Bitcoin: Το CLARITY Act κόλλησε στη Γερουσία — Η μάχη των 75.000 δολαρίων πριν από τη Fed

Το Bitcoin περνά μέσα σε λίγες ώρες από δύο διαδοχικά τεστ: η Γερουσία των ΗΠΑ απέτυχε να προωθήσει το CLARITY Act, αφήνοντας άλυτο το ρυθμιστικό τοπίο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ η Federal Reserve ετοιμάζεται να ανακοινώσει μια απόφαση επιτοκίων που η αγορά θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι θα φέρει νέα σύσφιγξη. Η τιμή υποχώρησε έως την περιοχή των 75.000 δολαρίων και το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου κινούνταν κοντά στα 75.800 δολάρια, περίπου 2,3% χαμηλότερα, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να παραμένουν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν πολλά χρόνια.

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Τα βασικά σε 30’’

Η διαδικαστική ψηφοφορία για το CLARITY Act συγκέντρωσε πλειοψηφία 50–49, αλλά απείχε πολύ από τις 60 ψήφους που απαιτούνταν για να προχωρήσει το νομοσχέδιο.

Το Bitcoin υποχώρησε έως τα 75.039 δολάρια και κινείται κοντά στα 75.800, έχοντας χάσει τη βραχυπρόθεσμη ζώνη στήριξης των 76.000 δολαρίων.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς έφθασε στο 5,041%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, πριν υποχωρήσει κοντά στο 4,99%.

Η αγορά αποτιμά πιθανότητα άνω του 90% για αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι αμέσως επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στα 75.000, στα 74.000 και κοντά στα 72.800 δολάρια. Η πρώτη ουσιαστική αντίσταση βρίσκεται στα 77.400–78.600 δολάρια.

Η πρόβλεψη του Arthur Hayes για νέο ιστορικό υψηλό έως το τέλος του έτους παραμένει ένα υπό όρους σενάριο και όχι η βασική βραχυπρόθεσμη εικόνα της αγοράς.

Το νομοσχέδιο πέρασε αριθμητικά — αλλά απέτυχε διαδικαστικά

Η αμερικανική Γερουσία δεν κατάφερε στις 15 Σεπτεμβρίου να προωθήσει το CLARITY Act, τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Η πρόταση συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ και 49 κατά, όμως για να κλείσει η συζήτηση και να περάσει στο επόμενο στάδιο απαιτούνταν πλειοψηφία 60 ψήφων.

Το αποτέλεσμα έχει σημασία επειδή το νομοσχέδιο επιχειρούσε να καθορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις αρμοδιότητες της SEC και της CFTC, τις υποχρεώσεις εγγραφής των εταιρειών και τους βασικούς κανόνες εποπτείας της αγοράς. Η QCP Capital είχε προειδοποιήσει πριν από την ψηφοφορία ότι ακόμη και μια διαδικαστική νίκη δεν θα ισοδυναμούσε με τελική ψήφιση. Η αποτυχία στο πρώτο αυτό εμπόδιο επιβεβαίωσε ότι η πολιτική απόσταση παραμένει μεγάλη.

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς κατά της προώθησης. Ο γερουσιαστής Thom Tillis άλλαξε την ψήφο του για διαδικαστικούς λόγους, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεξέτασης του θέματος. Αυτό σημαίνει ότι το CLARITY Act δεν είναι νομικά νεκρό. Πολιτικά, όμως, ο διαθέσιμος χρόνος στενεύει και η πιθανότητα ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης μέσα στο 2026 έχει μειωθεί αισθητά.

Η αντίδραση δεν περιορίστηκε στο Bitcoin. Η Coinbase υποχώρησε περίπου 10%, η Strategy έχασε 5,4%, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και άλλα κρυπτονομίσματα. Η αγορά δεν τιμολόγησε απλώς μια χαμένη ψηφοφορία· τιμολόγησε παράταση της αβεβαιότητας για το ποιος εποπτεύει τι και με ποιους κανόνες.

Η στήριξη των 76.000 δολαρίων λύγισε

Πριν από την ψηφοφορία, το Bitcoin είχε ήδη υποχωρήσει από τα 79.600 δολάρια προς τα 75.560, καταγράφοντας νέο χαμηλό Σεπτεμβρίου. Μετά το αποτέλεσμα, η πίεση διευρύνθηκε και η τιμή άγγιξε τα 75.039 δολάρια. Το πρωί της Τετάρτης κινείται κοντά στα 75.800 δολάρια, κάτω από την περιοχή των 76.000 που οι αγοραστές προσπαθούσαν να υπερασπιστούν.

