Γαλλία: Το 10ετές στο 4,5% και η βόμβα που πλησιάζει — Πότε μπορεί να χαθεί ο έλεγχος

Η Γαλλία δεν βρίσκεται ακόμη σε κρίση χρηματοδότησης. Βρίσκεται, όμως, στο σημείο όπου η αριθμητική του χρέους, η πολιτική παράλυση και η διεθνής άνοδος των επιτοκίων αρχίζουν να ενώνονται σε έναν επικίνδυνο μηχανισμό. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς έφθασε σήμερα στο 4,50%–4,52%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει πλέον ξεπεράσει εκείνο της Ιταλίας. Αυτό δεν είναι μια ακόμη κακή συνεδρίαση. Είναι η στιγμή κατά την οποία η αγορά παύει να αντιμετωπίζει το Παρίσι ως αυτονόητο μέλος του ασφαλούς «πυρήνα» της Ευρώπης.

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Το ερώτημα δεν είναι εάν το γαλλικό χρέος θα καταστεί ακριβότερο. Αυτό ήδη συμβαίνει. Το πραγματικό ερώτημα είναι πότε η σταδιακή φθορά θα μετατραπεί σε επεισόδιο απώλειας εμπιστοσύνης: σε αποτυχημένες ή πολύ ακριβές δημοπρασίες, βίαιη διεύρυνση του spread, φυγή κεφαλαίων από γαλλικά assets και πολιτική σύγκρουση γύρω από έναν προϋπολογισμό που κανείς δεν θέλει να αναλάβει.

Τα βασικά σε 30’’

Το γαλλικό 10ετές κινείται στο 4,50%–4,52%, περίπου μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από έναν χρόνο πριν.

Το χρέος είχε φθάσει τα 3,5 τρισ. ευρώ ή 117,6% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και οδεύει προς περίπου 118%.

Η κυβέρνηση μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 στο 0,5%, ενώ η INSEE εκτιμά μόλις 0,4%.

Ο στόχος για έλλειμμα 5% του ΑΕΠ εγκαταλείφθηκε επισήμως. Δεν υπάρχει ακόμη νέος αξιόπιστος αριθμός.

Η δαπάνη τόκων αυξάνεται κατά 25% στα 65 δισ. ευρώ και γίνεται η μεγαλύτερη κρατική δαπάνη.

Η Γαλλία σχεδιάζει εκδόσεις περίπου 310 δισ. ευρώ μεσομακροπρόθεσμου χρέους μέσα στο 2026.

Το κρίσιμο παράθυρο κινδύνου είναι Οκτώβριος 2026–καλοκαίρι 2027: προϋπολογισμός, ψήφοι δυσπιστίας, προεδρικές εκλογές και πιθανές νέες βουλευτικές εκλογές.

Το 4,5% δεν είναι το σημείο «χρεοκοπίας». Είναι όμως η είσοδος στην περιοχή όπου κάθε πολιτικό λάθος κοστίζει δισεκατομμύρια.

Το 4,5% δεν είναι μόνο γαλλικό πρόβλημα — αλλά η Γαλλία είναι ο αδύναμος κρίκος

Η παγκόσμια αγορά ομολόγων υφίσταται ισχυρό σοκ. Το αμερικανικό δεκαετές άγγιξε το 5%, το γερμανικό Bund το υψηλότερο επίπεδο από το 2009 και το πετρέλαιο κινείται πάνω από τα 100 δολάρια, καθώς η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό. Η ΕΚΤ αύξησε εκ νέου τα επιτόκια και οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον μία ακόμη κίνηση.

Άρα, ένα τμήμα της ανόδου του γαλλικού 10ετούς είναι διεθνές: ανεβαίνει το «πάτωμα» των αποδόσεων για όλους. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι το υπόλοιπο — η ειδική γαλλική ποινή. Το spread της OAT έναντι του Bund έχει φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την κρίση του 2012. Η Ιταλία δανείζεται περίπου στο 4,42%, δηλαδή ελαφρώς φθηνότερα από τη Γαλλία. Η αγορά δεν λέει ότι η Γαλλία είναι αφερέγγυα. Λέει ότι το γαλλικό πολιτικό και δημοσιονομικό ρίσκο έχει γίνει ακριβότερο από το ιταλικό.

