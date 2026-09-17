Πίσω απο το ταμπλό: Τα 6 δισ. της D-Day, η μάχη της Metlen και το «μαξιλάρι» των 150 εκατ.

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί κεφάλαια δισεκατομμυρίων, η Wall Street προσπαθεί να χωνέψει την επιστροφή των αυξήσεων επιτοκίων και η κυβέρνηση μετρά ένα «μαξιλάρι» 150 εκατ. ευρώ απέναντι σε ένα ενεργειακό κύμα που δεν ξέρει κανείς πόσο θα κρατήσει. Πίσω, όμως, από τους πανηγυρισμούς, τις αναβαθμίσεις και τις εκθέσεις των αναλυτών, υπάρχουν ορισμένοι αριθμοί που λένε μια αρκετά διαφορετική ιστορία.

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Τα 6 δισ. δεν έρχονται όλα για να μείνουν

Η αυριανή συνεδρίαση θα είναι το μεγάλο τεστ για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι εκτιμήσεις για τις εισροές από την αναβάθμιση της αγοράς κινούνται από τα 2,8 δισ. δολάρια της JP Morgan έως ποσά άνω των 6 δισ. ευρώ που υπολογίζουν χρηματιστηριακοί κύκλοι. Πάνω από το 80% των κεφαλαίων αναμένεται να κατευθυνθεί στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια που δεν χωρά εύκολα στους πανηγυρικούς τίτλους: μεγάλο μέρος του τζίρου θα είναι τεχνικό. Κάποια funds ανεπτυγμένων αγορών θα αγοράζουν, την ίδια στιγμή που κεφάλαια αναδυόμενων αγορών θα αποχωρούν. Το ταμπλό μπορεί να γράψει τεράστιους όγκους χωρίς να σημαίνει ότι κάθε ευρώ είναι νέο χρήμα που ήρθε για να μείνει.

Η πραγματική ψήφος εμπιστοσύνης δεν θα φανεί στις δημοπρασίες της Παρασκευής. Θα φανεί από τη Δευτέρα, όταν τελειώσει ο θόρυβος των δεικτών και οι αγοραστές θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θέλουν να κρατήσουν τις ελληνικές μετοχές και χωρίς την υποχρέωση του rebalancing.

Στη Metlen κάτι δεν κολλάει

Οι θετικές εκθέσεις διαδέχονται η μία την άλλη, οι τιμές-στόχοι ανεβαίνουν, η ιστορία του γαλλίου προσθέτει έναν νέο στρατηγικό καταλύτη και η εταιρεία ετοιμάζεται να περάσει στους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες. Κι όμως, η μετοχή έκλεισε χθες στα 45,532 ευρώ με πτώση 2,94%, έχοντας οκτώ αρνητικές συνεδριάσεις στις τελευταίες δεκατρείς.

Όταν οι αναλυτές κοιτούν προς τα 72,5 ή ακόμη και τα 91,5 ευρώ, αλλά το ταμπλό δυσκολεύεται να κρατήσει τα 50 ευρώ, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: είτε η αγορά δεν πιστεύει ακόμη την ιστορία που της πουλάνε είτε κάποιος επίμονος πωλητής θεωρεί ότι έχει χρόνο και λόγο να πιέζει.

Το αυριανό κλείσιμο θα είναι αποκαλυπτικό. Αν ακόμη και οι υποχρεωτικές εισροές δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά της μετοχής, τότε το πρόβλημα δεν θα είναι η έλλειψη αγοραστών. Θα είναι το μέγεθος της προσφοράς. Και εκεί, πράγματι, μυρίζει μπαρούτι.

Ο Γουόρς πάτησε το κουμπί — ο Τραμπ άναψε τη φωτιά

Η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη αύξηση εδώ και τρία χρόνια, και άφησε ανοιχτό τον δρόμο για νέα κίνηση. Ο Κέβιν Γουόρς διάλεξε να στείλει μήνυμα ότι ο πληθωρισμός παραμένει ο εχθρός, ακόμη κι αν αυτό κοστίσει στις αγορές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ζητώντας επιτόκια στο 1% ή χαμηλότερα. Δεν πρόκειται πλέον για μια απλή διαφωνία οικονομικής πολιτικής. Είναι μια ανοιχτή σύγκρουση για το ποιος θα ορίζει το κόστος του χρήματος στις ΗΠΑ.

