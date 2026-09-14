Bitcoin: Η ζώνη των 80.000 δολαρίων φρενάρει το ράλι — Fed και ομόλογα δοκιμάζουν τις αντοχές

Το Bitcoin διατηρεί μεγάλο μέρος της ανόδου που το έφερε από επίπεδα κάτω των 65.000 δολαρίων έως πάνω από τα 82.000, όμως η ανάκαμψη έχει συναντήσει ένα πυκνό «τείχος» προσφοράς και τεχνικών αντιστάσεων. Το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου η τιμή κινούνταν κοντά στα 77.600 δολάρια, αρκετά χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό, καθώς η αγορά ζυγίζει ταυτόχρονα τις αυξημένες πιθανότητες νέας ανόδου επιτοκίων από τη Fed, τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και τις πωλήσεις παλαιότερων κατόχων.

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Τα βασικά σε 30’’

Η περιοχή των 80.000–82.000 δολαρίων εξακολουθεί να λειτουργεί ως η άμεση ζώνη αντίστασης.

Η CryptoQuant τοποθετεί τον κρίσιμο κινητό μέσο όρο 365 ημερών κοντά στα 81.700 δολάρια και θεωρεί ότι απαιτείται διατηρήσιμο κλείσιμο πάνω από αυτόν για ισχυρότερη επιβεβαίωση της ανοδικής τάσης.

Στη ζώνη 77.100–80.200 δολαρίων έχει δημιουργηθεί σημαντική προσφορά από μακροπρόθεσμους κατόχους, σύμφωνα με τα on-chain δεδομένα.

Η QCP εντοπίζει βραχυπρόθεσμη στήριξη στα 76.300–76.500 δολάρια, ενώ η επόμενη μεγάλη τεχνική άμυνα βρίσκεται γύρω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, κοντά στα 70.000 δολάρια.

Η συνεδρίαση της Fed στις 15–16 Σεπτεμβρίου αποτελεί το επόμενο βασικό γεγονός για την κατεύθυνση της αγοράς.

Το ράλι 24% συνάντησε συσσωρευμένη προσφορά

Η πρόσφατη άνοδος του Bitcoin ήταν ισχυρή: μέσα σε λίγες εβδομάδες η τιμή μετακινήθηκε από κάτω από τα 65.000 δολάρια σε επίπεδα άνω των 82.000, μια μεταβολή περίπου 24%. Η απόρριψη από τα υψηλά, ωστόσο, έδειξε ότι η αγορά δεν έχει ακόμη απορροφήσει την προσφορά που βρίσκεται κοντά στα 80.000 δολάρια.

Η CryptoQuant ξεχωρίζει ως βασικό σημείο τον κινητό μέσο όρο 365 ημερών, τον οποίο η τελευταία έκθεσή της τοποθετεί περίπου στα 81.700 δολάρια. Το επίπεδο δεν είναι μια βεβαιότητα ούτε ένας αυτόματος «διακόπτης» ανοδικής αγοράς. Αποτελεί όμως ιστορικό δείκτη τάσης: σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain, ένα διατηρήσιμο κλείσιμο πάνω από αυτόν θα ενίσχυε σημαντικά το σενάριο νέας ανοδικής φάσης. Αντίθετα, η επανειλημμένη αποτυχία διάσπασής του θα μπορούσε να παρατείνει τη συσσώρευση ή να οδηγήσει σε βαθύτερη διόρθωση.

Η εικόνα γίνεται δυσκολότερη από τα on-chain δεδομένα. Οι αναλυτές της CryptoQuant αναφέρουν ότι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι διέθεσαν περίπου 539.000 BTC στη διάρκεια του έτους μεταξύ 77.100 και 80.200 δολαρίων. Η συγκέντρωση συναλλαγών σε αυτή την περιοχή σημαίνει ότι επενδυτές που θέλουν να εξέλθουν στο κόστος κτήσης ή να κατοχυρώσουν κέρδη μπορούν να αυξήσουν την προσφορά κάθε φορά που η τιμή επιστρέφει εκεί.

