι Ιουλίου 2025 · εκατ. ευρώ −261,3 χωρίς πετρελαιοειδή

Μείωση ελλείμματος +357,0 πετρελαιοειδή

Αύξηση ελλείμματος = +95,7 εκατ. €

Καθαρή αύξηση συνολικού ελλείμματος Το έλλειμμα ανέβηκε στα 3,109 δισ. € (+3,2%). - ΕΛΣΤΑΤ · Προσωρινά στοιχεία · Υπολογισμοί σύνταξης oikonomia.gr

Το υπόλοιπο εμπόριο βελτίωσε το ισοζύγιο κατά 261,3 εκατ. ευρώ. Τα πετρελαιοειδή το επιβάρυναν κατά 357 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας αυτή την πρόοδο. Αυτή είναι η αριθμητική της ευπάθειας: μια θετική εξαγωγική επίδοση μπορεί να συνυπάρχει με μεγαλύτερο συνολικό έλλειμμα.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφουν αξίες συναλλαγών. Δεν διαχωρίζουν εδώ πόσο από τη μεταβολή οφείλεται στις τιμές και πόσο στις ποσότητες. Συνεπώς, η άνοδος της αξίας των εξαγωγών δεν μπορεί να βαφτίζεται αυτούσια αύξηση του όγκου παραγωγής ή της ανταγωνιστικότητας.

Η βαριά πλευρά του λογαριασμού βρίσκεται στη βιομηχανία

Η ανάλυση των κατηγοριών εμπορίου αποκαλύπτει πού συγκεντρώνονται τα μεγάλα ελλείμματα. Στα μηχανήματα και το υλικό μεταφορών, οι εισαγωγές έφτασαν τα 11,48 δισ. ευρώ και οι εξαγωγές μόλις τα 3,12 δισ. ευρώ. Το άνοιγμα διαμορφώθηκε στα 8,35 δισ. ευρώ, περίπου στο 43,6% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος.

Επιλεγμένες κατηγορίες, επτάμηνο 2026 — εκατ. ευρώ Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 11.475,2 3.121,7 −8.353,5 Χημικά προϊόντα και συναφή 7.560,1 4.025,0 −3.535,1 Διάφορα βιομηχανικά είδη 5.643,7 2.215,5 −3.428,2 Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ. 12.474,6 9.832,6 −2.642,0 Βιομηχανικά είδη κατά πρώτη ύλη 6.383,1 4.809,3 −1.573,8 Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 5.885,4 5.984,4 +99,0 Ποτά και καπνός 662,4 932,6 +270,2 Ζωικά ή φυτικά λάδια και λίπη 261,3 529,0 +267,7

Αθροίσματα συναλλαγών με ΕΕ και τρίτες χώρες. Αρνητικό ισοζύγιο σημαίνει έλλειμμα. Η κατηγορία «ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ.» δεν ταυτίζεται με τα πετρελαιοειδή. Ο πίνακας περιλαμβάνει επιλεγμένες κατηγορίες.

Πού συγκεντρώνονται τα ελλείμματα αγαθών Ιανουάριος–Ιούλιος 2026 · Επιλεγμένες κατηγορίες ΤΤΔΕ · δισ. ευρώ Μηχανήματα και υλικό μεταφορών — 8,35 δισ. € Χημικά προϊόντα — 3,54 δισ. € Διάφορα βιομηχανικά είδη — 3,43 δισ. € Ορυκτά καύσιμα και λιπαντικά — 2,64 δισ. € Βιομηχανικά είδη κατά πρώτη ύλη — 1,57 δισ. € Η κατηγορία ορυκτών καυσίμων δεν ταυτίζεται με τα πετρελαιοειδή. - ΕΛΣΤΑΤ · Προσωρινά στοιχεία · Υπολογισμοί σύνταξης oikonomia.gr

Μηχανήματα και μεταφορικό υλικό, χημικά και διάφορα βιομηχανικά είδη συγκεντρώνουν ελλείμματα περίπου 15,32 δισ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού καθαρού ελλείμματος, μετά τον συμψηφισμό και των υπόλοιπων κατηγοριών.

Στην άλλη πλευρά, τρόφιμα, ποτά–καπνός και λάδια–λίπη καταγράφουν συνολικό πλεόνασμα περίπου 637 εκατ. ευρώ. Είναι χρήσιμες παραγωγικές επιτυχίες. Απέναντι όμως στα δισεκατομμύρια των βιομηχανικών ελλειμμάτων, δεν επαρκούν για να αλλάξουν τη συνολική εικόνα.

