Bitcoin: Αντέχει στα 77.500 δολάρια πριν από τη Fed — Η μάχη ανάμεσα σε shorts και θεσμικές εισροές

Το Bitcoin κρατά τη ζώνη των 77.000–77.500 δολαρίων την ώρα που το διεθνές περιβάλλον γίνεται σαφώς πιο εχθρικό για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Η πτώση των μετοχών τεχνολογίας, το Brent πάνω από τα 105 δολάρια, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς που ξεπέρασε πρόσκαιρα το 5% και η επικείμενη απόφαση της Fed συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Κάτω από την επιφάνεια, όμως, η εικόνα δεν είναι μονοσήμαντα πτωτική: τα leveraged funds αύξησαν τις καθαρές short θέσεις τους στα συμβόλαια Bitcoin, ενώ την ίδια στιγμή οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούν κεφάλαια στο spot ETF της Morgan Stanley.

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Τα βασικά σε 30’’

Το Bitcoin κινούνταν το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου κοντά στα 77.560 δολάρια, μετά από ενδοημερήσια διακύμανση περίπου μεταξύ 77.396 και 79.474 δολαρίων.

Η Wall Street έκλεισε χαμηλότερα στις 14 Σεπτεμβρίου, με τον Nasdaq να υποχωρεί 0,56% και τον δείκτη ημιαγωγών PHLX να χάνει 5,9%.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ξεπέρασε πρόσκαιρα το 5%, ενώ το Brent έκλεισε στα 105,68 δολάρια το βαρέλι.

Τα leveraged funds αύξησαν την καθαρή short έκθεσή τους κατά 1.668 BTC την εβδομάδα έως τις 8 Σεπτεμβρίου, στα 39.876 BTC.

Το MSBT της Morgan Stanley εμφάνισε εισροές 62,2 εκατ. δολαρίων σε 20 συνεδριάσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα που επικαλείται η σχετική ανάλυση. Πρόκειται για κεφάλαια επενδυτών του ETF και όχι για αγορά Bitcoin από τον εταιρικό ισολογισμό της τράπεζας.

Η αγορά αποτιμά περίπου 90% πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed.

Αντοχή, όχι ακόμη αυτονόμηση

Η διατήρηση του Bitcoin πάνω από τα 77.000 δολάρια αποκτά σημασία επειδή συνέπεσε με μια έντονη ανατιμολόγηση κινδύνου στις διεθνείς αγορές. Στις 14 Σεπτεμβρίου ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,48%, ο Nasdaq έχασε 0,56% και ο Dow Jones υποχώρησε 0,29%. Η πίεση συγκεντρώθηκε κυρίως στους ημιαγωγούς: ο κλαδικός δείκτης PHLX διολίσθησε 5,9%, η Nvidia έχασε 3,4%, ενώ Micron, Broadcom και AMD σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Η αφορμή ήταν η συζήτηση για επιβράδυνση της ανάπτυξης των ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για λόγους ασφαλείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, ζήτησε πιο ελεγχόμενο ρυθμό στην τεχνολογική «αιχμή», με τους Sam Altman και Elon Musk να στηρίζουν την ανάγκη προσοχής. Οι δηλώσεις δεν ισοδυναμούν με ανακοινωμένη περικοπή επενδύσεων σε chips ή data centers. Αρκούσαν, ωστόσο, για να προκαλέσουν αμφιβολίες γύρω από τον χρόνο στον οποίο θα αποδώσουν τα δισεκατομμύρια που έχουν επενδυθεί στην AI.

Το Bitcoin δεν ακολούθησε με την ίδια ένταση την πτώση των μετοχών τεχνολογίας. Αυτό αποτελεί ένδειξη σχετικής αντοχής στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, όχι απόδειξη ότι έχει αποσυνδεθεί από τις αγορές κινδύνου. Για να τεκμηριωθεί μια τέτοια αλλαγή συσχέτισης θα απαιτούνταν μεγαλύτερη χρονική περίοδος και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά σε διαφορετικά επεισόδια πίεσης.

