Bitcoin: Short squeeze 230 εκατ. το εκτοξεύει πάνω από τα 80.000 δολάρια — Η μάχη των 82.281

Το Bitcoin επέστρεψε δυναμικά πάνω από τα 80.000 δολάρια, μετατρέποντας την ανακούφιση μετά τη Fed σε ένα βίαιο short squeeze που έκλεισε αναγκαστικά πτωτικές θέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Η τεχνική εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά, αλλά η αγορά πλησιάζει πλέον την κρίσιμη αντίσταση των 82.281 δολαρίων, ενώ δύο παράλληλοι κίνδυνοι —η επιστροφή της μόχλευσης και η μακροχρόνια νομισματική σύσφιγξη— εμποδίζουν τους επενδυτές να θεωρήσουν το ράλι δεδομένο.

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Σε νεότερη αποτύπωση το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin κινούνταν κοντά στα 80.990 δολάρια, περίπου 4,5% υψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, έχοντας καταγράψει ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 81.618 δολάρια. Η χρονική διάκριση είναι σημαντική: μία από τις τέσσερις πηγές κατέγραφε νωρίτερα τιμή 80.846 δολαρίων και άνοδο 5,88% σε 24ωρη βάση. Πρόκειται για διαφορετικές στιγμές μέτρησης της ίδιας ανοδικής κίνησης και όχι για αντικρουόμενα δεδομένα.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin πέρασε ξανά τα 80.000 δολάρια μετά την υποχώρηση κάτω από τα 75.000 νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ρευστοποιήθηκαν περισσότερα από 230 εκατ. δολάρια σε short θέσεις στο Bitcoin και πάνω από 445 εκατ. δολάρια συνολικά στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η άμεση τεχνική αντίσταση εντοπίζεται στα 82.281 δολάρια, με στηρίξεις στα 75.569 και 68.858 δολάρια.

Μεταφορά 880 BTC, αξίας περίπου 68,37 εκατ. δολαρίων, προς την Coinbase αυξάνει την επιφυλακή, χωρίς να αποδεικνύει επικείμενη πώληση.

Η Τράπεζα της Αγγλίας σχεδιάζει πολυετή απόσυρση 368 δισ. στερλινών από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της, δημιουργώντας έναν αργό αλλά υπαρκτό αντίθετο άνεμο για τη διεθνή ρευστότητα.

Από τα 75.000 στα 80.000: πώς πυροδοτήθηκε η ανατροπή

Η εβδομάδα είχε αρχίσει με το Bitcoin υπό ισχυρή πίεση. Η αποτυχία του CLARITY Act να ξεπεράσει το διαδικαστικό εμπόδιο στη Γερουσία των ΗΠΑ επιβάρυνε το ρυθμιστικό κλίμα, ενώ η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ενίσχυσε προσωρινά την αποστροφή κινδύνου. Η τιμή πέρασε κάτω από τα 75.000 δολάρια, προτού ανακτήσει γρήγορα τη ζώνη των 75.000-76.000.

Η απόφαση της Federal Reserve είχε, όμως, σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί. Μόλις απομακρύνθηκε η αβεβαιότητα για την άμεση κίνηση της κεντρικής τράπεζας, οι αγοραστές επέστρεψαν και οι πτωτικές θέσεις βρέθηκαν εκτεθειμένες. Η αγορά ερμήνευσε τις προβολές της Fed ως ένδειξη ότι μπορεί να ακολουθήσει ακόμη μία αύξηση, αλλά όχι κατ’ ανάγκη ένας μακρύς και επιθετικός κύκλος σύσφιγξης. Αυτή παραμένει εκτίμηση της αγοράς και όχι δέσμευση της Fed.

Η αρχική άνοδος ενεργοποίησε αναγκαστικές αγορές από traders που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση. Καθώς οι short θέσεις έκλειναν αυτόματα λόγω ανεπαρκούς περιθωρίου, η πρόσθετη ζήτηση ώθησε ακόμη υψηλότερα την τιμή, προκαλώντας νέες ρευστοποιήσεις. Πρόκειται για τον κλασικό μηχανισμό ενός short squeeze: η άνοδος τροφοδοτεί την άνοδο, τουλάχιστον όσο υπάρχει αρκετή μόχλευση για να «καεί».

Ρευστοποιήσεις 445 εκατ. δολαρίων και το όριο της ανοδικής ορμής

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πηγών, περισσότερα από 445 εκατ. δολάρια σε πτωτικές θέσεις ρευστοποιήθηκαν σε ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin αντιπροσώπευσε πάνω από το ήμισυ, με περισσότερα από 230 εκατ. δολάρια. Η αναλογία δείχνει ότι η κίνηση δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα σταδιακής συσσώρευσης από μακροπρόθεσμους επενδυτές, αλλά ενισχύθηκε αποφασιστικά από την αγορά παραγώγων.

Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά, η εξουδετέρωση μεγάλου αριθμού short θέσεων αφαιρεί άμεση πτωτική πίεση και επιβεβαιώνει ότι οι αγοραστές απέκτησαν τον έλεγχο. Από την άλλη, όταν ένα σημαντικό μέρος της ανόδου προέρχεται από αναγκαστικό κλείσιμο θέσεων, ο ρυθμός μπορεί να επιβραδυνθεί μόλις εξαντληθούν οι πωλητές που υποχρεώνονται να αγοράσουν.

Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν το Bitcoin ξεπέρασε τα 80.000 δολάρια, αλλά αν μπορεί να παραμείνει εκεί με πραγματική ζήτηση στην spot αγορά. Η συμπεριφορά κοντά στην επόμενη αντίσταση θα δείξει αν το short squeeze ήταν η αρχή μιας νέας ανοδικής φάσης ή μία ταχεία επαναφορά μετά την υπερβολή της προηγούμενης πτώσης.

Οι τεχνικές ενδείξεις βελτιώθηκαν — αλλά η αντίσταση είναι κοντά

Η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα έχει γυρίσει υπέρ των αγοραστών. Ο δείκτης ισχύος τάσης ADX βρισκόταν στο 40,6, αισθητά υψηλότερα από το όριο των 25 που χρησιμοποιείται συνήθως για την επιβεβαίωση μιας ισχυρής τάσης. Παράλληλα, η θετική κατευθυντική γραμμή βρισκόταν πάνω από την αρνητική, ένδειξη ότι η ανοδική δύναμη κυριαρχούσε στη συγκεκριμένη αποτύπωση.

Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος 50 ημερών είχε περάσει πάνω από τον αντίστοιχο των 200 ημερών, σχηματίζοντας το λεγόμενο «golden cross». Πρόκειται για κλασικό ανοδικό σήμα, όχι όμως για εγγύηση συνέχισης του ράλι. Αντίστοιχα, ο RSI στο 63,3 έδειχνε θετική ορμή χωρίς να έχει ακόμη περάσει τη συμβατική ζώνη υπεραγοράς πάνω από τις 70 μονάδες. Η γρήγορη άνοδός του, πάντως, αυξάνει την πιθανότητα μιας προσωρινής εκτόνωσης.

Η άμεση αντίσταση τοποθετείται στα 82.281 δολάρια. Ένα καθαρό κλείσιμο πάνω από αυτό το επίπεδο θα ενίσχυε το σενάριο πραγματικής διάσπασης. Αντίθετα, απόρριψη μπορεί να οδηγήσει σε επανέλεγχο της ζώνης των 80.000 και, χαμηλότερα, της πρώτης σημαντικής στήριξης στα 75.569 δολάρια. Η ισχυρότερη τεχνική βάση εντοπίζεται στα 68.858 δολάρια· διάσπασή της θα έθετε σε αμφισβήτηση την ευρύτερη ανοδική δομή.

Ο Squeeze Momentum Indicator παρέμενε ενεργός επί 11 διαδοχικές περιόδους, ένδειξη ότι η μεταβλητότητα είχε συσσωρευτεί για σχεδόν δύο εβδομάδες. Αυτό δεν προβλέπει την κατεύθυνση της επόμενης κίνησης. Υποδηλώνει, όμως, ότι η αγορά μπορεί να μην έχει ολοκληρώσει ακόμη την εκτόνωση της συμπιεσμένης μεταβλητότητας.

Η μεταφορά 880 BTC προς την Coinbase: σήμα κινδύνου, όχι απόδειξη πώλησης

Στο ανοδικό σκηνικό προστέθηκε μία μεγάλη on-chain κίνηση. Η Whale Alert κατέγραψε στις 18 Σεπτεμβρίου μεταφορά 880 BTC, αξίας περίπου 68,37 εκατ. δολαρίων τη στιγμή της συναλλαγής, από άγνωστο πορτοφόλι προς την Coinbase.

Οι καταθέσεις μεγάλων ποσών σε ανταλλακτήρια παρακολουθούνται στενά επειδή ενδέχεται να προηγούνται πωλήσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η ταυτότητα του αποστολέα και ο σκοπός της μεταφοράς παραμένουν άγνωστα. Τα νομίσματα μπορεί να μετακινήθηκαν για πώληση, αλλαγή θεματοφυλακής, παροχή ρευστότητας ή εσωτερική διαχείριση. Η συναλλαγή αυξάνει τη δυνητικά διαθέσιμη προσφορά στην πλατφόρμα, αλλά δεν αποδεικνύει ότι τα 880 BTC θα πουληθούν.

Η σωστή ανάγνωση είναι επομένως προσεκτική: πρόκειται για ένα στοιχείο που αξίζει παρακολούθηση, ιδίως αν ακολουθήσουν παρόμοιες μεταφορές ή αν αυξηθεί ο όγκος πωλήσεων στην Coinbase. Από μόνο του, το γεγονός δεν δικαιολογεί συμπέρασμα για την κατεύθυνση της τιμής.

Η Τράπεζα της Αγγλίας προσθέτει έναν μακροχρόνιο αντίθετο άνεμο

Ενώ η Fed κυριάρχησε στη βραχυπρόθεσμη κίνηση, η Τράπεζα της Αγγλίας έδωσε ένα πιο αργό αλλά σημαντικό μήνυμα για τη διεθνή ρευστότητα. Η BoE σχεδιάζει να αποσύρει έως τον Σεπτέμβριο του 2034 ομόλογα 368 δισ. στερλινών που αποκτήθηκαν για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, μετά τον διαχωρισμό 120 δισ. στερλινών μακροπρόθεσμων τίτλων για την κάλυψη της κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων.

Το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο θα μειώνεται κατά μέσο όρο κατά 46 δισ. στερλίνες ετησίως, με περίπου 20 δισ. ενεργές πωλήσεις και το υπόλοιπο μέσω λήξεων. Πρόκειται για βραδύτερο ρυθμό από τη μείωση των 70 δισ. στερλινών του προηγούμενου έτους. Οι ενεργές δημοπρασίες θα παγώσουν προσωρινά όσο εξετάζεται πιθανή συμφωνία με το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών και το Debt Management Office.

Η απόφαση για το βασικό επιτόκιο ήταν ξεχωριστή: έξι μέλη ψήφισαν υπέρ της διατήρησής του στο 3,75%, ενώ οι Megan Greene, Catherine Mann και Huw Pill προτίμησαν αύξηση στο 4%. Και τα εννέα μέλη ενέκριναν το πολυετές σχέδιο μείωσης του χαρτοφυλακίου.

Η σύνδεση με το Bitcoin είναι έμμεση. Η ποσοτική σύσφιγξη μεταφέρει κρατικά ομόλογα από τον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας προς ιδιώτες επενδυτές και μπορεί, σε βάθος χρόνου, να αυξήσει το ασφάλιστρο διάρκειας και να περιορίσει τη διάθεση για ρίσκο. Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση ήταν ηπιότερη: η απόδοση του βρετανικού δεκαετούς υποχώρησε πάνω από 7 μονάδες βάσης και του τριακονταετούς σχεδόν 10. Αυτό δείχνει ότι η αγορά έδωσε μεγαλύτερο βάρος στον βραδύτερο ρυθμό και στην προσωρινή παύση πωλήσεων.

Η ίδια η BoE εκτιμά ότι η ποσοτική σύσφιγξη εξηγεί μόλις 20-30 μονάδες βάσης από τη συνολική άνοδο περίπου 200 μονάδων βάσης στα μακροπρόθεσμα ασφάλιστρα των βρετανικών ομολόγων από το 2022. Συνεπώς, η απόφαση δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως άμεσος καταλύτης της τιμής του Bitcoin. Αποτελεί, όμως, μέρος της ευρύτερης παγκόσμιας τάσης περιορισμού της ρευστότητας.

Τι κρίνει την επόμενη κίνηση

Η επιστροφή πάνω από τα 80.000 δολάρια είναι ουσιαστική επειδή ακύρωσε, τουλάχιστον προσωρινά, την εικόνα πανικού που είχε δημιουργηθεί κάτω από τα 75.000. Για να μετατραπεί όμως το short squeeze σε διατηρήσιμη ανοδική κίνηση, το Bitcoin χρειάζεται να περάσει τα 82.281 δολάρια με συνέχεια στους όγκους και χωρίς νέα έκρηξη υπερβολικής μόχλευσης.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν παράλληλα τρία μέτωπα: αν η spot ζήτηση αντικαταστήσει τις αναγκαστικές αγορές των shorts, αν οι μεγάλες μεταφορές προς ανταλλακτήρια εξελιχθούν σε πραγματική προσφορά και αν οι κεντρικές τράπεζες επιβεβαιώσουν ότι η επόμενη φάση σύσφιγξης θα είναι περιορισμένη. Μέχρι τότε, η τεχνική εικόνα είναι σαφώς ισχυρότερη, αλλά η αγορά βρίσκεται ήδη μπροστά στην επόμενη σοβαρή δοκιμασία.