Οι εισαγωγές μηχανημάτων χρειάζονται απόδοση, όχι δαιμονοποίηση

Θα ήταν οικονομικά πρόχειρο να παρουσιαστεί κάθε εισαγόμενο μηχάνημα ως αποτυχία. Εξοπλισμός που εγκαθίσταται σε μια παραγωγική μονάδα μπορεί σήμερα να αυξάνει τις εισαγωγές και αύριο να ενισχύει την παραγωγικότητα και τις εξαγωγές. Η ευρεία κατηγορία μηχανημάτων και μεταφορικού υλικού, πάντως, δεν επιτρέπει να χαρακτηριστεί ολόκληρο το ποσό παραγωγική επένδυση.

Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστική δοκιμασία για την επενδυτική πολιτική: τι παραγωγικό αποτέλεσμα αφήνει πίσω της η δαπάνη; Πόσες επιχειρήσεις αυξάνουν διεθνώς ανταγωνιστική παραγωγή; Πόσο ενισχύονται οι εγχώριοι προμηθευτές; Πόσες εισαγωγές μπορούν να υποκατασταθούν με ανταγωνιστικούς όρους;

Το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank της 19ης Αυγούστου επισημαίνει τη σημασία της συνέχισης των επενδύσεων για την παραγωγικότητα και τον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού υποδείγματος. Εκτιμά επίσης ότι το επενδυτικό αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνεχιστεί μετά την τυπική ολοκλήρωσή του. Το εμπορικό ισοζύγιο προσθέτει το αυστηρό κριτήριο αξιολόγησης: η χρηματοδότηση πρέπει σταδιακά να μετατρέπεται σε ισχυρότερη παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα.

Η Ευρώπη στηρίζει την πρόοδο, οι τρίτες αγορές δυσκολεύουν

Χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,6%, στα 15.886,3 εκατ. ευρώ. Προς τις τρίτες χώρες ενισχύθηκαν κατά 3%, στα 7.657,9 εκατ. ευρώ.

Περίπου το 84,8% της αύξησης των εξαγωγών αυτής της περιμέτρου προήλθε από την ευρωπαϊκή αγορά. Αντίθετα, στις τρίτες χώρες οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4%, ταχύτερα από τις εξαγωγές. Το έλλειμμα εκεί διευρύνθηκε κατά περίπου 281 εκατ. ευρώ, ενώ με την ΕΕ μειώθηκε κατά περίπου 974 εκατ. ευρώ.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση, επομένως, παραμένει ζητούμενο. Η επίδοση στην Ευρώπη είναι θετική· η εικόνα εκτός Ευρώπης δείχνει ότι η εξαγωγική πρόοδος δεν έχει την ίδια ένταση παντού.

Πού πάει το πράγμα

Τα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν κατάρρευση των εξαγωγών ούτε ανεξέλεγκτη διεύρυνση του ελλείμματος στο επτάμηνο. Τεκμηριώνουν βελτίωση πάνω σε μια μεγάλη, επίμονη ανισορροπία. Και ο Ιούλιος δείχνει ότι αυτή η βελτίωση δεν είναι θωρακισμένη.

Αν οι μη πετρελαϊκές εξαγωγές συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα από τις αντίστοιχες εισαγωγές, το άνοιγμα μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω. Αν όμως επαναληφθεί η επιβάρυνση από τα πετρελαιοειδή ή εξασθενήσει η εξαγωγική δυναμική, η πρόοδος μπορεί να ανακοπεί. Ένας μήνας δεν επιτρέπει ασφαλή πρόβλεψη για το έτος.

Ούτε πρέπει το εμπορικό έλλειμμα αγαθών να συγχέεται με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που περιλαμβάνει υπηρεσίες και άλλες ροές. Τουρισμός και ναυτιλιακές υπηρεσίες δεν καταγράφονται σε αυτούς τους πίνακες. Το ποσό των 19,14 δισ. ευρώ δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με νέο δανεισμό ίσου ύψους.

Η πολιτική και επιχειρηματική ουσία, ωστόσο, δεν αλλάζει: η αύξηση των εξαγωγών δικαιολογεί ικανοποίηση για την πρόοδο, όχι πιστοποιητικό ολοκληρωμένου παραγωγικού μετασχηματισμού. Το στοίχημα θα κριθεί όταν η ελληνική οικονομία μπορεί να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της με ανταγωνιστική εγχώρια παραγωγή και να κερδίζει σταθερά περισσότερα από τις διεθνείς αγορές. Μέχρι τότε, ο πανηγυρισμός θα προηγείται του αποτελέσματος.

Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, «Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος: Ιούλιος 2026», προσωρινά στοιχεία, 7 Σεπτεμβρίου 2026, πίνακες 1, 5, 8 και 9. Συμπληρωματικό πλαίσιο: Alpha Bank, Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 19 Αυγούστου 2026. Ποσοστά κάλυψης, συμμετοχές και επιμέρους ισοζύγια: υπολογισμοί σύνταξης. Οι αξίες είναι ονομαστικές, σε ευρώ, και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.