Το πετρέλαιο και το 5% των ομολόγων ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας

Η πτώση της τεχνολογίας δεν ήταν ο μόνος αρνητικός παράγοντας. Το Brent έκλεισε τη συνεδρίαση της Δευτέρας με άνοδο 1%, στα 105,68 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και η ανασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές αναζωπύρωσαν τους φόβους για την προσφορά.

Η άνοδος της ενέργειας επηρεάζει το Bitcoin έμμεσα αλλά ουσιαστικά. Υψηλότερες τιμές πετρελαίου αυξάνουν τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων, δυσκολεύουν τη δουλειά της Fed και διατηρούν υψηλό το κόστος χρήματος. Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ξεπέρασε πρόσκαιρα το 5% για πρώτη φορά από το 2023, ένα επίπεδο που αυξάνει την ελκυστικότητα των ομολόγων έναντι περιουσιακών στοιχείων χωρίς απόδοση και περιορίζει τη διάθεση για μόχλευση.

Οι traders αποτιμούν περίπου 90% πιθανότητα αύξησης του βασικού επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση που ολοκληρώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου. Η πιθανότητα αυτή είναι τιμολόγηση της αγοράς, όχι προειλημμένη απόφαση. Δείχνει όμως πόσο έχει αλλάξει το κλίμα μετά τα στοιχεία πληθωρισμού και την άνοδο του πετρελαίου.

Τα hedge funds ξαναχτίζουν short θέσεις πριν από τη Fed

Τα στοιχεία της αμερικανικής Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Εμπορευμάτων, της CFTC, δείχνουν ότι τα leveraged funds αύξησαν τη συνολική καθαρή short θέση τους σε τέσσερις ρυθμιζόμενες αγορές συμβολαίων Bitcoin κατά 1.668 BTC την εβδομάδα έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Η καθαρή short έκθεση διαμορφώθηκε έτσι στα 39.876 BTC, από 38.208 BTC μία εβδομάδα νωρίτερα.

Το μεγαλύτερο μέρος της μεταβολής προήλθε από το βασικό συμβόλαιο του CME, που αντιστοιχεί σε πέντε Bitcoin. Στο συγκεκριμένο προϊόν τα leveraged funds πρόσθεσαν 888 short και 616 long συμβόλαια, διευρύνοντας την καθαρή short θέση κατά 272 συμβόλαια ή 1.360 BTC. Η μεταβολή αντιστοιχεί στο 81,5% της συνολικής εβδομαδιαίας αύξησης.

Οι αριθμοί χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. Η κατηγορία «leveraged funds» της CFTC περιλαμβάνει hedge funds, συμβούλους εμπορευμάτων και άλλους διαχειριστές κεφαλαίων. Μια short θέση σε futures μπορεί να είναι καθαρό πτωτικό στοίχημα, αλλά μπορεί επίσης να αντισταθμίζει μια long θέση σε spot Bitcoin ή σε ETF στο πλαίσιο μιας basis trade. Τα δημόσια στοιχεία δεν συνδέουν τις δύο πλευρές κάθε στρατηγικής.

Επιπλέον, η μέτρηση αφορά τις θέσεις της 8ης Σεπτεμβρίου και δημοσιοποιήθηκε αργότερα. Δεν αποτελεί φωτογραφία της αγοράς το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου. Τεκμηριώνει, όμως, ότι η short έκθεση είχε ενισχυθεί πριν από τη συνεδρίαση της Fed και ότι σημαντικό μέρος των επαγγελματιών επενδυτών είχε επιλέξει προστασία ή πτωτική έκθεση.

Η Morgan Stanley φέρνει την αντίθετη ένδειξη

Στον αντίποδα, το spot Bitcoin ETF της Morgan Stanley, με σύμβολο MSBT, συνέχισε να προσελκύει κεφάλαια. Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης που επικαλείται η σχετική ανάλυση, οι συνολικές εισροές έφθασαν τα 62,2 εκατ. δολάρια σε 20 συνεδριάσεις, ενώ είχε προηγηθεί περίοδος 11 διαδοχικών ημερών χωρίς εκροή. Την Παρασκευή καταγράφηκε νέα εισροή περίπου 3,8 εκατ. δολαρίων.

