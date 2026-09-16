Πως η «μεταναστευτική Αριστερά» έγειρε την πλάστιγγα στην Σουηδία

Η κάλπη της Σουηδίας δεν κρίθηκε μόνο στις τηλεμαχίες, στα οικονομικά προγράμματα ή στη σύγκρουση για την εγκληματικότητα. Κρίθηκε και σε μια παράλληλη πολιτική γεωγραφία: στα μεταναστευτικά προάστια της Στοκχόλμης, του Μάλμε και του Γκέτεμποργκ, όπου η Αριστερά κατέγραψε ποσοστά που σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιξαν το 95% και το 98%. Με την εθνική διαφορά στις 27.302 ψήφους και τη Βουλή μοιρασμένη 175–174, η «μεταναστευτική Αριστερά» αναδείχθηκε σε δύναμη ικανή να αλλάξει την κυβέρνηση μιας ολόκληρης χώρας.

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Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα καταγράφηκε στο Rosengård του Μάλμε: 97,6% υπέρ της αντιπολίτευσης και μόλις 2% για το κυβερνητικό μπλοκ. Στο Rinkeby της Στοκχόλμης, στο εκλογικό τμήμα Spånga 22 – Rinkebysvängen Ö, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έφθασαν αθροιστικά στο 94,5%, έναντι 4,8% των κομμάτων της κυβέρνησης.

Δεν ήταν μία τοπική ιδιομορφία. Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε σε δεκάδες συνοικίες με υψηλή συγκέντρωση κατοίκων μεταναστευτικής καταγωγής: Tensta, Hjulsta και Kista στη Στοκχόλμη, Rosengård και Herrgården στο Μάλμε, Hammarkullen, Hjällbo και Bergsjön στο Γκέτεμποργκ, Vivalla στο Örebro, Gottsunda στην Uppsala, Gamlegården στο Kristianstad.

Από εκεί προέκυψε μία νέα εκλογική πραγματικότητα: η μεταναστευτική ψήφος δεν αποτελεί πλέον περιφερειακό συμπλήρωμα της Αριστεράς. Σε μια κοινωνία κομμένη στα δύο, αποτελεί κρίσιμο κέντρο βάρους.

Τα βασικά σε 30″

Η σουηδική Βουλή διαμορφώνεται προκαταρκτικά σε 175 έδρες για την αντιπολίτευση και 174 για το κυβερνητικό μπλοκ .

. Η διαφορά των δύο μπλοκ είναι περίπου 27.300 ψήφοι ή 0,42 ποσοστιαίες μονάδες.

ή 0,42 ποσοστιαίες μονάδες. Σε 82 εκλογικά τμήματα 16 δήμων , η αντιπολίτευση ξεπέρασε το 85%.

, η αντιπολίτευση ξεπέρασε το 85%. Στα τμήματα αυτά συγκέντρωσε 57.993 ψήφους, έναντι 6.121 της Δεξιάς.

Το καθαρό πλεονέκτημα των 82 τμημάτων έφθασε τις 51.872 ψήφους — σχεδόν διπλάσιο από την πανεθνική διαφορά.

— σχεδόν διπλάσιο από την πανεθνική διαφορά. Στο Spånga 22, το Αριστερό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες πήραν μαζί 91,2% .

. Η οργανωμένη κινητοποίηση του Vänsterpartiet στις μεταναστευτικές συνοικίες και η αντίδραση στις θέσεις των Σουηδών Δημοκρατών αποτέλεσαν βασικούς καταλύτες.

Μία χώρα χωρισμένη από μία έδρα

Με καταμετρημένο το 99% των εκλογικών τμημάτων, τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης —Σοσιαλδημοκράτες, Αριστερό Κόμμα, Πράσινοι και Κεντρώο Κόμμα— συγκεντρώνουν 3.238.917 ψήφους. Τα τέσσερα κόμματα του κυβερνητικού μπλοκ —Μετριοπαθείς, Σουηδοί Δημοκράτες, Χριστιανοδημοκράτες και Φιλελεύθεροι— βρίσκονται στις 3.211.615.

