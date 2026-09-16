UBS εναντίον BofA πριν από τη Fed: Η μεγάλη μάχη ανάμεσα στα κέρδη και τα επιτόκια

Η σημερινή απόφαση της Federal Reserve δεν βρίσκει απλώς τις αγορές διχασμένες ως προς την επόμενη κίνηση των αμερικανικών επιτοκίων. Τις βρίσκει αντιμέτωπες με δύο εντελώς διαφορετικές θεωρίες για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

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Η UBS υποστηρίζει ότι η ανθεκτική ανάπτυξη και η διεύρυνση της εταιρικής κερδοφορίας μπορούν να απορροφήσουν μια ελεγχόμενη νομισματική σύσφιγξη. Η Bank of America, αντιθέτως, προειδοποιεί ότι η Fed έχει μείνει πίσω από τις εξελίξεις, ότι οι αυξήσεις επιτοκίων πρέπει να γίνουν γρηγορότερα και ότι το positioning των επενδυτών παραμένει ευάλωτο σε μία άτακτη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Με απλά λόγια, η UBS ποντάρει ότι τα κέρδη θα νικήσουν τα επιτόκια. Η BofA φοβάται ότι τα επιτόκια θα προλάβουν να χτυπήσουν τις αποτιμήσεις πριν τα κέρδη επιβεβαιώσουν την αισιοδοξία.

Τα βασικά σε 30’’

Η αγορά τιμολογεί με πιθανότητα άνω του 90% αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης.

Η BofA περιμένει συνολικά 75 μονάδες βάσης αυξήσεων έως το τέλος του 2026 — λιγότερες από όσες τιμολογεί η αγορά, αλλά πολύ ταχύτερα.

Η UBS θεωρεί ότι η εταιρική κερδοφορία, η οικονομική ανθεκτικότητα και οι επενδύσεις σε AI και ηλεκτροδότηση μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω άνοδο των μετοχών.

Τα μετρητά των διαχειριστών στο Fund Manager Survey της BofA αυξήθηκαν από 3,5% σε 3,9%, ένδειξη ότι η υπερβολική αισιοδοξία αρχίζει να υποχωρεί.

Το μεγαλύτερο tail risk για τους επενδυτές είναι πλέον μία άτακτη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων.

Για το ΧΑ, η πρώτη αντίδραση θα περάσει από τις τράπεζες, τις ενεργειακές μετοχές, την απόδοση των ελληνικών ομολόγων και τη διεθνή διάθεση για ανάληψη κινδύνου.

Η απόφαση μπορεί να είναι αναμενόμενη – το μήνυμα όχι

Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έχει μετατραπεί στο βασικό σενάριο των αγορών, υπό το βάρος των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια και της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων κοντά στο 5%.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, όμως, η πλειονότητα των οικονομολόγων εξακολουθούσε να προβλέπει ότι η Fed θα κρατούσε αμετάβλητα τα επιτόκια. Η ταχύτητα αυτής της μεταστροφής δείχνει πόσο απότομα έχει αλλάξει το μακροοικονομικό τοπίο.

Η σημερινή συνεδρίαση συνοδεύεται και από νέες οικονομικές προβλέψεις. Επομένως, η αγορά δεν θα σταθεί μόνο στην αύξηση των 25 μονάδων βάσης. Θα αναζητήσει στον νέο «χάρτη» επιτοκίων, στις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και στις δηλώσεις της ηγεσίας της Fed την απάντηση σε ένα δυσκολότερο ερώτημα: πρόκειται για μία προληπτική κίνηση ή για την αρχή ενός νέου κύκλου αυξήσεων;

Η θέση της UBS: Η κερδοφορία μπορεί να σηκώσει το βάρος

Το σημερινό CIO Daily της UBS διατηρεί εποικοδομητική στάση για τις μετοχές, παρά την επιστροφή της νομισματικής σύσφιγξης σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία.

Ο βασικός συλλογισμός της ελβετικής τράπεζας είναι ότι οι αυξήσεις επιτοκίων δεν πραγματοποιούνται σε περιβάλλον κατάρρευσης της οικονομίας. Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική, τα εταιρικά κέρδη διευρύνονται και οι μεγάλες επενδυτικές τάσεις —τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτροδότηση, υποδομές και αυτοματοποίηση— εξακολουθούν να τροφοδοτούν δαπάνες και παραγωγικότητα.

Η UBS διατηρεί θετική αξιολόγηση για τις μετοχές της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας, ενώ βλέπει υποστηρικτικό περιβάλλον και για τη βρετανική αγορά. Εκτιμά ότι μία μετρημένη αύξηση του κόστους χρήματος δεν αρκεί από μόνη της για να ανατρέψει τον ανοδικό κύκλο, εφόσον τα κέρδη συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αυτή είναι η αισιόδοξη εκδοχή: οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια επειδή οι οικονομίες παραμένουν ισχυρές και όχι επειδή έχουν χάσει τον έλεγχο του πληθωρισμού.

