Η Ελλάδα αδειάζει: Το δημογραφικό ρήγμα που μπορεί να μας αφήσει 7,8 εκατομμύρια το 2070

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Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει απλώς να γεράσει. Κινδυνεύει να μικρύνει, να χάσει παραγωγική δύναμη, να αδειάσει γεωγραφικά και να μετατραπεί σε μια χώρα με ολοένα λιγότερους νέους ανθρώπους να στηρίζουν ολοένα περισσότερες ανάγκες. Το δημογραφικό δεν είναι μια μακρινή πρόβλεψη για το 2070. Είναι ήδη εδώ: στα μαιευτήρια που καταγράφουν λιγότερες γεννήσεις, στα σχολεία που δεν συγκεντρώνουν αρκετούς μαθητές, στις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, στα χωριά που χάνουν τις νεότερες ηλικίες και στα ζευγάρια που αναβάλλουν ή εγκαταλείπουν την απόφαση για παιδί.

Το 2025 καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις, ενώ το 2024 οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Στο α΄ τρίμηνο του 2026 εμφανίστηκε μια οριακή βελτίωση, όμως η βασική αναλογία δεν άλλαξε: για κάθε γέννηση αντιστοιχούσαν περίπου 2,08 θάνατοι. Την ίδια ώρα, το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει τον πληθυσμό της Ελλάδας να υποχωρεί στα 8,94 εκατομμύρια το 2050 και στα 7,78 εκατομμύρια το 2070.

Τα βασικά σε 30’’

Οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 65.594 το 2025 , κατά 4,2% σε σχέση με το 2024.

, κατά 4,2% σε σχέση με το 2024. Το 2024 καταγράφηκαν 68.467 γεννήσεις και 126.916 θάνατοι : φυσική μείωση 58.449 ανθρώπων.

και : φυσική μείωση 58.449 ανθρώπων. Στο α΄ τρίμηνο του 2026 οι γεννήσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 0,4%, αλλά οι θάνατοι παρέμειναν υπερδιπλάσιοι.

Την 1η Ιανουαρίου 2025 το 23,7% του πληθυσμού ήταν 65 ετών και άνω, ενώ τα παιδιά 0–14 ετών μόλις 12,8% .

του πληθυσμού ήταν 65 ετών και άνω, ενώ τα παιδιά 0–14 ετών μόλις . Αναλογούσαν 185 άτομα άνω των 65 ετών ανά 100 παιδιά ηλικίας 0–14 ετών.

ηλικίας 0–14 ετών. Στο βασικό ευρωπαϊκό σενάριο η χώρα χάνει περίπου 2,66 εκατ. κατοίκους από το 2022 έως το 2070.

από το 2022 έως το 2070. Ο λόγος ηλικιακής εξάρτησης των ηλικιωμένων μπορεί να φτάσει το 2050 στα 74 άτομα 65+ ανά 100 άτομα ηλικίας 20–64 ετών.

Η μεγάλη αλήθεια: το δημογραφικό δεν είναι μόνο ότι κάθε οικογένεια κάνει λιγότερα παιδιά. Είναι και ότι οι άνθρωποι που μπορούν να γίνουν γονείς είναι ήδη λιγότεροι. Ακόμη και αν η γονιμότητα βελτιωθεί, η ανάκαμψη των γεννήσεων θα είναι αργή, επειδή οι μικρές γενιές του χθες γίνονται οι μικρές γενιές γονέων του σήμερα.

Η κατάρρευση δεν είναι πρόβλεψη – έχει ήδη αρχίσει

Το 1980 γεννήθηκαν στην Ελλάδα 148.134 παιδιά. Το 2000 οι γεννήσεις είχαν περιοριστεί στις 103.267. Το 2010, λίγο πριν αποτυπωθούν σε όλο τους το βάθος οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είχαν καταγραφεί 114.766 γεννήσεις. Το 2025 έπεσαν στις 65.594.

