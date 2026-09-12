Bitcoin: Το ράλι προς τα 80.000 δολάρια έχασε ορμή — η Fed βαραίνει την αγορά

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Το Bitcoin πλησίασε ξανά τα 80.000 δολάρια μετά τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος της αντίδρασης. Οι εξελίξεις της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου ανέδειξαν μια αγορά που εξακολουθεί να αναζητεί ανοδική διέξοδο, ενώ οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve γίνονται ισχυρότερες. Παράλληλα, η υπόθεση του Liquid υπενθυμίζει ότι δίπλα στον κίνδυνο της τιμής υπάρχει και ο κίνδυνος των υποδομών.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Στα δημοσιεύματα της Παρασκευής, το Bitcoin καταγράφεται αρχικά να αντιδρά προς τα 79.837 δολάρια και αργότερα να επιστρέφει κοντά στα 77.438 δολάρια. Οι τιμές αποτελούν διαδοχικά στιγμιότυπα της 11ης Σεπτεμβρίου, όχι ζωντανή αποτίμηση του Σαββάτου ούτε ενιαίο επίσημο κλείσιμο.

Ο αμερικανικός πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 3,4% σε ετήσια βάση, αλλά η μηνιαία αύξηση του δομικού δείκτη κράτησε την αγορά σε επιφυλακή. Το «golden cross» στους κινητούς μέσους παρέμεινε ασταθές στις επιμέρους αναλύσεις. Στο Liquid, η επαναλειτουργία των συναλλαγών δεν ισοδυναμεί ακόμη με πλήρη αποκατάσταση της δυνατότητας εξαργύρωσης L-BTC σε BTC.

Μια αντίδραση που δεν έγινε καθαρή διάσπαση

Η διαδρομή της Παρασκευής έχει μεγαλύτερη σημασία από έναν μεμονωμένο αριθμό στην οθόνη. Στο δημοσίευμα «Bitcoin Rises as Markets Digest Inflation Data Ahead of Fed Rate Decision», το Decrypt περιγράφει αρχική αρνητική αντίδραση στα στοιχεία, χαμηλό κοντά στα 76.040 δολάρια και στη συνέχεια άνοδο μέχρι τα 79.837 δολάρια.

Σε μεταγενέστερη αποτύπωση της ίδιας ημέρας, το δημοσίευμα «Bitcoin Golden Cross Flickers Off as Rate-Hike Bets Firm Up» καταγράφει επιστροφή περίπου στα 77.438 δολάρια. Η τιμή παρέμενε αυξημένη κατά 1,19% έναντι της ημερήσιας αφετηρίας που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη ανάλυση, αλλά η απόσταση από το ενδοημερήσιο υψηλό είχε διευρυνθεί.

Αυτό δεν είναι ούτε κατάρρευση ούτε επιβεβαιωμένη επιστροφή σε ισχυρή ανοδική τάση. Είναι αποτυχία διατήρησης της ορμής κοντά σε μια κρίσιμη ψυχολογική περιοχή. Οι αγοραστές έδειξαν ότι μπορούν να προκαλέσουν αντίδραση· δεν έδειξαν ακόμη ότι μπορούν να εγκαταστήσουν την αγορά σταθερά πάνω από τα 80.000 δολάρια.

Γιατί ο πληθωρισμός δεν έλυσε το πρόβλημα της Fed

Η ανακοίνωση του Bureau of Labor Statistics στις 11 Σεπτεμβρίου έδωσε μικτή εικόνα. Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κατά 3,4% σε ετήσια, με τον ετήσιο ρυθμό αμετάβλητο έναντι του Ιουλίου.

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, επιβραδύνθηκε στο 2,4% ετησίως από 2,5%. Σε μηνιαία βάση, όμως, αυξήθηκε κατά 0,3%. Η τελευταία αυτή ένδειξη, υψηλότερη από την προσδοκία του 0,2% που αναφέρει το Decrypt, περιόρισε την ανακούφιση από την ετήσια αποκλιμάκωση.

Στις διαδοχικές καταγραφές του ίδιου μέσου, οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 15ης–16ης Σεπτεμβρίου, όπως αποτυπώνονταν στο CME FedWatch, μετακινήθηκαν από περίπου 69% μετά την ανακοίνωση στο 86,5% αργότερα την Παρασκευή. Πρόκειται για αποτιμήσεις της αγοράς παραγώγων εκείνη τη στιγμή, όχι για απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Για τα κρυπτονομίσματα, η αυστηρότερη νομισματική πολιτική μπορεί να περιορίσει την προθυμία ανάληψης κινδύνου και να αυξήσει το κόστος των μοχλευμένων τοποθετήσεων. Ωστόσο, ακόμη και μια αύξηση επιτοκίων δεν προδικάζει μηχανικά την επόμενη μεταβολή της τιμής: κρίσιμο είναι πόσο έχει ήδη προεξοφληθεί και τι θα πει η Fed για τη συνέχεια.

Το «golden cross» δεν είναι πιστοποιητικό ανόδου

Η συζήτηση για την ανοδική διασταύρωση του εκθετικού κινητού μέσου των 50 ημερών με εκείνον των 200 ημερών αποτυπώνει την αβεβαιότητα των τεχνικών σημάτων.

Στην αρχική περιγραφή του Decrypt, η άνοδος είχε φέρει τον βραχύτερο μέσο οριακά πάνω από τον μακροπρόθεσμο. Στη μεταγενέστερη ανάλυση, η υποχώρηση της τιμής είχε αντιστρέψει αυτή την ένδειξη, πριν ολοκληρωθεί το ημερήσιο κερί. Το μήνυμα είναι ότι μια ενδοημερήσια διασταύρωση μπορεί να εμφανιστεί και να χαθεί χωρίς να έχει αποκτήσει διάρκεια.

Υπάρχει, όμως, και ουσιαστική απόκλιση μεταξύ των πηγών. Η ξεχωριστή ανάλυση «BTC Price Today Holds Above $77,000 Even as Hourly Momentum Turns Bearish» δίνει διαφορετικές τιμές κινητών μέσων και εμφανίζει ήδη τον ημερήσιο EMA50 πάνω από τον EMA200. Χωρίς ενιαία σειρά δεδομένων και κοινό σημείο αποτίμησης, οι καταγραφές δεν επιτρέπουν να παρουσιαστεί ένα κοινό, οριστικά επιβεβαιωμένο τεχνικό σήμα.

Το ασφαλέστερο κοινό συμπέρασμα είναι στενότερο: η ευρύτερη ανάκαμψη δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά η βραχυπρόθεσμη ορμή παραμένει εύθραυστη. Στην ανάλυση με τιμή αναφοράς τα 77.218 δολάρια, ο ημερήσιος RSI καταγράφεται κοντά στο 54,9 και ο ωριαίος στο 45,7. Η διαφορά δείχνει πιο ανθεκτική ημερήσια εικόνα, αλλά ασθενέστερη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά.

Οι περιοχές που θα δοκιμάσουν αγοραστές και πωλητές

Οι τεχνικές αναφορές της 11ης Σεπτεμβρίου τοποθετούν μια πρώτη περιοχή ενδιαφέροντος περίπου στα 76.000–76.300 δολάρια, κοντά στο καταγεγραμμένο χαμηλό και στην κάτω ημερήσια ζώνη Bollinger της επιμέρους ανάλυσης. Χαμηλότερα, τα 75.500–75.600 δολάρια εμφανίζονται ως πρόσθετη τεχνική αναφορά.

Τα επίπεδα αυτά δεν είναι εγγυημένες στηρίξεις. Περιγράφουν ζώνες στις οποίες η συμπεριφορά της τιμής μπορεί να βοηθήσει να ξεχωρίσει μια ελεγχόμενη διόρθωση από μια βαθύτερη υποχώρηση.

Προς τα πάνω, η περιοχή των 78.500–78.600 δολαρίων συγκεντρώνει ενδιάμεσες τεχνικές αναφορές. Ακολουθούν τα 79.800–80.000 δολάρια και, σε ευρύτερο ορίζοντα, η πρόσφατη κορυφή κοντά στα 82.280 δολάρια. Για να αλλάξει ουσιαστικά η εικόνα, χρειάζεται διατήρηση υψηλότερων τιμών και όχι απλώς μια σύντομη υπέρβασή τους.

Liquid: Άλλο η διαπραγμάτευση, άλλο η εξαργύρωση

Ένα διαφορετικό μέτωπο αφορά το Liquid, το παράπλευρο δίκτυο στο οποίο το L-BTC αντιπροσωπεύει Bitcoin που διακρατείται σε αποθεματικά. Δεν πρόκειται για το ίδιο μοντέλο ασφάλειας με την κατοχή BTC στο βασικό δίκτυο.

Το CryptoSlate αναφέρει ότι σε καταγραφή της 10ης Σεπτεμβρίου τα αποθεματικά κάλυπταν περίπου το 85% της κυκλοφορούσας ποσότητας L-BTC. Η ίδια τάξη μεγέθους προκύπτει από την ανακοίνωση της SideSwap εκείνης της ημέρας: 4.205 L-BTC σε κυκλοφορία και 3.597 BTC σε αποθεματικό. Αυτά είναι ιστορικά στιγμιότυπα και όχι επιβεβαιωμένο υπόλοιπο του Σαββάτου.

Η νεότερη επίσημη ενημέρωση της SideSwap, στις 11 Σεπτεμβρίου, διευκρινίζει ότι οι εισροές Bitcoin μέσω της υπηρεσίας της, τα λεγόμενα peg-ins, άνοιξαν ξανά. Οι εξερχόμενες εξαργυρώσεις, τα peg-outs, παρέμεναν κλειστές. Επομένως, η παλαιότερη αναφορά ότι και οι δύο λειτουργίες ήταν κλειστές έχει εν μέρει ξεπεραστεί.

Η SideSwap μεταφέρει επίσης τη δημόσια δέσμευση του επικεφαλής της Blockstream, Adam Back, για κάλυψη της αντιστοιχίας ένα προς ένα, χωρίς να προσδιορίζει η ίδια τον τρόπο και τον χρόνο ολοκλήρωσης. Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης L-BTC δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο κάτοχος μπορεί ήδη να το εξαργυρώσει άμεσα για ισόποσο BTC.

Το στοίχημα του Σαββατοκύριακου

Η αγορά μπαίνει στο Σαββατοκύριακο με δύο διαφορετικά τεστ εμπιστοσύνης. Το πρώτο αφορά την τιμή: εάν η ζήτηση μπορεί να απορροφήσει τις πωλήσεις πριν από μια κρίσιμη απόφαση της Fed. Το δεύτερο αφορά τις υποδομές: εάν οι δεσμεύσεις αποκατάστασης συνοδεύονται από επαρκή αποθεματικά και πραγματική δυνατότητα εξόδου.

Το Bitcoin έδειξε ότι μπορεί να αντιδράσει σε μια δύσκολη μακροοικονομική ανακοίνωση. Η υποχώρηση από τα υψηλά δείχνει, όμως, ότι η αντίδραση δεν αρκεί. Για να μετατραπεί σε βιώσιμη άνοδο, χρειάζεται διάρκεια στις αγορές, αντοχή στις στηρίξεις και λιγότερη εξάρτηση από τεχνικά σήματα που αλλάζουν μέσα στην ίδια συνεδρίαση.