Χρηματιστήριο: Ράλι 23,8% στο εξάμηνο — Αντέχει το διπλό σοκ πετρελαίου και επιτοκίων;

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να κρατά τις άμυνές του. Το διεθνές περιβάλλον, όμως, γίνεται ακριβότερο σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα: στην ενέργεια και στο χρήμα. Με το Brent να κλείνει στα 107,63 δολάρια το βαρέλι και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να ανεβαίνουν, η συνεδρίαση της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το ερώτημα είναι αν η ελληνική αγορά μπορεί να διατηρήσει την ανοδική της δομή όταν η πίεση αγγίζει πλέον κόστος παραγωγής, χρηματοδότηση και αποτιμήσεις.

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Η εξάμηνη διαδρομή του Γενικού Δείκτη αποτυπώνει το μέγεθος της ανόδου που προηγήθηκε. Από τις 2.178,76 μονάδες στις 10 Μαρτίου έφθασε στις 2.697,58 μονάδες στις 10 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας άνοδο 23,81%, χωρίς να συνυπολογίζονται μερίσματα. Πρόκειται για ουσιαστικό απόθεμα κερδών, αλλά και για μια αγορά στην οποία υπάρχουν πλέον σημαντικές υπεραξίες προς προστασία.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Brent έκλεισε στις 10 Σεπτεμβρίου στα 107,63 δολάρια, με άνοδο 6,3% , και το αμερικανικό WTI στα 102,48 δολάρια, με άνοδο 6,7% .

, και το αμερικανικό WTI στα . Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε την ελληνική συνεδρίαση στις 2.697,58 μονάδες, με πτώση 0,15% . Η οριακή υποχώρηση δεν συνιστά από μόνη της αλλαγή τάσης.

. Η οριακή υποχώρηση δεν συνιστά από μόνη της αλλαγή τάσης. Οι υπολογισμοί της ημερήσιας σειράς δίνουν απλούς κινητούς μέσους 2.660,07 μονάδων στις 20 συνεδριάσεις, 2.588,52 στις 50 και 2.325,41 στις 200 .

. Στις τράπεζες, τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να στηρίξουν τα έσοδα, αλλά αυξάνουν το βάρος για τους δανειολήπτες. Στα διυλιστήρια, η τιμή του αργού δεν αρκεί για να προβλεφθεί η κερδοφορία.

Το νέο δεδομένο μετά το ελληνικό κλείσιμο

Η επιβάρυνση του διεθνούς φόντου συνεχίστηκε μετά το κλείσιμο του ΧΑ. Το Brent ξεπέρασε προσωρινά τα 108 δολάρια πριν διαμορφωθεί στα 107,63 δολάρια, ενώ και το αμερικανικό αργό έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια. Οι διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές από τη Μέση Ανατολή διατηρούν στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένης ενεργειακής ακρίβειας.

Την ίδια ημέρα, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ανήλθε στο 4,94%, από 4,83% την προηγουμένη. Η Wall Street παρέμενε σε αρνητικό έδαφος πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίασή της. Το αμερικανικό χρηματιστηριακό κλείσιμο δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα αποτύπωση.

Για την Αθήνα, η ουσία βρίσκεται στον συνδυασμό των εξελίξεων. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια κέρδους και να αποδυναμώσει τη ζήτηση. Η αύξηση των αποδόσεων ανεβάζει τον πήχη με τον οποίο οι επενδυτές αξιολογούν τις μετοχές. Μια επιχείρηση μπορεί να παραμένει κερδοφόρα, αλλά να αποτιμάται με χαμηλότερο πολλαπλασιαστή όταν η εναλλακτική απόδοση των ομολόγων αυξάνεται.

Η αντοχή της Αθήνας και η συγκέντρωση του τζίρου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 2.689,69 και 2.718,34 μονάδων. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 397,3 εκατ. ευρώ, με 62,1 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Η αξία εκτός πακέτων προκύπτει συνεπώς περίπου στα 335,2 εκατ. ευρώ.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν το 58% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών, ενώ οι μετοχές του FTSE 25 απορρόφησαν 378,3 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε τελικά στις 3.200,83 μονάδες, με άνοδο 0,45%.

Η συγκέντρωση αυτή εξηγεί γιατί η συμπεριφορά λίγων μεγάλων τίτλων έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα για το τελικό πρόσημο. Δεν αποδεικνύει όμως ότι το σύνολο της αγοράς συμμετέχει με την ίδια ένταση. Για τη συνέχεια, σημασία έχει αν η ζήτηση θα διευρυνθεί ή αν οι αγοραστές θα συνεχίσουν να περιορίζονται σε συγκεκριμένα χαρτιά.

Το εξάμηνο διάγραμμα: ανοδική δομή, με κοντινή δοκιμασία

Η εξάμηνη άνοδος του Γενικού Δείκτη και τα σημεία αναφοράς της τάσης. Στοιχεία έως το κλείσιμο της 10ης Σεπτεμβρίου 2026.

Η ημερήσια σειρά κλεισιμάτων από τις 10 Μαρτίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει 126 συνεδριάσεις. Το χαμηλότερο κλείσιμο της περιόδου ήταν οι 2.006,93 μονάδες στις 30 Μαρτίου και το υψηλότερο οι 2.706,65 μονάδες στις 8 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τιμές κλεισίματος και όχι για ενδοσυνεδριακά άκρα.

Στο τέλος της περιόδου, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται περίπου 1,41% πάνω από τον απλό κινητό μέσο των 20 συνεδριάσεων, 4,21% πάνω από εκείνον των 50 και 16% πάνω από τον αντίστοιχο των 200. Παράλληλα, ο βραχύτερος μέσος βρίσκεται πάνω από τον μεσοπρόθεσμο και αυτός πάνω από τον μακροπρόθεσμο. Η διάταξη παραμένει συμβατή με ανοδική τάση.

Τεχνική μέτρηση Τιμή στις 10/9 Πρακτική σημασία Γενικός Δείκτης 2.697,58 Κοντά στο ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων Απλός ΚΜΟ 20 συνεδριάσεων 2.660,07 Κοντινό σημείο ελέγχου της βραχυπρόθεσμης ορμής Απλός ΚΜΟ 50 συνεδριάσεων 2.588,52 Σημείο αναφοράς της μεσοπρόθεσμης κίνησης Απλός ΚΜΟ 200 συνεδριάσεων 2.325,41 Μακροπρόθεσμος δείκτης τάσης, όχι εγγυημένη στήριξη RSI 14 ημερών, μέθοδος Wilder 65,01 Θετική ορμή, χαμηλότερα από το συμβατικό όριο του 70

Ο RSI στις 65,01 μονάδες δείχνει ότι οι ανοδικές κινήσεις εξακολουθούν να υπερισχύουν στο πρόσφατο ιστορικό. Δεν αποτελεί, όμως, πρόβλεψη για την επόμενη συνεδρίαση. Ούτε μια υποχώρηση κάτω από τις 2.700 μονάδες αρκεί αυτομάτως για να ανατρέψει την εικόνα: το τελευταίο κλείσιμο απέχει από αυτό το επίπεδο μόλις 2,42 μονάδες.

Πιο ουσιαστική προειδοποίηση θα ήταν ένας συνδυασμός διαδοχικών αδύναμων κλεισιμάτων, απώλειας του κινητού μέσου των 20 συνεδριάσεων και διεύρυνσης των πιέσεων σε περισσότερες μετοχές. Αντίστροφα, επιστροφή πάνω από τα πρόσφατα υψηλά κλεισίματος, με ευρύτερη συμμετοχή αγοραστών, θα ενίσχυε την εικόνα αντοχής. Οι κινητοί μέσοι μεταβάλλονται καθημερινά και δεν λειτουργούν ως αμετακίνητα όρια.

Τράπεζες: το όφελος των επιτοκίων έχει δεύτερη όψη

Η αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης στις 10 Σεπτεμβρίου επαναφέρει την προσοχή στα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου μπορούν να ανατιμολογηθούν υψηλότερα, στηρίζοντας τα έσοδα των τραπεζών.

Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται, ωστόσο, από το πόσο γρήγορα αυξάνεται το κόστος των καταθέσεων, από τις αντισταθμίσεις κινδύνου και από τη σύνθεση ενεργητικού και υποχρεώσεων. Δεν δικαιολογείται ένας ενιαίος υπολογισμός οφέλους για όλες τις τράπεζες χωρίς τα αναλυτικά στοιχεία ευαισθησίας κάθε ομίλου.

Υπάρχει και το ζήτημα του δανειολήπτη. Μια επιχείρηση που πληρώνει ακριβότερα καύσιμα, μεταφορές και χρηματοδότηση διαθέτει μικρότερο περιθώριο απορρόφησης ενός νέου πλήγματος. Για τα νοικοκυριά, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να συνδυαστεί με υψηλότερες δόσεις. Η διάρκεια αυτής της επιβάρυνσης θα καθορίσει αν το αρχικό τραπεζικό όφελος συνοδευθεί αργότερα από χαμηλότερη πιστωτική επέκταση ή αυξημένες προβλέψεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει νέος κύκλος κόκκινων δανείων. Σημαίνει ότι η αγορά οφείλει να παρακολουθεί μαζί τα έσοδα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, αντί να αντιμετωπίζει κάθε αύξηση επιτοκίων ως ανεπιφύλακτα θετική είδηση.

Aegean, βιομηχανία και διυλιστήρια: διαφορετικοί μηχανισμοί πίεσης

Για την Aegean, το ακριβότερο αργό δημιουργεί κίνδυνο αυξημένου κόστους καυσίμων. Η πραγματική επιβάρυνση, όμως, εξαρτάται από την τιμή του αεροπορικού καυσίμου, την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου, τις αντισταθμίσεις και τη δυνατότητα μετακύλισης του κόστους στους ναύλους. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει διαφορετική έκθεση: το κρίσιμο ζήτημα είναι κυρίως αν τα ακριβότερα ταξίδια επηρεάσουν την επιβατική ζήτηση.

Στη βιομηχανία, οι συνέπειες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ενεργειακή ένταση της παραγωγής, τα συμβόλαια προμήθειας και την τιμολογιακή δύναμη. Δεν είναι ορθό να εξισώνονται όλες οι δραστηριότητες ομίλων όπως η METLEN ή η Viohalco. Άλλες μονάδες επηρεάζονται περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, άλλες από τις μεταφορές, τις πρώτες ύλες ή τη διεθνή ζήτηση.

Στη Motor Oil και τη HELLENiQ ENERGY, η απλή εξίσωση «ακριβότερο πετρέλαιο ίσον περισσότερα κέρδη» είναι ανεπαρκής. Τα περιθώρια διύλισης εξαρτώνται από τη διαφορά μεταξύ των τιμών προϊόντων και του κόστους του αργού. Η άνοδος μπορεί να επιφέρει λογιστικά οφέλη αποθεμάτων, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Η κατανάλωση καυσίμων και η λειτουργική διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραμένουν καθοριστικές.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Η ανακοίνωση του αμερικανικού πληθωρισμού στις 11 Σεπτεμβρίου και η συνεδρίαση της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου αποτελούν τα επόμενα σημαντικά ορόσημα. Ένα δυσμενέστερο στοιχείο πληθωρισμού θα μπορούσε να ενισχύσει την πίεση στα ομόλογα. Μια ηπιότερη ένδειξη θα άφηνε περιθώριο ανακούφισης, χωρίς να εξαλείφει τον ενεργειακό κίνδυνο.

Στο ελληνικό ταμπλό, η ουσιαστική αξιολόγηση χρειάζεται τρία στοιχεία μαζί: τη συμπεριφορά των τραπεζών, τη διάχυση της ζήτησης και την ποιότητα των συναλλαγών. Ένας αυξημένος συνολικός τζίρος δεν αποδεικνύει από μόνος του ισχυρότερη αγορά, ειδικά όταν περιλαμβάνει μεγάλα πακέτα ή συγκεντρώνεται σε ελάχιστους τίτλους.

Η εξάμηνη άνοδος παραμένει τεχνικά όρθια. Η συνέχισή της, όμως, χρειάζεται πλέον ισχυρότερη επιβεβαίωση από τα εταιρικά κέρδη και τις πραγματικές αγοραστικές δυνάμεις. Το ΧΑ έχει δείξει ότι μπορεί να απορροφά τη διεθνή πίεση. Το στοίχημα είναι πόσο θα αντέξει αν η πίεση αυτή αποκτήσει διάρκεια και περάσει βαθύτερα στην πραγματική οικονομία.

Διάγραμμα: ημερήσια κλεισίματα 10/3–10/9/2026. Ιστορική σειρά InBroker μέσω Euro2day έως 9/9, συμπληρωμένη με το επιβεβαιωμένο κλείσιμο της 10/9. Οι απλοί κινητοί μέσοι και ο RSI υπολογίστηκαν με προγενέστερο ιστορικό για την απαιτούμενη περίοδο αρχικοποίησης. Η απεικόνιση αφορά τον δείκτη τιμών, χωρίς μερίσματα.