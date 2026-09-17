Bitcoin: Αντίδραση στα 76.400 μετά τη Fed — Το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ ανοίγει νέο μέτωπο

Το Bitcoin ανέκτησε την περιοχή των 76.400 δολαρίων μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Federal Reserve από το 2023, χωρίς όμως να έχει ξεφύγει από τη ζώνη κινδύνου που δημιούργησαν η αποτυχία του CLARITY Act, οι εκροές από τα spot ETF και η απώλεια σημαντικών τεχνικών επιπέδων. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον άνοιξε ένα δεύτερο, στενότερο νομοθετικό μέτωπο: επιτροπή της Βουλής προώθησε σχέδιο για τη θεσμική κατοχύρωση στρατηγικού αποθέματος Bitcoin, με πολυετή περιορισμό πωλήσεων των κρατικών νομισμάτων.

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Τα βασικά σε 30’’

Η Fed αύξησε ομόφωνα το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,75%–4,00%, στην πρώτη αύξηση από το 2023.

Το Bitcoin υποχώρησε ενδοημερησίως έως περίπου τα 75.211 δολάρια και στη συνέχεια ανέκαμψε κοντά στα 76.444, με άνοδο περίπου 0,8%.

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής προώθησε με ψήφους 28–21 το H.R. 8957 για τη διαχείριση στρατηγικού αποθέματος Bitcoin.

Η θετική νομοθετική κίνηση δεν ισοδυναμεί με ψήφιση νόμου ούτε με άμεση αγορά ενός εκατομμυρίου BTC από το αμερικανικό Δημόσιο.

Τα spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρή εκροή περίπου 450 εκατ. δολαρίων στις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η σχετική ανάλυση.

Η περιοχή 75.000–76.000 παραμένει η βασική βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πάνω από την αγορά, τα 77.000–78.000 και κυρίως τα 83.000 δολάρια αποτελούν τα επίπεδα που πρέπει να ανακτηθούν.

Η Fed αύξησε τα επιτόκια — και άφησε ανοικτή την πόρτα

Η Federal Reserve αύξησε στις 16 Σεπτεμβρίου το εύρος του ομοσπονδιακού επιτοκίου στο 3,75%–4,00%, πραγματοποιώντας την πρώτη αύξηση από το 2023. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και αντανακλά την ανησυχία της κεντρικής τράπεζας ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλότερος από τον στόχο του 2%, με τις ενεργειακές πιέσεις και τη γεωπολιτική ένταση να δυσκολεύουν την επιστροφή στη σταθερότητα τιμών.

Ο πρόεδρος της Fed Kevin Warsh υπογράμμισε ότι οι τελευταίες ενδείξεις δεν δείχνουν ουσιαστική βελτίωση στον πυρήνα του πληθωρισμού. Η σημασία της ανακοίνωσης για το Bitcoin δεν βρίσκεται μόνο στην αύξηση των 25 μονάδων βάσης, η οποία είχε ήδη τιμολογηθεί σε μεγάλο βαθμό. Βρίσκεται κυρίως στην πιθανότητα να ακολουθήσει πρόσθετη σύσφιγξη, εάν οι τιμές πετρελαίου, οι μισθοί και οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμείνουν ψηλά.

Το υψηλότερο κόστος χρήματος λειτουργεί διπλά εις βάρος της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Περιορίζει τη διαθέσιμη ρευστότητα για μοχλευμένες τοποθετήσεις και αυξάνει την απόδοση των ασφαλέστερων εναλλακτικών, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Γι’ αυτό η πρώτη αντίδραση του Bitcoin μετά τη Fed δεν πρέπει να εκληφθεί αυτόματα ως αλλαγή τάσης.

Η αντίδραση από τα χαμηλά δεν έχει ακόμη γίνει διάσπαση

Το Bitcoin κινήθηκε ενδοημερησίως μεταξύ περίπου 75.211 και 76.683 δολαρίων, ανακτώντας στη συνέχεια την περιοχή των 76.400. Η άνοδος κατά περίπου 0,8% περιορίζει τη ζημιά των προηγούμενων συνεδριάσεων, αλλά η τιμή παραμένει χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι αγοραστές ανέκτησαν τον έλεγχο.

