Χρηματιστήριο: Δεν άντεξαν οι 2.700 μονάδες τη διεθνή καταιγίδα – Η Coca-Cola HBC έσωσε την παρτίδα

Η πρώτη σοβαρή δοκιμασία μετά την επιστροφή της αγοράς πάνω από τις 2.700 μονάδες έδειξε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο διαθέτει αντοχές, αλλά όχι πλήρη αυτονομία απέναντι σε μια γενικευμένη διεθνή αναταραχή. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.694,96 μονάδες, με απώλειες 1,16%, σε μία συνεδρίαση έντονων πιέσεων σχεδόν σε όλο το εύρος του ταμπλό.

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Η πτώση θα ήταν αισθητά μεγαλύτερη χωρίς τη μεγάλη άνοδο της Coca-Cola HBC, η οποία λειτούργησε ως το βασικό αντίβαρο απέναντι στις ισχυρές ρευστοποιήσεις σε τράπεζες, ενέργεια, βιομηχανία, κατασκευές και υποδομές. Θετική στήριξη έδωσε και ο ΟΤΕ, αλλά η συνολική εικόνα παρέμεινε ξεκάθαρα αρνητική.

Τα βασικά σε 30’’

Γενικός Δείκτης: 2.694,96 μονάδες, πτώση 1,16%.

2.694,96 μονάδες, πτώση 1,16%. FTSE Large Cap: 6.926,92 μονάδες, πτώση 1,11%.

6.926,92 μονάδες, πτώση 1,11%. Τραπεζικός Δείκτης: 3.253,58 μονάδες, πτώση 0,54%.

3.253,58 μονάδες, πτώση 0,54%. Αξία συναλλαγών: 294,71 εκατ. ευρώ.

294,71 εκατ. ευρώ. Τζίρος υψηλής κεφαλαιοποίησης: 280,59 εκατ. ευρώ.

280,59 εκατ. ευρώ. Ημερήσιο εύρος Γενικού Δείκτη: περίπου 2.684–2.732 μονάδες.

περίπου 2.684–2.732 μονάδες. Μεγάλο στήριγμα: Coca-Cola HBC στο +2,28%.

Coca-Cola HBC στο +2,28%. Θετική διαφοροποίηση: ΟΤΕ στο +0,76%.

Χάθηκε η μάχη των 2.700 μονάδων

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε από υψηλότερα επίπεδα, όμως η επιδείνωση του διεθνούς κλίματος πέρασε γρήγορα στο ελληνικό ταμπλό. Οι πωλητές απέκτησαν τον έλεγχο και ο δείκτης υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά χαμηλό κοντά στις 2.684 μονάδες.

Από τα χαμηλά εκδηλώθηκε μια αξιόλογη αντίδραση, η οποία επανέφερε προσωρινά τον δείκτη προς την περιοχή των 2.705 μονάδων. Ωστόσο, οι τελικές δημοπρασίες δεν επέτρεψαν την ανάκτηση των 2.700 μονάδων και διαμόρφωσαν το κλείσιμο στις 2.694,96 μονάδες, δηλαδή 31,53 μονάδες χαμηλότερα από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Το ημερήσιο εύρος προσέγγισε τις 48 μονάδες, στοιχείο που αποτυπώνει την αυξημένη νευρικότητα. Παράλληλα, ο τζίρος των 294,71 εκατ. ευρώ δείχνει ότι η υποχώρηση δεν προέκυψε σε μια άδεια ή αδιάφορη αγορά. Υπήρξαν ουσιαστικές συναλλαγές, αναδιάταξη θέσεων και κατοχύρωση κερδών.

Η Coca-Cola HBC περιόρισε τη ζημιά

Η μετοχή της Coca-Cola HBC αποτέλεσε τον μεγάλο αμυντικό πυλώνα της συνεδρίασης, κλείνοντας στα 53,80 ευρώ με άνοδο 2,28%. Λόγω της μεγάλης στάθμισής της στον Γενικό Δείκτη, η κίνησή της περιόρισε αισθητά τις συνολικές απώλειες.

Χωρίς τη στήριξη της «Τρία Έψιλον», η αγορά θα είχε βρεθεί χαμηλότερα και η εικόνα του κλεισίματος θα ήταν σαφώς βαρύτερη. Στους ελάχιστους τίτλους που αντιστάθηκαν συγκαταλέγεται και ο ΟΤΕ, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,76%, στα 19,80 ευρώ.

Η συγκεκριμένη εικόνα κρύβει μια κρίσιμη λεπτομέρεια: ο δείκτης σώθηκε σε σημαντικό βαθμό από μία μετοχή μεγάλης βαρύτητας, ενώ η εσωτερική εικόνα της αγοράς ήταν πολύ χειρότερη από την πτώση του 1,16% που αποτυπώθηκε στον Γενικό Δείκτη.

