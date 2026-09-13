Bitcoin: Έφυγε η μόχλευση, όχι ο κίνδυνος — Τα ETF μπλοκάρουν τον δρόμο προς τα 82.000 δολάρια

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Το Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένο γύρω από τα 77.200 δολάρια, έχοντας αποτύχει μέχρι στιγμής να μετατρέψει την εκτόνωση της υπερβολικής μόχλευσης σε νέα ανοδική κίνηση. Η απότομη μείωση του ανοικτού ενδιαφέροντος κατά 13.600 BTC καθάρισε ένα μέρος των επικίνδυνων θέσεων, όμως τα μηνύματα από τα αμερικανικά spot ETF, το Coinbase premium και τα διαθέσιμα Bitcoin στα ανταλλακτήρια δείχνουν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο η μόχλευση. Είναι η απουσία σταθερής, πραγματικής ζήτησης.

Η αγορά βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια καθαρή δοκιμασία. Για να επιστρέψει προς τα 82.000 δολάρια δεν αρκεί να έχουν απομακρυνθεί οι πιο επιθετικοί παίκτες των παραγώγων. Χρειάζεται νέο κεφάλαιο, συστηματικές αγορές και βελτίωση του κλίματος πριν από την κρίσιμη απόφαση της Federal Reserve.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin κινείται στην τελευταία διαθέσιμη αποτίμηση περίπου στα 77.200 δολάρια, με ημερήσιο εύρος 77.057–77.479 δολαρίων.

Το ανοικτό ενδιαφέρον μειώθηκε κατά 13.600 BTC μέσα σε μία ημέρα, περιορίζοντας τον άμεσο κίνδυνο μιας αλυσιδωτής εκκαθάρισης.

Οι αμερικανικοί spot Bitcoin ETF κατέγραψαν τέταρτη διαδοχική ημέρα εκροών. Με βάση τα δημοσιευμένα ημερήσια στοιχεία, η σωρευτική εκροή της περιόδου προσεγγίζει τα 580,6 εκατ. δολάρια.

Η περιοχή των 82.000 δολαρίων παραμένει η βασική αντίσταση, ενώ η ζώνη των 76.000–76.500 δολαρίων λειτουργεί ως πρώτη γραμμή άμυνας.

Η Metaplanet περιόρισε κατά 41,1% τη δυνητική έκδοση μετοχών από δικαιώματα, επιχειρώντας να μειώσει την αραίωση και να αυξήσει το Bitcoin ανά μετοχή.

Το «καθάρισμα» των 13.600 BTC

Ο αναλυτής Axel Adler Jr. επισήμανε ότι το ανοικτό ενδιαφέρον στα συμβόλαια Bitcoin υποχώρησε κατά 13.600 BTC μέσα σε μία ημέρα. Η μεταβολή σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η τιμή ανέβηκε από περίπου 77.000 στα 79.900 δολάρια και στη συνέχεια επέστρεψε γρήγορα κοντά στα αρχικά επίπεδα.

Η πτώση του ανοικτού ενδιαφέροντος δείχνει ότι έκλεισε σημαντικός αριθμός μοχλευμένων θέσεων. Αυτό μειώνει την ποσότητα του «εύφλεκτου υλικού» γύρω από την τρέχουσα τιμή και περιορίζει την πιθανότητα μιας άμεσης αλυσιδωτής εκκαθάρισης, κατά την οποία τα υποχρεωτικά κλεισίματα θέσεων επιταχύνουν βίαια την πτώση.

Δεν αποτελεί, όμως, ανοδικό σήμα από μόνο του. Η μείωση της μόχλευσης καθιστά την αγορά καθαρότερη, όχι υποχρεωτικά ισχυρότερη. Το επόμενο βήμα πρέπει να έρθει από αγοραστές που τοποθετούν πραγματικό κεφάλαιο στην υποκείμενη αγορά και όχι από μια νέα συσσώρευση στοιχημάτων στα παράγωγα.