Αυτό αποτελεί ιστορική αντιστροφή. Η Ιταλία έχει μεγαλύτερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ, αλλά παρουσιάζει πρωτογενή πλεονάσματα και πολιτική συνέχεια. Η Γαλλία διαθέτει βαθιά αγορά ομολόγων, μεγάλη και διαφοροποιημένη οικονομία και ισχυρές τράπεζες, αλλά παράγει χρόνια πρωτογενή ελλείμματα και δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ικανή να επιβάλει προσαρμογή.

Οι αριθμοί που δεν συγχωρούν

Δείκτης Τρέχουσα εικόνα Γιατί ανησυχεί Απόδοση 10ετούς OAT 4,50%–4,52% Υψηλότερη από το 2008 και πάνω από την Ιταλία Δημόσιο χρέος €3,5 τρισ. / 117,6% ΑΕΠ Αυξάνεται πριν καν ενσωματωθεί όλο το νέο κόστος επιτοκίων Ανάπτυξη 2026 0,4%–0,5% Πολύ χαμηλή για να αραιώσει τον λόγο χρέους Έλλειμμα 2026 Πάνω από 5% Ο επίσημος στόχος εγκαταλείφθηκε Τόκοι 2026 €65 δισ. +25%, μεγαλύτερη δαπάνη του κράτους Εκδόσεις 2026 Περίπου €310 δισ. Τεράστιος όγκος που πρέπει να απορροφηθεί σε ακριβότερη αγορά Αξιολόγηση S&P A+, Fitch A+, Moody’s Aa3/αρνητική Περιορισμένο περιθώριο για νέα δημοσιονομική απόκλιση Μέση διάρκεια χρέους Περίπου 8,5–9 έτη Καθυστερεί το σοκ, δεν το ακυρώνει

Η μέση διάρκεια του χρέους είναι η σημαντικότερη άμυνα της Γαλλίας. Το σύνολο των 3,5 τρισ. ευρώ δεν αναχρηματοδοτείται αύριο στο 4,5%. Η αύξηση περνά στον λογαριασμό σταδιακά, καθώς λήγουν παλαιότεροι τίτλοι και εκδίδονται νέοι. Αυτό αποκλείει το σενάριο μιας μηχανικής χρεοκοπίας μέσα σε λίγους μήνες.

Αλλά η άμυνα αυτή αγοράζει χρόνο, όχι λύση. Εάν η μέση απόδοση του χρέους αυξηθεί τελικά κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η πλήρης ετήσια επιβάρυνση προσεγγίζει θεωρητικά τα 35 δισ. ευρώ. Με τον σημερινό ρυθμό αναχρηματοδότησης, περίπου το ένα όγδοο έως ένα ένατο αυτού του κόστους περνά κάθε χρόνο — πριν υπολογιστούν τα νέα ελλείμματα. Και επειδή περίπου το 10% του χρέους είναι συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, το ενεργειακό σοκ χτυπά το Παρίσι δύο φορές: αυξάνει και τα επιτόκια και το ονομαστικό κόστος των τιμαριθμοποιημένων τίτλων.

Stress test: τι σημαίνει εάν το 10ετές μείνει ψηλά

Οι ακόλουθοι υπολογισμοί δεν είναι πρόβλεψη ταμειακών ροών του γαλλικού Δημοσίου. Είναι τάξεις μεγέθους που δείχνουν πόσο γρήγορα μεταφέρεται μια μόνιμη αύξηση του κόστους πάνω σε χρέος 3,5 τρισ. ευρώ, με μέση διάρκεια περίπου 8,75 έτη.

Μόνιμη πρόσθετη απόδοση έναντι παλαιού μέσου κόστους Πρόσθετοι τόκοι μετά τον 1ο χρόνο Πρόσθετοι τόκοι όταν περάσει στο σύνολο του χρέους +0,50 ποσοστιαία μονάδα περίπου €2 δισ. περίπου €17,5 δισ. ετησίως +1,00 ποσοστιαία μονάδα περίπου €4 δισ. περίπου €35 δισ. ετησίως +2,00 ποσοστιαίες μονάδες περίπου €8 δισ. περίπου €70 δισ. ετησίως

Η πραγματική επιβάρυνση μπορεί να είναι μεγαλύτερη στα πρώτα χρόνια, επειδή η Γαλλία δεν αναχρηματοδοτεί μόνο λήξεις αλλά χρηματοδοτεί και νέο έλλειμμα. Με εκδόσεις 310 δισ. ευρώ, κάθε μία μονάδα υψηλότερου επιτοκίου σε αυτόν τον όγκο ισοδυναμεί χονδρικά με 3,1 δισ. ευρώ πρόσθετους ετήσιους τόκους για κάθε συγκεκριμένη φουρνιά νέων τίτλων.

Η παγίδα γίνεται αυτοτροφοδοτούμενη: υψηλότερο επιτόκιο σημαίνει μεγαλύτερο έλλειμμα· μεγαλύτερο έλλειμμα σημαίνει περισσότερο χρέος· περισσότερο χρέος σημαίνει μεγαλύτερη προσφορά ομολόγων· και μεγαλύτερη προσφορά απαιτεί ακόμη υψηλότερη απόδοση για να βρεθούν αγοραστές.

Η πραγματική βόμβα είναι ο προϋπολογισμός του 2027

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί πρέπει να καταθέσει τον προϋπολογισμό έως τις 6 Οκτωβρίου. Η Εθνοσυνέλευση παραμένει κατακερματισμένη μετά τις πρόωρες εκλογές του 2024 και οι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν καταφύγει στο άρθρο 49.3 για να περνούν προϋπολογισμούς χωρίς τελική ψηφοφορία. Κάθε τέτοια κίνηση ανοίγει τον δρόμο για πρόταση δυσπιστίας.

Σε μια κανονική χρονιά, θα μπορούσε να βρεθεί συμβιβασμός. Το 2027, όμως, είναι προεδρική χρονιά. Κανένα κόμμα δεν θέλει να πάει στις κάλπες έχοντας υπογράψει περικοπές, αύξηση φόρων ή περιορισμό συντάξεων. Η ακροδεξιά και η ριζοσπαστική αριστερά προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, ενώ η αγορά φοβάται προγράμματα που θα συγκρουστούν ευθέως με την απαιτούμενη δημοσιονομική προσαρμογή.

Εάν δεν ψηφιστεί προϋπολογισμός, υπάρχει δυνατότητα ειδικού νόμου που θα παρατείνει προσωρινά τον προϋπολογισμό του 2026. Σύμφωνα με προειδοποίηση του ίδιου του υπουργείου Οικονομικών, αυτό θα μπορούσε να διευρύνει το έλλειμμα κατά τουλάχιστον μισή μονάδα του ΑΕΠ — περίπου 15 δισ. ευρώ — παγώνοντας ταυτόχρονα επενδύσεις και αυξήσεις αμυντικών δαπανών. Η άλλη λύση, προϋπολογισμός με διάταγμα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην Πέμπτη Δημοκρατία και θα αποτελούσε θεσμική «πυρηνική επιλογή».

Εδώ βρίσκεται ο πρώτος πραγματικός πυροκροτητής: όχι στο 4,5% μόνο του, αλλά στον συνδυασμό επιτοκίου 4,5%–5%, αποτυχίας του προϋπολογισμού και εκλογικής υπόσχεσης για ακόμη μεγαλύτερες δαπάνες.

Πότε μπορεί να «σκάσει» — τα τρία σενάρια των επόμενων 12–24 μηνών

1. Ελεγχόμενη φθορά — πιθανότητα 50%

Το 10ετές παραμένει περίπου μεταξύ 4,1% και 4,8%, το spread κινείται στις 90–120 μονάδες βάσης και οι δημοπρασίες συνεχίζουν να καλύπτονται. Ο προϋπολογισμός περνά με 49.3 ή με περιορισμένες παραχωρήσεις. Το έλλειμμα παραμένει πάνω από 5%, το χρέος ανεβαίνει, αλλά δεν εμφανίζεται επεισόδιο πανικού.

Σε αυτό το σενάριο η βόμβα δεν εκρήγνυται. Σιγοκαίει. Η Γαλλία χάνει σταδιακά δημοσιονομικό χώρο, επενδύσεις και πιστοληπτική ποιότητα. Οι τόκοι απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και κάθε νέα κυβέρνηση ξεκινά από χειρότερη βάση.

2. Γαλλικό «mini-Liz Truss» — πιθανότητα 35%

Αποτυχία ή κατάρρευση κυβέρνησης στον προϋπολογισμό, προεκλογικό πρόγραμμα χωρίς χρηματοδότηση ή σύγκρουση με τις Βρυξέλλες προκαλούν απότομη ανατιμολόγηση. Το spread περνά τις 130–150 μονάδες βάσης, το 10ετές δοκιμάζει το 5%–5,5%, οι μετοχές των τραπεζών πιέζονται και η ζήτηση στις δημοπρασίες εξασθενεί.

Αυτό είναι το πιθανότερο πραγματικό επεισόδιο «έκρηξης»: όχι στάση πληρωμών, αλλά βίαιη κρίση εμπιστοσύνης που αναγκάζει το Παρίσι να αλλάξει πολιτική μέσα σε ημέρες. Το επικίνδυνο παράθυρο ξεκινά με τον προϋπολογισμό του φθινοπώρου και κορυφώνεται μεταξύ του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών και των βουλευτικών εκλογών που πιθανότατα θα ακολουθήσουν.

3. Συστημική ευρωπαϊκή κρίση — πιθανότητα 15%

Το δυσμενές πολιτικό σοκ συμπίπτει με πετρέλαιο που παραμένει πάνω από τα 110–120 δολάρια, νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, ύφεση και γενικευμένο sell-off στα κρατικά ομόλογα. Το γαλλικό 10ετές περνά το 6%, το spread ξεπερνά τις 180–200 μονάδες, οι δημοπρασίες εμφανίζουν αδύναμη κάλυψη και η πίεση περνά στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές και στις επιχειρήσεις.

Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα παύει να είναι γαλλικό. Η αγορά των OAT είναι υπερβολικά μεγάλη και διασυνδεδεμένη για να αντιμετωπιστεί σαν την Ελλάδα του 2010. Η ΕΚΤ θα δεχθεί τεράστια πίεση να παρέμβει, αλλά το εργαλείο TPI έχει όρους δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Η Γαλλία βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, άρα η πολιτική και νομική συζήτηση για την ενεργοποίησή του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ΕΚΤ διατηρεί διακριτική ευχέρεια και άλλα εργαλεία, όμως δεν υπάρχει αυτόματος, άνευ όρων «λευκός ιππότης».

Το ταμπλό συναγερμού: οι ενδείξεις ότι η φωτιά γίνεται έκρηξη

Ένδειξη Κίτρινος συναγερμός Κόκκινος συναγερμός Απόδοση 10ετούς OAT Πάνω από 5% για εβδομάδες Πάνω από 6% με ταχεία άνοδο Spread OAT–Bund 120–150 μ.β. 180–200+ μ.β. Δημοπρασίες Bid-to-cover κάτω από τη συνήθη ζώνη, υψηλό tail Επαναλαμβανόμενη αδύναμη κάλυψη / απότομη αύξηση dealer take-up Έλλειμμα Πάνω από 5,5% χωρίς αξιόπιστο σχέδιο Προς 6% και άνω, με κυβερνητική παράλυση Αξιολογήσεις Νέο αρνητικό outlook ή υποβάθμιση Πολλαπλές υποβαθμίσεις και εκροές θεσμικών Τράπεζες Υποαπόδοση τραπεζικών μετοχών, άνοδος CDS Πίεση χρηματοδότησης και έντονη διεύρυνση sovereign-bank spread Πολιτική 49.3 και ψήφος δυσπιστίας Ακυβερνησία, rollover budget ή μη χρηματοδοτημένο εκλογικό πρόγραμμα

Κανένας μεμονωμένος αριθμός δεν αρκεί. Το 5% στο δεκαετές μπορεί να είναι διαχειρίσιμο εάν το Bund βρίσκεται στο 4% και οι δημοπρασίες είναι ισχυρές. Αντίθετα, απόδοση 4,8% με spread 150 μονάδων, αδύναμη δημοπρασία και κατάρρευση κυβέρνησης είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Το spread και η ποιότητα της ζήτησης λένε περισσότερα από την απόλυτη απόδοση.

Γιατί οι γαλλικές τράπεζες δεν είναι σήμερα το πρώτο ντόμινο

Η Banque de France εκτιμά ότι οι γαλλικές τράπεζες παραμένουν ισχυρές σε κεφάλαια και ρευστότητα, με διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα και περιορισμένη έκθεση στα πιο ευάλωτα ενεργειακά και private-credit ανοίγματα. Δεν υπάρχει σήμερα ένδειξη τραπεζικού πανικού.

Υπάρχει, όμως, κλασικός «βρόχος κράτους–τραπεζών». Η άνοδος της κρατικής απόδοσης ανεβάζει το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών και των επιχειρήσεων, μειώνει τις αποτιμήσεις των ομολόγων και πιέζει την οικονομία. Οι εταιρικές πτωχεύσεις αυξάνονται ήδη, ειδικά σε μικρομεσαίες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ η εξυπηρέτηση του εταιρικού χρέους είναι βαρύτερη από ό,τι σε άλλες μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης.

Πρόσθετη τεχνική ευπάθεια βρίσκεται στην αγορά repos των OAT. Η Banque de France προειδοποιεί για αυξανόμενο ρόλο hedge funds με μοχλευμένες στρατηγικές arbitrage, μεγάλη συγκέντρωση συναλλαγών και πολύ βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Σε ένα απότομο sell-off, margin calls και αναγκαστικές πωλήσεις μπορούν να μετατρέψουν μια πολιτική είδηση σε κρίση ρευστότητας.

Γιατί έχει σημασία για την Ελλάδα

Η πρώτη ανάγνωση είναι κολακευτική: η Γαλλία δανείζεται ακριβότερα από την Ελλάδα και την Ιταλία, άρα η Αθήνα έχει απομακρυνθεί θεαματικά από την εποχή της κρίσης. Η δεύτερη ανάγνωση είναι πιο σκληρή. Εάν το Παρίσι χάσει τον έλεγχο, δεν υπάρχει πραγματικό «decoupling» για την Ελλάδα.

Μια συστημική γαλλική κρίση θα διευρύνει τα spreads ολόκληρης της ευρωζώνης, θα πιέσει τις ελληνικές τράπεζες και το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα αυξήσει το κόστος νέων εκδόσεων και θα περιορίσει τη διάθεση διεθνών κεφαλαίων για περιφερειακά assets. Η Ελλάδα έχει πλέον καλύτερη δημοσιονομική ροή και πολύ ευνοϊκότερη διάρθρωση χρέους, αλλά παραμένει μικρή, ανοικτή αγορά μέσα στο ίδιο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ετυμηγορία: όχι αύριο — αλλά το φιτίλι έχει ανάψει

Με τα σημερινά δεδομένα, η Γαλλία δεν οδεύει προς άμεση αδυναμία πληρωμών. Διαθέτει τεράστια φορολογική βάση, βαθιά αγορά χρέους, μεγάλη διάρκεια τίτλων, ισχυρές τράπεζες και τη στήριξη που συνεπάγεται η συμμετοχή στο ευρώ. Όποιος δίνει ημερομηνία χρεοκοπίας κάνει θέαμα, όχι ανάλυση.

Η χώρα, όμως, έχει ήδη περάσει από τον δημοσιονομικό κίνδυνο στον κίνδυνο αγοράς. Στο 4,5%, η αριθμητική δεν ανατινάζει το κράτος· ανατινάζει τον διαθέσιμο χρόνο. Το Παρίσι πρέπει να περάσει έναν δύσκολο προϋπολογισμό, σε κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, λίγους μήνες πριν από εκλογές στις οποίες προηγούνται δυνάμεις που προτείνουν περισσότερη και όχι λιγότερη δημοσιονομική σύγκρουση.

Το πιθανότερο παράθυρο για ένα οξύ επεισόδιο ανοίγει από τον Οκτώβριο του 2026 και παραμένει ενεργό έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η βόμβα θα θεωρηθεί ότι «σκάει» όταν συνδυαστούν τρία γεγονότα: spread πάνω από 150 μονάδες, 10ετές πάνω από 5% και πολιτική αδυναμία παραγωγής αξιόπιστου προϋπολογισμού. Εάν προστεθούν αδύναμες δημοπρασίες και πίεση στις τράπεζες, τότε η Ευρώπη δεν θα συζητά πλέον εάν υπάρχει γαλλική κρίση. Θα συζητά ποιος μπορεί να τη σταματήσει.