Μπλοκ Κόμματα Ψήφοι Ποσοστό εγκύρων Έδρες Αντιπολίτευση S, V, MP, C 3.238.917 49,42% 175 Κυβερνητικό μπλοκ M, SD, KD, L 3.211.615 49,00% 174 Διαφορά — 27.302 0,42 μονάδες 1

Αυτή η απόσταση είναι τόσο μικρή ώστε κάθε μεγάλη δεξαμενή ψήφων αποκτά εθνική σημασία. Και καμία δεξαμενή δεν εμφανίστηκε τόσο συμπαγής όσο τα μεταναστευτικά προάστια.

Το εκλογικό σώμα της Σουηδίας δεν μετακινήθηκε ομοιόμορφα προς τα αριστερά. Οι Σοσιαλδημοκράτες περιορίστηκαν στο 28%, χάνοντας 2,3 μονάδες. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε από την άνοδο του Αριστερού Κόμματος στο 8,3% και, κυρίως, από την πτώση των Σουηδών Δημοκρατών στο 17,6%, σχεδόν τρεις μονάδες χαμηλότερα από το 2022.

Η νέα πλειοψηφία δεν γεννήθηκε από ένα γενικευμένο αριστερό κύμα. Χτίστηκε μέσα από στοχευμένες μετακινήσεις και από μία εντυπωσιακή τοπική συσπείρωση εκεί όπου η μετανάστευση, η κοινωνική πολιτική και ο φόβος μιας σκληρότερης δεξιάς διακυβέρνησης έγιναν ένα ενιαίο εκλογικό ζήτημα.

Το Rinkeby των 491 ψήφων προς την αντιπολίτευση και των 25 προς τη Δεξιά

Το Spånga 22 – Rinkebysvängen Ö συμπυκνώνει ολόκληρη την ιστορία των εκλογών. Από τα 520 έγκυρα ψηφοδέλτια, τα 491 κατευθύνθηκαν στα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης και μόλις 25 στα τέσσερα κόμματα του κυβερνητικού μπλοκ.

Κόμμα Ποσοστό 2026 Ψήφοι Μεταβολή από το 2022 Σοσιαλδημοκράτες – S 47,5% 247 +11,7 μονάδες Αριστερό Κόμμα – V 43,7% 227 +15,1 μονάδες Πράσινοι – MP 3,1% 16 −0,9 μονάδες Κεντρώο Κόμμα – C 0,2% 1 −1,6 μονάδες Σύνολο αντιπολίτευσης 94,5% 491 +24,3 μονάδες Σουηδοί Δημοκράτες – SD 2,3% 12 −1,7 μονάδες Μετριοπαθείς – M 1,5% 8 −2,0 μονάδες Χριστιανοδημοκράτες – KD 0,8% 4 −0,5 μονάδες Φιλελεύθεροι – L 0,2% 1 −0,3 μονάδες Σύνολο κυβερνητικού μπλοκ 4,8% 25 −4,5 μονάδες

Το κοινωνικό υπόβαθρο είναι χαρακτηριστικό. Το 96% των κατοίκων του εκλογικού τμήματος καταγράφεται ως ξένης καταγωγής. Η απασχόληση βρίσκεται στο 57%, το ποσοστό κατοίκων με ανώτερη εκπαίδευση στο 22% και το διάμεσο μηνιαίο εισόδημα στις 15.045 σουηδικές κορώνες. Πρόκειται για μία νεότερη, φτωχότερη και σχεδόν αμιγώς μεταναστευτική συνοικία.