Η προειδοποίηση της BofA: Γρηγορότερες αυξήσεις για να αποφευχθούν τα χειρότερα

Η BofA βλέπει την ίδια εικόνα από μία πολύ διαφορετική γωνία. Περιμένει συνολικά 75 μονάδες βάσης αυξήσεων από τη Fed έως το τέλος του έτους, έναντι περίπου 100 μονάδων βάσης που προεξοφλεί η αγορά σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Η φαινομενική αντίφαση εξηγείται από τον τίτλο της ανάλυσής της: «Ταχύτερες αυξήσεις σημαίνουν λιγότερες αυξήσεις».

Κατά την BofA, εάν η Fed κινηθεί γρήγορα, θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επαναφέρει τον υποκείμενο πληθωρισμό προς τον στόχο και να συγκρατήσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων. Αν κινηθεί αργά, κινδυνεύει να αναγκαστεί αργότερα να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα επιτόκια.

Δεν είναι, λοιπόν, μία αισιόδοξη πρόβλεψη χαλαρής πολιτικής. Είναι η εκτίμηση ότι ένα μικρότερο αλλά εμπροσθοβαρές σοκ μπορεί να αποτρέψει ένα μεγαλύτερο σοκ στο μέλλον.

Πού συγκλίνουν UBS και BofA

Πεδίο Κοινή εκτίμηση Οικονομία Δεν βρίσκεται ακόμη σε ύφεση και η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτικότερη από όσο αναμενόταν. Εταιρικά κέρδη Η κερδοφορία παραμένει βασικός πυλώνας στήριξης των μετοχών. Νομισματική πολιτική Τα επιτόκια δεν έχουν φτάσει απαραίτητα στο τελικό τους σημείο. AI και επενδύσεις Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει σημαντικός καταλύτης ανάπτυξης, αλλά δημιουργεί και κινδύνους υπερβολών. Διασπορά Η συγκέντρωση σε λίγες δημοφιλείς θέσεις αυξάνει τον κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Πού διαφωνούν

Ζήτημα UBS BofA Κυρίαρχη δύναμη Τα εταιρικά κέρδη Η πορεία των αποδόσεων και της Fed Μετοχές Περιθώριο περαιτέρω ανόδου Θετικό μακροοικονομικό αφήγημα, αλλά αυξανόμενη ευπάθεια Ομόλογα Η σύσφιγξη μπορεί να παραμείνει ελεγχόμενη Άτακτη άνοδος αποδόσεων αποτελεί τον μεγαλύτερο tail risk Positioning Χρειάζεται ευρεία διαφοροποίηση Η συγκέντρωση και τα crowded trades μπορούν να επιταχύνουν τη διόρθωση Κίνδυνος AI Διαρθρωτικός μοχλός κερδοφορίας Πιθανή πηγή υπερεπένδυσης και πιστωτικού επεισοδίου

Μετοχές: Τα κέρδη πρέπει πλέον να αποδείξουν την αξία τους

Μία αύξηση 25 μονάδων βάσης δεν είναι από μόνη της αρκετή για να προκαλέσει κατάρρευση των χρηματιστηρίων, ιδιαίτερα εφόσον έχει σχεδόν πλήρως προεξοφληθεί. Το πρόβλημα θα εμφανιστεί εάν η Fed προαναγγείλει περισσότερες ή ταχύτερες αυξήσεις από όσες αντέχουν σήμερα οι αποτιμήσεις.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι πρώτες πιέσεις αναμένεται να εμφανιστούν στις εταιρείες υψηλής ανάπτυξης και μεγάλης διάρκειας, στις οποίες μεγάλο μέρος της αξίας βασίζεται σε κέρδη πολλών ετών στο μέλλον. Αντίθετα, τράπεζες, ασφαλιστικές, ενεργειακές και εταιρείες με ισχυρές ταμειακές ροές μπορούν να εμφανίσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα — αρκεί η σύσφιγξη να μη μετατραπεί σε ύφεση.

Ομόλογα: Εδώ βρίσκεται ο πραγματικός πυροκροτητής

Η BofA καταγράφει ως μεγαλύτερο κίνδυνο μία άτακτη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, την οποία φοβάται το 33% των διαχειριστών, έναντι 27% τον προηγούμενο μήνα.

Το κρίσιμο επίπεδο δεν είναι μόνο η βραχυπρόθεσμη απόδοση που καθορίζει άμεσα η Fed, αλλά το μακρύ άκρο της καμπύλης. Εάν οι επενδυτές πιστέψουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει ανεξέλεγκτος, οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων μπορούν να αυξηθούν ακόμη και εάν η Fed επιχειρήσει να εμφανιστεί καθησυχαστική.

Σε αυτή την περίπτωση, η πίεση μεταδίδεται στις μετοχές, στα εταιρικά ομόλογα, στα στεγαστικά δάνεια και τελικά στην πραγματική οικονομία.

Δολάριο: Η πρώτη ψήφος εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας

Ένα επιθετικό μήνυμα από τη Fed θα ενίσχυε αρχικά το δολάριο, καθώς θα διεύρυνε τη διαφορά αποδόσεων έναντι του ευρώ και άλλων νομισμάτων. Αντίθετα, μία αύξηση που θα παρουσιαστεί ως μεμονωμένη προληπτική κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος, ειδικά εάν η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει περισσότερη σύσφιγξη.

Πετρέλαιο: Από γεωπολιτικό σοκ σε νομισματικό πρόβλημα

Με το Brent κοντά στα 108 δολάρια, το πετρέλαιο έχει πάψει να αποτελεί μόνο γεωπολιτικό στοίχημα. Μετατρέπεται ξανά σε κεντρική μεταβλητή της νομισματικής πολιτικής.

Όσο οι τιμές παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια, η Fed δυσκολεύεται να πείσει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν χωρίς πρόσθετη παρέμβαση. Μία επιθετικότερη Fed και ένα ισχυρότερο δολάριο θα μπορούσαν να πιέσουν βραχυπρόθεσμα το πετρέλαιο. Ωστόσο, εάν οι γεωπολιτικές διαταραχές περιορίζουν την προσφορά, η επίδραση των επιτοκίων θα παραμείνει δευτερεύουσα.

Τι σημαίνει για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Για το ΧΑ, η απόφαση της Fed περνά μέσα από τέσσερα βασικά κανάλια.

Πρώτον, τις τράπεζες. Η διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων μπορεί να στηρίξει τα έσοδα από τόκους, αλλά μόνο μέχρι το σημείο όπου δεν προκαλεί επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας και αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.

Δεύτερον, τα ελληνικά ομόλογα. Νέα άνοδος των αμερικανικών και ευρωπαϊκών αποδόσεων μπορεί να πιέσει και το ελληνικό δεκαετές, αυξάνοντας το κόστος κεφαλαίου και περιορίζοντας τις αποτιμήσεις.

Τρίτον, την ενέργεια. Το ακριβό πετρέλαιο ευνοεί συγκεκριμένες εισηγμένες, αλλά επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο, το κόστος παραγωγής και την κατανάλωση της ελληνικής οικονομίας.

Τέταρτον, τις διεθνείς ροές. Σε ένα παγκόσμιο risk-off, το ΧΑ δύσκολα αυτονομείται πλήρως, ακόμη και εάν διατηρεί καλύτερη κερδοφορία, ελκυστικότερες αποτιμήσεις και ισχυρές τραπεζικές επιδόσεις.

Το θετικό σενάριο για την Αθήνα είναι μία αύξηση 25 μονάδων βάσης με ελεγχόμενο μήνυμα για τη συνέχεια, αποκλιμάκωση των αποδόσεων και ανακούφιση στο πετρέλαιο. Σε αυτή την περίπτωση, οι τράπεζες και οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης μπορούν να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο των αγοραστών.

Το αρνητικό σενάριο είναι μία Fed που θα επιβεβαιώσει ότι ο κύκλος αυξήσεων μόλις αρχίζει. Τότε η άνοδος των αποδόσεων, η ενίσχυση του δολαρίου και η υποχώρηση της διεθνούς διάθεσης για ρίσκο μπορούν να προκαλέσουν πιέσεις σε όλο το ταμπλό.

Γιατί έχει σημασία

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην UBS και την BofA δεν είναι τελικά αν οι αγορές μπορούν να ανέβουν. Και οι δύο αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη παραμένουν ισχυρά.

Η διαφωνία αφορά τον χρόνο.

Η UBS πιστεύει ότι τα κέρδη θα προλάβουν να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις. Η BofA προειδοποιεί ότι οι αποδόσεις των ομολόγων και η ταχύτητα της Fed μπορούν να προκαλέσουν πρώτα μία βίαιη ανατιμολόγηση.

Και αυτή ακριβώς είναι η παγίδα της σημερινής συνεδρίασης: η Fed μπορεί να κάνει αυτό που περιμένουν όλοι και, παρ’ όλα αυτά, να αιφνιδιάσει τις αγορές με όσα θα υποσχεθεί ότι θα κάνει στη συνέχεια.