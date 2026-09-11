11η Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια μετά, η σκόνη δεν έχει ακόμη καθίσει

Ήταν ένα πρωινό με καθαρό ουρανό. Αυτό είναι ίσως το πιο αβάσταχτο στοιχείο της 11ης Σεπτεμβρίου: τίποτε στο φως της Νέας Υόρκης δεν προειδοποιούσε για όσα θα ακολουθούσαν. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, οι Δίδυμοι Πύργοι παραμένουν ένα κενό στον ορίζοντα και ένα ορόσημο στην Ιστορία. Μέσα σε 102 λεπτά κατέρρευσαν δύο ουρανοξύστες. Τις επόμενες δεκαετίες δοκιμάστηκαν η αμερικανική ισχύς, η δημοκρατική αυτοπεποίθηση και η ίδια η υπόσχεση της ασφάλειας.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 , 19 αεροπειρατές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη. Στόχοι έγιναν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και το Πεντάγωνο. Η τέταρτη πτήση συνετρίβη στην Πενσιλβάνια, μετά την αντίσταση επιβατών και πληρώματος.

, 19 αεροπειρατές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη. Στόχοι έγιναν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και το Πεντάγωνο. Η τέταρτη πτήση συνετρίβη στην Πενσιλβάνια, μετά την αντίσταση επιβατών και πληρώματος. Οι επιθέσεις σκότωσαν 2.977 ανθρώπους, χωρίς να υπολογίζονται οι 19 δράστες . Οι μεταγενέστεροι θάνατοι από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση στο Ground Zero αποτελούν διαφορετικό απολογισμό.

. Οι μεταγενέστεροι θάνατοι από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση στο Ground Zero αποτελούν διαφορετικό απολογισμό. Η ευθύνη της οργάνωσης υπό τον Οσάμα μπιν Λάντεν έχει τεκμηριωθεί. Παράλληλα, η επίσημη αμερικανική έρευνα κατέγραψε σοβαρές αποτυχίες πρόληψης, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού.

Ακολούθησαν ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, η εισβολή στο Ιράκ και η επέκταση των μηχανισμών ασφαλείας. Συμμετοχή του Ιράκ στις επιθέσεις δεν τεκμηριώθηκε.

Η επέτειος του 2026 βρίσκει τον κόσμο με ανοικτές πληγές: ασθενείς διασώστες και επιζώντες, οικογένειες που περιμένουν δικαστική κατάληξη και μια διεθνή τάξη βαθιά επηρεασμένη από τις επιλογές εκείνης της εποχής.

08:46 — Το πρώτο ρήγμα στην κανονικότητα

Η Τρίτη είχε αρχίσει όπως τόσες άλλες στο Μανχάταν. Διαδρομές προς τη δουλειά, ασανσέρ, γραφεία, τηλεφωνήματα. Στους δύο πύργους των 110 ορόφων η παγκόσμια οικονομία είχε μια απολύτως ανθρώπινη καθημερινότητα: υπαλλήλους, τεχνικούς, καθαριστές, χρηματιστές, ανθρώπους που ετοίμαζαν και σέρβιραν πρωινό.

Στις 08:46, η πτήση 11 της American Airlines, που είχε απογειωθεί από τη Βοστώνη με προορισμό το Λος Άντζελες, προσέκρουσε στον Βόρειο Πύργο. Για όσους παρακολουθούσαν τις πρώτες εικόνες, υπήρχε ακόμη χώρος για την εξήγηση του δυστυχήματος. Ένα τρομακτικό, αδιανόητο αεροπορικό δυστύχημα.

Η ανθρώπινη σκέψη συχνά καταφεύγει πρώτα στην πιο οικεία καταστροφή. Το δυστύχημα έχει αρχή, αιτία και τέλος. Η επίθεση που εκτυλισσόταν δεν είχε ακόμη αποκαλύψει ούτε το μέγεθος ούτε το επόμενο βήμα της.

Στις 09:03, η πτήση 175 της United Airlines χτύπησε τον Νότιο Πύργο. Η δεύτερη πρόσκρουση μεταδόθηκε ζωντανά. Εκείνα τα δεκαεπτά λεπτά χώρισαν την αμφιβολία από τη βεβαιότητα. Τα αεροπλάνα είχαν μετατραπεί σε όπλα και οι επιβάτες τους σε ομήρους μιας προμελετημένης μαζικής δολοφονίας.