Οριζόντιες πιέσεις στο ταμπλό

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση οι πωλητές είχαν ξεκάθαρα το πάνω χέρι. Ιδιαίτερα ισχυρές απώλειες κατέγραψαν ο ΑΔΜΗΕ με πτώση 5,38%, η Lamda Development με 4,81%, η Cenergy με 4,01% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 3,97%.

Η Viohalco υποχώρησε κατά 3,37%, η ΕΥΔΑΠ κατά 3,50%, η Aegean κατά 3,02%, η CrediaBank κατά 2,53%, η Titan κατά 2,32% και η Aktor κατά 2,30%. Η Τράπεζα Κύπρου έχασε 2,14%, ενώ η Metlen έκλεισε κατά 2,01% χαμηλότερα.

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Motor Oil, με πτώση 1,57%, η Allwyn, με απώλειες 1,37%, η Μπέλα με 1,15%, η ΔΕΗ με 0,89%, τα ΕΛΠΕ με 0,56% και ο ΟΛΠ με 0,71%.

Η ένταση και η έκταση των απωλειών δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένες διορθώσεις σε τίτλους που είχαν προηγουμένως υπεραποδώσει. Ήταν μια ευρεία κίνηση απομείωσης κινδύνου, η οποία άγγιξε σχεδόν όλες τις βασικές κατηγορίες μετοχών.

Κατοχύρωση κερδών στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε στις 3.253,58 μονάδες, με απώλειες 0,54%, εμφανίζοντας πάντως μικρότερη πτώση από τον Γενικό Δείκτη. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τις ρευστοποιήσεις, οι επενδυτές δεν εγκατέλειψαν άτακτα τον κλάδο.

Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 17,385 ευρώ με πτώση 1,67%, η Eurobank στα 4,67 ευρώ με απώλειες 1,02%, η Πειραιώς στα 10,70 ευρώ με πτώση 0,93% και η Alpha Bank στα 4,889 ευρώ, υποχωρώντας κατά 0,43%.

Οι τράπεζες προέρχονται από πολυήμερη ισχυρή κίνηση και υψηλά πολλών ετών. Συνεπώς, η σημερινή κάμψη μπορεί προς το παρόν να χαρακτηριστεί περισσότερο ως ελεγχόμενη κατοχύρωση κερδών παρά ως αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Τεχνική εικόνα: Κρίσιμη άμυνα στις 2.680 μονάδες

Η απώλεια των 2.700 μονάδων αποτελεί σαφή βραχυπρόθεσμη αρνητική ένδειξη, όχι όμως ακόμη επιβεβαίωση ανατροπής της κύριας ανοδικής τάσης. Η αγορά έχασε ένα σημαντικό ψυχολογικό και τεχνικό επίπεδο, αλλά διατήρησε την πρώτη ζώνη άμυνας των 2.680–2.685 μονάδων.

Η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε αυτήν τη ζώνη θα κρίνει αν η σημερινή πτώση αποτελεί μια φυσιολογική εκτόνωση μετά την πρόσφατη άνοδο ή την αρχή βαθύτερης διόρθωσης. Εφόσον οι 2.680 μονάδες αντέξουν, η αγορά μπορεί να επιχειρήσει νέα προσέγγιση των 2.700–2.710 μονάδων. Η ουσιαστική αποκατάσταση της ανοδικής ορμής απαιτεί επιστροφή πάνω από τις 2.725–2.730 μονάδες.

Αντίθετα, καθαρή διάσπαση των 2.680 μονάδων θα ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.650–2.660 μονάδες. Πρόκειται για την πρώτη ισχυρότερη περιοχή στήριξης, όπου αναμένεται να δοκιμαστεί η πραγματική διάθεση των αγοραστών να υπερασπιστούν την ανοδική δομή της αγοράς. Σε περίπτωση επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος, επόμενη ζώνη αναφοράς εντοπίζεται στις 2.620–2.630 μονάδες.

Ο υψηλός τζίρος προσθέτει βάρος στη συνεδρίαση. Δεν επιτρέπει να αντιμετωπιστεί η πτώση ως τυχαία διακύμανση, αλλά ούτε συνιστά από μόνος του ένδειξη πανικού. Η ανάκαμψη από τα χαμηλά έδειξε ότι υπήρχαν αγοραστές σε χαμηλότερες τιμές. Το αρνητικό στοιχείο είναι ότι δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον δείκτη πάνω από τις 2.700 μονάδες έως το τέλος.