Η συμμετοχή αυξήθηκε από 41,4% το 2022 σε 50,2% το 2026. Παρέμεινε χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά η αύξηση των εννέα μονάδων είχε ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση: οι Σοσιαλδημοκράτες και το Αριστερό Κόμμα πρόσθεσαν μαζί 26,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Από το Nyans στην Αριστερά

Στο ίδιο εκλογικό τμήμα, το Partiet Nyans είχε λάβει 18,3% το 2022. Το κόμμα δημιουργήθηκε για να εκφράσει μουσουλμάνους, μειονότητες και κατοίκους των λεγόμενων «ευάλωτων περιοχών». Είχε συγκεντρώσει 28.352 ψήφους σε εθνικό επίπεδο και είχε εκλέξει τρεις δημοτικούς συμβούλους.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το Nyans δεν καταγράφεται αυτοτελώς στην προκαταρκτική καταμέτρηση του Spånga 22, ενώ το V και οι Σοσιαλδημοκράτες εμφανίζουν εκρηκτική άνοδο. Στο Botkyrka, ένα από τα βασικά του προπύργια, περιορίζεται περίπου στο 1,5% και βρίσκεται εκτός δημοτικού συμβουλίου.

Η πολιτική μετακίνηση είναι καθοριστική. Η ψήφος ταυτότητας δεν εξαφανίστηκε· επανεντάχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μαζική κομματική δύναμη της Αριστεράς. Οι ψηφοφόροι των προαστίων επέλεξαν το κόμμα που μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τον σχηματισμό κυβέρνησης και όχι ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας χωρίς πιθανότητα εισόδου στη Βουλή.

Εδώ ακριβώς διαμορφώνεται η «μεταναστευτική Αριστερά»: όχι ως ξεχωριστό κόμμα, αλλά ως συμπαγής εκλογικός πυλώνας μέσα στα κόμματα S και V.

Ο χάρτης της νέας εκλογικής δύναμης

Η επεξεργασία των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της σουηδικής Εκλογικής Αρχής εντοπίζει 82 εκλογικά τμήματα σε 16 δήμους όπου η αντιπολίτευση ξεπέρασε το 85%. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βρίσκονται στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά το φαινόμενο απλώνεται σε όλη τη χώρα.

Επαρχία Δήμος Τμήματα άνω του 85% Μέσο ποσοστό αντιπολίτευσης Συμμετοχή Κύριες συνοικίες Stockholm Stockholm 20 91,4% 58,8% Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Kista, Skärholmen Skåne Malmö 19 89,3% 66,2% Rosengård, Herrgården, Örtagården, Törnrosen Västra Götaland Göteborg 17 88,8% 60,9% Hammarkullen, Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten Uppsala Uppsala 6 88,2% 68,0% Gottsunda, Valsätra, Gränby, Flogsta Västra Götaland Borås 5 86,9% 60,6% Hässleholmen, Norrby Örebro Örebro 3 90,9% 65,3% Vivalla Skåne Kristianstad 2 90,4% 66,0% Gamlegården Halland Halmstad 2 86,6% 63,3% Andersberg Kronoberg Växjö 1 87,7% 65,7% Araby Dalarna Borlänge 1 92,6% 69,7% Tjärna Allé Blekinge Karlskrona 1 86,3% 66,8% Kungsmarken Västra Götaland Trollhättan 1 86,8% 68,9% Kronogården Södermanland Eskilstuna 1 85,9% 65,2% Fröslunda Stockholm Botkyrka 1 85,7% 59,6% Fittja Västra Götaland Uddevalla 1 89,0% 62,3% Dalaberg–Norra Hovhult Västmanland Västerås 1 87,9% 58,2% Pettersberg

Η γεωγραφία είναι εντυπωσιακά συνεπής. Σχεδόν παντού πρόκειται για συνοικίες εργατικής κατοικίας, χαμηλότερων εισοδημάτων και υψηλής μεταναστευτικής συγκέντρωσης. Η εικόνα του Rinkeby επαναλαμβάνεται, με διαφορετική ένταση, από το Rosengård έως τη Vivalla και από το Gottsunda έως το Tjärna Allé.

