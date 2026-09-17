Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν οι 2.700 μονάδες με τζίρο 548 εκατ. ευρώ

Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια συνεδρίαση με μεγάλες εναλλαγές προσήμου, ισχυρές προσυμφωνημένες συναλλαγές και τελικό τζίρο που ξεπέρασε το μισό δισ. ευρώ. Η αγορά άγγιξε τις 2.712 μονάδες, βρέθηκε όμως στη συνέχεια έως τις 2.672,73 μονάδες και έκλεισε στις 2.687,91 μονάδες, καθώς οι πιέσεις στις τράπεζες και σε επιλεγμένα blue chips υπερίσχυσαν των αγοραστικών αντιστάσεων.

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Τα βασικά σε 30’’

Γενικός Δείκτης: 2.687,91 μονάδες, πτώση 0,40% ή 10,85 μονάδες.

2.687,91 μονάδες, πτώση 0,40% ή 10,85 μονάδες. Ημερήσιο εύρος: 2.672,73–2.712,08 μονάδες, διακύμανση 39,35 μονάδων.

2.672,73–2.712,08 μονάδες, διακύμανση 39,35 μονάδων. FTSE Large Cap: 6.899,77 μονάδες, πτώση 0,43%.

6.899,77 μονάδες, πτώση 0,43%. Τραπεζικός Δείκτης: 3.204,01 μονάδες, πτώση 0,99%.

3.204,01 μονάδες, πτώση 0,99%. FTSE Mid Cap: 3.031,40 μονάδες, άνοδος 0,38%.

3.031,40 μονάδες, άνοδος 0,38%. Τζίρος: 548,3 εκατ. ευρώ, με όγκο 64,8 εκατ. μετοχών.

548,3 εκατ. ευρώ, με όγκο 64,8 εκατ. μετοχών. Πακέτα: 8,7 εκατ. μετοχές, αξίας 101,7 εκατ. ευρώ.

Ένα εκκρεμές σχεδόν 40 μονάδων

Η εικόνα της συνεδρίασης δεν αποτυπώνεται πλήρως στο τελικό -0,40%. Το πραγματικό μήνυμα ήρθε από το εύρος των 39,35 μονάδων και την αδυναμία του Γενικού Δείκτη να κατοχυρώσει την αρχική ανοδική κίνηση. Από το υψηλό των 2.712,08 μονάδων, δηλαδή +0,49%, η αγορά υποχώρησε μέχρι τις 2.672,73 μονάδες, ή -0,96%, πριν περιορίσει τις απώλειες.

Η εντυπωσιακή άνοδος του τζίρου συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τις αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις αυξημένες προσυμφωνημένες πράξεις ενόψει των αλλαγών στους διεθνείς δείκτες. Επομένως, το ποσό των 548,3 εκατ. ευρώ δεν αποτελεί από μόνο του καθαρή ένδειξη επιθετικών νέων τοποθετήσεων. Δείχνει όμως ότι η Αθήνα έχει περάσει σε περίοδο πολύ ισχυρότερων θεσμικών ροών, όπου οι κινήσεις των παθητικών κεφαλαίων μπορούν να αυξάνουν απότομα τόσο τη ρευστότητα όσο και τη μεταβλητότητα.

Οι τράπεζες έγειραν την πλάστιγγα

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο βασικός αρνητικός καταλύτης, με τον ΔΤΡ να χάνει 0,99% και να κλείνει στις 3.204,01 μονάδες. Η Πειραιώς υποχώρησε κατά 2,90% στα 10,38 ευρώ, η Εθνική κατά 0,88% στα 17,41 ευρώ, η Alpha Bank κατά 0,81% στα 4,76 ευρώ και η Eurobank κατά 0,26% στα 4,676 ευρώ. Η Optima διαφοροποιήθηκε έντονα, κλείνοντας με άνοδο 2,70% στα 13,30 ευρώ.

Οι ρευστοποιήσεις ήρθαν παρά τη θετική μακροπρόθεσμη εικόνα που εξακολουθούν να αποδίδουν ξένοι οίκοι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Αυτό δείχνει ότι, βραχυπρόθεσμα, η αγορά δίνει μεγαλύτερο βάρος στην κατοχύρωση κερδών και στις τεχνικές ροές παρά στις νέες υψηλότερες τιμές-στόχους.

Star Bulk, ΟΛΠ και Optima στην πρώτη γραμμή

Στους ανοδικούς πρωταγωνιστές βρέθηκε η Star Bulk, η οποία στη δεύτερη συνεδρίασή της στην Αθήνα ενισχύθηκε κατά 3,26% στα 27,52 ευρώ. Ο ΟΛΠ κέρδισε 3,61% και έκλεισε στα 47,30 ευρώ, ενώ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σημείωσε άνοδο 1,99% στα 11,27 ευρώ. Η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 1,52% στα 69,95 ευρώ και η Allwyn κατά 1,35% στα 12,72 ευρώ.

Θετικά έκλεισαν επίσης ο ΑΔΜΗΕ με +1,06%, η Metlen με +0,66%, η ΕΥΔΑΠ με +0,65%, η Aegean με +0,45%, η ΕΛΠΕ με +0,22%, η ΔΕΗ με +0,16% και ο ΟΤΕ με +0,10%.

Βαριές πιέσεις σε Lamda και Βιοχάλκο

Στην αντίθετη πλευρά, η Lamda Development υποχώρησε κατά 4,17% στα 6,325 ευρώ και η Βιοχάλκο κατά 4,03% στα 14,78 ευρώ. Η Karelia έχασε 3,79%, η Cenergy 2,42%, η CrediaBank 1,66% και η ΕΛΧΑ 1,28%. Πτωτικά ολοκλήρωσαν επίσης Coca-Cola HBC, Τιτάν, Τράπεζα Κύπρου και Jumbo, ενώ η Aktor έμεινε αμετάβλητη.