Τα επίπεδα που χωρίζουν την ανάκαμψη από τη διόρθωση

Πάνω από τον μέσο όρο των 365 ημερών, η CryptoQuant εντοπίζει δύο ακόμη εμπόδια. Το πρώτο βρίσκεται περίπου στα 83.600 δολάρια, στη ζώνη αποτίμησης 3x Metcalfe, η οποία είχε ανακόψει την αγορά και τον Μάιο. Το δεύτερο τοποθετείται στα 88.700 δολάρια, κοντά στο άνω όριο της πραγματοποιηθείσας τιμής των ενεργών traders. Σε αυτή την περιοχή, η αύξηση των μη πραγματοποιημένων κερδών έχει ιστορικά ενθαρρύνει περισσότερες πωλήσεις.

Πρόκειται για διαδοχικές αντιστάσεις και όχι για στόχους που θεωρούνται δεδομένοι. Για να αποκτήσει η ανάκαμψη καθαρότερη τεχνική επιβεβαίωση, το Bitcoin θα πρέπει πρώτα να ανακτήσει τη ζώνη 80.000–81.700 δολαρίων και στη συνέχεια να διατηρηθεί πάνω από τα 83.600 δολάρια. Μόνο τότε θα αποκτούσε μεγαλύτερη βαρύτητα η συζήτηση για τα 88.700 δολάρια.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η QCP έχει προσδιορίσει ως άμεση στήριξη την περιοχή 76.300–76.500 δολαρίων. Απώλειά της θα αποδυνάμωνε το σενάριο ομαλής συσσώρευσης. Η επόμενη σημαντική τεχνική αναφορά είναι ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών κοντά στα 70.000 δολάρια. Ακόμη χαμηλότερα, μεταξύ 62.000 και 65.000 δολαρίων, η CryptoQuant καταγράφει συσσώρευση περίπου 476.000 BTC μέσα στο έτος, σχηματίζοντας δυνητικά ισχυρότερη on-chain βάση.

Η αγορά options δείχνει προσδοκία για έντονη μεταβλητότητα

Τα πρόσφατα στοιχεία της QCP από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης αποτύπωσαν μια διπλή στάση των επενδυτών. Πριν από τη λήξη της 12ης Σεπτεμβρίου, η τεκμαρτή μεταβλητότητα στα συμβόλαια κοντά στην τρέχουσα τιμή είχε ανέβει περίπου στο 46%, έναντι 38%–40% στην υπόλοιπη καμπύλη. Ο τζίρος συγκεντρώθηκε σε calls με τιμές εξάσκησης 78.500 και 80.000 δολαρίων, αλλά υπήρχε παράλληλα ζήτηση για puts στα 75.000 δολάρια.

Τα συγκεκριμένα συμβόλαια είχαν βραχεία διάρκεια και μέρος τους έχει ήδη λήξει, επομένως δεν περιγράφουν την τρέχουσα θέση της αγοράς ως μόνιμο χαρακτηριστικό. Δείχνουν όμως ότι οι traders είχαν κρατήσει έκθεση σε πιθανή ανοδική διάσπαση, πληρώνοντας ταυτόχρονα για προστασία από πτώση. Η ασυμμετρία αυτή ταιριάζει με μια αγορά που αναγνωρίζει την ισχύ του ράλι αλλά δεν θεωρεί δεδομένη τη συνέχισή του.