Τέσσερις ημέρες εκροών από τα ETF

Εδώ βρίσκεται η πιο καθαρή προειδοποίηση. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF είχαν καταγράψει εκροές 46,65 εκατ. δολαρίων στις 8 Σεπτεμβρίου, 120,24 εκατ. στις 9 Σεπτεμβρίου και 282,56 εκατ. στις 10 Σεπτεμβρίου. Η εκροή της τρίτης ημέρας ήταν η μεγαλύτερη σχεδόν δύο μηνών, με το ARK 21Shares Bitcoin ETF να χάνει 164 εκατ. δολάρια, το GBTC της Grayscale 36 εκατ. και το FBTC της Fidelity 33,6 εκατ.

Η νεότερη διαθέσιμη καταγραφή προσθέτει καθαρές εκροές 131,13 εκατ. δολαρίων για την επόμενη συνεδρίαση. Αυτό ανεβάζει τη σωρευτική πίεση των τεσσάρων ημερών σε περίπου 580,6 εκατ. δολάρια. Το ποσό δεν ακυρώνει τα 3,8 δισ. δολάρια εισροών που είχαν προηγηθεί στην ισχυρότερη περίοδο τριών εβδομάδων του 2026. Δείχνει όμως ότι το θεσμικό ρεύμα, το οποίο στήριξε την προηγούμενη άνοδο, έχει προσωρινά αντιστραφεί.

Τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία των αμερικανικών spot Bitcoin ETF καταγράφονταν στα 97,5 δισ. δολάρια, ενώ οι σωρευτικές καθαρές εισροές από την έναρξη λειτουργίας τους παρέμεναν ισχυρές, στα 55,17 δισ. δολάρια. Δεν υπάρχει επομένως εικόνα φυγής από το προϊόν. Υπάρχει όμως σαφής βραχυπρόθεσμη αποδυνάμωση της ζήτησης.

Η Fed κρατά κλειδωμένη τη διάθεση για ρίσκο

Οι πιθανότητες αύξησης του αμερικανικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης είχαν ανέβει, σύμφωνα με την καταγραφή του FedWatch που επικαλείται η ανάλυση της CryptoQuant, στο 87,3%. Πρόκειται για αποτίμηση των συμβολαίων της αγοράς και όχι για ειλημμένη απόφαση της Fed.

Η αύξηση των πιθανοτήτων εξηγεί γιατί οι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί ακόμη και μετά την εκτόνωση της μόχλευσης. Υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν την απόδοση των ασφαλέστερων τοποθετήσεων, επιβαρύνουν το κόστος χρηματοδότησης και δυσκολεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που εξαρτώνται περισσότερο από τη ρευστότητα και την ανάληψη κινδύνου.

Η CryptoQuant περιγράφει το Bitcoin παγιδευμένο ανάμεσα σε επίμονους μακροπρόθεσμους αγοραστές και αυξημένη βραχυπρόθεσμη επιφυλακτικότητα. Αυτό το χάσμα εξηγεί γιατί η τιμή δεν καταρρέει, αλλά και γιατί κάθε προσπάθεια προς τα 80.000 δολάρια χάνει γρήγορα δύναμη.

Τα 82.000 δολάρια είναι το πραγματικό τεστ

Η περιοχή γύρω από τα 82.000 δολάρια παραμένει η βασική μακροπρόθεσμη αντίσταση. Μια σύντομη προσέγγιση δεν αρκεί. Η αγορά χρειάζεται αποφασιστική διάσπαση και διατήρηση υψηλότερων τιμών, συνοδευόμενη από βελτίωση των ροών και της ζήτησης στις ΗΠΑ.

Προς τα κάτω, η ζώνη των 76.000–76.500 δολαρίων είναι η πρώτη περιοχή που πρέπει να κρατήσουν οι αγοραστές. Απώλειά της θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο την περιοχή των 72.000–73.000 δολαρίων, όπου συγκλίνουν σημαντικές τεχνικές αναφορές προηγούμενων αναλύσεων.

