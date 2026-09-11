Bitcoin: Η διόρθωση δοκιμάζει τις στηρίξεις — γιατί το «golden cross» δεν αρκεί

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Το Bitcoin βρίσκεται αντιμέτωπο με μια δύσκολη εξίσωση: η ανάκαμψη των προηγούμενων εβδομάδων διατηρεί ακόμη τεχνικά ερείσματα, αλλά η βραχυπρόθεσμη δυναμική υποχωρεί, την ώρα που ο πληθωρισμός, το ακριβό πετρέλαιο και οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων περιορίζουν τη διάθεση για επενδυτικό ρίσκο. Η επιστροφή κάτω από τα 78.000 δολάρια μεταφέρει το ενδιαφέρον στις στηρίξεις, ενώ η συζήτηση για ένα πιθανό «golden cross» δεν προσφέρει από μόνη της απάντηση για την επόμενη κίνηση.

Στις επιμέρους καταγραφές της 10ης Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα εμφανίζεται μεταξύ περίπου 77.300 και 78.000 δολαρίων, με μία από τις αναλύσεις να καταγράφει ενδοημερήσιο χαμηλό στα 76.651 δολάρια. Πρόκειται για διαφορετικά στιγμιότυπα της αγοράς και όχι για μία ενιαία τιμή κλεισίματος.

Η κοινή εικόνα είναι σαφής: μετά την κορυφή κοντά στα 82.280 δολάρια στις 3 Σεπτεμβρίου, οι αγοραστές δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις ανοδικές αντιδράσεις. Το ερώτημα είναι εάν η πίεση θα αποδειχθεί μια ακόμη διόρθωση μέσα στην ανάκαμψη ή θα εξελιχθεί σε βαθύτερη υποχώρηση.

Μεγάλες διακυμάνσεις, χωρίς καθαρή κατεύθυνση

Ο αναλυτής Daan Crypto Trades επισημαίνει ότι το Bitcoin έχει καταγράψει πέντε υποχωρήσεις της τάξης του 4% έως 6% μέσα σε τρεις εβδομάδες, παραμένοντας ουσιαστικά εγκλωβισμένο σε ένα ευρύτερο εύρος μεταξύ 76.000 και 81.000 δολαρίων.

Η παρατήρηση έχει σημασία: οι έντονες διακυμάνσεις δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι έχει εγκατασταθεί νέα τάση. Μια αγορά μπορεί να προκαλεί διαδοχικές ζημιές τόσο σε όσους προεξοφλούν άνοδο όσο και σε όσους στοιχηματίζουν στην πτώση, χωρίς τελικά να απομακρύνεται από το ίδιο εύρος.

Κατά τον ίδιο, χρειάζεται επιβεβαιωμένη έξοδος από αυτή τη ζώνη για να ενισχυθεί η εκτίμηση ότι ξεκινά μεγαλύτερη κίνηση. Μέχρι τότε, κάθε αντίδραση παραμένει ευάλωτη σε αναστροφή.

Πληθωρισμός και ομόλογα πιέζουν τη διάθεση για ρίσκο

Το μακροοικονομικό περιβάλλον δυσκολεύει την προσπάθεια των αγοραστών. Η ανακοίνωση των αμερικανικών τιμών παραγωγού στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με φόντο την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενισχύει τον φόβο ότι το ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τις τιμές. Η προσοχή στρέφεται στα στοιχεία πληθωρισμού καταναλωτή της 11ης Σεπτεμβρίου και στη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 15–16 Σεπτεμβρίου.

Για το Bitcoin, η πίεση λειτουργεί μέσω του κόστους του χρήματος και της κατανομής των κεφαλαίων. Όταν οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξάνονται, οι επενδυτές αποκτούν ισχυρότερο κίνητρο να επιλέξουν τοκοφόρες τοποθετήσεις. Παράλληλα, η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής δυσκολεύει τις επενδύσεις που στηρίζονται στην άφθονη ρευστότητα και στη μόχλευση.

Αυτό δεν δημιουργεί έναν αυτόματο κανόνα πτώσης για τα κρυπτονομίσματα. Εξηγεί, όμως, γιατί ένα θετικό τεχνικό σήμα μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές όταν το οικονομικό περιβάλλον κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η ορμή εξασθενεί πριν ανατραπεί η ευρύτερη εικόνα

Οι τεχνικές αναλύσεις συγκλίνουν στην εξασθένηση της ανοδικής ορμής. Ο ημερήσιος MACD έχει περάσει κάτω από τη γραμμή σήματος, παράγοντας πτωτική διασταύρωση. Ταυτόχρονα, οι επιμέρους καταγραφές του ημερήσιου RSI κινούνται περίπου μεταξύ 56 και 58 μονάδων.

Η συνύπαρξη αυτών των ενδείξεων περιγράφει μια αγορά που έχει χάσει ταχύτητα, χωρίς να έχει περάσει αναγκαστικά σε πλήρη πτωτική ανατροπή. Ο RSI παραμένει πάνω από το ουδέτερο επίπεδο των 50 μονάδων, ενώ οι βασικές γραμμές του MACD εξακολουθούν να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Στα μικρότερα χρονικά διαστήματα, ωστόσο, η εικόνα είναι ασθενέστερη. Οι ωριαίες καταγραφές εμφανίζουν την τιμή κάτω από βασικούς εκθετικούς κινητούς μέσους όρους, στοιχείο που δείχνει ότι οι πωλητές έχουν το προβάδισμα στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις.

Οι στηρίξεις που κρίνουν τη συνέχεια

Η ζώνη των 77.300–77.600 δολαρίων επισημαίνεται στην ανάλυση του crypto.news ως περιοχή συγκέντρωσης μοχλευμένων θέσεων. Η προσέγγιση τέτοιων επιπέδων μπορεί να προκαλέσει αναγκαστικό κλείσιμο θέσεων αγοράς και να εντείνει προσωρινά την πτώση.

Ο trader Lennaert Snyder περιγράφει ένα υπό προϋποθέσεις σενάριο: κίνηση κάτω από πρόσφατα χαμηλά, απορρόφηση της προσφοράς και στη συνέχεια αντίδραση προς τα 80.000 δολάρια. Πρόκειται για πιθανό σχηματισμό και όχι για επιβεβαιωμένη εξέλιξη.

Η ευρύτερη περιοχή των 76.000–77.000 δολαρίων αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τη διατήρηση του πρόσφατου εύρους. Εάν χαθεί με διάρκεια, οι αναλύσεις στρέφουν την προσοχή προς την περιοχή των 72.000–73.000 δολαρίων, όπου εντοπίζουν πιο μακροπρόθεσμες τεχνικές αναφορές.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η ανάκτηση των 78.200–78.700 δολαρίων θα αποτελούσε ένα πρώτο σημάδι βελτίωσης. Το δυσκολότερο τεστ παραμένει η επιστροφή πάνω από τα 80.000 δολάρια και η διατήρησή τους ως στήριξης.

Το «golden cross» χρειάζεται επιβεβαίωση

Μία από τις αναλύσεις εκτιμά ότι ο εκθετικός κινητός μέσος των 50 ημερών πλησιάζει σε ανοδική διασταύρωση με εκείνον των 200 ημερών. Ένας τέτοιος σχηματισμός, γνωστός ως «golden cross», συνδέεται συνήθως με βελτίωση της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Ωστόσο, τα επιμέρους τεχνικά στιγμιότυπα δεν συμφωνούν πλήρως ως προς τη θέση των δύο μέσων όρων. Συνεπώς, δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως ενιαία επιβεβαιωμένο γεγονός ότι η διασταύρωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ακόμη και όταν επιβεβαιώνεται, ο σχηματισμός βασίζεται σε προηγούμενες τιμές. Καταγράφει την ανάκαμψη που έχει συντελεστεί, χωρίς να εγγυάται τη συνέχισή της. Η αντίδραση στις ανακοινώσεις πληθωρισμού και στη Fed μπορεί να αποδειχθεί ισχυρότερος καταλύτης.

Η κβαντική έρευνα ανοίγει διαφορετικό μέτωπο

Παράλληλα με την αγορά, νέα έρευνα επαναφέρει τη συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της κρυπτογραφίας του Bitcoin.

Στο πλαίσιο του ECDSA.Fail, ερευνητές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μείωσαν κατά περίπου 86% έναν δείκτη υπολογιστικών απαιτήσεων για συγκεκριμένο βήμα που σχετίζεται με δυνητική κβαντική επίθεση. Η μελέτη αφορά βελτιστοποίηση κβαντικών κυκλωμάτων και δεν τεκμηριώνει παραβίαση ιδιωτικού κλειδιού Bitcoin.

Επίσης, η μείωση του δείκτη δεν ισοδυναμεί με αντίστοιχη μείωση του συνολικού κόστους μιας πραγματικής επίθεσης: οι απαιτήσεις του φυσικού εξοπλισμού και η πλήρης εκτέλεση αποτελούν διαφορετικά ζητήματα.

Η εξέλιξη ενισχύει την ανάγκη προετοιμασίας για μελλοντικές απειλές. Δεν τεκμηριώνει ούτε άμεση κατάρρευση της ασφάλειας του δικτύου ούτε σύνδεση με τη συγκεκριμένη υποχώρηση της τιμής.

Τι θα καθορίσει την επόμενη κίνηση

Το ουσιαστικό τεστ για το Bitcoin είναι εάν η ζήτηση μπορεί να απορροφήσει τις πωλήσεις ενώ το κόστος του χρήματος παραμένει υψηλό. Η αντοχή της περιοχής των 76.000–77.000 δολαρίων, η δυνατότητα επιστροφής πάνω από τα 80.000 και η αντίδραση στα νέα αμερικανικά στοιχεία θα δείξουν περισσότερα από οποιονδήποτε μεμονωμένο δείκτη.

Η ανάκαμψη εξακολουθεί να έχει τεχνικά ερείσματα. Για να αποκτήσει όμως συνέχεια, χρειάζεται αγοραστές που θα στηρίξουν τις τιμές στην πράξη — ιδιαίτερα όταν οι μακροοικονομικές ειδήσεις δυσκολεύουν το στοίχημα.