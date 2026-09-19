Moody’s και Scope στέλνουν διπλό σήμα: Η Ελλάδα ανεβαίνει, αλλά οι πέντε πληγές επιμένουν

Δύο διαφορετικές αποφάσεις, ένα κοινό μήνυμα: η ελληνική οικονομία έχει ανέβει επίπεδο, αλλά δεν έχει ακόμη απαλλαγεί από τις αδυναμίες που κρατούν το παραγωγικό της μοντέλο πίσω. Η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ από BBB, ενώ η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση στο Baa3 και αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές. Πρόκειται για ένα ισχυρό διπλό σήμα προς τις αγορές — όχι όμως για λευκή επιταγή.

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Η χώρα επιβραβεύεται για τη θεαματική μείωση του δημόσιου χρέους, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, την επενδυτική ανάκαμψη και τη σταθερότητα της οικονομικής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, οι δύο οίκοι δείχνουν προς τις ίδιες περίπου πληγές: χαμηλή παραγωγικότητα, περιορισμένο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης, μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα, δημογραφική πίεση και αβεβαιότητα για το τι θα απομείνει όταν ολοκληρωθεί η μεγάλη ώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πραγματικό μήνυμα των αξιολογήσεων δεν είναι ότι η Ελλάδα «τελείωσε» με την κρίση. Είναι ότι κέρδισε χρόνο, αξιοπιστία και χρηματοδοτικό χώρο για να αλλάξει επίπεδο. Εάν θα το πετύχει, θα κριθεί στο δύσκολο δεύτερο ημίχρονο.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ από BBB και μετέτρεψε το outlook από θετικό σε σταθερό, όπως συνήθως συμβαίνει μετά την υλοποίηση μιας αναβάθμισης.

αναβάθμισε την Ελλάδα σε και μετέτρεψε το outlook από θετικό σε σταθερό, όπως συνήθως συμβαίνει μετά την υλοποίηση μιας αναβάθμισης. Η Moody’s διατήρησε τη χώρα στο Baa3 , το χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά αναβάθμισε το outlook από σταθερό σε θετικό .

διατήρησε τη χώρα στο , το χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά αναβάθμισε το outlook από σταθερό σε . Η Scope προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου 3% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 4,1% το 2026.

και πρωτογενές πλεόνασμα το 2026. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται από τη Scope να υποχωρήσει στο 136% του ΑΕΠ το 2026 και περίπου στο 110% έως το 2031 . Η Moody’s το βλέπει κοντά στο 120% το 2030.

και περίπου στο . Η Moody’s το βλέπει κοντά στο 120% το 2030. Οι βασικές αδυναμίες είναι η χαμηλή δυνητική ανάπτυξη, η παραγωγικότητα, το δημογραφικό, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και η εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.

Δύο αποφάσεις με διαφορετικό βάρος

Η απόφαση της Scope είναι άμεση αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας. Η Ελλάδα περνά στο BBB+, δηλαδή τρεις βαθμίδες μέσα στην επενδυτική κατηγορία. Η Moody’s, αντίθετα, δεν άλλαξε ακόμη τη βαθμολογία. Κράτησε το Baa3, αλλά έβαλε θετικό outlook, αυξάνοντας την πιθανότητα αναβάθμισης εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές τάσεις.

Η διαφορά έχει σημασία. Η Scope θεωρεί ότι η πρόοδος έχει ήδη αποκτήσει το βάθος που δικαιολογεί υψηλότερη βαθμίδα. Η Moody’s αναγνωρίζει ότι οι ανοδικοί καταλύτες έχουν ενισχυθεί, αλλά ζητά περισσότερες αποδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική βελτίωση και η επενδυτική δυναμική θα αντέξουν στον χρόνο.

Με άλλα λόγια, η Scope πληρώνει σήμερα το μέρισμα αξιοπιστίας. Η Moody’s ανοίγει την πόρτα για το επόμενο βήμα, χωρίς ακόμη να περνά τη χώρα από αυτήν.

Η καρδιά της αναβάθμισης: Πλεονάσματα και χρέος

Η Scope στηρίζει την αναβάθμιση πρωτίστως στη δημοσιονομική εικόνα. Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 4,9%. Για το 2026 ο οίκος προβλέπει συνολικό πλεόνασμα περίπου 3% και πρωτογενές πλεόνασμα 4,1%, επιδόσεις που την τοποθετούν ανάμεσα στις ισχυρότερες δημοσιονομικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη και με την ελεγχόμενη δημοσιονομική επέκταση που αναμένεται το 2027, λόγω αυξημένων συνταξιοδοτικών δαπανών και προσωρινών ενεργειακών μέτρων, η Scope προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,7%. Για την περίοδο 2028-2031 εκτιμά ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν κατά μέσο όρο κοντά στο 3% του ΑΕΠ.

Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Από 146,1% του ΑΕΠ το 2025, η Scope τοποθετεί τον λόγο στο 136% το 2026 και περίπου στο 110% έως το 2031. Η Moody’s κινείται στην ίδια κατεύθυνση, προβλέποντας υποχώρηση κοντά στο 120% έως το 2030.

Η Ελλάδα παραμένει βαριά χρεωμένη. Όμως το χρέος της δεν έχει την ίδια επικινδυνότητα με ένα αντίστοιχο χρέος που θα έπρεπε να αναχρηματοδοτείται συνεχώς από τις αγορές. Περίπου το 70% βρίσκεται στα χέρια πιστωτών του επίσημου τομέα με ευνοϊκούς όρους. Η σταθμισμένη μέση διάρκεια ήταν 18,3 χρόνια τον Ιούνιο του 2026, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα περίπου 31 δισ. ευρώ —ποσό ίσο με το 13% του ΑΕΠ— λειτουργούν ως ισχυρό μαξιλάρι έναντι της μεταβλητότητας.

Η Scope εκτιμά ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν άνετα κάτω από το 10% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και ότι οι πληρωμές τόκων θα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 6,8% των κρατικών εσόδων την περίοδο 2026-2031. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μπορεί να έχει ακόμη πολύ υψηλό χρέος και ταυτόχρονα πολύ χαμηλότερο κίνδυνο αναχρηματοδότησης.

Η φορολογική μηχανή άλλαξε — τώρα πρέπει να επιστρέψει μέρισμα στην οικονομία

Και οι δύο οίκοι αποδίδουν μεγάλο μέρος της δημοσιονομικής βελτίωσης στη φορολογική διοίκηση, στην ψηφιοποίηση και στη μεγαλύτερη συμμόρφωση. Σύμφωνα με τη Scope, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν από 20,5% του ΑΕΠ το 2009 σε περίπου 28% το 2025, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ ανέβηκαν από 7,1% σε περίπου 9,5% του ΑΕΠ.

Η Moody’s φωτίζει την ίδια μεταβολή από διαφορετική πλευρά: το εκτιμώμενο κενό ΦΠΑ περιορίστηκε περίπου στο 9% το 2024, από 24% το 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η διεύρυνση της επίσημης οικονομίας, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η ψηφιακή παρακολούθηση έχουν δημιουργήσει μονιμότερη φορολογική βάση.

Αυτό είναι αναμφισβήτητα θετικό για το κρατικό αξιόχρεο. Το ερώτημα για την πραγματική οικονομία είναι τι θα γίνει με το επιπλέον δημοσιονομικό περιθώριο. Εάν επιστρέψει με χαμηλότερους συντελεστές στην εργασία και στις συνεπείς επιχειρήσεις, καλύτερες υποδομές και παραγωγικές δαπάνες, μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη. Εάν μετατραπεί απλώς σε μόνιμα υψηλότερη φορολογική απορρόφηση, τότε η λογιστική επιτυχία του κράτους δεν θα μεταφραστεί πλήρως σε οικονομικό μέρισμα για την κοινωνία.

Moody’s και Scope: Το καθαρό ισοζύγιο

Τα μεγάλα «συν» Τα μεγάλα «πλην» Πολύ υψηλά και διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα Το δημόσιο χρέος παραμένει από τα υψηλότερα της Ευρωζώνης Ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ Δυνητική ανάπτυξη μόλις περίπου 1,3% κατά τη Scope Ευνοϊκή δομή χρέους, μεγάλες διάρκειες και ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα Ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών 5%-6% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα Βελτιωμένη φορολογική συμμόρφωση και ισχυρότερη θεσμική αξιοπιστία Χαμηλή παραγωγικότητα, δημογραφική γήρανση και περιορισμοί στην αγορά εργασίας Ισχυρή επενδυτική δυναμική και ταχύτερη ανάπτυξη από την Ευρωζώνη Αβεβαιότητα για την επενδυτική συνέχεια μετά το Ταμείο Ανάκαμψης Εξυγιασμένο και κερδοφόρο τραπεζικό σύστημα Μεγάλο απόθεμα προβληματικού ιδιωτικού χρέους εκτός τραπεζών Πολιτική συνέχεια στις βασικές δημοσιονομικές επιλογές Κλιματικοί κίνδυνοι και εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα

Το μεγάλο στοίχημα: Θα αντέξουν οι επενδύσεις χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης;

Η Scope προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 1,7% το 2027, σαφώς υψηλότερη από τις πρόσφατες επιδόσεις της Ευρωζώνης, αλλά χαμηλότερη από τους ρυθμούς της πρώτης μεταπανδημικής ανάκαμψης. Έως τον Ιούνιο του 2026, η Ελλάδα είχε λάβει 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδόν το 70% των διαθέσιμων πόρων.

Η Moody’s εμφανίζεται σχετικά αισιόδοξη ότι η επενδυτική ανάκαμψη έχει αποκτήσει ιδιωτική βάση. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αντιστοιχούν σχεδόν στα δύο τρίτα της αύξησης κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες του λόγου επενδύσεων προς ΑΕΠ από το 2020. Η Scope αναγνωρίζει επίσης την πρόοδο, αλλά κρατά μια ουσιαστική επιφύλαξη: δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς αποδείξεις ότι η αύξηση των επενδύσεων μετατρέπεται σε μόνιμη άνοδο της παραγωγικότητας, δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και μεγαλύτερη εξαγωγική ανταγωνιστικότητα.

Τα διαθέσιμα στοιχεία ενισχύουν και τις δύο πλευρές. Οι πραγματικές επενδύσεις αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3% την περίοδο 2022-2025 και ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ έφθασε στο 16,9% το 2025. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει καλύψει μόνο περίπου το μισό της απόστασης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πρόοδος είναι μεγάλη, αλλά το επενδυτικό κενό της προηγούμενης δεκαετίας δεν έχει κλείσει.

Αυτό είναι το πραγματικό τεστ της επόμενης ημέρας. Δεν θα μετρηθεί μόνο η απορρόφηση των πόρων, αλλά το παραγωγικό ίχνος που θα αφήσουν όταν οι εκταμιεύσεις σταματήσουν.

Η μεγάλη πληγή: Εισάγουμε μεγάλο μέρος της ανάπτυξής μας

Η εξωτερική θέση παραμένει ίσως η πιο καθαρή αδυναμία του ελληνικού μοντέλου. Η Scope προβλέπει ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει στο 5%-6% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, λόγω της χαμηλής εγχώριας αποταμίευσης, της μεγάλης ζήτησης για εισαγόμενο επενδυτικό εξοπλισμό και της ενεργειακής εξάρτησης.

Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδας βρισκόταν στο -142% του ΑΕΠ το 2025, μία από τις ασθενέστερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την προστασία που προσφέρει η συμμετοχή στο ευρώ, η οικονομία παραμένει περισσότερο εξαρτημένη από εξωτερική χρηματοδότηση και περισσότερο ευάλωτη σε μια απότομη αλλαγή των διεθνών χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Το ΙΟΒΕ κατέγραψε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 8,3 δισ. ευρώ στο πρώτο τετράμηνο του 2026, από 7,3 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η ελληνική οικονομία επενδύει και αναπτύσσεται, αλλά εισάγει μεγάλο μέρος της ενέργειας, της τεχνολογίας και των κεφαλαιουχικών αγαθών που χρειάζεται. Χωρίς βαθύτερη παραγωγική βάση, η ανάπτυξη συνεχίζει να ανοίγει εξωτερικές τρύπες.

Το ταβάνι του 1,3% και η δημογραφική βόμβα

Η Scope εκτιμά το δυνητικό ποσοστό ανάπτυξης της Ελλάδας περίπου στο 1,3%. Αυτός είναι ένας από τους πιο σκληρούς αριθμούς ολόκληρης της αξιολόγησης. Δείχνει ότι πίσω από τους ισχυρούς σημερινούς ρυθμούς υπάρχουν βαθύτεροι περιορισμοί: γήρανση του πληθυσμού, χαμηλή παραγωγικότητα, ελλείψεις δεξιοτήτων, περιορισμένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και μικρή διαφοροποίηση της οικονομίας.

Η γήρανση δεν πιέζει μόνο την προσφορά εργαζομένων. Αυξάνει σταδιακά τις συνταξιοδοτικές και υγειονομικές δαπάνες, περιορίζοντας τον δημοσιονομικό χώρο που σήμερα φαίνεται άνετος. Η Scope προειδοποιεί ότι ο ρυθμός μείωσης του χρέους θα επιβραδύνεται όσο ομαλοποιείται η ονομαστική ανάπτυξη, αυξάνεται σταδιακά το κόστος χρηματοδότησης και γίνονται πιο αισθητές οι δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση.

Οι εκλογές του 2027 και ο κίνδυνος πολιτικής χαλάρωσης

Η Scope αναμένει ευρεία συνέχεια της οικονομικής πολιτικής και μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2027. Αναγνωρίζει ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης μπορεί να αποδειχθεί πιο σύνθετος, αλλά θεωρεί περιορισμένο τον κίνδυνο μεγάλης ανατροπής στις βασικές δημοσιονομικές και μεταρρυθμιστικές επιλογές.

Η εκτίμηση αυτή είναι θετική, αλλά εμπεριέχει και μια σιωπηρή προϋπόθεση: ότι η προεκλογική περίοδος δεν θα οδηγήσει σε μόνιμες παροχές που θα αποδυναμώσουν τα πλεονάσματα. Για μια χώρα με χρέος ακόμη πάνω από 130% του ΑΕΠ, η δημοσιονομική αξιοπιστία κτίζεται δύσκολα και μπορεί να χαθεί πολύ ταχύτερα.

Ο κλιματικός κίνδυνος μπαίνει πλέον στον λογαριασμό

Η Scope αξιολογεί τους περιβαλλοντικούς παράγοντες της Ελλάδας ως αδύναμους. Η εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυξάνει την έκθεση στις ενεργειακές κρίσεις, ενώ πυρκαγιές, καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες δημιουργούν αυξανόμενο κόστος για υποδομές, τουρισμό, γεωργία και δημόσια οικονομικά.

Η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντική, αλλά οι ανάγκες προσαρμογής παραμένουν τεράστιες. Η κλιματική ανθεκτικότητα δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντική πολιτική. Είναι παράγοντας πιστοληπτικής αξιολόγησης και μελλοντικών δημοσιονομικών υποχρεώσεων.

Τι σημαίνει για ομόλογα, τράπεζες και Χρηματιστήριο

Για τα ελληνικά ομόλογα, το BBB+ της Scope και το θετικό outlook της Moody’s ενισχύουν την εικόνα της χώρας ως αξιόπιστου εκδότη μέσα σε μια Ευρώπη με αυξανόμενα δημοσιονομικά προβλήματα. Η επίδραση στις αποδόσεις μπορεί να είναι πιο συγκρατημένη, επειδή σημαντικό μέρος της προόδου έχει ήδη τιμολογηθεί. Το μεγάλο κέρδος είναι η ανθεκτικότητα σε περιόδους διεθνούς αναταραχής και η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.

Για τις τράπεζες, το χαμηλότερο κρατικό ρίσκο λειτουργεί θετικά στο κόστος χρηματοδότησης, στις αποτιμήσεις των ομολόγων και στη συνολική αντίληψη κινδύνου. Ωστόσο, η Moody’s επιμένει στο μεγάλο απόθεμα προβληματικού ιδιωτικού χρέους εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Οι τράπεζες καθάρισαν σε μεγάλο βαθμό τους ισολογισμούς τους, όχι όμως ολόκληρη η οικονομία.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το διπλό σήμα είναι θετικό για τράπεζες, υποδομές, ενέργεια, κατασκευές, τεχνολογία και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Δεν είναι όμως άκριτο αγοραστικό σήμα. Η αγορά θα ζητήσει από εδώ και πέρα κέρδη που βασίζονται στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια και στην ιδιωτική επενδυτική συνέχεια — όχι μόνο σε δημόσια έργα και ευρωπαϊκές εκταμιεύσεις.

Γιατί η αναβάθμιση δεν σημαίνει αυτόματη ευημερία

Οι αξιολογήσεις μετρούν κυρίως την ικανότητα του κράτους να εξυπηρετεί το χρέος του. Δεν μετρούν με τον ίδιο τρόπο το κόστος στέγασης, την ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη, την ποιότητα των υπηρεσιών ή τη δυνατότητα μιας μικρής επιχείρησης να δανειστεί.

Η αναβάθμιση είναι πραγματική επιτυχία και δεν πρέπει να υποτιμάται. Μειώνει το ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας, προστατεύει τη χρηματοδότηση του Δημοσίου και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για επενδύσεις. Η μετάδοση αυτής της επιτυχίας στην κοινωνία, όμως, απαιτεί παραγωγικότητα, ανταγωνισμό, υψηλότερους πραγματικούς μισθούς και πρόσβαση περισσότερων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Το συμπέρασμα: Η Ελλάδα κέρδισε την εμπιστοσύνη — τώρα πρέπει να κερδίσει το μέλλον

Η Scope λέει ότι η πρόοδος είναι αρκετή για BBB+. Η Moody’s λέει ότι η επόμενη αναβάθμιση είναι πλέον πιο πιθανή. Και οι δύο συμφωνούν ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία, η μείωση του χρέους και η επενδυτική στροφή είναι ουσιαστικές και όχι επικοινωνιακές κατασκευές.

Συμφωνούν όμως και σε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: η Ελλάδα δεν μπορεί να στηριχθεί για πάντα στον τουρισμό, στην κατανάλωση, στις εισαγωγές και στους ευρωπαϊκούς πόρους. Το επόμενο επίπεδο απαιτεί περισσότερη παραγωγή, εξαγωγές, αποταμίευση, μεγαλύτερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις, τεχνολογία και εργατικό δυναμικό με υψηλότερες δεξιότητες.

Η χώρα κέρδισε ξανά την εμπιστοσύνη των αγορών. Το δύσκολο τώρα είναι να μετατρέψει αυτή την εμπιστοσύνη σε μόνιμη παραγωγική δύναμη. Εκεί θα κριθεί όχι μόνο η επόμενη αναβάθμιση, αλλά και εάν η σημερινή δημοσιονομική επιτυχία θα φτάσει τελικά στην πραγματική οικονομία και στην τσέπη του πολίτη.

Στοιχεία και πηγές

Moody’s Ratings, αξιολόγηση Ελλάδας 18 Σεπτεμβρίου 2026· Scope Ratings, αξιολόγηση Ελλάδας 18 Σεπτεμβρίου 2026· ΙΟΒΕ, «Η Ελληνική Οικονομία», τεύχος 2/2026· Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 19 Αυγούστου 2026.