Η τηλεόραση έφερε την ίδια στιγμή σε εκατομμύρια σπίτια. Οι θεατές έβλεπαν περισσότερα από έναν εργαζόμενο παγιδευμένο σε έναν όροφο, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε για να τον βοηθήσουν. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στην απόλυτη ορατότητα και την απόλυτη αδυναμία έγινε μέρος του συλλογικού τραύματος.

Οι σκάλες, τα τηλέφωνα και η τέταρτη πτήση

Μέσα στους πύργους, η μεγάλη Ιστορία είχε περιοριστεί σε μικρές, επείγουσες πράξεις: να βρεθεί μια σκάλα, να ανοίξει μια πόρτα, να περάσει κάποιος μέσα από τον καπνό, να ειδοποιηθεί ένας δικός του άνθρωπος. Χιλιάδες κατέβαιναν. Πυροσβέστες και άλλοι διασώστες ανέβαιναν.

Τα τηλεφωνήματα από τα αεροσκάφη και τα κτίρια, πολλά από τα οποία διασώζονται στο αρχείο του Μνημείου της 11ης Σεπτεμβρίου, έδωσαν στην καταστροφή φωνές. Πίσω από τα πλάνα των ουρανοξυστών υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι συνέβαινε ή να προλάβουν να αποχαιρετήσουν.

Στις 09:37, η πτήση 77 της American Airlines έπεσε στο Πεντάγωνο, στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια. Η επίθεση είχε πλήξει το σύμβολο της οικονομικής ισχύος και την έδρα της στρατιωτικής διοίκησης. Οι αμερικανικές αρχές διέταξαν την προσγείωση των πολιτικών αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ο μηχανισμός αεράμυνας επιχειρούσε να αντιληφθεί πόσες ακόμη απειλές βρίσκονταν στον αέρα.

Στην πτήση 93 της United Airlines, οι επιβάτες και το πλήρωμα έμαθαν μέσω τηλεφωνημάτων για τις προηγούμενες επιθέσεις. Κατάλαβαν ότι η υπακοή στους αεροπειρατές δεν τους εξασφάλιζε επιβίωση. Αντιστάθηκαν και επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 10:03, κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, χωρίς να φτάσει στην Ουάσιγκτον. Η Επιτροπή της 11ης Σεπτεμβρίου αναφέρει ως πιθανούς στόχους το Καπιτώλιο ή τον Λευκό Οίκο. Η αντίσταση εκείνων των ανθρώπων εμπόδισε ένα ακόμη πλήγμα στην αμερικανική πρωτεύουσα. Δεν τους έσωσε. Έσωσε, όμως, άλλους που δεν θα γνώριζαν ποτέ.

102 λεπτά που έγιναν ιστορικό σύνορο

Ο Νότιος Πύργος, παρότι χτυπήθηκε δεύτερος, κατέρρευσε πρώτος, στις 09:59. Ο Βόρειος ακολούθησε στις 10:28. Από την πρώτη πρόσκρουση είχαν περάσει περίπου 102 λεπτά.

Το σύννεφο της σκόνης κατάπιε δρόμους, αυτοκίνητα, ανθρώπους που έτρεχαν. Τα χαρτιά των γραφείων σκορπίστηκαν πάνω από μια πόλη που προσπαθούσε ακόμη να πιστέψει αυτό που είχε δει. Η κατάρρευση αφαίρεσε δύο κτίρια από τον ορίζοντα μέσα σε δευτερόλεπτα. Η συνειδητοποίηση της απώλειας θα χρειαζόταν χρόνια.

Ώρα Γεγονός 08:46 Η πτήση American Airlines 11 χτυπά τον Βόρειο Πύργο. 09:03 Η πτήση United Airlines 175 χτυπά τον Νότιο Πύργο. 09:37 Η πτήση American Airlines 77 χτυπά το Πεντάγωνο. 09:59 Καταρρέει ο Νότιος Πύργος. 10:03 Η πτήση United Airlines 93 συντρίβεται στην Πενσιλβάνια. 10:28 Καταρρέει ο Βόρειος Πύργος.