Για μια πειστικότερη αλλαγή κλίματος, οι αναλυτές παρακολουθούν τρεις ενδείξεις: επιστροφή του Coinbase Premium Index σε θετικό έδαφος, αρνητική μεταβολή των καθαρών θέσεων των ανταλλακτηρίων —δηλαδή καθαρές αναλήψεις και πιθανή συσσώρευση— και επαναφορά των spot ETF σε σταθερές εισροές.

Η «ανωμαλία» που εντόπισε ο Willy Woo

Ο on-chain αναλυτής Willy Woo προσθέτει ένα ασυνήθιστο στοιχείο. Σύμφωνα με την ερμηνεία του για τα HODL Waves, η αγορά γύρω από τον τελευταίο πυθμένα πραγματοποιήθηκε σταδιακά, χωρίς τις συνήθεις αιχμές δραστηριότητας που εμφανίζονται όταν πολλοί επενδυτές αγοράζουν ταυτόχρονα.

Ο Woo σημειώνει ότι τέτοια απουσία έντονων αιχμών δεν έχει παρατηρηθεί σε 17,5 χρόνια διαθέσιμων δεδομένων και θέτει ως πιθανότητα ότι πίσω από τη συσσώρευση βρισκόταν μια μεγάλη «φάλαινα» ή μικρός αριθμός οντοτήτων.

Η εκτίμηση δεν αποτελεί αποδεδειγμένο γεγονός. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τα ETF, η θεσμική φύλαξη και η αυξημένη χρήση παραγώγων έχουν αλλάξει τη δομή της αγοράς και μπορούν να αλλοιώσουν τη σύγκριση με παλαιότερους κύκλους. Το εύρημα είναι ένδειξη συγκέντρωσης της ζήτησης, όχι ταυτοποίηση συγκεκριμένου αγοραστή.

Metaplanet: Λιγότερη αραίωση, περισσότερο Bitcoin ανά μετοχή

Στο εταιρικό μέτωπο, η εισηγμένη στο Τόκιο Metaplanet αποφάσισε στις 11 Σεπτεμβρίου να μειώσει κατά 41,1% τη δυνητική δεξαμενή μετοχών που συνδέεται με τη δέκατη σειρά δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών: από 319,464 εκατ. σε 188,190 εκατ. μετοχές.

Μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων που έχουν ήδη ασκηθεί, οι εναπομένουσες δυνητικές μετοχές μειώνονται κατά 55,5%, από 236,640 εκατ. σε 105,366 εκατ. Η εταιρεία, η οποία δηλώνει κατοχή 43.000 BTC, υποστηρίζει ότι η χαμηλότερη πλήρης αραίωση βελτιώνει την ποσότητα Bitcoin που αναλογεί σε κάθε μετοχή.

Η κίνηση έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά, αποτελεί απάντηση στις ανησυχίες μετόχων για την αραίωση που προκαλεί η συνεχής άντληση κεφαλαίων. Από την άλλη, αναδεικνύει το βασικό ρίσκο του μοντέλου των «Bitcoin treasury companies»: η αύξηση των συνολικών αποθεμάτων BTC δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυξάνεται και η αξία που αντιστοιχεί σε κάθε υφιστάμενη μετοχή.

Τι έχει σημασία από εδώ και πέρα

Η εκκαθάριση της υπερβολικής μόχλευσης αφαιρεί έναν άμεσο κίνδυνο, αλλά δεν λύνει την εξίσωση. Το Bitcoin χρειάζεται επιστροφή της θεσμικής ζήτησης, βελτίωση των ενδείξεων στις αμερικανικές αγορές και καθαρή υπέρβαση των 82.000 δολαρίων για να αποκτήσει το ράλι νέα αξιοπιστία.

Μέχρι τότε, η εικόνα είναι εκείνη μιας αγοράς που αντέχει αλλά δεν πείθει. Οι μακροπρόθεσμοι αγοραστές παραμένουν, η υπερβολική μόχλευση έχει περιοριστεί, όμως οι εκροές από τα ETF και η επιφυλακτικότητα πριν από τη Fed κρατούν την ανοδική πόρτα μισόκλειστη.