Με απλά λόγια, μέσα σε 45 χρόνια η χώρα έχασε περίπου το 56% των ετήσιων γεννήσεών της. Σε σύγκριση με το 2010, η πτώση προσεγγίζει το 43%. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη διακύμανση. Πρόκειται για αλλαγή κλίμακας.

Έτος / περίοδος Γεννήσεις ζώντων Τι δείχνει 1980 148.134 Η χώρα διέθετε σχεδόν υπερδιπλάσια ετήσια «δεξαμενή» νέας γενιάς από τη σημερινή. 2000 103.267 Η καθοδική πορεία είχε ήδη παγιωθεί πριν από την κρίση χρέους. 2010 114.766 Το τελευταίο υψηλότερο σημείο πριν από τη βαθιά κάμψη της επόμενης δεκαετίας. 2024 68.467 Οι θάνατοι έφτασαν τους 126.916 και το φυσικό ισοζύγιο ήταν -58.449. 2025 65.594 Νέα πτώση 4,2% και ακόμη χαμηλότερη αφετηρία για το μέλλον. Α΄ τρίμηνο 2026 15.946 Οριακή άνοδος 0,4% – θετική ένδειξη, όχι ακόμη ανατροπή της τάσης.

Το 2011 ήταν το πρώτο έτος της σύγχρονης περιόδου κατά το οποίο οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις. Από τότε το αρνητικό φυσικό ισοζύγιο έγινε μόνιμο και αθροιστικά η χώρα έχει χάσει πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους μόνο από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων. Η μετανάστευση μπορεί να περιορίζει τη συνολική αριθμητική πτώση του πληθυσμού, δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι η φυσική ανανέωση έχει σπάσει.

Η μικρή βελτίωση του α΄ τριμήνου 2026 χρειάζεται ψυχραιμία. Οι 15.946 γεννήσεις ήταν κατά 57 περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι θάνατοι των πρώτων 13 εβδομάδων μειώθηκαν στους 33.113. Έτσι, η φυσική απώλεια περιορίστηκε περίπου κατά 1.074 άτομα. Είναι μια ανάσα. Δεν είναι ακόμη αλλαγή εποχής. Για να μιλήσουμε για αντιστροφή απαιτείται πολυετής, σταθερή άνοδος των γεννήσεων και όχι ένα θετικό τρίμηνο πάνω σε εξαιρετικά χαμηλή βάση.

Δεν λείπουν μόνο τα παιδιά. Λείπουν οι αυριανοί γονείς

Το δυσκολότερο κομμάτι της εξίσωσης είναι ότι οι γεννήσεις των επόμενων δεκαετιών δεν εξαρτώνται μόνο από το πόσα παιδιά επιθυμεί κάθε ζευγάρι. Εξαρτώνται και από το πόσοι άνδρες και γυναίκες βρίσκονται στις ηλικίες δημιουργίας οικογένειας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη γεννηθεί — και είναι πολύ λιγότεροι από τις προηγούμενες γενιές.

Μεταξύ των απογραφών 2001 και 2021, ο αριθμός των γυναικών ηλικίας 20–40 ετών μειώθηκε περίπου κατά 500.000 ή 31%. Αυτό δημιουργεί έναν δημογραφικό μηχανισμό αυτοτροφοδότησης: λιγότερες γεννήσεις οδηγούν, είκοσι και τριάντα χρόνια αργότερα, σε λιγότερους δυνητικούς γονείς· εκείνοι, ακόμη και αν αποκτήσουν λίγο περισσότερα παιδιά κατά μέσο όρο, δυσκολεύονται να επαναφέρουν τον συνολικό αριθμό γεννήσεων στα επίπεδα του παρελθόντος.