Ο επίσημος απολογισμός του Μνημείου καταγράφει 2.753 θύματα στη Νέα Υόρκη, 184 στο Πεντάγωνο και στην πτήση που το έπληξε, και 40 στην πτήση 93. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν 343 πυροσβέστες της Νέας Υόρκης. Στα 2.977 θύματα δεν περιλαμβάνονται οι αεροπειρατές.

Κάθε αριθμός είναι απαραίτητος για την ιστορική ακρίβεια και ανεπαρκής για την ανθρώπινη απώλεια. Δεν περιγράφει ποιος δεν γύρισε για φαγητό, ποιο παιδί περίμενε στην πόρτα, ποια οικογένεια κράτησε για χρόνια ένα τελευταίο ηχογραφημένο μήνυμα.

Ποιος έφταιγε: οι δράστες έχουν ονόματα

Η ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ανήκει στην Αλ Κάιντα. Η οργάνωση του Οσάμα μπιν Λάντεν ενέκρινε, χρηματοδότησε και οργάνωσε την επιχείρηση. Η Επιτροπή της 11ης Σεπτεμβρίου περιέγραψε τον Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ ως κεντρικό σχεδιαστή και τον Μοχάμεντ Άτα ως επιχειρησιακό επικεφαλής των αεροπειρατών στις ΗΠΑ.

Επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο που αξιοποίησε στρατολόγηση, εκπαίδευση πιλότων, μετακινήσεις και οικονομικές συναλλαγές. Το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν είχε προσφέρει στην Αλ Κάιντα καταφύγιο και χώρο λειτουργίας.

Η τζιχαντιστική ιδεολογία της οργάνωσης μετέτρεπε πολιτικές και θρησκευτικές αναφορές σε άδεια δολοφονίας αμάχων. Ο μπιν Λάντεν επικαλούνταν, μεταξύ άλλων, την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Σαουδική Αραβία και την πολιτική της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή. Η μελέτη αυτών των κινήτρων εξηγεί τη στρατηγική του. Δεν μειώνει την ευθύνη για την απόφαση να σκοτωθούν χιλιάδες ανυποψίαστοι άνθρωποι.

Εξίσου αναγκαίο είναι να μη μετατρέπεται η ευθύνη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης σε συλλογικό κατηγορητήριο κατά μιας θρησκείας ή εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ακρίβεια στην απόδοση ευθυνών αποτελεί μέρος της δικαιοσύνης που ζητούν τα θύματα.

Οι προειδοποιήσεις υπήρχαν. Το κράτος δεν τις συνέδεσε

Το δεύτερο επίπεδο ευθύνης αφορά όσους όφειλαν να προστατεύσουν τη χώρα. Η έκθεση της διακομματικής Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου, που δημοσιεύθηκε το 2004, εντόπισε αποτυχίες στην αντίληψη της απειλής, στην πολιτική, στις επιχειρησιακές δυνατότητες και στη διοίκηση.

Η Αλ Κάιντα είχε ήδη χτυπήσει τις αμερικανικές πρεσβείες στην Κένυα και στην Τανζανία το 1998 και το πολεμικό πλοίο USS Cole το 2000. Το καλοκαίρι του 2001 οι προειδοποιήσεις για μεγάλη επίθεση είχαν ενταθεί. Πληροφορίες υπήρχαν, αλλά παρέμεναν κατακερματισμένες ανάμεσα σε υπηρεσίες και διαφορετικές αλυσίδες διοίκησης.

Στις 6 Αυγούστου 2001, ο πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους έλαβε ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Ο μπιν Λάντεν αποφασισμένος να χτυπήσει στις ΗΠΑ». Το έγγραφο δεν περιείχε την ημερομηνία και το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο των τεσσάρων αεροπειρατειών. Περιείχε, όμως, σαφή προειδοποίηση για την πρόθεση επίθεσης στο αμερικανικό έδαφος.