Για τον FTSE Large Cap, η περιοχή των 6.900 μονάδων αποτελεί την αμέσως επόμενη γραμμή άμυνας. Ο τραπεζικός δείκτης χρειάζεται να παραμείνει πάνω από τις 3.200–3.220 μονάδες, ώστε η υποχώρηση να διατηρήσει τον χαρακτήρα μιας ελεγχόμενης διόρθωσης.

Διεθνές φόντο: Πετρέλαιο, επιτόκια και τεχνολογία έφεραν τη θύελλα

Το ελληνικό χρηματιστήριο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα εξαιρετικά επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά, με ιδιαίτερη αδυναμία στις εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών, ενώ οι μεταλλευτικές μετοχές πιέστηκαν από την υποχώρηση των τιμών βασικών εμπορευμάτων.

Το σοβαρότερο μέτωπο παρέμεινε η ενέργεια. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι απειλές κατά κρίσιμων θαλάσσιων οδών και οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινήθηκε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα 102 δολάρια, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέο πληθωριστικό κύμα.

Η άνοδος του πετρελαίου πιέζει ταυτόχρονα τις μετοχές και τα ομόλογα, επειδή αυξάνει το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές και περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ανεβάζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο με το οποίο αποτιμώνται οι μελλοντικές εταιρικές ταμειακές ροές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αγορά εισέρχεται σε κομβική εβδομάδα για τη Federal Reserve. Οι επενδυτές έχουν αυξήσει τα στοιχήματα για νέα άνοδο επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η επιμονή του πληθωρισμού και η ενεργειακή ανατίμηση δυσκολεύουν τη στάση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Το κρίσιμο δεν θα είναι μόνο η απόφαση, αλλά και η καθοδήγηση για το αν ο κύκλος σύσφιγξης μπορεί να συνεχιστεί.

Γιατί έχει σημασία

Η συνεδρίαση κατέδειξε ότι η Αθήνα μπορεί να εμφανίζει σχετική ανθεκτικότητα, δεν μπορεί όμως να μείνει αλώβητη όταν οι διεθνείς αγορές πιέζονται ταυτόχρονα από γεωπολιτική ένταση, ακριβό πετρέλαιο, άνοδο αποδόσεων και φόβους για υψηλότερα επιτόκια.

Έδειξε επίσης ότι η εικόνα των βασικών δεικτών μπορεί να γίνει παραπλανητική όταν ένας βαρύς τίτλος, όπως η Coca-Cola HBC, κινείται αντίθετα από τη μεγάλη πλειονότητα του ταμπλό. Το -1,16% του Γενικού Δείκτη ήταν σοβαρό, αλλά η πραγματική εσωτερική πίεση στην αγορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Τι να προσέξουμε

Αν ο Γενικός Δείκτης θα ανακτήσει άμεσα τις 2.700 μονάδες.

Αν θα διατηρηθεί η πρώτη στήριξη των 2.680–2.685 μονάδων.

Τη συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη γύρω από τις 3.200–3.220 μονάδες.

Την πορεία του πετρελαίου και των διεθνών ομολογιακών αποδόσεων.

Την απόφαση και κυρίως τη ρητορική της Federal Reserve.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές της εγχώριας αγοράς συγκλίνουν στην άποψη ότι η σημερινή διόρθωση είχε κατά κύριο λόγο εξωγενή αφετηρία, επιβαρυμένη όμως από την ανάγκη κατοχύρωσης κερδών ύστερα από τα πρόσφατα υψηλά. Η απώλεια των 2.700 μονάδων θεωρείται βραχυπρόθεσμα αρνητική, χωρίς να ακυρώνει ακόμη τη μεσοπρόθεσμη ανοδική εικόνα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η υποχώρηση των τραπεζών παραμένει μέχρι στιγμής ελεγχόμενη και δεν συνοδεύεται από ενδείξεις άτακτης εξόδου θεσμικών κεφαλαίων. Η πιο επιφυλακτική σχολή σκέψης υπογραμμίζει ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η επιστροφή των προσδοκιών για υψηλότερα επιτόκια μπορούν να αλλάξουν γρήγορα τις αποτιμήσεις, ιδιαίτερα εάν η διεθνής διόρθωση αποκτήσει διάρκεια.

Το συμπέρασμα είναι καθαρό: η αγορά έχασε μία μάχη, όχι ακόμη τον πόλεμο. Οι 2.700 μονάδες έσπασαν υπό το βάρος της διεθνούς καταιγίδας, αλλά η περιοχή των 2.680 μονάδων άντεξε. Η επόμενη συνεδρίαση θα δείξει αν πρόκειται για μια προσωρινή υποχώρηση ή για την αρχή ουσιαστικότερης αναμέτρησης με τους πωλητές.