Τεχνική εικόνα: Η ζώνη των 2.670 μονάδων κράτησε, αλλά οι 2.700 χάθηκαν

Τεχνικά, η συνεδρίαση άφησε διπλό μήνυμα. Από τη μία πλευρά, η αντίδραση από το χαμηλό των 2.672,73 μονάδων επιβεβαίωσε ότι η περιοχή των 2.670–2.675 μονάδων λειτουργεί ως άμεση ζώνη απορρόφησης προσφοράς. Από την άλλη, το κλείσιμο κάτω από τις 2.700 μονάδες και αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό ημέρας φανερώνει ότι οι πωλητές εξακολουθούν να εμφανίζονται γρήγορα όταν ο δείκτης επιχειρεί να επανακτήσει τη ζώνη των πρόσφατων υψηλών.

Η πρώτη αντίσταση τοποθετείται πλέον στις 2.700–2.712 μονάδες. Μόνο καθαρό κλείσιμο πάνω από αυτή την περιοχή, με ευρύτερη συμμετοχή τραπεζών και blue chips, θα αποκαταστήσει την ανοδική ορμή και θα ανοίξει ξανά τον δρόμο προς τις 2.725–2.740 μονάδες. Αντίθετα, νέα καθοδική διάσπαση των 2.670 μονάδων μπορεί να επιταχύνει την υποχώρηση προς τις 2.650 μονάδες και, σε δεύτερο χρόνο, προς τη ζώνη των 2.620–2.630 μονάδων.

Το στοιχείο που χρειάζεται προσοχή είναι η απόκλιση μεταξύ του Γενικού Δείκτη και του τραπεζικού δείκτη. Όσο ο ΔΤΡ παραμένει υπό πίεση γύρω από τις 3.200 μονάδες, η αγορά δύσκολα θα αποκτήσει σταθερό ανοδικό βηματισμό. Η επόμενη κίνηση θα κριθεί λιγότερο από έναν μεμονωμένο τίτλο και περισσότερο από το εάν οι αυξημένες θεσμικές ροές θα μετατραπούν σε πραγματική καθαρή ζήτηση μετά την ολοκλήρωση των αναδιαρθρώσεων.

Διεθνές φόντο: Η Ευρώπη ανέβαινε, η Αθήνα διαφοροποιήθηκε

Η πτώση της Αθήνας ήρθε κόντρα στη θετική εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης κινήθηκε ανοδικά, με στήριξη από την αποκλιμάκωση του πετρελαίου και την υποχώρηση της έντασης στις αγορές ομολόγων. Κέρδη κατέγραφαν οι αγορές της Φρανκφούρτης, του Παρισιού, του Λονδίνου, του Μιλάνου και της Μαδρίτης.

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες επιχειρούσαν ανοδική αντίδραση, με τον Nasdaq να εμφανίζει την ισχυρότερη δυναμική και την απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς να υποχωρεί. Η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη αύξηση από το 2023, στέλνοντας μήνυμα ότι ο επίμονος πληθωρισμός και οι ενεργειακές πιέσεις έχουν επαναφέρει τον κίνδυνο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής. Η αγορά, πάντως, διάβασε θετικά τη σταθεροποίηση των αποδόσεων και την πτώση του πετρελαίου, χωρίς να έχει εξαφανιστεί ο κίνδυνος νέας μεταβλητότητας.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές της αγοράς συγκλίνουν ότι η βραχυπρόθεσμη εικόνα της Αθήνας καθορίζεται κυρίως από τις αναδιαρθρώσεις των διεθνών δεικτών και τις ροές που προκαλεί η μετάβαση προς το καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς. Η κεντρική εκτίμηση είναι ότι η αυξημένη εκπροσώπηση των ελληνικών μετοχών διευρύνει τη δυνητική επενδυτική βάση, αλλά πριν σταθεροποιηθούν οι νέες ισορροπίες είναι πιθανές συνεδριάσεις μεγάλου τζίρου και απότομων ενδοσυνεδριακών μεταβολών.

Για τις τράπεζες, η JPMorgan διατηρεί θετική στάση και εκτιμά ότι η ένταξή τους σε ευρωπαϊκούς δείκτες αποτελεί νέο καταλύτη, με περιθώρια ανόδου που φθάνουν έως το 30% για επιλεγμένους τίτλους. Παράλληλα, η KBW θεωρεί ότι η επιστροφή της ελληνικής αγοράς στο σύμπαν των ανεπτυγμένων αγορών αυξάνει την ορατότητα του κλάδου. Η κοινή προειδοποίηση, όμως, είναι σαφής: οι ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές δεν αποκλείουν βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, ειδικά μετά το μεγάλο ράλι και καθώς οι αποτιμήσεις έχουν ήδη καλύψει σημαντικό μέρος του παλαιού discount.

Τι κρατά η αγορά

Το σημερινό κλείσιμο δεν ανατρέπει την ευρύτερη ανοδική δομή, αλλά υπενθυμίζει ότι πάνω από τις 2.700 μονάδες η προσφορά παραμένει ισχυρή. Η επιτυχής άμυνα στις 2.670 μονάδες περιόρισε τη ζημιά, όμως η αδυναμία των τραπεζών και το αρνητικό κλείσιμο παρά το θετικό διεθνές κλίμα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Η επόμενη συνεδρίαση θα δείξει αν η σημερινή πτώση ήταν μία τεχνική εκτόνωση μέσα στη διαδικασία αναδιαρθρώσεων ή η αρχή βαθύτερης κατοχύρωσης κερδών.