Οι 51.872 ψήφοι που απέκτησαν εθνικό βάρος

Ομάδα εκλογικών τμημάτων Αριθμός τμημάτων Έγκυρες ψήφοι Αντιπολίτευση Κυβερνητικό μπλοκ Καθαρό πλεονέκτημα Πάνω από 90% 33 26.176 24.328 1.560 +22.768 Πάνω από 85% 82 64.896 57.993 6.121 +51.872 Πάνω από 80% 170 — — — 26 δήμοι συνολικά

Οι αριθμοί δείχνουν το πραγματικό πολιτικό βάρος. Μόνο τα 33 τμήματα όπου η αντιπολίτευση ξεπέρασε το 90% της έδωσαν καθαρό πλεονέκτημα 22.768 ψήφων. Με το όριο στο 85%, το πλεονέκτημα ανεβαίνει στις 51.872.

Η πανεθνική διαφορά βρίσκεται στις 27.302 ψήφους. Με άλλα λόγια, το πλεονέκτημα που δημιουργήθηκε στις 82 συγκεκριμένες κάλπες είναι σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερο από τη διαφορά ολόκληρης της χώρας.

Αυτό δεν είναι απλώς μια δημογραφική παρατήρηση. Είναι εκλογική ισχύς με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Χωρίς αυτή τη συντριπτική υπεροχή στα μεταναστευτικά προάστια, η αριθμητική της σουηδικής Βουλής θα ήταν διαφορετική.

Το Vänsterpartiet επένδυσε στη γειτονιά

Το Αριστερό Κόμμα ήταν ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της κινητοποίησης. Σε εθνικό επίπεδο ανέβηκε κατά 1,5 μονάδα και κέρδισε πέντε επιπλέον έδρες. Στα μεταναστευτικά προάστια, όμως, η άνοδος ήταν πολλαπλάσια.

Στο Råslätt του Jönköping η δύναμή του τριπλασιάστηκε. Σε τμήματα του Rinkeby, της Ronna και του Rosengård διπλασιάστηκε. Η πολιτική επιστήμονας Jenny Madestam απέδωσε ανοιχτά το αποτέλεσμα στην ενεργή παρουσία και κινητοποίηση του κόμματος στις πυκνοκατοικημένες μεταναστευτικές περιοχές.

Η οργάνωση δεν περιορίστηκε σε κεντρικά τηλεοπτικά μηνύματα. Πέρασε από τις συνοικίες, τις τοπικές οργανώσεις, τους ακτιβιστές, τις κοινωνικές δομές και την άμεση επαφή με ψηφοφόρους που παραδοσιακά εμφάνιζαν χαμηλή συμμετοχή. Το V μετέτρεψε την κοινωνική δυσαρέσκεια και την ανασφάλεια απέναντι στην άνοδο του SD σε πραγματικά ψηφοδέλτια.

Η αντιμεταναστευτική πίεση συσπείρωσε την άλλη πλευρά

Οι Σουηδοί Δημοκράτες ζήτησαν για πρώτη φορά άμεση συμμετοχή στην κυβέρνηση, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινοβουλευτικής στήριξης της κεντροδεξιάς. Η προεκλογική τους ατζέντα περιλάμβανε περισσότερες επιστροφές μεταναστών, υποχώρηση της πολυπολιτισμικότητας και περιορισμούς στην ισλαμική ενδυμασία στους δημόσιους χώρους.

Η στρατηγική συσπείρωσε ένα σημαντικό τμήμα της σουηδικής κοινωνίας γύρω από τη Δεξιά, λειτούργησε όμως και αντίστροφα. Στα προάστια μεταναστευτικής πλειοψηφίας, η πιθανότητα εισόδου του SD στην κυβέρνηση μετέτρεψε την εκλογή σε μάχη άμεσου προσωπικού ενδιαφέροντος.

Η ψήφος προς S και V είχε έτσι διπλό χαρακτήρα: υπέρ ενός ισχυρότερου κοινωνικού κράτους και εναντίον μιας πολιτικής δύναμης που αμφισβητεί ευθέως τη μεταναστευτική αρχιτεκτονική των προηγούμενων δεκαετιών.

Η «μεταναστευτική Αριστερά» ως μόνιμος πολιτικός πόλος

Η σχέση δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ιδεολογία. Βασίζεται σε ένα πλέγμα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων: κοινωνική κατοικία, δημόσια υγεία και παιδεία, επιδόματα, εργασιακή προστασία, πολιτικές ένταξης, οικογενειακή επανένωση, πολιτογράφηση και προστασία από τις διακρίσεις.

Στις συνοικίες όπου οι ανάγκες αυτές είναι εντονότερες, τα κόμματα της Αριστεράς διαθέτουν δομικό πλεονέκτημα. Όσο η Δεξιά συνδέει την εγκληματικότητα, την πίεση στο κοινωνικό κράτος και την εθνική ταυτότητα με τη μετανάστευση, τόσο η αντίπαλη πλευρά αποκτά έναν συμπαγή εκλογικό χώρο που ψηφίζει πρωτίστως για πολιτική προστασία.

Αυτός ο χώρος δεν είναι μικρός και δεν είναι πλέον παθητικός. Ακόμη και με συμμετοχή αισθητά χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, παρήγαγε δεκάδες χιλιάδες ψήφους καθαρού πλεονεκτήματος. Κάθε νέα αύξηση της συμμετοχής του πολλαπλασιάζει την επιρροή του.

Η Σουηδία διαθέτει πλέον έναν διακριτό πολιτικό άξονα: από τη μία την εθνική και αντιμεταναστευτική Δεξιά και από την άλλη μια αριστερή συμμαχία εργατικών στρωμάτων, νέων, αστικών κέντρων και μεταναστευτικών κοινοτήτων. Η τελευταία συνιστώσα απέκτησε στις εκλογές του 2026 βάρος ικανό να κρίνει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το σουηδικό μήνυμα προς την Ευρώπη

Αυτό που συνέβη στη Σουηδία δεν αφορά μόνο τη Σουηδία. Μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις διαθέτουν πλέον ολόκληρες εκλογικές περιφέρειες όπου η μεταναστευτική καταγωγή, το χαμηλότερο εισόδημα και η εξάρτηση από δημόσιες υπηρεσίες συμπίπτουν γεωγραφικά.

Όταν αυτές οι κοινότητες αποκτούν πολιτική οργάνωση και αυξάνουν τη συμμετοχή τους, μπορούν να μεταβάλουν τις ισορροπίες όχι μόνο σε δημοτικά συμβούλια αλλά και σε εθνικά κοινοβούλια. Το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι απλώς ο αριθμός τους. Είναι η συγκέντρωση της ψήφου, η συνέπεια της κομματικής επιλογής και η δυνατότητα των κομμάτων να τους κινητοποιήσουν.

Στις σουηδικές εκλογές, 82 εκλογικά τμήματα παρήγαγαν πλεονέκτημα μεγαλύτερο από την τελική διαφορά των δύο μπλοκ. Στη Στοκχόλμη, στο Μάλμε και στο Γκέτεμποργκ, η μεταναστευτική περιφέρεια έπαψε να είναι το περιθώριο της κάλπης και έγινε ο ρυθμιστής της.

Αυτό είναι το συμπέρασμα που αφήνει ο χάρτης: η «μεταναστευτική Αριστερά» δεν αποτελεί πλέον κοινωνιολογική υποσημείωση. Είναι εκλογικός μηχανισμός εξουσίας. Και στη Σουηδία του 2026 ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να γείρει μια χώρα 10,6 εκατομμυρίων κατοίκων προς τη μία πλευρά — με διαφορά μίας μόνο έδρας.