Η αξία των Bitcoin που συνδέονται με το fund αποτιμήθηκε πάνω από 609 εκατ. δολάρια. Εδώ απαιτείται μια κρίσιμη διευκρίνιση: η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι η Morgan Stanley αγόρασε Bitcoin αξίας 609 εκατ. δολαρίων για τον εταιρικό της ισολογισμό. Το MSBT είναι επενδυτικό προϊόν. Οι αγορές γίνονται για να καλύψουν τα μερίδια και τις εισροές των επενδυτών του fund.

Την ίδια ημέρα, η ανάλυση αναφέρει εκροή περίπου 19,2 εκατ. δολαρίων από προϊόν της BlackRock. Η διαφορετική ημερήσια εικόνα δεν ανατρέπει την κυριαρχία της BlackRock στην αγορά των Bitcoin ETF. Δείχνει όμως ότι οι θεσμικές ροές δεν κινούνται πάντοτε ομοιόμορφα και ότι ένα νεότερο προϊόν μπορεί να κερδίζει κεφάλαια ακόμη και όταν άλλοι μεγάλοι εκδότες καταγράφουν εκροές.

Jack Mallers: Το Bitcoin ως «σκληρό χρήμα» στην εποχή της AI

Μια διαφορετική, πιο μακροπρόθεσμη διάσταση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Strike, Jack Mallers. Υποστήριξε ότι το Bitcoin και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να επιστρέψουν χρόνο και δημιουργική ενέργεια στους ανθρώπους: η AI περιορίζοντας τη μηχανική εργασία και το Bitcoin λειτουργώντας, κατά την άποψή του, ως χρήμα που δεν χάνει την αξία του μέσω διαρκούς υποτίμησης.

Ο Mallers συνέδεσε το επιχείρημά του με το αμερικανικό χρέος των 40 τρισ. δολαρίων και με την επανεμφάνιση του λεγόμενου «debasement trade», δηλαδή της στροφής προς χρυσό και Bitcoin ως προστασία απέναντι στη νομισματική υποτίμηση. Πρόκειται για προσωπική μακροοικονομική θέση, όχι για δεδομένο αποτέλεσμα. Το Bitcoin παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητο και η άνοδος των επιτοκίων μπορεί βραχυπρόθεσμα να πιέζει ακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία που προβάλλονται ως μακροχρόνια αντιστάθμιση.

Τα επίπεδα που θα κρίνουν την επόμενη κίνηση

Η τιμή γύρω από τα 77.560 δολάρια βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κρίσιμες περιοχές που έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες ημέρες. Στην κάτω πλευρά, η ζώνη 76.300–76.500 δολαρίων παραμένει η πρώτη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Απώλειά της θα ενίσχυε τον κίνδυνο επιστροφής προς τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, κοντά στα 70.000 δολάρια.

Στην πάνω πλευρά, τα 80.000–82.000 δολάρια παραμένουν το βασικό εμπόδιο. Η περιοχή συμπίπτει με συγκεντρωμένη on-chain προσφορά και με τον κινητό μέσο όρο 365 ημερών, ο οποίος έχει τοποθετηθεί κοντά στα 81.700 δολάρια. Μια πρόσκαιρη διάσπαση δεν αρκεί· η αγορά χρειάζεται διατηρήσιμο κλείσιμο πάνω από τη ζώνη και επιβεβαίωση μετά την ανακοίνωση της Fed.

Η σημερινή εικόνα είναι εκείνη μιας αγοράς που αντέχει αλλά δεν έχει ακόμη κερδίσει τη μάχη. Οι θεσμικές εισροές στο MSBT δείχνουν πραγματική ζήτηση, οι αυξημένες short θέσεις δείχνουν προετοιμασία για κίνδυνο και το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει βαρύ. Η απόφαση της Fed θα κρίνει εάν η αντοχή στα 77.000 δολάρια ήταν βάση για νέα επίθεση στα 80.000 ή απλώς μια προσωρινή ανάπαυλα πριν από βαθύτερη διόρθωση.