Η διάσπαση δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε οριστική κατάρρευση της ευρύτερης ανοδικής δομής. Η ημερήσια ένδειξη Supertrend βρισκόταν στις 15 Σεπτεμβρίου περίπου στα 72.786 δολάρια και παρέμενε θετική. Αυτό αφήνει ένα τεχνικό περιθώριο, αλλά δεν προστατεύει την αγορά από ενδιάμεση πτώση εάν χαθούν οι πλησιέστερες στηρίξεις.

Η πρώτη ζώνη άμυνας είναι πλέον τα 75.000–75.500 δολάρια. Κάτω από αυτήν, η προσοχή μεταφέρεται στα 74.000 και στη συνέχεια στα 72.800 δολάρια. Ο trader Altcoin Sherpa έχει χαρακτηρίσει την περιοχή των 75.000–76.000 «σημείο ζωής ή θανάτου» για τη βραχυπρόθεσμη τάση και εκτιμά ότι μια καθαρή απώλειά της θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τα 72.000. Πρόκειται για τεχνική εκτίμηση, όχι για βεβαιότητα.

Ο Lennaert Snyder είχε παρουσιάσει πριν από τα γεγονότα ένα πιο θετικό σενάριο: σύντομη κίνηση κάτω από τα 75.500 δολάρια και γρήγορη ανάκτηση της ζώνης, αντί για παρατεταμένη διάσπαση. Με την τιμή να έχει ήδη περάσει κάτω από αυτό το επίπεδο, το κρίσιμο στοιχείο είναι πλέον η ταχύτητα της αντίδρασης. Όσο το Bitcoin δεν επιστρέφει πάνω από τα 76.000–76.500, η πιθανότητα νέας δοκιμής των χαμηλών παραμένει αυξημένη.

Αδύναμη τάση, αλλά επικίνδυνη συγκέντρωση μόχλευσης

Οι τεχνικές ενδείξεις της 15ης Σεπτεμβρίου περιέγραφαν μια αγορά χωρίς σαφή κυρίαρχη πλευρά. Στο τετράωρο γράφημα, ο ADX βρισκόταν στο 17,26. Ενδείξεις κάτω από το 20 συνδέονται συνήθως με αδύναμη ισχύ τάσης, ακόμη και όταν οι ημερήσιες μεταβολές είναι έντονες.

Την ίδια στιγμή, η τιμή είχε υποχωρήσει κάτω από τη μεσαία γραμμή των Bollinger Bands στα 77.404 δολάρια και πλησίαζε το τότε κάτω όριο των 76.180 δολαρίων. Η μεταγενέστερη πτώση δείχνει ότι η κάτω πλευρά του εύρους δεν άντεξε. Για να βελτιωθεί ξανά η ορμή, απαιτείται επιστροφή πάνω από τα 77.400 δολάρια, με επόμενες αντιστάσεις στα 78.000–78.630 και αργότερα στα 79.500–80.500 δολάρια.

Ο χάρτης ρευστοποιήσεων της CoinGlass έδειχνε πυκνές ζώνες μόχλευσης και στις δύο πλευρές της αγοράς. Πάνω από την τιμή, οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις βρίσκονταν περίπου στα 77.600–77.800 και στα 78.200–78.500 δολάρια. Κάτω από την αγορά, η ισχυρότερη συγκέντρωση βρισκόταν κοντά στα 75.000, με μικρότερες δεξαμενές στα 74.000 και 73.000.

Αυτό το στήσιμο μπορεί να επιταχύνει την επόμενη κίνηση. Μια ανάκτηση των 77.400 δολαρίων θα μπορούσε να πιέσει τις short θέσεις προς τις ανώτερες ζώνες ρευστότητας. Αντίθετα, διατηρήσιμη κίνηση κάτω από τα 75.000 θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αναγκαστικές πωλήσεις από μοχλευμένες long θέσεις.

Η παγκόσμια αγορά ομολόγων προσθέτει δεύτερο μέτωπο

Η αποτυχία του CLARITY Act εξηγεί μέρος της πτώσης, όχι ολόκληρη την εικόνα. Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς έφθασε την Τρίτη στο 5,041%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007, προτού υποχωρήσει κοντά στο 4,99%. Ο μέσος όρος των δεκαετών αποδόσεων στις επτά μεγαλύτερες οικονομίες έφθασε στο 4,285%, υψηλό από το 2008.

Η πίεση είναι παγκόσμια. Η απόδοση του βρετανικού τριακονταετούς άγγιξε το 5,95%, επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από το 1998, ενώ το ιαπωνικό δεκαετές έφθασε περίπου στο 3,04%, υψηλό τριών δεκαετιών. Πίσω από το sell-off βρίσκονται οι υψηλές τιμές πετρελαίου, οι φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού και η προσδοκία ότι περισσότερες κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να αυξήσουν τα επιτόκια.

Το Brent κινείται κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, παρά την τελευταία μικρή υποχώρηση. Η Fed βρίσκεται έτσι μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: η αύξηση επιτοκίων μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της απέναντι στον πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης σε μια οικονομία και μια αγορά ομολόγων ήδη υπό πίεση.

Οι αγορές τιμολογούν πιθανότητα περίπου 92% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης. Το βασικό επιτόκιο αναμένεται, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο, να κινηθεί στο 3,75%–4,00%. Για το Bitcoin, δεν έχει σημασία μόνο η απόφαση. Εξίσου κρίσιμα θα είναι η γλώσσα της ανακοίνωσης, οι νέες προβολές και το εάν ο πρόεδρος της Fed Kevin Warsh αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων.

Arthur Hayes: Νέο ιστορικό υψηλό, αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις

Μέσα στην πτωτική βραχυπρόθεσμη εικόνα, ο συνιδρυτής της BitMEX Arthur Hayes διατηρεί ένα επιθετικά ανοδικό σενάριο. Σε συνέντευξή του στις 8 Σεπτεμβρίου υποστήριξε ότι το Bitcoin θα μπορούσε να καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό έως το τέλος του έτους, εάν η δομή της παγκόσμιας ρευστότητας μετακινηθεί ξανά προς χαλάρωση και το δολάριο αποδυναμωθεί έναντι του γεν.

Η πρόβλεψη αφορά μια μελλοντική αλληλουχία πολιτικών και νομισματικών εξελίξεων. Δεν αναιρεί τη σημερινή πίεση ούτε προσφέρει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάκαμψης. Οι παλαιότερες προβλέψεις του Hayes είχαν μικτή ακρίβεια, γι’ αυτό η εκτίμησή του πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σενάριο υψηλού ρίσκου και όχι ως στόχος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη χρονική αναφορά της πηγής: τα επίπεδα 64.000–65.000 δολαρίων που εμφανίζονται στο σχετικό κείμενο δεν αντανακλούν τη σημερινή αγορά και δεν χρησιμοποιούνται ως τρέχουσα αντίσταση. Οι πραγματικές βραχυπρόθεσμες αντιστάσεις βρίσκονται πλέον αισθητά υψηλότερα, αρχικά στα 77.400–78.600 και στη συνέχεια γύρω από τα 80.000 δολάρια.

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ανοίξει την πόρτα στο Bitcoin;

Μια διαφορετική μακροπρόθεσμη άποψη κατέθεσε ο David Bailey, διευθύνων σύμβουλος της Nakamoto Holdings, σε συζήτηση με την TD Cowen. Κατά τον Bailey, το βασικό εμπόδιο για τη μαζική χρήση του Bitcoin δεν είναι το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο αλλά η δύσχρηστη διεπαφή: wallets, διευθύνσεις, ιδιωτικά κλειδιά και διαδικασίες φύλαξης.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε, σύμφωνα με την άποψή του, να κρύψει αυτή την πολυπλοκότητα πίσω από απλούστερα εργαλεία και να διευκολύνει την πρόσβαση ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Ο αναλυτής της TD Cowen Lance Vitanza χαρακτήρισε την ιδέα ενδιαφέρουσα αλλά κερδοσκοπική. Η AI μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης, δεν μπορεί όμως να εξαφανίσει τους κινδύνους λανθασμένης διαχείρισης κλειδιών, κυβερνοασφάλειας, απάτης ή κακής επενδυτικής απόφασης.

Υπάρχουν επίσης σαφείς γνωστοποιήσεις συμφερόντων: η TD Cowen αξιολογεί τη μετοχή της Nakamoto με σύσταση «Buy» και η TD Securities δηλώνει ότι λειτουργεί ως market maker στη μετοχή. Παράλληλα, το Bitcoin Magazine, που δημοσίευσε τις δηλώσεις, ανήκει σε εταιρική δομή συνδεδεμένη με τη Nakamoto. Οι απόψεις έχουν ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να διαβάζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Η αγορά βρίσκεται σε καθαρό σημείο απόφασης. Η γρήγορη ανάκτηση των 76.000–76.500 δολαρίων θα περιόριζε τη ζημιά από την αποτυχία του CLARITY Act και θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο τα 77.400–78.600. Επιστροφή πάνω από τα 80.000 θα απαιτούσε ισχυρότερη βελτίωση της διάθεσης για ρίσκο και σαφώς ηπιότερο μήνυμα από τη Fed.

Στην κάτω πλευρά, διατηρήσιμη απώλεια των 75.000 δολαρίων θα μεταφέρει το βάρος στα 74.000 και στη ζώνη 72.000–72.800. Η απόφαση της Fed θα κρίνει εάν το σημερινό χαμηλό ήταν μια βίαιη αλλά ελεγχόμενη αποφόρτιση ή η αρχή βαθύτερης διόρθωσης. Προς το παρόν, το Bitcoin δεν έχει χάσει οριστικά τη μεσοπρόθεσμη δομή του — έχει χάσει όμως το πλεονέκτημα της αμφιβολίας.