Η Hellenic Properties σκοπεύει να διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμα του ξενοδοχείου ενισχύοντας τις υποδομές και την εμπειρία φιλοξενίας.

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Την απόκτηση του Aristi Mountain Resort & Villas στο Ζαγόρι ανακοίνωσε η Hellenic Properties, επεκτείνοντας τη νέα στρατηγική της στον τομέα της φιλοξενίας.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, η στρατηγική αυτή βασίζεται σε ένα γνώριμο στην εταιρεία πρότυπο: στην επένδυση σε υφιστάμενα ακίνητα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, σε ελληνικούς προορισμούς που παραμένουν εκτός του μαζικού τουριστικού ρεύματος, και στη σταδιακή αναβάθμιση και διεύρυνσή τους με μακροπρόθεσμο ορίζοντα προστιθέμενης αξίας τους τόσο για τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται όσο και για τους μετόχους της.

Η επιλογή του Aristi Mountain Resort & Villas αποτυπώνει την επενδυτική φιλοσοφία της εταιρείας: ένα καταξιωμένο ακίνητο υψηλών προδιαγραφών, με ισχυρή σύνδεση με τον τόπο του, δωδεκάμηνη λειτουργία και διεθνή αναγνώριση, σε μια περιοχή – το Ζαγόρι – ενταγμένη ως πολιτιστικό τοπίο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Hellenic Properties σκοπεύει να διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμα του ξενοδοχείου ενισχύοντας τις υποδομές και την εμπειρία φιλοξενίας, εργαζόμενη στενά με τους τοπικούς φορείς για τη διαμόρφωση ενός συμβιωτικά αναπτυσσόμενου μέλλοντος για την Αρίστη και την ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου.

«Ο ελληνικός τουρισμός δεν έχει ανάγκη από περισσότερες κλίνες στους ίδιους προορισμούς. Έχει ανάγκη από αληθινό εμπλουτισμό και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος, σε προορισμούς τους οποίους θα υποστηρίξουμε με την διαμόρφωση αυθεντικής ταυτότητας, με ξενοδοχεία που λειτουργούν όλο τον χρόνο και μπορούν να υποστηρίξουν τη μόνιμη εγκατάσταση του προσωπικού τους, από επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν με υπομονή πάνω στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Εκεί βλέπουμε πεδίο ανάπτυξης: στην αναβάθμιση και τη διεύρυνση διακεκριμένων υφιστάμενων μονάδων σε προορισμούς που -ευτυχώς για αυτούς- ο μαζικός τουρισμός έχει προσπεράσει. Το Aristi Mountain Resort είναι ακριβώς αυτού του είδους το ακίνητο και ο σεβασμός στο Ζαγόρι είναι προϋπόθεση, όχι δέσμευση εκ των υστέρων», σημειώνει ο Ερρίκος Αρώνες, διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Properties.

Δέσμευση στην Αρίστη και το Ζαγόρι

Η Hellenic Properties αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στην τοπική κοινότητα:

• Διατήρηση, διεύρυνση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού του resort.

• Προμήθεια κατά προτεραιότητα από τοπικούς παραγωγούς της Ηπείρου και από το Aristi Farm – το θερμοκήπιο και τον βιολογικό κήπο του ξενοδοχείου, που τροφοδοτούν το εστιατόριο Salvia σε όλη τη διάρκεια του έτους.

• Περαιτέρω στήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης της τοπικής κοινότητας, σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής.

«Το Aristi είναι μια μονάδα που λειτουργεί ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο, με ομάδα που γνωρίζει τον τόπο και τον επισκέπτη καλύτερα από οποιονδήποτε. Ο ρόλος μας είναι να της δώσουμε τα μέσα να πάει παραπέρα. Να ενισχύσουμε τη δωδεκάμηνη ζήτηση, να επενδύσουμε στις υποδομές και στους ανθρώπους και να κρατήσουμε αυτό που κάνει το Aristi ξεχωριστό: τη σχέση του με το Ζαγόρι», λέει ο Βασίλης Παχυγιάννης, επικεφαλής τομέα Ξενοδοχειακών και Οικιστικών Επενδύσεων της Hellenic Properties.

Το ακίνητο

Το Aristi Mountain Resort & Villas βρίσκεται στο χωριό Αρίστη, στην καρδιά του Δυτικού Ζαγορίου, με θέα προς τους ορεινούς όγκους της Αστράκας και το φαράγγι του Βίκου. Αποτελείται από οκτώ ανεξάρτητα πέτρινα κτίρια με 26 δωμάτια, σουίτες και βίλες, το βραβευμένο εστιατόριο Salvia, εγκαταστάσεις ευεξίας με εσωτερική θερμαινόμενη και εξωτερική πισίνα, spa, hammam, jacuzzi και sauna, καθώς και τον χώρο εκδηλώσεων και εκθέσεων Atop (135 τ.μ., έως 100 άτομα).

Λειτουργεί σε δωδεκάμηνη βάση, είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου Beyond Green, έχει αναδειχθεί έξι φορές «World’s Leading Eco-Lodge» στα World Travel Awards και το 2026 έλαβε, για ακόμη μία χρονιά, δύο Κλειδιά MICHELIN, ένα από τα 9 ξενοδοχεία στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη διάκριση.