Οι αποτιμήσεις του S&P 500 έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους τέσσερις μήνες στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο.

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Ευάλωτες εμφανίζονται οι μετοχές των ΗΠΑ σε περεταίρω αύξηση των τιμών ενέργειας και της μεταβλητότητας στην αγορά ομολόγων, σύμφωνα με τους αναλυτές της Morgan Stanley, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο δείκτης S&P 500 θα υποχωρήσει έως και 7% σε ένα τέτοιο σενάριο.

Η ομάδα με επικεφαλής τον Μάικλ Ουίλσον ανέφερε ότι, ενώ τα ισχυρά εταιρικά κέρδη έχουν βοηθήσει τις τιμές των μετοχών να αντέξουν τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων μέχρι στιγμής, οι αποτιμήσεις του S&P 500 έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους τέσσερις μήνες στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο.

«Εάν η διόρθωση στις αποτιμήσεις επιδεινωθεί βραχυπρόθεσμα λόγω περαιτέρω αυστηροποίησης των χρηματοπιστωτικών συνθηκών ή/και σημαντικά υψηλότερων τιμών ενέργειας, θεωρούμε ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να υποχωρήσει έως και τις 7.100 μονάδες, προτού ανακτηθεί η ανοδική τροχιά (bull market) προς το τέλος του έτους», αναφέρει ο Ουίλσον σε σημείωμά του.

Το επίπεδο αυτό συνεπάγεται πτώση 7% σε σχέση με το κλείσιμο του δείκτη την Παρασκευή. Ο Ουίλσον αναμένει επίσης κλιμάκωση της μεταβλητότητας εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, αλλά τελικά εκτιμά ότι οι ισχυρές προοπτικές για τα εταιρικά κέρδη θα οδηγήσουν σε μια ανοδική πορεία προς το τέλος του έτους, με στόχο τις 8.000 μονάδες. Αυτό θα αντιστοιχούσε σε άνοδο σχεδόν 5% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο δείκτης S&P 500 παρουσιάζει πτωτική τάση από τότε που έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα μέσα Αυγούστου, λόγω ανησυχιών για τις προοπτικές του πληθωρισμού, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου να κυμαίνεται γύρω στο 5%. Οι τιμές του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά παραμένουν 43% υψηλότερες από το χαμηλό του Ιουλίου. Η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια.

Ωστόσο, η αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό έχει διατηρήσει τους επενδυτές αισιόδοξους. Ο δείκτης αναφοράς βρίσκεται μόλις περίπου 2% κάτω από το υψηλό του, με τις τιμές να στηρίζονται από μία από τις καλύτερες περιόδους ανακοίνωσης αποτελεσμάτων που έχουν καταγραφεί ποτέ, κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ο Ουίλσον της Morgan Stanley συγκαταλέγεται στους σταθερά αισιόδοξους αναλυτές για τις αμερικανικές μετοχές φέτος. Επανέλαβε τη σύστασή του για μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και υψηλής ποιότητας, και ανέφερε ότι η δυναμική ενισχύεται στους κλάδους που εστιάζουν στις υπηρεσίες και στις εταιρείες χαμηλής εντάσεως κεφαλαίου (asset-light).