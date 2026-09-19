Ευρώπη δύο ταχυτήτων: Ανθεκτική οικονομία, ευάλωτες επιχειρήσεις

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Η Ευρώπη μπαίνει στην εβδομάδα της 21ης Σεπτεμβρίου με μια επικίνδυνη αντίφαση: η οικονομία εξακολουθεί να αντέχει, η μεταποίηση δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και τα εταιρικά κέρδη μπορούν ακόμη να στηρίξουν τις μετοχές. Την ίδια στιγμή, όμως, η ενεργειακή αναταραχή πιέζει τις υπηρεσίες, το κόστος χρηματοδότησης ανεβαίνει και η εταιρική υγεία της Ευρωζώνης έχει ήδη περάσει, κατά την BofA, σε «ευάλωτη» ζώνη.

Οι νέες αναλύσεις των Citi, BofA και UBS δεν περιγράφουν τρεις διαφορετικούς κόσμους. Φωτίζουν τρεις πλευρές της ίδιας πραγματικότητας: η Ευρώπη αποφεύγει προς το παρόν την ύφεση, αλλά η ανάπτυξη γίνεται ακριβότερη, πιο άνιση και πολύ λιγότερο φιλική προς τις υπερχρεωμένες ή ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Για τις αγορές, αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κίνηση δεν θα κριθεί μόνο από τους δείκτες. Θα κριθεί από το ποιος μπορεί να μετακυλίσει το κόστος, ποιος διαθέτει ισχυρό ισολογισμό και ποιος κερδίζει από τα υψηλότερα επιτόκια.

Τα βασικά σε 30’’

Η Citi περιμένει τον μεταποιητικό PMI της Ευρωζώνης να ενισχυθεί οριακά στο 53, ενώ οι υπηρεσίες πιθανότατα θα υποχωρήσουν λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Ο σύνθετος PMI εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στο 52, ένδειξη ανάπτυξης κοντά στις δυνατότητες της οικονομίας και όχι άμεσης ύφεσης.

Η BofA προειδοποιεί ότι ο δείκτης εταιρικής υγείας πέρασε σε «ευάλωτη» περιοχή ήδη από το πρώτο τρίμηνο, με βασικές πιέσεις τη χρηματοδότηση, τη δραστηριότητα και τα αδύναμα κέρδη σε Γερμανία και Γαλλία.

Η BofA προβλέπει ακόμη δύο αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, αν και θεωρεί ότι εκτός ΗΠΑ οι αγορές έχουν ενσωματώσει υπερβολικά επιθετικές προσδοκίες.

Η UBS διατηρεί θετική στάση για τις μετοχές της Ευρωζώνης και προβλέπει αύξηση εταιρικών κερδών 15% τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Στο ΧΑ, οι τράπεζες διατηρούν το ισχυρότερο σχετικό πλεονέκτημα, ενώ ενεργοβόρες βιομηχανίες, κατασκευές, λιανεμπόριο και εταιρείες με υψηλό δανεισμό μπαίνουν σε αυστηρότερο τεστ.

Η Citi βλέπει αντοχή στη μεταποίηση, αλλά το πρώτο ρήγμα στις υπηρεσίες

Η εβδομάδα θα περιστραφεί γύρω από τους προκαταρκτικούς δείκτες PMI Σεπτεμβρίου. Η Citi θεωρεί ότι η μεταποίηση θα διατηρήσει τη δυναμική της, προβλέποντας μικρή άνοδο του σχετικού δείκτη στο 53. Πρόκειται για επίπεδο που δεν παραπέμπει απλώς σε σταθεροποίηση, αλλά σε καθαρή επέκταση της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η εικόνα στις υπηρεσίες είναι διαφορετική. Η άνοδος των τιμών ενέργειας και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περνούν γρηγορότερα στο κόστος μεταφορών, τουρισμού, εστίασης και ευρύτερα στις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να απορροφήσουν εύκολα τις ανατιμήσεις. Η Citi περιμένει εξασθένηση του PMI υπηρεσιών, χωρίς όμως να προβλέπει κατάρρευση του συνολικού κύκλου. Ο σύνθετος δείκτης αναμένεται περίπου στο 52, συμβατός με σταθερή ανάπτυξη κοντά στο δυνητικό επίπεδο της Ευρωζώνης.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η πρώτη ταχύτητα της ευρωπαϊκής οικονομίας: βιομηχανία, επενδύσεις, άμυνα, υποδομές και εξαγωγικοί όμιλοι εξακολουθούν να κρατούν. Η δεύτερη ταχύτητα αφορά υπηρεσίες και επιχειρήσεις χαμηλότερης παραγωγικότητας, οι οποίες δέχονται ταυτόχρονα πίεση από ενέργεια, μισθούς και ακριβότερο χρήμα.

Η προειδοποίηση της BofA: Η οικονομία αντέχει, οι ισολογισμοί όχι όλοι

Η BofA πηγαίνει βαθύτερα από τους PMI. Ο δικός της δείκτης εταιρικής υγείας της Ευρωζώνης πέρασε σε «ευάλωτη» περιοχή στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκεί και στο δεύτερο. Οι παράγοντες που γύρισαν το σήμα είναι οι δυσμενέστερες συνθήκες χρηματοδότησης και η επιβράδυνση της δραστηριότητας, πάνω σε ήδη αδύναμη κερδοφορία — κυρίως στη Γερμανία και στη Γαλλία.

Η διάγνωση δεν ισοδυναμεί με κύμα χρεοκοπιών. Σημαίνει, όμως, ότι το περιθώριο λάθους έχει μικρύνει. Μια επιχείρηση με υψηλή μόχλευση, χαμηλά περιθώρια και μεγάλες ανάγκες αναχρηματοδότησης μπορεί να βλέπει την οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά τη δική της χρηματοοικονομική θέση να χειροτερεύει. Αυτό εξηγεί γιατί οι γενικοί δείκτες μπορούν να διατηρούνται ισχυροί ενώ κάτω από την επιφάνεια αυξάνεται η απόκλιση μεταξύ εταιρειών.

Στο διεθνές μέτωπο, η BofA παραμένει αυστηρή για τη Fed. Μετά την πρόσφατη αύξηση, προβλέπει άλλες δύο κινήσεις, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, επικαλούμενη χαλαρές χρηματοοικονομικές συνθήκες, ισχυρή ανάπτυξη, επενδυτική έκρηξη και πληθωρισμό που παραμένει υπερβολικά υψηλός. Το κρίσιμο σημείο, όμως, είναι η διάκριση που κάνει: οι ΗΠΑ έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να αντέξουν τη σύσφιγξη, ενώ Ευρώπη και άλλες οικονομίες ξεκινούν από σαφώς πιο εύθραυστη βάση.

Η UBS δεν φοβάται τη διόρθωση: Ποντάρει στα κέρδη

Η UBS αντιπαραθέτει στο μακροοικονομικό άγχος έναν ισχυρό εταιρικό καταλύτη. Διατηρεί τη σύσταση «ελκυστικές» για τις μετοχές της Ευρωζώνης και προβλέπει αύξηση κερδών 15% τόσο το 2026 όσο και το 2027. Για το 2026, η κερδοφορία στηρίζεται σε διαρθρωτικές τάσεις, έλεγχο του κόστους και ισχυρή συμβολή των εμπορευμάτων. Για το 2027, η UBS περιμένει ευρύτερη συμμετοχή κλάδων καθώς η αύξηση των εσόδων θα εξαπλώνεται.

Η αισιοδοξία αυτή δεν ακυρώνει την προειδοποίηση της BofA. Την κάνει πιο στοχευμένη. Τα συνολικά κέρδη μπορούν να αυξάνονται δυνατά ακόμη και όταν ένα σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων πιέζεται, εάν η αύξηση συγκεντρώνεται σε τράπεζες, ενέργεια, πρώτες ύλες, άμυνα, τεχνολογία και μεγάλους διεθνείς ομίλους. Το 2026 δεν είναι αγορά στην οποία ανεβαίνουν όλοι. Είναι αγορά στην οποία οι ισχυροί μπορούν να γίνουν ισχυρότεροι και οι αδύναμοι να αποκαλυφθούν απότομα.

Επιτόκια: Το καλό νέο για τις τράπεζες γίνεται κακό για τους πελάτες τους

Η διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα προσφέρει στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών. Οι πρόσφατες αναθεωρήσεις διεθνών οίκων προς υψηλότερο τερματικό επιτόκιο της ΕΚΤ ενισχύουν την άποψη ότι το τραπεζικό περιθώριο μπορεί να αποδειχθεί ανθεκτικότερο από όσο υπολόγιζε η αγορά.

Αυτό είναι μόνο η μία πλευρά. Όσο παρατείνεται η σύσφιγξη, αυξάνεται ο κίνδυνος υποχώρησης της πιστωτικής ζήτησης, δυσκολότερης αναχρηματοδότησης των επιχειρήσεων και νέων καθυστερήσεων. Για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το επόμενο τεστ δεν είναι εάν θα κερδίσουν περισσότερα από τόκους. Είναι εάν τα πρόσθετα έσοδα θα παραμείνουν μεγαλύτερα από την επιδείνωση του κόστους κινδύνου.

Τι σημαίνει για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες

Για Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, το περιβάλλον παραμένει καταρχήν υποστηρικτικό. Οι ισχυροί δείκτες κεφαλαίων, η υψηλή ρευστότητα, η απόσταση από την κληρονομιά των παλαιών κόκκινων δανείων και η δυνατότητα διανομών δημιουργούν καλύτερη αφετηρία από πολλές προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

Η αγορά, ωστόσο, θα αρχίσει να διαφοροποιεί αυστηρότερα τις τράπεζες με βάση τέσσερις παράγοντες: την ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους στις νέες αυξήσεις, το κόστος καταθέσεων, την ποιότητα της επιχειρηματικής πιστωτικής επέκτασης και τις προβλέψεις για νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Η Eurobank διαθέτει μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση, η Εθνική ισχυρό κεφαλαιακό μαξιλάρι, ενώ Πειραιώς και Alpha έχουν αυξημένη χρηματιστηριακή μόχλευση στην επιτυχή εκτέλεση των στόχων τους. Σε όλες, πάντως, η προσοχή μετακινείται σταδιακά από το «πόσο αυξάνεται το επιτοκιακό έσοδο» στο «πόσο καθαρό από πιστωτικό κίνδυνο θα μείνει».

Το ΧΑ μπροστά σε αυστηρή επιλογή κλάδων

Τράπεζες: Παραμένουν οι βασικοί σχετικοί ωφελημένοι από την παράταση των υψηλών επιτοκίων. Η θετική εικόνα θα δοκιμαστεί μόνο εάν η εταιρική επιδείνωση της Ευρώπης μετατραπεί σε πραγματική αύξηση επισφαλειών ή εάν παγώσει η πιστωτική επέκταση.

Ενέργεια και διύλιση: Οι υψηλότερες τιμές μπορούν να στηρίξουν έσοδα και περιθώρια σε μέρος του κλάδου, αλλά η μεταβλητότητα, το κόστος εφοδιασμού και ο πολιτικός κίνδυνος απαιτούν προσοχή. Οι καθετοποιημένοι όμιλοι έχουν σαφέστερη άμυνα από επιχειρήσεις που είναι απλοί καταναλωτές ενέργειας.

Βιομηχανία και εξαγωγές: Η ανθεκτική ευρωπαϊκή μεταποίηση είναι θετικό σήμα για ελληνικούς ομίλους με διεθνή παρουσία. Το πλεονέκτημα ανήκει σε όσους διαθέτουν μακροχρόνια συμβόλαια, ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και επαρκή αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους.

Κατασκευές και υποδομές: Τα έργα και οι ευρωπαϊκοί πόροι στηρίζουν το ανεκτέλεστο, όμως τα υψηλότερα επιτόκια ανεβάζουν το κόστος κεφαλαίου. Η αγορά θα επιβραβεύσει την ποιότητα των συμβάσεων και όχι απλώς το μέγεθος του ανεκτέλεστου.

Λιανεμπόριο, ακίνητα και μικρότερες εταιρείες: Εδώ συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ευαισθησία. Ακριβότερη ενέργεια, επιβάρυνση των νοικοκυριών και υψηλό κόστος χρηματοδότησης μπορούν να συμπιέσουν ταυτόχρονα ζήτηση και περιθώρια.

Το ημερολόγιο που θα κρίνει την εβδομάδα

Το πρώτο σήμα θα έρθει από τον πολιτικό απόηχο των γερμανικών περιφερειακών εκλογών και τις ενδείξεις για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Ακολουθούν οι προκαταρκτικοί PMI της Ευρωζώνης και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, που θα δείξουν εάν το ενεργειακό σοκ περνά ήδη στην πραγματική οικονομία. Στην περιφέρεια, η δημοσιονομική εικόνα της Ιταλίας και η αξιολόγηση της Moody’s θα επηρεάσουν τα spreads. Παράλληλα, οι αποφάσεις Riksbank και Norges Bank θα λειτουργήσουν ως εργαστήριο για το πώς αντιδρούν οι κεντρικές τράπεζες σε ένα νέο ενεργειακό κύμα.

Γιατί έχει σημασία

Η εβδομάδα δεν θα απαντήσει απλώς εάν η Ευρωζώνη αναπτύσσεται. Θα δείξει τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή και ποιος πληρώνει το κόστος της. Εάν η μεταποίηση κρατήσει, οι υπηρεσίες υποχωρήσουν ήπια και τα κέρδη επιβεβαιώσουν την πρόβλεψη της UBS, η ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να συνεχίσει ανοδικά — αλλά με όλο και πιο στενή ηγεσία. Εάν αντίθετα το ενεργειακό σοκ χτυπήσει ταυτόχρονα ζήτηση, περιθώρια και επιτόκια, η «ευάλωτη» εταιρική ζώνη της BofA θα πάψει να είναι προειδοποίηση και θα γίνει κεντρικό θέμα των αγορών.

Για το ΧΑ, η βασική τάση δεν ακυρώνεται αυτόματα. Αλλά το περιβάλλον αλλάζει: λιγότερο στοίχημα στον δείκτη, περισσότερη έμφαση στους ισολογισμούς. Οι τράπεζες, οι εξαγωγικές βιομηχανίες και οι καθετοποιημένοι ενεργειακοί όμιλοι έχουν τα ισχυρότερα επιχειρήματα. Οι εταιρείες με υψηλό δανεισμό, μικρή τιμολογιακή δύναμη και εξάρτηση από την εγχώρια κατανάλωση περνούν σε ζώνη αυξημένου κινδύνου.

Τι να προσέξουμε

Εάν ο μεταποιητικός PMI κινηθεί πράγματι προς το 53 ή εμφανίσει το πρώτο σοβαρό πλήγμα από την ενέργεια.

Πόσο θα υποχωρήσουν οι υπηρεσίες και εάν ο σύνθετος PMI παραμείνει πάνω από τη ζώνη των 50 μονάδων.

Την πορεία των ευρωπαϊκών εταιρικών spreads και το κόστος αναχρηματοδότησης.

Τη διαφορά απόδοσης μεταξύ τραπεζών και εταιρειών υψηλού δανεισμού.

Τις νέες ενδείξεις για προβλέψεις και ποιότητα ενεργητικού στις ελληνικές τράπεζες.

Τη συμπεριφορά των ενεργοβόρων μετοχών του ΧΑ απέναντι στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στοιχεία – Πηγές

Citi European Economics Week Ahead, εβδομάδα 21 Σεπτεμβρίου 2026· BofA Global Economic Weekly, 18 Σεπτεμβρίου 2026· UBS CIO Monthly και επενδυτικές εκτιμήσεις για τις μετοχές της Ευρωζώνης, 18 Σεπτεμβρίου 2026.