Πληθωρισμός, ομόλογα και το δίλημμα της Fed

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό. Στις 11 Σεπτεμβρίου το Bitcoin έφθασε ενδοσυνεδριακά έως τα 79.890 δολάρια, χωρίς να διασπάσει τη ζώνη αντίστασης, ενώ οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν με άνοδο περίπου 1%. Την ίδια περίοδο, η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου άγγιξε προσωρινά το 4,9915% και εκείνη του τριακονταετούς το 5,424%, πριν υποχωρήσουν περίπου στο 4,95% και 5,341% αντίστοιχα. Οι υψηλές αποδόσεις αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας για περιουσιακά στοιχεία χωρίς ταμειακές ροές και συνήθως περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Ο πληθωρισμός Αυγούστου έδωσε μικτό μήνυμα. Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση, με τη βενζίνη να ενισχύεται 3,9% και να ευθύνεται για περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής αύξησης. Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε 0,3% έναντι 0,2% τον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση επιβραδύνθηκε στο 2,4% από 2,5%. Άρα, η μεγαλύτερη χρονική εικόνα βελτιώθηκε οριακά, αλλά η τελευταία μηνιαία ένδειξη έδειξε αναζωπύρωση της πίεσης.

Μετά τα στοιχεία, τα futures επιτοκίων αποτιμούσαν περίπου 85% πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 15–16 Σεπτεμβρίου, από περίπου 70% προηγουμένως. Πρόκειται για τιμολόγηση της αγοράς και όχι για απόφαση της κεντρικής τράπεζας. Ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ είχε δηλώσει στις 3 Σεπτεμβρίου ότι συνεχιζόμενη πρόοδος προς τον στόχο του 2% θα τον έστρεφε προς διατήρηση των επιτοκίων, ενώ μια θερμότερη ένδειξη ή αντιστροφή της προόδου θα μπορούσε να τον κάνει να εξετάσει αύξηση. Η θέση του ήταν υπό όρους και δεν προδικάζει ούτε τη δική του ψήφο ούτε την απόφαση της επιτροπής.

Η θέση του Michael Saylor και το μακροπρόθεσμο αφήγημα

Μέσα στη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, ο Michael Saylor επανέφερε το στρατηγικό αφήγημα του Bitcoin ως δυνητικού παγκόσμιου αποθεματικού περιουσιακού στοιχείου. Ο επικεφαλής της Strategy στηρίζει την άποψή του στην απόλυτη σπανιότητα της προσφοράς, στη νομισματική δομή του δικτύου και στη δυνατότητα ένταξής του σε θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Η τοποθέτηση του Saylor είναι επενδυτική άποψη, όχι απόδειξη ότι το Bitcoin έχει ήδη αποκτήσει καθεστώς παγκόσμιου αποθεματικού. Η συζήτηση για θεσμική υιοθέτηση συνοδεύεται από πρακτικούς κινδύνους φύλαξης, ρύθμισης, μεταβλητότητας και συγκέντρωσης θέσεων. Ωστόσο, η έμφαση σε αυτά τα ζητήματα δείχνει ότι το ενδιαφέρον των μεγάλων επενδυτών δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην κατεύθυνση της επόμενης συνεδρίασης.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Βραχυπρόθεσμα, η αγορά έχει δύο καθαρά όρια: στήριξη στα 76.300–76.500 δολάρια και αντίσταση από τα 80.000 έως τα 81.700 δολάρια. Μια διάσπαση μπορεί να δώσει κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει αν η κίνηση προκαλείται από τη Fed, τις αποδόσεις των ομολόγων ή ειδικά από τις ροές στο Bitcoin.

Η συνεδρίαση της Fed και οι νέες οικονομικές προβολές της θα αποτελέσουν τον πρώτο μεγάλο έλεγχο. Διατήρηση πάνω από τα 81.700 δολάρια μετά την ανακοίνωση θα ενίσχυε το ανοδικό σενάριο των αναλυτών της CryptoQuant. Απώλεια των 76.300 δολαρίων θα μετέφερε την προσοχή προς τα 70.000. Μέχρι τότε, το Bitcoin παραμένει σε μια ζώνη ισορροπίας όπου το ισχυρό μακροπρόθεσμο αφήγημα συνυπάρχει με υψηλό κόστος χρήματος και ορατή προσφορά κοντά στα πρόσφατα υψηλά.