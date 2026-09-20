Bitcoin: Κόλλησε κάτω από τα 82.000 δολάρια — Η Δευτέρα των ETF κρίνει αν το «golden cross» είναι παγίδα

Το Bitcoin άντεξε την αύξηση επιτοκίων της Federal Reserve και την αποτυχία του CLARITY Act, όμως η πρώτη απόπειρα οριστικής επιστροφής πάνω από τα 82.000 δολάρια δεν ολοκληρώθηκε. Με την τιμή να υποχωρεί την Κυριακή κοντά στα 80.400 δολάρια, η αγορά καλείται τώρα να αποδείξει αν το νέο «golden cross» σηματοδοτεί πραγματική αλλαγή τάσης ή αν το ράλι ήταν ακόμη μία παγίδα ρευστότητας. Η απάντηση πιθανότατα θα απαιτήσει την επιβεβαίωση της Δευτέρας, όταν επανέρχεται η διαπραγμάτευση των αμερικανικών spot Bitcoin ETF.

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Σε νεότερη αποτύπωση το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin κινούνταν κοντά στα 80.416 δολάρια, μειωμένο περίπου 0,8% από το προηγούμενο κλείσιμο, με ενδοσυνεδριακό εύρος από 80.187 έως 81.859 δολάρια. Οι τιμές αυτές είναι μεταγενέστερες από τις αποτυπώσεις των τεσσάρων πηγών: την Παρασκευή καταγράφηκε υψηλό περίπου 81.400 δολαρίων και στη συνέχεια τιμές γύρω από τα 81.100-81.280 δολάρια. Η υποχώρηση της Κυριακής δεν ακυρώνει την ανάκαμψη από τα 75.064 δολάρια, αλλά δείχνει ότι η διάσπαση της αντίστασης παραμένει ανολοκλήρωτη.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin έχει ανακάμψει περίπου 8% από το χαμηλό των 75.064 δολαρίων της Τετάρτης, αλλά παραμένει κάτω από την κρίσιμη ζώνη των 82.000-82.200 δολαρίων.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF προσέλκυσαν 159,5 εκατ. δολάρια στις 17 Σεπτεμβρίου και 433 εκατ. στις 18 Σεπτεμβρίου, μετά από εκροές 746,3 εκατ. στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ο κινητός μέσος όρος 365 ημερών βρισκόταν στα 80.701 δολάρια. Η τιμή τον ξεπέρασε προσωρινά, αλλά η νεότερη ένδειξη την έφερε ξανά οριακά χαμηλότερα.

Ο Benjamin Cowen προειδοποιεί ότι το «golden cross» χρειάζεται υψηλότερο υψηλό και εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων για να επιβεβαιωθεί η αντιστροφή.

Ο νέος αμερικανικός νόμος κυρώσεων κατά της Ρωσίας δημιουργεί ορίζοντα 30 ημερών για πιθανούς δασμούς σε μεγάλους αγοραστές ρωσικής ενέργειας, με έμμεσο κίνδυνο για πετρέλαιο, πληθωρισμό και διεθνή ρευστότητα.

Το ράλι απορρόφησε τα σοκ, αλλά δεν έσπασε ακόμη την οροφή

Η άνοδος από το χαμηλό των 75.064 δολαρίων ήταν ισχυρή και έφθασε περίπου το 8,1% στις αποτυπώσεις των πηγών. Η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή ακολούθησε δύο αρνητικές εξελίξεις: την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed εδώ και τρία χρόνια, κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,75%-4%, και την αποτυχία προώθησης του CLARITY Act στη Γερουσία.

Η αντίδραση υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος του αρνητικού σεναρίου είχε ήδη ενσωματωθεί στις τιμές. Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, ότι η αγορά έχει περάσει σε νέο μακροχρόνιο ανοδικό κύκλο. Η ζώνη των 82.000-82.200 δολαρίων έχει απορρίψει επανειλημμένα τις απόπειρες ανάκαμψης από τα τέλη Αυγούστου και παραμένει το επίπεδο που χωρίζει μία ισχυρή αντίδραση από μία επιβεβαιωμένη διάσπαση.

Η πρώτη ανοδική εκτόνωση είχε ενισχυθεί και από το κλείσιμο short θέσεων. Τώρα η αγορά χρειάζεται ευρύτερη spot ζήτηση, σταθερούς όγκους και σταδιακή —όχι εκρηκτική— αύξηση των ανοικτών θέσεων. Ένα μεμονωμένο πέρασμα πάνω από τα 82.200 δολάρια δεν αρκεί εάν η τιμή επιστρέψει αμέσως χαμηλότερα.

Τα ETF επέστρεψαν, αλλά δεν κάλυψαν ακόμη τις εκροές

Οι ροές των αμερικανικών spot Bitcoin ETF βελτιώθηκαν θεαματικά στο τέλος της εβδομάδας. Στις 17 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν καθαρές εισροές 159,5 εκατ. δολαρίων και στις 18 Σεπτεμβρίου άλλα 433 εκατ. δολάρια. Το σύνολο των δύο θετικών συνεδριάσεων έφθασε τα 592,5 εκατ. δολάρια.

Προηγήθηκαν, όμως, εκροές 746,3 εκατ. δολαρίων στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Το καθαρό ισοζύγιο των τεσσάρων συνεδριάσεων παραμένει έτσι αρνητικό κατά 153,8 εκατ. δολάρια. Η επιστροφή κεφαλαίων είναι σημαντική, αλλά δεν έχει ακόμη ανακτήσει πλήρως τις απώλειες που προκάλεσε το αρχικό σοκ της Fed.

Αυτό ακριβώς καθιστά τη Δευτέρα κρίσιμη. Τα μερίδια των ETF δεν διαπραγματεύονται όταν οι αμερικανικές αγορές είναι κλειστές, ενώ το Bitcoin συνεχίζει να αλλάζει χέρια όλο το Σαββατοκύριακο. Αν η τιμή διασπάσει την αντίσταση με χαμηλότερη κυριακάτικη ρευστότητα, η κίνηση θα χρειαστεί επιβεβαίωση όταν επιστρέψουν οι θεσμικές ροές.

Παλαιότερη μελέτη της Kaiko είχε δείξει ότι το μερίδιο του Σαββατοκύριακου στον συνολικό όγκο συναλλαγών Bitcoin είχε μειωθεί στο 16% το 2024, από 28% το 2019. Η ιστορική αυτή ένδειξη δεν μετρά αυτομάτως τον σημερινό όγκο, εξηγεί όμως γιατί οι κινήσεις εκτός εργάσιμων ημερών μπορεί να διογκώνονται και να χρειάζονται επανέλεγχο τη Δευτέρα.

Το «golden cross» και η προειδοποίηση του Benjamin Cowen

Το τεχνικό σήμα που έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι το «golden cross», η ανοδική διασταύρωση του κινητού μέσου όρου 50 ημερών πάνω από εκείνον των 200 ημερών. Παραδοσιακά θεωρείται ένδειξη βελτίωσης της μακροπρόθεσμης τάσης, αλλά είναι δείκτης που ακολουθεί την τιμή και όχι μηχανισμός πρόβλεψης.

Ο αναλυτής Benjamin Cowen τονίζει ότι μία πτώση κατά τη διαμόρφωση του «golden cross» δεν είναι ασυνήθιστη. Κατά την άποψή του, το κρίσιμο στοιχείο είναι η μορφή της ανάκαμψης που ακολουθεί. Στα ανοδικά προηγούμενα του 2019 και του 2023, το Bitcoin κατάφερε να σχηματίσει υψηλότερο υψηλό και να επιβεβαιώσει την έξοδο από την πτωτική δομή.

Το δυσμενές ιστορικό παράδειγμα είναι η περίοδος 2014-2015. Τότε η ανάκαμψη εξαντλήθηκε, σχηματίστηκε χαμηλότερο υψηλό και η πτωτική αγορά συνεχίστηκε. Ο Cowen θεωρεί ότι η σημερινή επιβεβαίωση απαιτεί υψηλότερο υψηλό και εβδομαδιαία κλεισίματα πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων. Πρόκειται για τεχνικό σενάριο του αναλυτή και όχι για βεβαιότητα.

Ένα δεύτερο κρίσιμο σημείο είναι ο κινητός μέσος όρος 365 ημερών, ο οποίος βρισκόταν περίπου στα 80.701 δολάρια. Η Παρασκευή έφερε το Bitcoin πάνω από αυτόν για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025. Με τη νεότερη τιμή κοντά στα 80.416 δολάρια, η αγορά έχει επιστρέψει οριακά κάτω από το επίπεδο και η εβδομαδιαία μάχη αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Συσσώρευση από τους μακροπρόθεσμους κατόχους, αλλά χωρίς πλήρη επιστροφή του retail

Τα on-chain δεδομένα προσφέρουν μία πιο αισιόδοξη εικόνα. Σύμφωνα με τον αναλυτή Funding Vest στο CryptoQuant, η συνολική προσφορά που βρίσκεται σε χέρια μακροπρόθεσμων κατόχων αυξάνεται σταθερά από τον Φεβρουάριο, ενώ η προσφορά των βραχυπρόθεσμων κατόχων —νομίσματα ηλικίας έως 155 ημερών— μειώνεται.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή ως φάση συσσώρευσης υψηλής έντασης. Εάν η τάση συνεχιστεί ενώ η τιμή ανεβαίνει, μπορεί να περιοριστεί η διαθέσιμη προσφορά και να ενισχυθεί η ανοδική πίεση. Και αυτό, όμως, είναι πιθανό σενάριο: οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι μπορούν να μετατραπούν σε πωλητές όταν θεωρήσουν ότι η τιμή είναι ελκυστική.

Ο αναλυτής Joao Wedson επισημαίνει την αντίθετη πλευρά. Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα προηγούμενων bull markets, ένδειξη ότι η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών δεν έχει επιστρέψει πλήρως. Χωρίς ευρύτερη βάση αγοραστών, η αγορά εξαρτάται περισσότερο από τα ETF, τις μεγάλες on-chain κινήσεις και τις θέσεις στα παράγωγα.

Ο ερευνητής Bull Theory βλέπει ομοιότητες με τον πυθμένα του 2023, επειδή το Bitcoin απορρόφησε πολλαπλές αρνητικές ειδήσεις χωρίς να καταρρεύσει. Η σύγκριση είναι χρήσιμη ως ιστορική αναλογία, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο ίδιος κύκλος θα επαναληφθεί.

Οι δασμοί στη ρωσική ενέργεια ανοίγουν νέο μακροοικονομικό μέτωπο

Πέρα από τα τεχνικά επίπεδα, οι traders έχουν πλέον μία νέα προθεσμία: τη 18η Οκτωβρίου. Στις 18 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump υπέγραψε νέο νόμο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο οποίος παρέχει ευρεία εξουσία επιβολής δασμών σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Οι δασμοί μπορούν να φθάσουν έως το 100% για μεγάλους αγοραστές ή χώρες που διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων. Το ανώτατο ποσοστό δεν αποτελεί αυτόματη επιβολή. Η κυβέρνηση διατηρεί διακριτική ευχέρεια ως προς τις χώρες, τα ποσοστά και τις εξαιρέσεις, ενώ η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις ειδοποιήσεις και τις αποφάσεις των επόμενων 30 ημερών.

Η σύνδεση με το Bitcoin είναι έμμεση και περνά από την ενέργεια. Επιθετικοί δασμοί σε μεγάλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εμπορικές ροές, να ενισχύσουν τις τιμές ενέργειας και να διατηρήσουν υψηλές τις πληθωριστικές προσδοκίες. Αυτό θα περιόριζε την ευχέρεια της Fed να χαλαρώσει την πολιτική της, θα μπορούσε να στηρίξει τις αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο και τελικά να μειώσει τη διαθέσιμη ρευστότητα για περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Το δυσμενές αυτό σενάριο δεν έχει υλοποιηθεί. Ηπιότερα ποσοστά, εξαιρέσεις ή ανακατεύθυνση των ρωσικών ροών χωρίς απώλεια προσφοράς θα περιόριζαν την επίδραση. Μέχρι να ανακοινωθούν οι συγκεκριμένες χώρες και οι δασμοί, η 18η Οκτωβρίου είναι μακροοικονομικός κίνδυνος προς παρακολούθηση, όχι δεδομένο σοκ για το Bitcoin.

Τα επίπεδα που χωρίζουν τη διάσπαση από την παγίδα

Το βασικό ανοδικό σενά απαιτεί καθαρή διάσπαση των 82.200 δολαρίων και μετατροπή της ζώνης σε στήριξη. Εφόσον η κίνηση συνοδευτεί από διεύρυνση των spot όγκων και υγιή χρηματοδότηση στα παράγωγα, οι επόμενοι στόχοι εντοπίζονται στα 84.000-85.000 δολάρια και στη συνέχεια κοντά στα 86.000.

Το αρνητικό σενά ξεκινά με νέα απόρριψη κάτω από τα 82.000 δολάρια και απώλεια των 80.000. Στην περίπτωση αυτή, τα 78.000 δολάρια αποτελούν την επόμενη ενδιάμεση ζώνη, ενώ η περιοχή των 74.000-75.000 παραμένει η μεγάλη στήριξη που υπερασπίστηκαν οι αγοραστές μέσα στην εβδομάδα. Χαμηλότερα, τα 70.000 δολάρια αποτελούν ευρύτερο δομικό επίπεδο και όχι άμεσο στόχο.

Η εικόνα επομένως έχει βελτιωθεί, αλλά η απόφαση δεν έχει ληφθεί. Το Bitcoin χρειάζεται τη σύμπτωση τριών στοιχείων: εβδομαδιαία τεχνική επιβεβαίωση, διατήρηση των θεσμικών εισροών και αντοχή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η Δευτέρα θα δείξει αν οι αγοραστές των ETF είναι πρόθυμοι να στηρίξουν όσα πέτυχε η αγορά κρυπτονομισμάτων μέσα στο Σαββατοκύριακο.