Η Επιτροπή κατέγραψε χαμένες ευκαιρίες παρακολούθησης μελλοντικών αεροπειρατών, ανεπαρκή διαβίβαση κρίσιμων στοιχείων στο FBI και αεροπορική ασφάλεια προσαρμοσμένη κυρίως στην παλαιότερη λογική της αεροπειρατείας: ομηρία και διαπραγμάτευση, αντί για επιχείρηση αυτοκτονίας.

Εδώ βρίσκεται η ουσία της θεσμικής αποτυχίας. Η κατοχή μιας πληροφορίας δεν αρκεί. Χρειάζεται κάποιος να καταλάβει τη σημασία της, να τη συνδέσει με άλλες και να αναλάβει δράση. Τα κενά αυτά βάραιναν πολιτικές ηγεσίες και υπηρεσιακούς μηχανισμούς σε περισσότερες από μία κυβερνήσεις.

Δεν αποδεικνύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνώριζε το ακριβές σχέδιο και το άφησε να εκτελεστεί. Αποδεικνύουν πόσο καταστροφική μπορεί να γίνει η απόσταση ανάμεσα στην προειδοποίηση και στην πρόληψη.

Γιατί κατέρρευσαν οι πύργοι

Το τεχνικό ερώτημα απαντήθηκε από την έρευνα του αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας, NIST. Οι προσκρούσεις προκάλεσαν σοβαρές βλάβες σε δομικά στοιχεία και απομάκρυναν τμήματα της πυροπροστασίας. Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που ακολούθησαν αποδυνάμωσαν τον ήδη τραυματισμένο φέροντα οργανισμό.

Δεν χρειαζόταν να λιώσει ο χάλυβας. Η υψηλή θερμοκρασία αρκούσε για να μειώσει σημαντικά την αντοχή και την ακαμψία του. Σύμφωνα με το NIST, η παραμόρφωση των δαπέδων και η έλξη που άσκησαν στα περιμετρικά υποστυλώματα συνέβαλαν στην έναρξη της κατάρρευσης.

Η έρευνα δεν βρήκε τεκμηρίωση υπέρ της θεωρίας ελεγχόμενης κατεδάφισης με εκρηκτικά. Η αναζήτηση απαντήσεων για μια τόσο μεγάλη καταστροφή είναι θεμιτή. Η εξίσωση ενός τεχνικού πορίσματος με έναν αναπόδεικτο ισχυρισμό θολώνει την κατανόηση όσων συνέβησαν.

Από το πένθος στον πόλεμο

Η πρώτη διεθνής αντίδραση ήταν ένα εκτεταμένο κύμα αλληλεγγύης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ΝΑΤΟ προχώρησε, μετά τις επιθέσεις, στην πρώτη ενεργοποίηση του Άρθρου 5 περί συλλογικής άμυνας στην ιστορία του.

Στις 7 Οκτωβρίου 2001 άρχισε η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν. Ο αρχικός στόχος ήταν η εξάρθρωση της Αλ Κάιντα και η ανατροπή της προστασίας που της παρείχαν οι Ταλιμπάν. Το καθεστώς κατέρρευσε γρήγορα. Η εγκαθίδρυση ενός σταθερού κράτους αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική υπόθεση.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε πόλεμο είκοσι ετών. Η καταδίωξη μιας οργάνωσης συνδέθηκε με την οικοδόμηση θεσμών, την εκπαίδευση στρατού και τη διατήρηση μιας κυβέρνησης που εξαρτιόταν από εξωτερική στρατιωτική και οικονομική στήριξη.

Τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην Καμπούλ, ενώ ολοκληρωνόταν η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων. Η έρευνα του αμερικανικού ειδικού επιθεωρητή SIGAR για την κατάρρευση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την εξάρτηση των αφγανικών δομών από τις ΗΠΑ και τις συνέπειες της διαδικασίας αποχώρησης.

Η εικόνα του τέλους ήταν σκληρή για όλους: για τους Αφγανούς που είχαν επενδύσει τη ζωή τους στην προηγούμενη εικοσαετία, για τους στρατιώτες που είχαν πολεμήσει και για τις κυβερνήσεις που είχαν υποσχεθεί μια διαρκή αλλαγή. Η δυνατότητα ανατροπής ενός καθεστώτος είχε αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από τη δυνατότητα οικοδόμησης ενός βιώσιμου διαδόχου του.