Η περιοχή 75.000–76.000 δολαρίων παραμένει το πρώτο κρίσιμο πεδίο μάχης. Πρόκειται για τη ζώνη όπου συγκεντρώθηκε ρευστότητα μετά την αποτυχία του CLARITY Act στη Γερουσία και όπου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 23.000 BTC μεταφέρθηκαν προς ανταλλακτήρια με ζημία από βραχυπρόθεσμους κατόχους. Η αξία αυτών των νομισμάτων πλησίαζε τα 1,8 δισ. δολάρια και το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη «παράδοση» πωλητών περίπου ενός μήνα.

Η μεταφορά Bitcoin προς ανταλλακτήρια δεν αποδεικνύει ότι όλα τα νομίσματα πωλήθηκαν. Αποτελεί όμως ένδειξη αυξημένης πρόθεσης ρευστοποίησης σε μια στιγμή όπου η αγορά δοκίμαζε την αντοχή της.

Από τα 90.000 στα 50.000: Οι αναλυτές κοιτούν το ίδιο γράφημα και βλέπουν άλλη αγορά

Ο trader Matthew Hyland θεωρεί ότι το Bitcoin βρίσκεται κοντά σε ημερήσιο κυκλικό χαμηλό και ότι σχηματίζεται ανοδική απόκλιση. Με βάση αυτό το σενάριο, προβλέπει τιμή άνω των 90.000 δολαρίων έως τις αρχές Νοεμβρίου. Ο Hyland αναγνωρίζει ότι ο RSI μπορεί να υποχωρήσει περισσότερο, αλλά εκτιμά ότι η κίνηση κοντά στα 75.000 δολάρια ήταν κυρίως «σκούπισμα» ρευστότητας και όχι έναρξη νέου κύματος πτώσης.

Στην αντίθετη πλευρά, ο Ted Pillows επισημαίνει ότι το Bitcoin έχασε τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων και θεωρεί πιθανή μια υποχώρηση προς τη ζώνη των 70.000–72.000 δολαρίων πριν από οποιαδήποτε ουσιαστική αντιστροφή. Ακόμη πιο αρνητικός είναι ο Crypto Patel, ο οποίος διατηρεί στόχο 50.000 δολαρίων όσο η τιμή δεν καταγράφει κλείσιμο υψηλού χρονικού ορίζοντα πάνω από τα 83.000.

Οι προβλέψεις αυτές δεν είναι ισοδύναμες με δεδομένα. Αποτυπώνουν διαφορετικές τεχνικές αναγνώσεις και διαφορετικές ανοχές κινδύνου. Το κοινό σημείο είναι ότι τα 75.000 δολάρια λειτουργούν ως άμεση στήριξη, ενώ η περιοχή 82.500–83.000 αποτελεί το όριο που θα ακύρωνε μεγάλο μέρος της πτωτικής επιχειρηματολογίας.

Η ανάλυση του συνεργάτη της CryptoQuant IT Tech προσθέτει μια πιο μακροπρόθεσμη ένδειξη. Το ποσοστό της πραγματοποιηθείσας κεφαλαιοποίησης που αντιστοιχεί σε Bitcoin ηλικίας έξι έως δώδεκα μηνών αυξήθηκε στο 30,8%, από 16,2% τον Δεκέμβριο. Παρόμοια συσσώρευση είχε εμφανιστεί κοντά σε τρία προηγούμενα χαμηλά της αγοράς. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν μιλά για οριστικό πυθμένα κύκλου, αλλά για πιθανή οικοδόμηση ενδιάμεσης βάσης.

Το στρατηγικό απόθεμα προχωρά χωριστά από το CLARITY Act

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της αμερικανικής Βουλής προώθησε με ψήφους 28–21 το H.R. 8957, γνωστό ως American Reserve Modernization Act. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να δώσει νομοθετική βάση στη διαχείριση των Bitcoin που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να καθορίσει κανόνες για το στρατηγικό απόθεμα.

