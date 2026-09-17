Καναδάς στην ΕΕ: Το νέο παραμύθι της Ούρσουλα που δεν βγαίνει ούτε νομικά ούτε οικονομικά

Χιλιάδες Καναδοί έχουν ξεχυθεί αυτή την ώρα στους δρόμους του Τορόντο και ολόκληρου του Οντάριο, πανηγυρίζοντας επειδή σε λίγο καιρό θα μπορούν να αποκτήσουν μπουκάλια με δεμένα καπάκια και χάρτινα καλαμάκια που λιώνουν στα πρώτα τρία λεπτά μέσα στον καφέ.

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Στον πλανήτη Γη πάλι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πιεζόμενη από τις συνεχώς αυξανόμενες δυσλειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακάλυψε ένα καινούργιο αφήγημα για να λανσάρει στη διεθνή κοινότητα: τον Καναδά ως το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιδέα ακούγεται θεαματική, γεωπολιτικά μεγαλόπνοη και επικοινωνιακά ελκυστική. Μόνο που, όταν απομακρυνθούν οι σημαίες, οι χειραψίες και οι μεγάλες διακηρύξεις, απομένει ένα σχέδιο χωρίς σαφές νομικό περιεχόμενο και με οικονομικές αντιφάσεις που δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν.

Τα βασικά σε 30’’

Η πλήρης ένταξη του Καναδά αποκλείεται από το σημερινό άρθρο 49 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει αίτηση μόνο από «ευρωπαϊκό κράτος».

Το «συνδεδεμένο μέλος» δεν αποτελεί θεσμοθετημένη κατηγορία στις ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Το συνολικό εμπόριο Καναδά–ΗΠΑ είναι περίπου 7,2 φορές μεγαλύτερο από το εμπόριο Καναδά–ΕΕ.

Η ένταξη στην ευρωπαϊκή τελωνειακή ένωση θα συγκρουόταν με τη σημερινή λειτουργία της συμφωνίας ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά.

Η CETA έχει ήδη καταργήσει το 99% των δασμολογικών γραμμών, άρα μεγάλο μέρος του εμπορικού οφέλους υπάρχει χωρίς πλήρη ένταξη.

Η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι μια ειδική στρατηγική σχέση σε εμπόριο, άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία και κρίσιμες πρώτες ύλες.

Άλλο η «σύνδεση» και άλλο η ένταξη

Η πρώτη παρανόηση αφορά το τι ακριβώς προτάθηκε. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άνοιξε τη συζήτηση για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται όμως για έναν πολιτικό τίτλο χωρίς συγκεκριμένο θεσμικό περιεχόμενο.

Στις σημερινές ευρωπαϊκές Συνθήκες δεν υπάρχει κατηγορία «associate member». Δεν γνωρίζουμε εάν ένα τέτοιο κράτος θα είχε δικαίωμα ψήφου, εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρόσβαση στον κοινοτικό προϋπολογισμό, υποχρέωση εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου ή συμμετοχή στην ενιαία αγορά.

Ο ίδιος ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει μιλήσει για μια «μοναδική συμμαχία» με την Ευρώπη και όχι για κανονική προσχώρηση. Επομένως, η εντύπωση ότι ο Καναδάς ετοιμάζεται να γίνει το 28ο κράτος-μέλος απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Το ανυπέρβλητο εμπόδιο του άρθρου 49

Το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι αίτηση ένταξης μπορεί να υποβάλει κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες της Ένωσης. Ο Καναδάς είναι κυρίαρχο κράτος της Βόρειας Αμερικής. Οι ιστορικοί δεσμοί, οι κοινές δημοκρατικές αξίες και η γαλλόφωνη παρουσία στο Κεμπέκ δεν μετατρέπουν γεωγραφικά τη χώρα σε ευρωπαϊκό κράτος.

Υπάρχει μάλιστα σαφές ιστορικό προηγούμενο. Το 1987 το Μαρόκο επιχείρησε να ενταχθεί στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η αίτηση απορρίφθηκε επειδή το Μαρόκο δεν θεωρήθηκε ευρωπαϊκό κράτος, παρότι βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την Ισπανία και διαθέτει πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική εγγύτητα με την ευρωπαϊκή ήπειρο από τον Καναδά.

Για να γίνει ο Καναδάς πλήρες μέλος, θα έπρεπε πρώτα να τροποποιηθούν οι ίδιες οι Συνθήκες. Αυτό θα απαιτούσε ομοφωνία των 27 κυβερνήσεων και επικύρωση σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες κάθε κράτους. Στη συνέχεια θα χρειαζόταν ξεχωριστή Συνθήκη Προσχώρησης, νέα ομοφωνία και νέα σειρά εθνικών επικυρώσεων.

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν πού ανήκει οικονομικά ο Καναδάς

Η ισχυρότερη απόδειξη ότι η πλήρης ένταξη είναι οικονομικά ανεφάρμοστη δεν βρίσκεται στη γεωγραφία αλλά στο εμπόριο. Η καναδική οικονομία είναι δομικά ενσωματωμένη στη Βόρεια Αμερική και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών 2025 ΗΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Αναλογία Καναδικές εξαγωγές C$683,3 δισ. C$67,7 δισ. Οι ΗΠΑ είναι 10,1 φορές μεγαλύτερη αγορά Καναδικές εισαγωγές C$604,1 δισ. C$110,6 δισ. Οι ΗΠΑ είναι 5,5 φορές μεγαλύτερος προμηθευτής Συνολικό διμερές εμπόριο C$1.287,4 δισ. C$178,3 δισ. Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι 7,2 φορές μεγαλύτερη

Το 67,2% των συνολικών καναδικών εξαγωγών εξακολουθούσε το 2025 να κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν το 56,9% των άμεσων ξένων επενδυτικών εισροών στον Καναδά.

Οι αριθμοί αυτοί δεν περιγράφουν απλώς μια εμπορική προτίμηση. Αποτυπώνουν κοινές αλυσίδες παραγωγής, ενεργειακά δίκτυα, αγωγούς, αυτοκινητοβιομηχανίες, κοινές τεχνικές προδιαγραφές και μια οικονομική σχέση που έχει χτιστεί επί δεκαετίες.

Η σύγκρουση με τη συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτουν ανεξάρτητη τελωνειακή πολιτική. Εφαρμόζουν το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, τους ίδιους κανόνες καταγωγής και την κοινή εμπορική πολιτική που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εάν ο Καναδάς γινόταν πλήρες μέλος, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει ανεξάρτητα τη σημερινή του συμμετοχή στη συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά με τους υφιστάμενους όρους. Θα έπρεπε να εφαρμόζει το κοινό ευρωπαϊκό δασμολόγιο στα προϊόντα από τις ΗΠΑ και το Μεξικό, εκτός εάν ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόταν μια νέα, συνολική συμφωνία με τις δύο χώρες.

Η αντίφαση είναι προφανής: ο Καναδάς θα έθετε σε κίνδυνο μια εμπορική σχέση ύψους σχεδόν C$1,3 τρισ. για να ενταχθεί θεσμικά σε μια αγορά με την οποία το αντίστοιχο εμπόριο περιορίζεται σε περίπου C$178 δισ.

Ακόμη και αν παραμεριστούν οι σημερινές πολιτικές εντάσεις με την Ουάσιγκτον, η οικονομική αριθμητική παραμένει αμείλικτη.

Η Ευρώπη προσφέρει ήδη σχεδόν όλα τα εμπορικά οφέλη

Το ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι ο Καναδάς δεν χρειάζεται να γίνει μέλος για να ενισχύσει ουσιαστικά τις συναλλαγές του με την Ευρώπη. Η συμφωνία CETA έχει ήδη καταργήσει το 99% των δασμολογικών γραμμών.

Από την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε από 72,1 δισ. ευρώ το 2016 σε 130 δισ. ευρώ το 2025. Το εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 76% και το εμπόριο υπηρεσιών κατά 91%.

Παρά αυτή τη μεγάλη πρόοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει μόλις το 7,9% του συνολικού καναδικού εμπορίου αγαθών. Η Ευρώπη είναι σημαντικός εταίρος, αλλά δεν πλησιάζει το μέγεθος και το βάθος της σχέσης με τις ΗΠΑ.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι η ίδια η CETA δεν έχει επικυρωθεί οριστικά από όλα τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια της Ευρώπης, εννέα χρόνια μετά την προσωρινή εφαρμογή της. Εάν η ΕΕ δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια εμπορική συμφωνία με έναν στενό σύμμαχο, η πλήρης ενσωμάτωση του καναδικού κράτους και των επαρχιών του στο ευρωπαϊκό κεκτημένο βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κλίμακα δυσκολίας.

Η ενιαία αγορά δεν είναι απλώς κατάργηση δασμών

Η πλήρης ένταξη θα υποχρέωνε τον Καναδά να προσαρμοστεί σε ένα τεράστιο σώμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας: κανόνες ανταγωνισμού, κρατικές ενισχύσεις, περιβαλλοντική πολιτική, ενέργεια, τράπεζες, ΦΠΑ, ψηφιακές υπηρεσίες, αγροτική πολιτική και προστασία καταναλωτή.

Οι καναδικές προδιαγραφές στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα τρόφιμα, στα φάρμακα και στην ενέργεια έχουν διαμορφωθεί πρωτίστως γύρω από τη βορειοαμερικανική αγορά. Η απότομη ευθυγράμμισή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανάγκαζε πολλές επιχειρήσεις να λειτουργούν με δύο διαφορετικά κανονιστικά συστήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών τους θα συνέχιζε να κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ.

Και στο βάθος… το ευρώ

Όλα τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός εάν εξασφαλίσουν ειδική εξαίρεση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υιοθετήσουν το ευρώ όταν εκπληρώσουν τα κριτήρια σύγκλισης. Δεν υπάρχει υποχρεωτικό χρονοδιάγραμμα, αλλά η δέσμευση παραμένει.

Για τον Καναδά, η παραχώρηση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήταν οικονομικά παράδοξη. Η οικονομία του επηρεάζεται από τις ΗΠΑ, το αμερικανικό δολάριο, τη Federal Reserve, τις τιμές του πετρελαίου και των πρώτων υλών και τη βορειοαμερικανική αγορά ακινήτων και εργασίας.

Η ΕΚΤ δεν σχεδιάζει τη νομισματική της πολιτική με βάση την αγορά κατοικίας του Τορόντο, τις πετρελαϊκές επαρχίες ή την αμερικανική ζήτηση για καναδικά αυτοκίνητα και ενέργεια.

Τι μπορεί πραγματικά να γίνει

Μια βαθύτερη στρατηγική σχέση Καναδά–Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως εφικτή και μπορεί να αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

περαιτέρω εμβάθυνση της CETA,

συμφωνία ψηφιακού εμπορίου,

ευκολότερη κινητικότητα φοιτητών και εργαζομένων,

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα,

κοινές επενδύσεις στην άμυνα και στην αμυντική βιομηχανία,

συνεργασία σε ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και κρίσιμες πρώτες ύλες,

συντονισμό στην Αρκτική και στην οικονομική ασφάλεια.

Αυτό θα μπορούσε να βαφτιστεί πολιτικά «συνδεδεμένη συμμετοχή». Δεν θα ήταν όμως ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί έχει σημασία

Η Ευρώπη χρειάζεται νέες συμμαχίες, πρόσβαση σε ενέργεια, κρίσιμα μέταλλα, τεχνολογία και αξιόπιστες δημοκρατικές χώρες. Ο Καναδάς χρειάζεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει επομένως πραγματική βάση για στενότερη συνεργασία.

Αλλά άλλο πράγμα είναι μια έξυπνη, ευέλικτη συμμαχία και άλλο η δημιουργία μιας θεσμικής φαντασίωσης που συγκρούεται με τις Συνθήκες, τη γεωγραφία και την οικονομική πραγματικότητα.

Ο Καναδάς μπορεί να αποκτήσει σχεδόν όλα τα πρακτικά οφέλη μιας στενότερης ευρωπαϊκής σχέσης χωρίς να εγκαταλείψει την εμπορική, νομισματική και κανονιστική του αυτονομία. Εάν απαιτούνται εξαιρέσεις από την τελωνειακή ένωση, το ευρώ, την εμπορική πολιτική και μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τότε δεν μιλάμε για κράτος-μέλος.

Μιλάμε για μια προνομιακή στρατηγική συμμαχία με εντυπωσιακή πολιτική ταμπέλα — και για ακόμη ένα αφήγημα που επιτρέπει στις Βρυξέλλες να μιλούν για το μέλλον, αποφεύγοντας για λίγο να συζητήσουν τα προβλήματα του παρόντος.

Στοιχεία – Πηγές

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 49 · Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδικασία διεύρυνσης · Global Affairs Canada, State of Trade 2026 · Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμπορικές σχέσεις ΕΕ–Καναδά και εφαρμογή της CETA · Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργία της τελωνειακής ένωσης.

Ι.Α.Φ