Το Ιράκ και η ευθύνη για όσα επιλέχθηκαν αργότερα

Τον Μάρτιο του 2003, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εισέβαλαν στο Ιράκ. Η κυβέρνηση Μπους παρουσίαζε το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν ως σοβαρή απειλή, με κεντρικό επιχείρημα τα υποτιθέμενα όπλα μαζικής καταστροφής.

Τα οπλοστάσια που είχαν προβληθεί ως άμεσος κίνδυνος δεν βρέθηκαν όπως είχαν περιγραφεί. Και η Επιτροπή της 11ης Σεπτεμβρίου δεν εντόπισε στοιχεία ότι το Ιράκ συνεργάστηκε με την Αλ Κάιντα για την προετοιμασία ή την εκτέλεση επιθέσεων εναντίον των ΗΠΑ.

Η διάκριση έχει ιστορικό βάρος. Το σοκ της 11ης Σεπτεμβρίου δημιούργησε το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έγινε ευκολότερη η αποδοχή νέων πολέμων. Η επιλογή της εισβολής στο Ιράκ, όμως, ανήκε στις κυβερνήσεις που την αποφάσισαν. Δεν ήταν αναπόφευκτη συνέπεια της πτώσης των πύργων.

Η ανατροπή του Σαντάμ ακολουθήθηκε από κατοχή, εξέγερση, σεχταριστική βία και αποσταθεροποίηση. Η υπόσχεση ότι η στρατιωτική επικράτηση θα άνοιγε σχεδόν αυτομάτως τον δρόμο σε μια ασφαλέστερη, δημοκρατική Μέση Ανατολή αποδείχθηκε ολέθρια υπεραπλούστευση.

Η απόδοση ευθυνών χρειάζεται, επομένως, δύο καθαρές προτάσεις: οι τρομοκράτες ευθύνονται για τις επιθέσεις. Οι πολιτικές ηγεσίες ευθύνονται για τις αποφάσεις με τις οποίες απάντησαν. Το πρώτο γεγονός δεν παρέχει απαλλαγή για το δεύτερο.

Η ασφάλεια μπήκε στην καθημερινότητα — και στην ιδιωτική ζωή

Για τον απλό πολίτη, η νέα εποχή έγινε γρήγορα αισθητή στις μετακινήσεις. Οι έλεγχοι ενισχύθηκαν, οι διαδικασίες άλλαξαν, η αεροπορική ασφάλεια αναδιοργανώθηκε. Η αμερικανική TSA ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2001, ενώ ακολούθησε η ευρύτερη αναδιάρθρωση της εσωτερικής ασφάλειας.

Ο Patriot Act, που υπογράφηκε στις 26 Οκτωβρίου 2001, διεύρυνε τα εργαλεία των υπηρεσιών έρευνας και επιβολής του νόμου. Η ανταλλαγή πληροφοριών έγινε βασική προτεραιότητα. Μαζί της άνοιξε μια μακρά αντιπαράθεση για τα όρια της παρακολούθησης και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Υπήρξαν πραγματικές βελτιώσεις στην πρόληψη. Υπήρξε, όμως, και η σκοτεινή κληρονομιά των μυστικών κρατήσεων και των βασανιστηρίων. Η έκθεση της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας που δημοσιοποιήθηκε το 2014 κατέγραψε τη βιαιότητα του προγράμματος ανακρίσεων της CIA και αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα που επικαλούνταν οι υποστηρικτές του.

Ο φόβος προσφέρει στην εξουσία ένα ισχυρό επιχείρημα: περισσότερες αρμοδιότητες σήμερα, ώστε να αποφευχθεί μια καταστροφή αύριο. Η δημοκρατική δυσκολία αρχίζει όταν η προσωρινή εξαίρεση αποκτά θεσμούς, προϋπολογισμό και μονιμότητα. Τότε χρειάζεται διαρκής έλεγχος για το ποιος παρακολουθεί, ποιον και με ποια λογοδοσία.