Η χρονική συγκυρία είναι σημαντική. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το ευρύτερο CLARITY Act απέτυχε να συγκεντρώσει τις 60 ψήφους που απαιτούνταν στη Γερουσία για να προχωρήσει. Το H.R. 8957 είναι στενότερο: δεν επιχειρεί να ξαναγράψει ολόκληρη τη ρυθμιστική αρχιτεκτονική των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά εστιάζει στην κατοχή, τη φύλαξη, τη διαφάνεια και τη διαχείριση κρατικών Bitcoin.

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις είναι ο περιορισμός της δυνατότητας πώλησης των Bitcoin του στρατηγικού αποθέματος για περίοδο έως 20 ετών. Εάν θεσπιστεί, η διάταξη θα αφαιρούσε από την αγορά έναν δυνητικό όγκο κρατικών πωλήσεων που ιστορικά προκαλούσε ανησυχία στους επενδυτές.

Χρειάζεται, όμως, σαφής διάκριση ανάμεσα στην πολιτική πρόθεση και στο ισχύον δίκαιο. Η έγκριση από επιτροπή δεν σημαίνει ότι το νομοσχέδιο πέρασε από τη Βουλή και τη Γερουσία ούτε ότι υπογράφηκε από τον πρόεδρο. Επίσης, το σχέδιο δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως άμεση εντολή αγοράς ενός εκατομμυρίου Bitcoin. Εστιάζει κυρίως στην ενοποίηση των υφιστάμενων κρατικών αποθεμάτων και στη διερεύνηση πρόσθετων αποκτήσεων με δημοσιονομικά ουδέτερους τρόπους, χωρίς νέους φόρους, δανεισμό ή αύξηση του ελλείμματος.

Μόλις 6% πιθανότητα να γίνει νόμος — παρά το βήμα στην Επιτροπή

Η αγορά προβλέψεων Polymarket αποτιμά την πιθανότητα το σχέδιο να γίνει νόμος έως το 2027 κοντά στο 6%, πολύ χαμηλότερα από το 60% που είχε καταγραφεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Η μέτρηση αυτή εκφράζει στοιχηματική τιμολόγηση και όχι θεσμική πρόβλεψη.

Η χαμηλή πιθανότητα αντανακλά τρία εμπόδια: τη φθορά που προκάλεσε η αποτυχία του CLARITY Act, το στενό νομοθετικό ημερολόγιο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και τις διαφωνίες μεταξύ υπουργείων για την εποπτεία και τη διαχείριση του κρατικού αποθέματος. Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του υπουργείου Δικαιοσύνης μεσολαβεί στη διαφορά μεταξύ των υπουργείων Οικονομικών, Εμπορίου και Δικαιοσύνης.

Άρα η εξέλιξη είναι πολιτικά θετική για τους υποστηρικτές του Bitcoin, αλλά δεν δημιουργεί ακόμη βεβαιότητα μελλοντικής κρατικής ζήτησης. Η αγορά σωστά ξεχωρίζει τη συμβολική πρόοδο από την πιθανότητα ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας.

Οι εκροές των ETF κρατούν κλειστό το ανοδικό σενάριο

Η ανάκαμψη της τιμής έρχεται σε αντίθεση με τις τελευταίες θεσμικές ροές. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η σχετική ανάλυση, καθαρή εκροή περίπου 450 εκατ. δολαρίων στις 15 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη δείχνει ότι μέρος των επενδυτών περιόρισε την έκθεσή του πριν ή αμέσως μετά τη Fed και τη νομοθετική αποτυχία στη Γερουσία.

Μία ημέρα εκροών δεν αρκεί για να καθορίσει μακροπρόθεσμη τάση. Σε συνδυασμό, όμως, με την πώληση από βραχυπρόθεσμους κατόχους και την απώλεια της ζώνης 77.000–78.000, σημαίνει ότι η ανοδική αντίδραση δεν έχει ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση από τις ροές κεφαλαίων.

Η κβαντική απειλή δεν είναι άμεση — η μετάβαση όμως απαιτεί χρόνια

Παράλληλα με τις αγορές και την πολιτική, οι προγραμματιστές συζητούν μια πολύ πιο μακροπρόθεσμη πρόκληση: τη μετάβαση του Bitcoin σε υπογραφές ανθεκτικές σε μελλοντικούς κβαντικούς υπολογιστές. Ο τεχνικός διευθυντής της Ledger Charles Guillemet αξιολόγησε την πρόταση SHRINCS και τόνισε ότι το βασικό ρίσκο δεν είναι μια άμεση επίθεση από υπάρχον κβαντικό υπολογιστή, αλλά ο χρόνος που απαιτείται για έρευνα, έλεγχο, συναίνεση και καθολική ανάπτυξη μιας νέας υποδομής υπογραφών.

Το SHRINCS βρίσκεται σε κατάσταση προσχεδίου και δεν είναι έτοιμο για παραγωγική χρήση. Χρησιμοποιεί αποκλειστικά συναρτήσεις κατακερματισμού SHA-256 και συνδυάζει μια συμπαγέστερη stateful διαδρομή με εφεδρική stateless υπογραφή. Το δημόσιο κλειδί έχει μέγεθος 48 bytes, οι stateful υπογραφές κυμαίνονται από 548 έως 4.619 bytes και η stateless εφεδρική υπογραφή φθάνει τα 5.777 bytes, πολύ μεγαλύτερα μεγέθη από τις σημερινές υπογραφές ECDSA και Schnorr.

Το μεγαλύτερο λειτουργικό πρόβλημα είναι η ανάγκη διατήρησης ασφαλούς μετρητή για τις stateful υπογραφές. Επαναφορά παλαιού backup ή ταυτόχρονη υπογραφή από δύο συσκευές θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναχρησιμοποίηση κρυπτογραφικής θέσης και να δημιουργήσει κίνδυνο πλαστογράφησης. Η εφεδρική stateless διαδρομή αντιμετωπίζει την απώλεια κατάστασης, αλλά καταναλώνει περισσότερο χώρο στο blockchain και μπορεί να απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο υπολογισμού σε ασφαλείς συσκευές.

Η πρόταση δεν σημαίνει ότι το Bitcoin βρίσκεται σήμερα μπροστά σε κβαντική κατάρρευση. Δείχνει ότι η κοινότητα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει την εμφάνιση κρυπτογραφικά ικανού κβαντικού υπολογιστή πριν ξεκινήσει την προετοιμασία. Η τεχνική επιλογή είναι μόνο το πρώτο βήμα· η κοινωνική συναίνεση για τα παλαιά ή αδρανή νομίσματα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη δυσκολότερη.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Βραχυπρόθεσμα, το Bitcoin πρέπει να κρατήσει τα 75.000–76.000 δολάρια και να ανακτήσει τη ζώνη 77.000–78.000, ώστε η αντίδραση μετά τη Fed να αποκτήσει αξιοπιστία. Πάνω από εκεί, τα 82.500–83.000 αποτελούν την αποφασιστική αντίσταση που θα ακύρωνε τις πιο επιθετικές πτωτικές προβλέψεις και θα έδινε χώρο στο σενάριο επιστροφής προς τα 90.000.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, καθαρή απώλεια των 75.000 θα φέρει ξανά στο προσκήνιο τα 73.500–74.000 και κατόπιν τα 70.000–72.000 δολάρια. Η πρόοδος του στρατηγικού αποθέματος προσφέρει πολιτικό στήριγμα, όχι ακόμη πραγματική ζήτηση. Για να αλλάξει ουσιαστικά η εικόνα χρειάζεται συνδυασμός τριών στοιχείων: σταθεροποίηση μετά τη Fed, επιστροφή θετικών ETF ροών και τεχνικό κλείσιμο πάνω από τις αντιστάσεις. Μέχρι τότε, η ανάκαμψη είναι αντίδραση — όχι απόδειξη νέου ανοδικού κύματος.