Γι’ αυτό και η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στο «γιατί οι νέοι δεν κάνουν παιδιά». Το σωστό ερώτημα είναι πολύ ευρύτερο: γιατί η ελληνική οικονομία και η κοινωνική οργάνωση καθιστούν τόσο δύσκολη την έγκαιρη δημιουργία οικογένειας και γιατί η χώρα έχασε τόσο μεγάλο μέρος των νεότερων παραγωγικών ηλικιών της;

Οι επτά βαθύτερες αιτίες του ελληνικού δημογραφικού

1. Η στέγη έγινε απαγορευτική αφετηρία

Χωρίς προσιτή κατοικία δεν υπάρχει εύκολη αυτονόμηση, και χωρίς αυτονόμηση η δημιουργία οικογένειας μετατίθεται. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό σπίτι περίπου στα 30,7 έτη, έναντι 26,2 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υψηλά ενοίκια, η περιορισμένη προσφορά, το κόστος ενέργειας και η συγκέντρωση θέσεων εργασίας σε ακριβές μητροπολιτικές περιοχές μετατρέπουν την κατοικία από προϋπόθεση ζωής σε πολυετή οικονομικό αγώνα.

2. Χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και μόνιμη αβεβαιότητα

Ένα ζευγάρι δεν αποφασίζει με βάση ένα επίδομα της στιγμής. Υπολογίζει αν μπορεί να πληρώνει κατοικία, τρόφιμα, μετακινήσεις, υγεία, βρεφονηπιακό σταθμό, φροντιστήρια και σπουδές για είκοσι χρόνια. Όταν οι μισθοί δεν ακολουθούν το κόστος ζωής και η εργασιακή σταθερότητα παραμένει εύθραυστη, το πρώτο παιδί αναβάλλεται και το δεύτερο συχνά δεν έρχεται ποτέ.

3. Η κρίση και η μαζική φυγή νέων

Η δεκαετία της κρίσης δεν αφαίρεσε μόνο εισόδημα. Αφαίρεσε ανθρώπους σε ηλικία εργασίας και τεκνοποίησης. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό, πολλοί από τους οποίους δημιούργησαν οικογένεια εκεί. Η επιστροφή ενός τμήματος αυτής της γενιάς είναι θετική, αλλά η δημογραφική ζημιά των ετών που χάθηκαν δεν αναπληρώνεται αυτόματα.

4. Η αναβολή συμπιέζει τον διαθέσιμο χρόνο

Η ολοκλήρωση σπουδών, η δύσκολη είσοδος στην αγορά εργασίας, η καθυστερημένη οικονομική ανεξαρτησία και η στεγαστική πίεση μεταθέτουν τη δημιουργία οικογένειας σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όμως η βιολογία δεν ακολουθεί το οικονομικό ημερολόγιο. Όσο αργότερα ξεκινά η προσπάθεια, τόσο μικρότερο γίνεται το χρονικό περιθώριο για δεύτερο ή τρίτο παιδί και τόσο αυξάνονται οι δυσκολίες γονιμότητας.

5. Ανεπαρκής συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας

Η έλλειψη σταθερής, καθολικά προσβάσιμης φροντίδας από τη βρεφική ηλικία, τα ωράρια που δεν συμβαδίζουν με τη ζωή των εργαζόμενων γονέων και η περιορισμένη ευελιξία καθιστούν το παιδί ένα καθημερινό οργανωτικό αδιέξοδο. Όταν η οικογένεια πρέπει να βασίζεται υποχρεωτικά στους παππούδες ή σε ακριβές ιδιωτικές λύσεις, οι ανισότητες μεγαλώνουν και η απόφαση για δεύτερο παιδί δυσκολεύει.

6. Η μητρότητα εξακολουθεί να έχει επαγγελματικό κόστος

Παρά τη βελτίωση της νομοθεσίας, οι γυναίκες συνεχίζουν να επωμίζονται δυσανάλογο μέρος της φροντίδας. Η μητρότητα μπορεί να σημαίνει απώλεια εισοδήματος, καθυστέρηση εξέλιξης ή έξοδο από την εργασία. Χωρίς πραγματική συμμετοχή των πατέρων, αξιόπιστες άδειες και προστασία από τις διακρίσεις, η οικογένεια παραμένει οικονομικά και επαγγελματικά άνιση επιλογή.