Η Wall Street ξανάνοιξε. Ο λογαριασμός έμεινε ανοικτός

Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου ήταν σύμβολο της διεθνούς οικονομίας, αλλά και τμήμα της πραγματικής υποδομής της. Οι επιθέσεις προκάλεσαν απώλειες ανθρώπων, καταστροφές εγκαταστάσεων και διακοπές σε τηλεπικοινωνίες, πληρωμές και συναλλαγές.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επαναλειτούργησε τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2001. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα παρείχε ρευστότητα και την ίδια ημέρα μείωσε τον στόχο του βασικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, στο 3%, επιχειρώντας να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις.

Η επαναλειτουργία της αγοράς ήταν πράξη οικονομικής ανάγκης και δημόσιο μήνυμα συνέχειας. Οι συναλλαγές μπορούσαν να αρχίσουν ξανά. Ο χρόνος των οικογενειών δεν υπάκουε στο ίδιο ημερολόγιο.

Ο μακροχρόνιος λογαριασμός ήρθε κυρίως από τις πολεμικές και κρατικές επιλογές που ακολούθησαν. Σε αποτίμηση που δημοσίευσε το 2021, το πρόγραμμα Costs of War του Πανεπιστημίου Brown υπολόγισε το ευρύτερο αμερικανικό κόστος των πολέμων μετά την 11η Σεπτεμβρίου σε περίπου 8 τρισ. δολάρια.

Η εκτίμηση περιλάμβανε δαπάνες πολέμου, συναφείς δαπάνες ασφαλείας, τόκους και μελλοντική περίθαλψη βετεράνων. Δεν αποτελεί αποτίμηση της υλικής ζημιάς στη Νέα Υόρκη ούτε επικαιροποιημένο σύνολο για το 2026. Αποτυπώνει το εύρος του δημοσιονομικού βάρους που είχε ήδη αναγνωριστεί στην εικοσαετία.

Η ίδια ερευνητική αποτίμηση κατέγραφε περίπου 897.000 έως 929.000 άμεσους θανάτους στα πολεμικά μέτωπα που εξέταζε, συμπεριλαμβάνοντας αμάχους και μαχητές όλων των πλευρών. Δεν συνυπολόγιζε τους έμμεσους θανάτους από αρρώστιες, εκτοπισμό και καταστροφή βασικών υπηρεσιών.

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν πόσο μακριά ταξιδεύουν οι συνέπειες μιας ιστορικής ρήξης. Το αρχικό έγκλημα ήταν συγκεκριμένο. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημιούργησε πρόσθετες συνέπειες, για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή κρίση.

Ο μπιν Λάντεν πέθανε. Η δικαστική εκκρεμότητα παρέμεινε

Τον Μάιο του 2011, αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν. Ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε τον θάνατό του σχεδόν δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις. Η εξόντωση του ηγέτη της Αλ Κάιντα είχε τεράστιο συμβολικό και επιχειρησιακό βάρος.

Δεν έκλεισε, ωστόσο, όλα τα κεφάλαια της υπόθεσης. Σύμφωνα με το Associated Press, στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ εξακολουθεί να κρατείται στο Γκουαντάναμο χωρίς να έχει δικαστεί για τις επιθέσεις. Οι καθυστερήσεις συνδέονται και με τις νομικές συνέπειες των βασανιστηρίων που υπέστη μετά τη σύλληψή του.

Η εκκρεμότητα αυτή προσθέτει μια ακόμη πικρή διάσταση στην επέτειο. Η ισχυρότερη χώρα του κόσμου κατάφερε να σκοτώσει τον ηγέτη της οργάνωσης. Η ολοκλήρωση μιας δίκης για τον άνθρωπο που κατηγορείται ως κεντρικός σχεδιαστής παραμένει ανοιχτή υπόθεση.

Για ορισμένους, η 11η Σεπτεμβρίου δεν τελείωσε ποτέ

Οι εικόνες των καταρρεύσεων διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα. Η έκθεση στη σκόνη και στα υλικά του Ground Zero άφησε επιπτώσεις που μετριούνται σε δεκαετίες.

Το World Trade Center Health Program καλύπτει την παρακολούθηση και θεραπεία πιστοποιημένων παθήσεων που συνδέονται με την έκθεση στις επιθέσεις και στις εργασίες που ακολούθησαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται αναπνευστικές παθήσεις, καρκίνοι και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η αναγνώριση προϋποθέτει συγκεκριμένα κριτήρια· η διάγνωση από μόνη της δεν αποδεικνύει σύνδεση με την 11η Σεπτεμβρίου.

