State of the Union: Η Ευρώπη των μεγάλων λόγων και των μικρών δυνατοτήτων

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε μια Ευρώπη που προστατεύει τα σύνορά της, υπερασπίζεται την Ουκρανία, αντιμετωπίζει τη Ρωσία και την Κίνα, πρωταγωνιστεί στην τεχνητή νοημοσύνη και διεκδικεί στρατηγική αυτονομία. Το πρόβλημα είναι ότι η πραγματική Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη τα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά εργαλεία για να υλοποιήσει αυτή την εικόνα.

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Τα βασικά σε 30’’

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται το μέγεθος των απειλών, αλλά εξακολουθεί να αποφασίζει και να εκτελεί αργά.

Το χάσμα με ΗΠΑ και Κίνα διευρύνεται σε παραγωγικότητα, τεχνολογία, ενέργεια, κεφάλαια και βιομηχανική ισχύ.

Οι εξαγγελίες για άμυνα, Ουκρανία και στρατηγική αυτονομία δεν συνοδεύονται ακόμη από μόνιμη κοινή χρηματοδότηση.

Ο Ντράγκι έχει δώσει τη διάγνωση: περισσότερες επενδύσεις, βαθύτερη ενιαία αγορά, φθηνότερη ενέργεια και ταχύτερες αποφάσεις.

Η ομιλία για την «Κατάσταση της Ένωσης» ήταν πλούσια σε σωστές διαπιστώσεις και φιλόδοξες δεσμεύσεις. Ήταν, όμως, πολύ φτωχότερη σε απαντήσεις για το ποιος θα πληρώσει, ποιος θα αποφασίσει και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη όταν τα 27 κράτη-μέλη διαφωνήσουν.

Εδώ ακριβώς αρχίζει η αποδόμηση. Και το ισχυρότερο κατηγορητήριο δεν προέρχεται από τους εχθρούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προέρχεται από τον Μάριο Ντράγκι.

1. «Η Ευρώπη είναι ισχυρή» – αλλά χάνει οικονομικό έδαφος

Η φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισχυρό παγκόσμιο πόλο. Ωστόσο, το οικονομικό της βάρος υποχωρεί σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να μετατραπούν σε παγκόσμιους πρωταθλητές.

Ο Ντράγκι έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη χρειάζεται πρόσθετες επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, εάν θέλει να καλύψει το κενό σε τεχνολογία, ενέργεια, άμυνα και υποδομές. Η εφαρμογή των συστάσεών του κινείται αργά. Η Ευρώπη, επομένως, δεν πάσχει από έλλειψη διαγνώσεων. Πάσχει από αδυναμία εκτέλεσης.

2. «Θα ηγηθούμε στην τεχνητή νοημοσύνη» – χωρίς ευρωπαϊκή πρωτοπορία

Η πρόεδρος της Επιτροπής μίλησε για τεχνητή νοημοσύνη με ανθρώπινο έλεγχο και για αύξηση της ευρωπαϊκής υπολογιστικής ισχύος. Η Ευρώπη, όμως, κινδυνεύει να μετατρέψει την τεχνολογική της υστέρηση σε πολιτική αρετή: να παρουσιάσει ως στρατηγική επιλογή το γεγονός ότι τα ισχυρότερα μοντέλα, τα μεγαλύτερα υπολογιστικά κέντρα, τα chips και οι πλατφόρμες βρίσκονται κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ασία.

Ο Ντράγκι έχει προειδοποιήσει ότι χωρίς έλεγχο της τεχνολογίας, των δεδομένων, της ενέργειας και της χρηματοδότησης δεν υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή κυριαρχία. Η εφαρμογή ξένων μοντέλων στα ευρωπαϊκά εργοστάσια δεν συνιστά ηγεσία. Συνιστά εξάρτηση με καλύτερους όρους χρήσης.

3. «Θα μειώσουμε το ενεργειακό κόστος» – χωρίς κοινή ενεργειακή αγορά

Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει βιομηχανική δύναμη με διαρθρωτικά υψηλές τιμές ενέργειας. Ωστόσο, η Ένωση εξακολουθεί να διαθέτει 27 διαφορετικές ενεργειακές πραγματικότητες, ανεπαρκείς διασυνδέσεις, αργές αδειοδοτήσεις και μεγάλες αποκλίσεις στη φορολογία και στο κόστος ηλεκτρισμού.

Η ηλεκτροδότηση της οικονομίας είναι σωστός στόχος. Χωρίς φθηνή και σταθερή ηλεκτρική ενέργεια, όμως, μπορεί να μετατραπεί σε νέο κόστος για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Η Ευρώπη έκλεισε μεγάλο μέρος της πρόσβασής της στη φθηνή ρωσική ενέργεια χωρίς να έχει προηγουμένως δημιουργήσει πλήρως αξιόπιστη εναλλακτική.

4. «Θα αντιμετωπίσουμε την Κίνα» – ενώ εξαρτόμαστε από αυτήν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ταυτόχρονα να περιορίσει την κινεζική διείσδυση, να προστατεύσει τη βιομηχανία της και να εξασφαλίσει φθηνά φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, πρώτες ύλες και ηλεκτρικά οχήματα. Πρόκειται για στόχους που δεν συμβιβάζονται εύκολα.

Η Κίνα εφαρμόζει εδώ και χρόνια βιομηχανική πολιτική μεγάλης κλίμακας. Η Ευρώπη απαντά συνήθως με έρευνες, κανονισμούς και προσωρινούς δασμούς. Η μία πλευρά χτίζει παραγωγική ισχύ. Η άλλη προσπαθεί να ρυθμίσει τις συνέπειες.

5. «Ευρωπαϊκή ασφάλεια» – χωρίς ενιαία διοίκηση

Οι κυβερνοεπιθέσεις, τα σαμποτάζ, οι εμπρησμοί και οι εισβολές drones έχουν πάψει να αποτελούν θεωρητικά σενάρια. Παραμένει, όμως, το βασικό ερώτημα: ποιος διοικεί;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ενιαία στρατιωτική διοίκηση, κοινή εξωτερική πολιτική ούτε αποτελεσματικό μηχανισμό γρήγορων αποφάσεων. Σε κρίσιμα ζητήματα εξακολουθεί να εξαρτάται από την ομοφωνία, ενώ η άμυνά της στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημιουργία ακόμη ενός συμβουλίου δεν λύνει το πρόβλημα της πολιτικής βούλησης.

6. «Ισχυρότερη στήριξη στην Ουκρανία» – αλλά με ποια χρήματα;

Η δέσμευση για συνέχιση και ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία είναι πολιτικά καθαρή. Η οικονομική της βάση είναι λιγότερο καθαρή.

Οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί πιέζονται από το δημογραφικό, τις συντάξεις, την πράσινη μετάβαση, τις αμυντικές δαπάνες και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει μόνιμη συμφωνία για κοινό δανεισμό αντίστοιχο με εκείνον που υιοθετήθηκε μετά την πανδημία.

Η Ευρώπη υπόσχεται γεωπολιτική ισχύ χωρίς να έχει αποφασίσει εάν είναι διατεθειμένη να δημιουργήσει τον κοινό δημοσιονομικό μηχανισμό που αυτή απαιτεί.

7. «Θα προστατεύσουμε τα σύνορα» – χωρίς κοινή μεταναστευτική πολιτική

Η πρόταση για έκτακτη αντίδραση σε εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές ροές δείχνει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πλέον κάτι που επί χρόνια απέφευγε: η μετανάστευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο γεωπολιτικής πίεσης.

Ωστόσο, η διαχείριση των συνόρων, των επιστροφών και της κατανομής των αιτούντων άσυλο εξακολουθεί να διχάζει βαθιά τα κράτη-μέλη. Οι χώρες πρώτης υποδοχής επωμίζονται δυσανάλογο βάρος, ενώ άλλες κυβερνήσεις αρνούνται ουσιαστικά οποιονδήποτε μηχανισμό υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Κοινά σύνορα χωρίς κοινή πολιτική παραμένουν μια δομική αντίφαση.

8. «Κλιματική ανθεκτικότητα» – μετά την καταστροφή

Η Ευρώπη υπήρξε πολύ πιο αποτελεσματική στη θέσπιση στόχων μείωσης εκπομπών από ό,τι στην προσαρμογή των υποδομών της στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Μόνο ένα μικρό μέρος των κλιματικών ζημιών είναι ασφαλισμένο, ενώ ακόμη και τα ευρωπαϊκά δίκτυα ύδρευσης χάνουν τεράστιες ποσότητες νερού.

Η Ένωση ρύθμισε το 2050 χωρίς να έχει προετοιμάσει επαρκώς το 2026.

Η ετυμηγορία του Ντράγκι

Ο Ντράγκι έχει περιγράψει μια Ευρώπη που χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, βαθύτερη ενιαία αγορά, κοινή χρηματοδότηση, φθηνότερη ενέργεια, ισχυρότερη άμυνα και ταχύτερες αποφάσεις.

Η φον ντερ Λάιεν περιέγραψε περίπου τους ίδιους στόχους. Δεν εξήγησε, όμως, πώς θα ξεπεραστούν οι εθνικοί ανταγωνισμοί, τα δημοσιονομικά ταμπού, τα βέτο και η χρόνια δυσκολία εφαρμογής.

Γιατί έχει σημασία

Αυτή είναι η ουσία του φετινού State of the Union: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει επιτέλους να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής, αλλά εξακολουθεί να αντιδρά με την ταχύτητα ενός θεσμού που κατασκευάστηκε για έναν πολύ πιο ήρεμο κόσμο.

Δεν της λείπουν οι αξίες. Δεν της λείπουν οι αναλύσεις. Δεν της λείπουν ούτε τα σχέδια. Της λείπει η ισχύς που μετατρέπει τις εξαγγελίες σε πραγματικότητα.

Και σε έναν κόσμο στον οποίο η Ουάσιγκτον, το Πεκίνο και η Μόσχα μετρούν εργοστάσια, στρατούς, ενεργειακούς πόρους, chips και κεφάλαια, η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να μετρά κυρίως οδηγίες, συμβούλια και ομιλίες.