7. Η περιφέρεια αδειάζει και η εμπιστοσύνη στο μέλλον υποχωρεί

Σε πολλές περιοχές δεν λείπουν μόνο τα παιδιά. Λείπουν οι δουλειές, οι γιατροί, οι παιδικοί σταθμοί, οι συγκοινωνίες και η προοπτική. Οι νεότεροι μετακινούνται προς την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή το εξωτερικό, ενώ οι ηλικιωμένοι μένουν πίσω. Το δημογραφικό γίνεται έτσι και χωρικό πρόβλημα: η χώρα δεν μικραίνει ομοιόμορφα, αλλά συγκεντρώνεται σε λίγους πόλους και αποδυναμώνει νησιά, ορεινές περιοχές και ακριτικές ζώνες.

Πού μπορεί να φτάσει: η Ελλάδα των 7,8 εκατομμυρίων

Το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα δεν είναι ακραίο ούτε καταστροφολογικό. Είναι μια κεντρική προβολή που ενσωματώνει παραδοχές για γονιμότητα, μακροζωία και μεταναστευτικές ροές. Και όμως, η εικόνα είναι δραματική: από 10,44 εκατομμύρια κατοίκους το 2022, η χώρα υποχωρεί στα 10 εκατ. το 2030, στα 8,94 εκατ. το 2050 και στα 7,78 εκατ. το 2070.

Έτος Πληθυσμός Άτομα 65+ ανά 100 άτομα 20–64 Δημογραφική εικόνα 2022 10,44 εκατ. 39,0 Αφετηρία της προβολής. 2030 10,00 εκατ. 46,0 Η χώρα περνά κάτω από το όριο των 10 εκατ. 2040 9,48 εκατ. 60,6 Η γήρανση επιταχύνεται και η βάση εργασίας στενεύει. 2050 8,94 εκατ. 74,4 Σχεδόν τρεις ηλικιωμένοι για κάθε τέσσερα άτομα 20–64. 2060 8,32 εκατ. 72,1 Η συνολική απώλεια πλησιάζει τα 2,12 εκατ. από το 2022. 2070 7,78 εκατ. 66,0 Περίπου 2,66 εκατ. λιγότεροι κάτοικοι σε 48 χρόνια.

Το 2025 η ΕΛΣΤΑΤ εκτιμούσε τον μόνιμο πληθυσμό σε 10.372.335 ανθρώπους. Από αυτούς, μόλις το 12,8% ήταν παιδιά έως 14 ετών, ενώ το 23,7% ήταν 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης είχε φτάσει το 185,4: για κάθε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 185 ηλικιωμένοι.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει απλώς ότι «θα είμαστε λιγότεροι». Σημαίνει ότι θα αλλάξει η αναλογία ανάμεσα σε όσους εργάζονται, παράγουν και καταβάλλουν εισφορές και σε όσους χρειάζονται συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα. Ο κρίσιμος λόγος των ατόμων 65+ προς τον πληθυσμό 20–64 ετών προβλέπεται να κορυφωθεί περίπου στο 75 προς 100 το 2053, από 39 προς 100 το 2022.

Χρειάζεται μία διευκρίνιση: ο δείκτης αυτός δεν σημαίνει ότι 100 εργαζόμενοι θα «συντηρούν» ακριβώς 75 συνταξιούχους. Στην ομάδα 20–64 δεν εργάζονται όλοι, ενώ στην ομάδα 65+ κάποιοι παραμένουν ενεργοί. Δείχνει όμως με εντυπωσιακή σαφήνεια πόσο δυσμενέστερη γίνεται η ηλικιακή βάση πάνω στην οποία θα λειτουργούν η οικονομία και το κοινωνικό κράτος.

Η Ελλάδα του 2050, αν δεν αλλάξει η τροχιά

Λιγότερο εργατικό δυναμικό. Κρίσιμοι κλάδοι — υγεία, φροντίδα, τουρισμός, κατασκευές, αγροτική παραγωγή, τεχνολογία — θα ανταγωνίζονται για μικρότερη δεξαμενή εργαζομένων. Οι ελλείψεις μπορούν να φέρουν υψηλότερους μισθούς σε ειδικότητες, αλλά και χαμηλότερη παραγωγή, καθυστερήσεις επενδύσεων και μεγαλύτερη εξάρτηση από εργαζομένους του εξωτερικού.