Για διασώστες, εργαζομένους και επιζώντες, η επέτειος μπορεί να έχει τη μορφή μιας εξέτασης, ενός αποτελέσματος ή μιας θεραπείας. Ο δημόσιος χρόνος προχωρά από τη μία στρογγυλή επέτειο στην επόμενη. Ο χρόνος της ασθένειας προχωρά διαφορετικά.

Και υπάρχει ο χρόνος των οικογενειών. Είκοσι πέντε χρόνια σημαίνουν παιδιά που μεγάλωσαν, γονείς που γέρασαν, ζωές που συνεχίστηκαν γύρω από μια απουσία. Η προσαρμογή στην απώλεια δεν ισοδυναμεί με την εξαφάνισή της.

Γιατί έχει σημασία ακόμη

Η 11η Σεπτεμβρίου έγινε ιστορικό σύνορο επειδή άλλαξε τόσο την αντίληψη της απειλής όσο και τον τρόπο άσκησης της ισχύος. Έδειξε την ευπάθεια των ανοικτών κοινωνιών και την ανάγκη σοβαρής πρόληψης. Όσα ακολούθησαν έδειξαν τα όρια της στρατιωτικής υπεροχής και το κόστος αποφάσεων που λαμβάνονται υπό την πίεση του φόβου.

Στην εικοστή πέμπτη επέτειο, η μνήμη χρειάζεται να κρατήσει μαζί την απόλυτη ευθύνη των δραστών, τις χαμένες ευκαιρίες αποτροπής και τη λογοδοσία για τους πολέμους και τις παραβιάσεις που ακολούθησαν. Η εξέταση του ενός δεν ακυρώνει τα υπόλοιπα.

Τι αξίζει να προσέξουμε όταν θυμόμαστε

Να μη συγχέουμε τα θύματα εκείνου του πρωινού με τους μεταγενέστερους απολογισμούς. Να μη βαφτίζουμε κάθε αστοχία συνωμοσία. Να μην παρουσιάζουμε κάθε μεταγενέστερη πολιτική επιλογή ως ιστορική αναγκαιότητα. Και να μην αφήνουμε τη γεωπολιτική ανάλυση να καταπίνει τους ανθρώπους από τους οποίους ξεκίνησε αυτή η ιστορία.

Στο σημείο όπου υψώνονταν οι πύργοι υπάρχουν σήμερα δύο μεγάλες δεξαμενές μνήμης, μέσα στα αποτυπώματα των κτιρίων. Το νερό πέφτει και τα ονόματα παραμένουν χαραγμένα γύρω τους. Η πόλη έχτισε ξανά, αλλά κράτησε ορατό το κενό.

Ίσως αυτή να είναι η πιο ακριβής μορφή μνήμης που μπορούσε να βρει. Να συνεχίζει η ζωή χωρίς να προσποιείται ότι τίποτε δεν λείπει.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, οι πύργοι έχουν χαθεί από τον ορίζοντα. Η σκόνη εκείνου του πρωινού δεν έχει ακόμη καθίσει στην Ιστορία.

Στοιχεία και πηγές

National September 11 Memorial & Museum: ιστορικό χρονολόγιο, απολογισμός θυμάτων και αρχειακό υλικό. The 9/11 Commission Report, 2004: εκτελεστική σύνοψη και κεφάλαια 2 και 8. FBI: έρευνα PENTTBOM. NIST: τεχνική έρευνα για την κατάρρευση των πύργων. ΝΑΤΟ: ιστορικό ενεργοποίησης του Άρθρου 5. SIGAR: έκθεση «Why the Afghan Government Collapsed». Federal Reserve και Federal Reserve History: απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2001 και αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής διαταραχής. Brown University, Costs of War: αποτίμηση της 1ης Σεπτεμβρίου 2021. Αμερικανική Γερουσία: έκθεση για το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA, 2014. Αρχεία αμερικανικής προεδρίας και State Department. World Trade Center Health Program / CDC. Associated Press, 11 Σεπτεμβρίου 2026: δικαστική εκκρεμότητα της υπόθεσης Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ.