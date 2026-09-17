ΔΕΗ–Amazon: Η συμφωνία που μετατρέπει τη Δυτική Μακεδονία σε «εργοστάσιο» της τεχνητής νοημοσύνης

Δεν πρόκειται για μία ακόμη συμφωνία προβολής γύρω από την «πράσινη μετάβαση». Η δεσμευτική συμφωνία-πλαίσιο της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για data center στον Άγιο Δημήτριο φέρνει στην ίδια επένδυση τέσσερα κρίσιμα στοιχεία: έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό, αρχική ισχύ 300 MW, ορίζοντα μίσθωσης 15 ετών και δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW. Αν περάσει από το MoU στις οριστικές συμβάσεις και στην κατασκευή, η Δυτική Μακεδονία δεν θα φιλοξενεί απλώς ένα μεγάλο ψηφιακό έργο. Θα μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους όπου συναντώνται ενέργεια, cloud και τεχνητή νοημοσύνη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services υπέγραψαν δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας.

Η AWS προβλέπεται να μισθώσει το ακίνητο για 15 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η ΔΕΗ θα διαθέσει γη, κτίρια και ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τον εξοπλισμό πληροφορικής.

Η αρχική ισχύς τροφοδοσίας ορίζεται στα 300 MW, με προοπτική επέκτασης έως το 1 GW.

Η AWS θα αγοράζει από τη ΔΕΗ ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ μέσω μακροχρόνιων PPAs.

Οι δύο όμιλοι εξετάζουν επιπλέον πολυετή συνεργασία σε cloud και τεχνητή νοημοσύνη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΔΕΗ.

Το έργο παραμένει υπό την αίρεση οριστικών συμβάσεων, due diligence, επαρκούς σύνδεσης στο δίκτυο και αδειοδοτήσεων.

Η ουσία της συμφωνίας: τρία συμβόλαια μέσα σε ένα

Η πρώτη ανάγνωση λέει ότι η ΔΕΗ παραχωρεί χώρο και ενεργειακές υποδομές και η Amazon εγκαθιστά servers. Η οικονομική ουσία είναι βαθύτερη. Η συναλλαγή μπορεί να δημιουργήσει για τη ΔΕΗ τρεις διαφορετικές, συμπληρωματικές ροές αξίας.

Η πρώτη είναι η μακροχρόνια μίσθωση του data center. Εφόσον το έργο ολοκληρωθεί, η AWS θα το μισθώσει για 15 χρόνια, προσφέροντας ορατότητα εσόδων πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που παρέχει η καθημερινή χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού. Η δεύτερη είναι η προμήθεια ενέργειας μέσω μακροχρόνιων πράσινων PPAs. Η τρίτη είναι η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και υποδομών σε μία περιοχή που χάνει σταδιακά τον παλιό λιγνιτικό της ρόλο.

Με απλά λόγια, η ΔΕΗ δεν φιλοδοξεί να γίνει εταιρεία servers. Επιχειρεί να καταλάβει την πλευρά της αλυσίδας αξίας όπου διαθέτει πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: γη, δίκτυα, ισχύ, παραγωγή από ΑΠΕ, τεχνική τεχνογνωσία και δυνατότητα να παραδώσει ένα ενεργειακά απαιτητικό έργο σε βιομηχανική κλίμακα.

Πυλώνας Ρόλος ΔΕΗ Ρόλος AWS Δυνητική αξία Ακίνητο και υποδομές Γη, κτίρια, ενεργειακές εγκαταστάσεις Μακροχρόνια μίσθωση 15 ετών Σταθερή, προβλέψιμη απόδοση κεφαλαίου Ψηφιακή λειτουργία Υποστηρικτικό οικοσύστημα Εγκατάσταση και λειτουργία ΙΤ Προσέλκυση hyperscale δραστηριότητας Ηλεκτρική ενέργεια Προμήθεια πράσινης ισχύος μέσω PPAs Μακροχρόνιος αγοραστής Ορατότητα ζήτησης και εσόδων Cloud και AI Ψηφιακός μετασχηματισμός του ομίλου Τεχνολογία και υπηρεσίες AWS Παραγωγικότητα, αυτοματοποίηση, νέα προϊόντα

Γιατί τα 300 MW είναι μέγεθος που αλλάζει τις ισορροπίες

Η ισχύς τροφοδοσίας των 300 MW δεν σημαίνει ότι το data center θα καταναλώνει κάθε στιγμή 300 MW. Η πραγματική κατανάλωση θα εξαρτηθεί από την πληρότητα, τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, το μέγεθος της σύνδεσης δείχνει την κατηγορία του έργου: δεν μιλάμε για μία συνηθισμένη εγκατάσταση εταιρικού ΙΤ, αλλά για υποδομή hyperscale.

Σε ένα καθαρά ενδεικτικό σενάριο, εάν η μέση απορρόφηση διαμορφωνόταν στο 70% της ονομαστικής ισχύος, ένα data center 300 MW θα απαιτούσε περίπου 1,84 TWh ηλεκτρικής ενέργειας τον χρόνο. Στο 85%, η ετήσια κατανάλωση θα πλησίαζε τις 2,23 TWh. Εάν το έργο έφθανε κάποτε στο 1 GW, τα αντίστοιχα μεγέθη θα εκτοξεύονταν περίπου στις 6,13 έως 7,45 TWh ετησίως.

Ονομαστική ισχύς Υπόθεση μέσης χρήσης Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση 300 MW 70% 1,84 TWh 300 MW 85% 2,23 TWh 1 GW 70% 6,13 TWh 1 GW 85% 7,45 TWh

Οι υπολογισμοί είναι σενάρια και όχι πρόβλεψη ή εταιρική καθοδήγηση. Βασίζονται στην ονομαστική ισχύ επί 8.760 ώρες και σε υποθετικό ποσοστό μέσης χρήσης.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται η στρατηγική αξία για τη ΔΕΗ. Τα data centers είναι φορτία μεγάλης διάρκειας και υψηλής προβλεψιμότητας. Σε ένα ηλεκτρικό σύστημα που θα διαθέτει όλο και περισσότερη μεταβλητή παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά, ένας μεγάλος, πιστοληπτικά ισχυρός και μακροχρόνιος πελάτης μπορεί να στηρίξει νέες επενδύσεις ΑΠΕ, αποθήκευσης και δικτύων.

Η ΔΕΗ περνά από την πώληση ρεύματος στην πώληση «ενεργειακής βεβαιότητας»

Το σημαντικότερο μήνυμα για τους επενδυτές δεν είναι απλώς ότι η ΔΕΗ θα πουλά περισσότερες κιλοβατώρες. Είναι ότι επιχειρεί να μετατρέψει ένα μέρος της παραγωγής της σε μακροχρόνια συμβολαιοποιημένη ζήτηση. Τα PPAs με έναν όμιλο του μεγέθους της Amazon μπορούν να μειώσουν την έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων πράσινων έργων.

Παράλληλα, η 15ετής μίσθωση δημιουργεί ένα μοντέλο υποδομών με διάρκεια, αντίστοιχο με τη λογική που εκτιμούν οι θεσμικοί επενδυτές: μεγάλος πελάτης, πολυετές συμβόλαιο, κρίσιμο περιουσιακό στοιχείο και υψηλά εμπόδια εισόδου. Δεν έχει ανακοινωθεί το ύψος του μισθώματος, το συνολικό κόστος κατασκευής, η απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή η ακριβής τιμή των PPAs. Επομένως, θα ήταν πρόωρο να υπολογιστεί συγκεκριμένη συνεισφορά σε EBITDA. Αλλά η αρχιτεκτονική της συναλλαγής είναι σαφώς φιλική προς τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Ο Άγιος Δημήτριος αποκτά δεύτερη ζωή

Η επιλογή της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει μεγάλες εκτάσεις, υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές, τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό και έναν ολόκληρο βιομηχανικό χώρο που πρέπει να αποκτήσει νέα οικονομική ταυτότητα μετά τον λιγνίτη. Το data center μπορεί να αξιοποιήσει ακριβώς αυτά τα πλεονεκτήματα.

Η επένδυση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι ίσως η καθαρότερη απόδειξη ότι η απολιγνιτοποίηση μπορεί να μετασχηματίσει και όχι απλώς να κλείσει παλιά περιουσιακά στοιχεία. Εκεί όπου επί δεκαετίες καιγόταν λιγνίτης για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, μπορεί πλέον να εγκατασταθεί μία από τις πιο ενεργοβόρες αλλά και πιο στρατηγικές υποδομές της νέας οικονομίας.

Χρειάζεται, πάντως, ρεαλισμός στο ζήτημα της απασχόλησης. Τα data centers δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας στην κατασκευή και ένα μικρότερο, υψηλής ειδίκευσης μόνιμο δυναμικό στη λειτουργία τους. Δεν αντικαθιστούν μηχανικά όλες τις θέσεις ενός μεγάλου θερμικού σταθμού. Η πραγματική περιφερειακή αξία θα κριθεί από το αν γύρω από το έργο αναπτυχθεί οικοσύστημα τεχνικών υπηρεσιών, δικτύων, κυβερνοασφάλειας, εκπαίδευσης, συντήρησης και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν cloud και AI.

Τι αλλάζει για την ελληνική αγορά των data centers

Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη των ελληνικών data centers συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική και συνδέεται με τη γεωγραφική θέση της χώρας, τα υποθαλάσσια καλώδια και τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud. Το σχέδιο ΔΕΗ–AWS εισάγει ένα διαφορετικό μοντέλο: μεταφέρει ένα hyperscale έργο δίπλα στην ενεργειακή υποδομή και όχι απλώς δίπλα στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει νέο επενδυτικό προηγούμενο. Η Ελλάδα δεν θα ανταγωνίζεται μόνο ως πύλη δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, αλλά και ως χώρα που μπορεί να προσφέρει μεγάλης κλίμακας πράσινη ηλεκτρική ισχύ. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η διαθεσιμότητα ισχύος και η ταχύτητα σύνδεσης στο δίκτυο εξελίσσονται σε εξίσου σημαντικά κριτήρια με τη φορολογία και τις τηλεπικοινωνίες.

Εάν το έργο φθάσει πράγματι σε λειτουργία και στη συνέχεια επεκταθεί, μπορεί να πιέσει προς τα πάνω όλη την αλυσίδα: νέες οπτικές ίνες και διεθνείς διασυνδέσεις, υποδομές ψύξης, αποθήκευση ενέργειας, συμβάσεις ΑΠΕ, τεχνικές εταιρείες, εξοπλισμό υψηλής τάσης και εξειδικευμένο προσωπικό.

Το εθνικό ενεργειακό στοίχημα: νέα ζήτηση χωρίς ακριβότερο ρεύμα για όλους

Η άλλη όψη είναι ότι ένα φορτίο 300 MW —και πολύ περισσότερο ένα μελλοντικό 1 GW— δεν είναι αμελητέο για το ελληνικό σύστημα. Απαιτεί έγκαιρη ενίσχυση δικτύων, επαρκή παραγωγή, αποθήκευση, ευελιξία και σωστή χωροθέτηση. Εάν η νέα ζήτηση προηγηθεί των επενδύσεων σε υποδομές, μπορεί να εντείνει τους περιορισμούς του συστήματος. Εάν όμως αναπτυχθεί μαζί με νέα ΑΠΕ, μπαταρίες και γραμμές μεταφοράς, μπορεί να λειτουργήσει ως άγκυρα για επενδύσεις που διαφορετικά θα καθυστερούσαν.

Η συμφωνία προβλέπει πράσινα PPAs, αλλά η λέξη «πράσινο» δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα της χρονικής αντιστοίχισης παραγωγής και κατανάλωσης. Ένα data center λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ ο ήλιος και ο άνεμος όχι. Για να αποκτήσει πραγματική ενεργειακή συνοχή, το έργο θα χρειαστεί χαρτοφυλάκιο διαφορετικών ΑΠΕ, αποθήκευση, διαχείριση φορτίου και εφεδρείες. Αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα ευνοεί έναν καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο όπως η ΔΕΗ.

Το δεύτερο deal που κρύβεται πίσω από το πρώτο: cloud και AI στη ΔΕΗ

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει μία φράση που μπορεί εύκολα να περάσει σε δεύτερο πλάνο, αλλά έχει στρατηγικό βάρος: οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν πολυετή συνεργασία σε cloud και τεχνητή νοημοσύνη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΔΕΗ.

Για έναν όμιλο με εκατομμύρια πελάτες, παραγωγή, δίκτυα, εμπορία, τηλεπικοινωνίες και δραστηριότητα σε περισσότερες χώρες, η AI δεν είναι διακοσμητικό εργαλείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη ζήτησης και παραγωγής ΑΠΕ, στην προληπτική συντήρηση μονάδων, στον εντοπισμό απωλειών και βλαβών, στη διαχείριση πελατών, στην τιμολόγηση, στην κυβερνοασφάλεια και στη βελτιστοποίηση αγορών ενέργειας.

Εάν η συνεργασία αποκτήσει βάθος, η ΔΕΗ θα έχει διπλό όφελος: θα φιλοξενεί και θα τροφοδοτεί μία μεγάλη ψηφιακή υποδομή, ενώ ταυτόχρονα θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία της AWS για να βελτιώσει το δικό της λειτουργικό μοντέλο. Αυτό είναι το σημείο όπου η συμφωνία ξεπερνά την κλασική σχέση ιδιοκτήτη–μισθωτή.

Τι σημαίνει για τη μετοχή της ΔΕΗ

Σε χρηματιστηριακούς όρους, η ανακοίνωση ενισχύει την επενδυτική αφήγηση ότι η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από παραδοσιακή επιχείρηση ηλεκτρισμού σε όμιλο ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών. Προσθέτει έναν πελάτη κορυφαίας πιστοληπτικής ποιότητας, ανοίγει δρόμο για συμβολαιοποιημένη πράσινη ζήτηση και προσφέρει προοπτική αξιοποίησης πρώην λιγνιτικών εκτάσεων.

Δεν αποτελεί, όμως, ακόμη βάση για αυθαίρετη αναθεώρηση αποτίμησης. Η αγορά χρειάζεται να μάθει το συνολικό ύψος της επένδυσης, ποιος θα αναλάβει το κατασκευαστικό κόστος και τον χρηματοδοτικό κίνδυνο, τους ακριβείς όρους μίσθωσης και PPAs, το χρονοδιάγραμμα, την ισχύ που θα δεσμευθεί τελικά και τη δυνητική συνεισφορά σε EBITDA και ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η σωστή χρηματιστηριακή ανάγνωση είναι επομένως διπλή: το deal έχει υψηλή στρατηγική αξία και μπορεί να δημιουργήσει σημαντική οικονομική αξία, αλλά η δεύτερη δεν μπορεί ακόμη να ποσοτικοποιηθεί. Η μετατροπή της προσδοκίας σε αποτίμηση θα αρχίσει όταν υπογραφούν οι οριστικές συμβάσεις και παρουσιαστούν κεφαλαιουχικές δαπάνες, αποδόσεις και χρονοδιάγραμμα.

Οι πέντε κρίσιμες εκκρεμότητες

Οριστικές συμφωνίες: το MoU είναι δεσμευτικό ως πλαίσιο, αλλά οι πλήρεις εμπορικοί όροι πρέπει ακόμη να συμφωνηθούν. Σύνδεση στο δίκτυο: η εξασφάλιση ισχύος 300 MW αποτελεί σύνθετο τεχνικό και ρυθμιστικό ορόσημο. Άδειες και due diligence: το έργο εξαρτάται από ελέγχους, περιβαλλοντικές και λοιπές εγκρίσεις. Κεφάλαια και απόδοση: δεν έχουν ανακοινωθεί CAPEX, μίσθωμα, τιμές PPA ή αναμενόμενη απόδοση. Επέκταση στο 1 GW: είναι στρατηγική προοπτική και όχι ήδη εγκεκριμένη δεύτερη φάση.

Γιατί έχει σημασία

Η συμφωνία ΔΕΗ–Amazon είναι μία από τις ελάχιστες επενδυτικές κινήσεις που μπορούν να ενώσουν σε ένα σχέδιο την απολιγνιτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις ΑΠΕ, τα δίκτυα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δίνει στη ΔΕΗ την ευκαιρία να μετατρέψει παλιά βιομηχανικά πλεονεκτήματα σε νέα ψηφιακή υποδομή και στην Ελλάδα την ευκαιρία να διεκδικήσει ρόλο στον νέο ευρωπαϊκό χάρτη του AI.

Το πραγματικό μέγεθος δεν βρίσκεται μόνο στα 300 MW ούτε στην πιθανότητα του 1 GW. Βρίσκεται στο μοντέλο: ένας ενεργειακός όμιλος εξασφαλίζει μακροχρόνιο τεχνολογικό πελάτη, στηρίζει νέα πράσινη παραγωγή, αξιοποιεί ανενεργά περιουσιακά στοιχεία και δημιουργεί γύρω του μία νέα αγορά. Εάν η συμφωνία περάσει εγκαίρως από τις υπογραφές στα εργοτάξια, ο Άγιος Δημήτριος μπορεί να γίνει το ισχυρότερο σύμβολο της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον λιγνίτη στην οικονομία των δεδομένων.

Τι να προσέξουμε από εδώ και πέρα

Τα επόμενα σημεία ελέγχου είναι η υπογραφή των οριστικών συμβάσεων, η ανακοίνωση του επενδυτικού κόστους και της χρηματοδοτικής δομής, η έγκριση της σύνδεσης, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και οι λεπτομέρειες των PPAs. Εκεί θα φανεί εάν το σημερινό μεγάλο στρατηγικό μήνυμα μετατρέπεται σε μετρήσιμη αξία για τη ΔΕΗ και σε πραγματικό νέο παραγωγικό κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία.

Στοιχεία: Ρυθμιζόμενη ανακοίνωση Ομίλου ΔΕΗ της 17ης Σεπτεμβρίου 2026. Οι αριθμητικοί υπολογισμοί κατανάλωσης αποτελούν σενάρια του Sofokleous10.gr και όχι εταιρική πρόβλεψη.