Μεγαλύτερη πίεση σε υγεία και φροντίδα. Η μακροζωία είναι κοινωνικό επίτευγμα, όχι πρόβλημα. Όταν όμως συνδυάζεται με πολύ μικρές νεότερες γενιές, αυξάνονται απότομα οι ανάγκες για χρόνιες παθήσεις, κατ’ οίκον φροντίδα, αποκατάσταση και δομές υποστήριξης. Το βάρος συχνά μεταφέρεται στις οικογένειες και κυρίως στις γυναίκες, περιορίζοντας περαιτέρω την εργασία και τη δυνατότητα τεκνοποίησης.

Σχολεία που κλείνουν, πανεπιστήμια που συρρικνώνονται. Η πρώτη υλική απόδειξη της δημογραφικής κάμψης εμφανίζεται ήδη στην εκπαίδευση. Για το σχολικό έτος 2025–2026, εκατοντάδες σχολικές μονάδες τέθηκαν σε αναστολή επειδή δεν συγκέντρωναν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών, ενώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει χάσει πάνω από 100.000 μαθητές σε λίγα χρόνια. Αργότερα το κύμα θα περάσει στα λύκεια, στα πανεπιστήμια και τελικά στην αγορά εργασίας.

Περιφέρειες χωρίς κρίσιμη μάζα. Ένα χωριό ή ένα νησί δεν χρειάζεται να μηδενίσει πληθυσμιακά για να πάψει να είναι λειτουργικό. Αρκεί να χάσει το σχολείο, τον γιατρό, το τραπεζικό κατάστημα, τη συγκοινωνία και την τοπική αγορά. Τότε η φυγή επιταχύνεται, οι δημόσιες υπηρεσίες γίνονται ακριβότερες ανά κάτοικο και η εγκατάλειψη αποκτά γεωπολιτική διάσταση στις ακριτικές περιοχές.

Μικρότερη εσωτερική αγορά. Λιγότερα νοικοκυριά σε φάση δημιουργίας σημαίνουν ασθενέστερη ζήτηση για κατοικία, οικογενειακά προϊόντα, εκπαίδευση και σειρά υπηρεσιών. Παράλληλα, η ζήτηση μετατοπίζεται προς την υγεία, τη φροντίδα και τις υπηρεσίες τρίτης ηλικίας. Ολόκληρα επιχειρηματικά μοντέλα και τοπικές οικονομίες θα χρειαστεί να προσαρμοστούν.

Ο αόρατος δημογραφικός φόρος

Το δημογραφικό λειτουργεί σαν αργός, αόρατος φόρος. Δεν επιβάλλεται με έναν νόμο και δεν εμφανίζεται σε ένα εκκαθαριστικό. Εμφανίζεται ως έλλειψη εργαζομένων, μεγαλύτερο κόστος υγείας και φροντίδας, υψηλότερες ανάγκες χρηματοδότησης, μικρότερη κατανάλωση σε ορισμένους κλάδους, χαμηλότερη δυνητική ανάπτυξη και δυσκολότερη διατήρηση δημόσιων υπηρεσιών σε περιοχές που αδειάζουν.

Η παραγωγικότητα και η τεχνολογία μπορούν να αντισταθμίσουν μέρος της μείωσης του εργατικού δυναμικού. Δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν πλήρως τους ανθρώπους στην περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην ασφάλεια, στη φροντίδα και στις τοπικές κοινωνίες. Ούτε η αυτοματοποίηση δημιουργεί από μόνη της φορολογούμενους, οικογένειες και κοινωνικούς δεσμούς.