Το δολάριο ενισχύθηκε, οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις ανέβηκαν και οι μετοχές πήραν το μήνυμα. Για το ΧΑ, η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι πιο ειρωνική: η Αθήνα ανεβαίνει κατηγορία ακριβώς όταν το παγκόσμιο χρήμα γίνεται ξανά ακριβότερο.

Τα 150 εκατ. είναι μαξιλάρι ή κουτί πρώτων βοηθειών;

Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι διαθέτει δημοσιονομικό χώρο 130 έως 150 εκατ. ευρώ για νέες παρεμβάσεις, εάν η ενεργειακή αναταραχή επιμείνει. Έχουν ήδη διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ στα προηγούμενα κύματα, ενώ εξετάζονται παράταση της επιδότησης στο diesel, νέο Fuel Pass και αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης.

Με το Brent πάνω από τα 105 δολάρια και το LNG σε συνθήκες ασφυξίας, τα 150 εκατ. ευρώ δεν είναι ακριβώς «μαξιλάρι». Είναι περισσότερο ένα κουτί πρώτων βοηθειών. Αρκεί για μια προσωρινή ανακούφιση, όχι για έναν χειμώνα παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης.

Η κυβέρνηση περιμένει να δει τη διάρκεια του σοκ. Το πρόβλημα είναι ότι οι λογαριασμοί δεν περιμένουν. Και όσο καθυστερεί η απόφαση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος το ενεργειακό κόστος να περάσει ξανά σε μεταφορές, τρόφιμα και υπηρεσίες.

Η Ευρώπη «σώζεται» επειδή η Ασία δεν αντέχει τις τιμές

Οι εισαγωγές LNG της Ασίας οδεύουν προς το χαμηλότερο επίπεδο Σεπτεμβρίου από το 2018, επειδή χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν περιορίζουν τις αγορές τους μπροστά στις εκρηκτικές τιμές. Αυτό αφήνει περισσότερα φορτία διαθέσιμα για την Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να γεμίσει τις αποθήκες πριν από τον χειμώνα.

Η ανάγνωση πίσω από την είδηση είναι λιγότερο καθησυχαστική: η Ευρώπη δεν απέκτησε ξαφνικά ενεργειακή ασφάλεια. Απλώς μπορεί ακόμη να πληρώνει περισσότερο από τους φτωχότερους ασιατικούς αγοραστές. Αυτό δεν είναι στρατηγική αυτονομία. Είναι πλειστηριασμός επιβίωσης.

ΗΡΩΝ–NRG: Η μάχη μεταφέρεται στις επιχειρήσεις

Η συνένωση ΗΡΩΝ και NRG δημιουργεί τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στη συνολική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πίσω από τη ΔΕΗ και τη Metlen. Η ουσιαστική αλλαγή, όμως, βρίσκεται στη Μέση Τάση: το νέο σχήμα φτάνει αθροιστικά στο 22,4%, περνώντας οριακά μπροστά από τη Metlen.

Αυτό δείχνει πού θα δοθεί η πραγματική μάχη. Όχι τόσο στα οικιακά τιμολόγια, όπου η ΔΕΗ διατηρεί ακόμη δεσπόζουσα θέση, αλλά στα συμβόλαια μεγάλων επιχειρήσεων, εμπορικών αλυσίδων και βιομηχανικών καταναλωτών. Η συγκέντρωση δημιουργεί ισχυρότερο ανταγωνιστή. Δεν εγγυάται, πάντως, φθηνότερο ρεύμα. Αυτό θα αποδειχθεί στους λογαριασμούς, όχι στα δελτία Τύπου.

Η άλλη Ελλάδα: έξι στους δέκα δανείζονται για τους λογαριασμούς

Την ώρα που η χώρα γιορτάζει την επιστροφή του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές, το 60% των Ελλήνων δηλώνει ότι δανείστηκε ή χρησιμοποίησε πιστωτική κάρτα για να πληρώσει λογαριασμούς. Το 37% καθυστέρησε πληρωμές και σχεδόν οι μισοί έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες «αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα».

Αυτό είναι το πιο σκληρό οικονομικό στοιχείο της ημέρας. Δεν περιγράφει απλώς πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα. Περιγράφει νοικοκυριά που μετατρέπουν το τρέχον κόστος ζωής σε μελλοντικό χρέος.

Η αναβάθμιση της αγοράς είναι πραγματική επιτυχία. Αλλά όταν έξι στους δέκα χρειάζονται δανεικά για τα βασικά, η απόσταση ανάμεσα στη μακροοικονομική εικόνα και στην καθημερινότητα έχει γίνει πολιτικό ρήγμα.

Οι 220.000 συνταξιοδοτήσεις και το κενό που έρχεται

Στο οκτάμηνο κατατέθηκαν 144.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, έναντι 128.756 πέρυσι, και με τον σημερινό ρυθμό το σύνολο του έτους μπορεί να ξεπεράσει τις 220.000. Θα είναι νέο ιστορικό υψηλό.

Η εύκολη ανάγνωση είναι ότι ο ΕΦΚΑ θα πιεστεί. Η πιο σοβαρή είναι ότι η αγορά εργασίας χάνει μαζικά έμπειρο προσωπικό σε μια περίοδο που ήδη δυσκολεύεται να καλύψει κρίσιμες ειδικότητες. Το γεγονός ότι αρκετοί θα συνεχίσουν να εργάζονται ως συνταξιούχοι απλώς μεταθέτει το πρόβλημα. Δεν το λύνει.

Η χώρα συζητά για επενδύσεις και παραγωγικότητα, αλλά ο δημογραφικός λογαριασμός έχει αρχίσει ήδη να φτάνει στο ταμείο.

Η Ευρώπη έχει τα λεφτά — δεν έχει τον μηχανισμό

Περίπου 10 τρισ. ευρώ παραμένουν παρκαρισμένα σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις χαμηλής απόδοσης στην Ευρώπη, ενώ η ήπειρος χρειάζεται 750 έως 800 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων κάθε χρόνο για ενέργεια, άμυνα, ψηφιοποίηση και βιομηχανία.

Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι η έλλειψη χρήματος. Είναι η αδυναμία να μετατραπεί η αποταμίευση σε παραγωγικό κεφάλαιο. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται αρκετά τις κεφαλαιαγορές, οι αγορές παραμένουν κατακερματισμένες και οι κυβερνήσεις μιλούν για Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων με την ταχύτητα που συνήθως χαρακτηρίζει τις Βρυξέλλες.

Ο Ντράγκι ζητά εκατοντάδες δισεκατομμύρια τον χρόνο. Τα χρήματα υπάρχουν. Απλώς κοιμούνται. Και όσο κοιμούνται, η Ευρώπη δανείζεται ακριβότερα για να χρηματοδοτήσει όσα θα μπορούσε να χρηματοδοτεί μόνη της.

Ενοίκια μέσω τραπεζών: πρώτα ο νόμος, μετά η πλατφόρμα

Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος επρόκειτο να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου. Τώρα οδεύει προς νέα παράταση, πιθανότατα τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο, επειδή το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων δεν είναι ακόμη έτοιμο και εκκρεμούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής.

Είναι η κλασική ελληνική ψηφιακή μεταρρύθμιση: πρώτα ανακοινώνεται η υποχρέωση, μετά αναζητείται ο μηχανισμός και στο τέλος μετατίθεται η ημερομηνία. Η κατεύθυνση είναι σωστή. Η προετοιμασία, για άλλη μία φορά, έρχεται δεύτερη.

Η σημερινή ημέρα έχει πολύ χρήμα στο ταμπλό, πολύ ακριβό χρήμα στις αγορές και πολύ λίγο διαθέσιμο χρήμα στα νοικοκυριά. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα πίσω από τους τίτλους.