Το όριο συνταξιοδότησης: η άβολη συνέπεια

Η συρρίκνωση των παραγωγικών ηλικιών και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής φέρνουν αναπόφευκτα στο τραπέζι τη μεγαλύτερη παραμονή στην εργασία. Στην προβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον εφαρμόζεται πλήρως η σύνδεση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, το θεωρητικό όριο εμφανίζεται να ανεβαίνει από τα 67 έτη στα 70,5 έτη το 2050 και στα 72,5 έτη το 2070.

Αυτό δεν αποτελεί ήδη ψηφισμένο χρονοδιάγραμμα μελλοντικών αυξήσεων. Είναι τεχνική προβολή ενός μηχανισμού υπό συγκεκριμένες παραδοχές. Δείχνει όμως πού μπορεί να οδηγήσει η αριθμητική της γήρανσης όταν λιγοστεύουν οι νεότερες γενιές και οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο «δουλέψτε περισσότερο». Χρειάζεται υψηλότερη παραγωγικότητα, περισσότερη νόμιμη εργασία, καλύτερες αμοιβές, αύξηση της συμμετοχής γυναικών και μεγαλύτερων ηλικιών και ένα περιβάλλον που επιτρέπει τη δημιουργία οικογένειας.

Γιατί τα επιδόματα από μόνα τους δεν αρκούν

Η οικονομική ενίσχυση στη γέννηση ενός παιδιού είναι χρήσιμη, ειδικά για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Δεν μπορεί όμως να αντισταθμίσει ένα ακριβό ενοίκιο για δέκα χρόνια, την απουσία θέσης σε βρεφονηπιακό σταθμό, την ανασφάλεια μιας προσωρινής εργασίας ή την απώλεια καριέρας του ενός γονέα.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι γεννήσεις επηρεάζονται περισσότερο από ένα σταθερό οικοσύστημα ασφάλειας: προσιτή στέγη, προβλέψιμο εισόδημα, ποιοτική φροντίδα παιδιών, προστασία της εργασίας, ισότιμη κατανομή των γονικών ευθυνών και εμπιστοσύνη ότι οι κανόνες δεν θα αλλάξουν σε δύο χρόνια. Το δημογραφικό χρειάζεται πολιτική εικοσαετίας, όχι διαδοχικές ανακοινώσεις.

Πώς θα έμοιαζε μια πραγματική εθνική δημογραφική πολιτική

Η Ελλάδα διαθέτει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό με ορίζοντα 2025–2035, πέντε άξονες και περισσότερες από εκατό δράσεις. Η ύπαρξη σχεδίου είναι αναγκαία, αλλά η επιτυχία θα κριθεί από την εφαρμογή, τη διάρκεια και τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Μια αποτελεσματική στρατηγική χρειάζεται ταυτόχρονα:

Μακροχρόνια πολιτική οικογενειακής στέγης. Αξιοποίηση δημόσιων και κενών ακινήτων, κοινωνική και προσιτή μίσθωση, κίνητρα για κατοικίες μεγάλης διάρκειας και στοχευμένη στήριξη νέων ζευγαριών — όχι μέτρα που τελικά αυξάνουν τις τιμές. Εγγυημένη φροντίδα από τη βρεφική ηλικία. Θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό για κάθε παιδί που τη χρειάζεται, ολοήμερα σχολεία και υπηρεσίες με ωράριο συμβατό με την πραγματική εργασία των γονέων. Σταθερή οικονομική στήριξη ανά παιδί. Αυτόματες παροχές με πολυετή ορίζοντα, φορολογική ελάφρυνση και μεγαλύτερη ενίσχυση για το δεύτερο και τρίτο παιδί, με έμφαση σε όσους αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο φτώχειας. Ίση γονεϊκότητα στην πράξη. Ουσιαστική άδεια πατρότητας, ισχυρή προστασία της μητρότητας, έλεγχοι κατά των διακρίσεων και ευέλικτη εργασία χωρίς επαγγελματικό αποκλεισμό. Μείωση του ιδιωτικού κόστους υγείας και εκπαίδευσης. Καλύτερη πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα, υποστήριξη της υπογονιμότητας με σαφή κριτήρια και δημόσιες υπηρεσίες που μειώνουν την ανάγκη για ακριβές ιδιωτικές λύσεις. Περιφερειακές δουλειές και υπηρεσίες. Φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα συνδεδεμένα με μόνιμη απασχόληση, γρήγορο διαδίκτυο, υγεία, σχολεία και μεταφορές ώστε μια οικογένεια να μπορεί πραγματικά να ζήσει εκτός των δύο μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων. Επιστροφή Ελλήνων και στοχευμένη νόμιμη μετανάστευση. Η καθαρή μετανάστευση το 2024 ήταν θετική κατά 54.135 άτομα και σχεδόν αντιστάθμισε τη φυσική απώλεια. Αυτό δείχνει ότι η μετανάστευση είναι ήδη μέρος της αριθμητικής λύσης. Χρειάζονται όμως δεξιότητες, νόμιμες οδοί, γλωσσική εκπαίδευση, ένταξη και κίνητρα επιστροφής — όχι απλή κάλυψη θέσεων χαμηλού κόστους. Ανεξάρτητη μέτρηση αποτελεσμάτων. Ετήσιος δημογραφικός πίνακας με γεννήσεις, ηλικία πρώτου παιδιού, επιθυμητό και τελικό αριθμό παιδιών, διαθεσιμότητα φροντίδας, κόστος στέγης, επιστροφές νέων και μεταβολές ανά δήμο. Χωρίς μετρήσιμους στόχους, ακόμη και το μεγαλύτερο σχέδιο κινδυνεύει να γίνει κατάλογος δράσεων.

Ο ρεαλιστικός στόχος δεν είναι να ξαναγυρίσουμε στο 1980

Καμία σοβαρή πολιτική δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι οι γεννήσεις θα επιστρέψουν γρήγορα στις 140.000 τον χρόνο. Οι γενιές που εισέρχονται στις ηλικίες τεκνοποίησης έως τα μέσα του αιώνα είναι ήδη γεννημένες και αριθμητικά μικρότερες. Η δημογραφική αδράνεια είναι ισχυρή.

Ο ρεαλιστικός στόχος είναι τετραπλός: να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στα παιδιά που οι άνθρωποι επιθυμούν και σε εκείνα που τελικά αποκτούν· να επιβραδυνθεί η φυσική μείωση· να παραμείνουν ή να επιστρέψουν περισσότεροι νέοι στη χώρα· και να οργανωθεί εγκαίρως η κοινωνία για τη γήρανση που ήδη έχει προδιαγραφεί.

Η γονιμότητα στην Ελλάδα κινείται περίπου στο 1,3 παιδί ανά γυναίκα, πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο αναπλήρωσης των γενεών, που βρίσκεται κοντά στο 2,1 χωρίς τη συμβολή της μετανάστευσης. Ακόμη και μια σταθερή άνοδος προς το 1,6 ή το 1,7 δεν θα εξαφάνιζε αμέσως την πληθυσμιακή πτώση. Θα άλλαζε όμως ουσιαστικά το βάθος της κρίσης στις επόμενες δεκαετίες.

Το κρίσιμο συμπέρασμα Το δημογραφικό δεν «λύνεται» μία φορά. Αλλάζει τροχιά όταν μια χώρα κάνει επί είκοσι χρόνια πιο εύκολη τη ζωή των νέων, πιο ασφαλή τη δημιουργία οικογένειας, πιο ισότιμη τη γονεϊκότητα και πιο ελκυστική την παραμονή ή την επιστροφή. Κάθε χαμένη πενταετία μεταφέρει το βάρος σε μικρότερες γενιές και κάνει την επόμενη παρέμβαση ακριβότερη.

Γιατί έχει σημασία

Το δημογραφικό καθορίζει σχεδόν τα πάντα χωρίς να εμφανίζεται πάντα στον τίτλο: την ανάπτυξη, τις συντάξεις, το ΕΣΥ, την εκπαίδευση, τη στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων, την περιφερειακή συνοχή, την αγορά κατοικίας και τη γεωπολιτική αντοχή της χώρας. Μια Ελλάδα 7,8 εκατομμυρίων δεν θα είναι απλώς η σημερινή Ελλάδα με λιγότερους κατοίκους. Θα είναι διαφορετική κοινωνία, διαφορετική οικονομία και διαφορετικός χάρτης αναγκών.

Η δημογραφική πολιτική δεν είναι κήρυγμα προς τους νέους ούτε κρατική παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή. Είναι η άρση των εμποδίων που κάνουν τους ανθρώπους να αποκτούν λιγότερα παιδιά από όσα οι ίδιοι θα ήθελαν. Και ταυτόχρονα είναι η σοβαρή προετοιμασία μιας χώρας που θα ζει περισσότερο, θα γερνά και θα χρειάζεται να παράγει περισσότερα με λιγότερους ανθρώπους.

Τι να προσέξουμε στα επόμενα στοιχεία

Ένα τρίμηνο δεν δημιουργεί τάση. Η μικρή αύξηση των γεννήσεων στις αρχές του 2026 χρειάζεται επιβεβαίωση σε βάθος ετών.

Η μικρή αύξηση των γεννήσεων στις αρχές του 2026 χρειάζεται επιβεβαίωση σε βάθος ετών. Οι γεννήσεις δεν είναι το ίδιο με τη γονιμότητα. Μπορούν να μειώνονται επειδή λιγοστεύουν οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ακόμη και αν ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα σταθεροποιείται.

Μπορούν να μειώνονται επειδή λιγοστεύουν οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ακόμη και αν ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα σταθεροποιείται. Η μετανάστευση μπορεί να κρύβει προσωρινά τη φυσική μείωση. Η συνολική απογραφή ίσως μεταβάλλεται λίγο, ενώ η εγχώρια ηλικιακή βάση συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Η συνολική απογραφή ίσως μεταβάλλεται λίγο, ενώ η εγχώρια ηλικιακή βάση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Οι πολιτικές κρίνονται σε βάθος δεκαετίας. Οι εξαγγελίες πρέπει να αξιολογούνται με πραγματικές θέσεις φροντίδας, προσιτές κατοικίες, συμμετοχή στην εργασία και τελικό αριθμό παιδιών — όχι μόνο με το ποσό των κονδυλίων.

Οι εξαγγελίες πρέπει να αξιολογούνται με πραγματικές θέσεις φροντίδας, προσιτές κατοικίες, συμμετοχή στην εργασία και τελικό αριθμό παιδιών — όχι μόνο με το ποσό των κονδυλίων. Η εθνική εικόνα κρύβει τεράστιες τοπικές αποκλίσεις. Η δημογραφική αποδυνάμωση μιας ακριτικής ή ορεινής περιοχής μπορεί να είναι πολύ ταχύτερη από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Στοιχεία και πηγές

Ελληνική Στατιστική Αρχή: Στοιχεία Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού 2024· Μηνιαία στοιχεία γεννήσεων 2025· Εκτιμώμενος πληθυσμός και μεταναστευτικές ροές 1.1.2025. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 2024 Ageing Report, Country Fiche Greece. Eurostat: στοιχεία για την ηλικία αποχώρησης από την πατρική κατοικία και τις δημογραφικές τάσεις. ΟΟΣΑ: Society at a Glance 2024. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό 2025–2035. Αναλύσεις του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών και του καθηγητή Δημογραφίας Βύρωνα Κοτζαμάνη. Για το α΄ τρίμηνο 2026 χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία γεννήσεων και τα στοιχεία θανάτων των πρώτων 13 εβδομάδων.

Σημείωση: Οι μακροχρόνιες πληθυσμιακές προβολές δεν είναι βεβαιότητες. Αποτυπώνουν την πιθανή εξέλιξη με βάση συγκεκριμένες παραδοχές για γονιμότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση. Ακριβώς γι’ αυτό είναι χρήσιμες: δείχνουν πού οδηγεί η σημερινή τροχιά αν δεν μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες.