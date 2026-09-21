Γαλλία: Η υποβάθμιση σε A+, το 10ετές στο 4,5% και ο λογαριασμός των 100 δισ.

Η Γαλλία δεν βρίσκεται ένα βήμα πριν από ένα «μνημόνιο». Βρίσκεται όμως ένα βήμα πιο κοντά στην απώλεια ελέγχου της δημοσιονομικής της αφήγησης. Η υποβάθμιση από τη Scope σε A+, το 10ετές γύρω στο 4,5% και η εκτίμηση ότι απαιτούνται μόνιμα μέτρα τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ συνθέτουν κάτι σοβαρότερο από μια κακή ημέρα στις αγορές: μια κρίση αξιοπιστίας που ακριβαίνει όσο η πολιτική λύση αναβάλλεται.

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Τα βασικά σε 30’’

Η Scope υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Γαλλίας από AA- σε A+, με σταθερό outlook.

Το γαλλικό 10ετές κινείται γύρω στο 4,5%, περίπου 25% υψηλότερα από το 3,6% του Ιανουαρίου, ενώ το spread έναντι της Γερμανίας ξεπέρασε τη μία ποσοστιαία μονάδα.

Στο βασικό σενάριο της Scope, το χρέος αυξάνεται από περίπου 116% του ΑΕΠ το 2025 σε 129% το 2031 και υπερβαίνει το 140% το 2036 χωρίς ισχυρότερη προσαρμογή.

Οι καθαρές δαπάνες τόκων προβλέπεται να ανέβουν από 2% του ΑΕΠ το 2025 σε 3,6% το 2031.

Η Γαλλία παραμένει ισχυρή οικονομία με βαθιά αγορά ομολόγων. Ο άμεσος κίνδυνος δεν είναι η αδυναμία πληρωμών, αλλά ο συνδυασμός ακριβού χρήματος, χαμηλής ανάπτυξης και πολιτικής παράλυσης.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 συνέβη κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν σχεδόν παράδοξο. Η Scope υποβάθμισε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ενώ την ίδια ημέρα αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+. Δεν πρόκειται για αντιστροφή ρόλων ούτε για εξίσωση των δύο χωρών. Η Γαλλία παραμένει τρεις βαθμίδες υψηλότερα στην κλίμακα της Scope και διαθέτει θεσμικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό βάθος που η Ελλάδα δεν έχει.

Το μήνυμα, όμως, είναι πολιτικά εκρηκτικό: οι αγορές δεν βαθμολογούν το παρελθόν, αλλά την κατεύθυνση. Και αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση της Γαλλίας είναι ανοδική για το χρέος, τα ελλείμματα και τους τόκους, ενώ είναι καθοδική για την κυβερνητική ικανότητα επιβολής μιας αξιόπιστης διόρθωσης.

Η ετυμηγορία της Scope

Η υποβάθμιση από AA- σε A+ δεν αφαιρεί από τη Γαλλία την επενδυτική βαθμίδα και δεν κλείνει την πόρτα των αγορών. Αφαιρεί, όμως, ένα ακόμη στρώμα από το «τεκμήριο ασφάλειας» που επί δεκαετίες επέτρεπε στο Παρίσι να χρηματοδοτεί μεγάλα ελλείμματα χωρίς να υφίσταται ανάλογη ποινή.

Η Scope εντοπίζει δύο αλληλοτροφοδοτούμενα προβλήματα. Το πρώτο είναι η συνεχιζόμενη δημοσιονομική επιδείνωση: υψηλά ελλείμματα, αυξανόμενο κόστος τόκων και χρέος χωρίς ορατό σημείο σταθεροποίησης. Το δεύτερο είναι ο πολιτικός κατακερματισμός που ακολούθησε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης το 2024 και δυσκολεύει την ψήφιση μέτρων με πραγματική διάρκεια.

Το σταθερό outlook που συνοδεύει πλέον το A+ δεν ακυρώνει την υποβάθμιση. Σημαίνει ότι, στο βασικό σενάριο του οίκου, οι ανοδικοί και καθοδικοί κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Δεν σημαίνει ότι η δημοσιονομική τροχιά σταθεροποιήθηκε.

Δείκτης Σήμερα / 2025-2026 Προβολή Τι σημαίνει Αξιολόγηση Scope A+ από AA- Σταθερό outlook Χαμηλότερο περιθώριο ανοχής σε νέες αποκλίσεις Δημοσιονομικό έλλειμμα 5,1% του ΑΕΠ το 2025 5,8% το 2031 Οι τόκοι ακυρώνουν μεγάλο μέρος της προσαρμογής Δημόσιο χρέος Περίπου 116% του ΑΕΠ το 2025 129% το 2031, άνω του 140% το 2036 χωρίς νέα μέτρα Δεν διακρίνεται κορύφωση της αναλογίας χρέους Καθαροί τόκοι 2% του ΑΕΠ το 2025 3,6% του ΑΕΠ το 2031 Λιγότερος χώρος για ανάπτυξη, άμυνα και κοινωνικές δαπάνες

ΓΑΛΛΙΑ • ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Scope Ratings • 18.09.2026 Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΑΙΝΕΙ. A+ ΑΠΟ AA- Η νέα αξιολόγηση της Scope 4,5% 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ Από περίπου 3,6% τον Ιανουάριο 129% ΧΡΕΟΣ / ΑΕΠ ΤΟ 2031 Άνω του 140% το 2036 χωρίς ισχυρότερη προσαρμογή €100 δισ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Μόνιμα μέτρα που εκτιμά ότι χρειάζονται η Scope Ο μηχανισμός: ακριβότερο χρέος → περισσότεροι τόκοι → βαθύτερο έλλειμμα → μικρότερος πολιτικός χρόνος oikonomia.gr Το γαλλικό σπιράλ κινδύνου σε τέσσερις αριθμούς. Οι προβολές χρέους και δημοσιονομικής προσαρμογής προέρχονται από τη Scope Ratings.

Το 4,5% δεν χτυπά αμέσως — χτυπά κάθε χρόνο

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς αυξήθηκε από περίπου 3,6% τον Ιανουάριο σε περίπου 4,5% τον Σεπτέμβριο. Το spread έναντι του γερμανικού τίτλου πέρασε τις 100 μονάδες βάσης, επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από την περίοδο της κρίσης χρέους. Η αγορά δεν προεξοφλεί ότι η Γαλλία θα σταματήσει να πληρώνει. Ζητά μεγαλύτερη αμοιβή για τον κίνδυνο ότι το χρέος της θα συνεχίσει να ανεβαίνει χωρίς πολιτικά εφαρμόσιμο σχέδιο αναστροφής.

Η μετάδοση δεν είναι στιγμιαία. Η μέση διάρκεια του γαλλικού χρέους είναι περίπου 8,5 χρόνια, άρα το Δημόσιο δεν αναχρηματοδοτεί ολόκληρο το απόθεμα με το σημερινό επιτόκιο. Αυτό είναι σημαντικό μαξιλάρι, όχι ασπίδα διαρκείας. Κάθε νέα έκδοση και κάθε λήξη που αναχρηματοδοτείται μεταφέρει σταδιακά το υψηλότερο κόστος στον προϋπολογισμό.

Γι’ αυτό η Scope βλέπει τις καθαρές δαπάνες τόκων να αυξάνονται από 2% του ΑΕΠ —ή 3,8% των δημοσίων εσόδων— το 2025, σε 3,6% του ΑΕΠ και 6,7% των εσόδων το 2031. Η γαλλική κυβέρνηση υπολογίζει ήδη δαπάνη τόκων περίπου 65 δισ. ευρώ για το 2026. Όσο αυτός ο λογαριασμός μεγαλώνει, τόσο στενεύει ο χώρος για άμυνα, πράσινες επενδύσεις, κοινωνική προστασία και μέτρα στήριξης.

Εδώ βρίσκεται ο μηχανισμός της παγίδας: υψηλότερο επιτόκιο σημαίνει περισσότερους τόκους· περισσότεροι τόκοι σημαίνουν μεγαλύτερο έλλειμμα· μεγαλύτερο έλλειμμα σημαίνει περισσότερες εκδόσεις χρέους· και περισσότερες εκδόσεις σε μια δύσπιστη αγορά μπορούν να κρατήσουν το επιτόκιο υψηλά. Δεν είναι αυτομάτως ένας ανεξέλεγκτος φαύλος κύκλος. Είναι όμως ένας κύκλος που χρειάζεται πολιτική παρέμβαση για να σπάσει.

Ο λογαριασμός των 100 δισ. και το πολιτικό αδιέξοδο

Η Scope εκτιμά ότι απαιτούνται μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ, μαζί με επιστροφή σε πρωτογενές ισοζύγιο, ώστε να σταθεροποιηθεί το χρέος. Η λέξη «μόνιμα» είναι το κλειδί. Δεν αρκούν έκτακτοι φόροι, λογιστικές μεταφορές ή αισιόδοξες παραδοχές ανάπτυξης. Χρειάζεται αλλαγή στη δομή εσόδων και δαπανών με αντοχή σε ολόκληρο τον πολιτικό κύκλο.

Η απαίτηση γίνεται ακόμη βαρύτερη επειδή η Γαλλία δεν έχει πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Το πρωτογενές έλλειμμα ήταν κατά μέσο όρο 3,6% του ΑΕΠ την τελευταία τριετία, έναντι 1,1% πριν από την πανδημία. Με άλλα λόγια, η χώρα δεν καλείται απλώς να περικόψει μια υπέρβαση. Καλείται να αλλάξει ένα παγιωμένο δημοσιονομικό υπόδειγμα.

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει προτείνει εξοικονόμηση περίπου 54 δισ. ευρώ για το 2027, με στόχο έλλειμμα 5% του ΑΕΠ. Το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών περιμένει, ωστόσο, χρέος 119,3% του ΑΕΠ το 2026 και 121,7% το 2027, από 115,7% το 2025 και λιγότερο από 100% το 2019. Πρόκειται για δημοσιονομική προσπάθεια μεγάλου μεγέθους, αλλά μικρότερη από εκείνη που, κατά τη Scope, απαιτείται για να αλλάξει πειστικά η μεσοπρόθεσμη τροχιά.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη καταλόγου πιθανών μέτρων. Είναι η έλλειψη πλειοψηφίας που θα τα ψηφίσει και κοινωνικής ανοχής που θα τα διατηρήσει. Συντάξεις, υγεία και κοινωνική προστασία αποτελούν μεγάλα και πολιτικά ευαίσθητα τμήματα των δαπανών. Η αδύναμη ζήτηση, η ανεργία και οι πιέσεις στην αγοραστική δύναμη περιορίζουν ακόμη περισσότερο το περιθώριο για θεραπεία-σοκ.

Η χαμηλή ανάπτυξη κάνει κάθε περικοπή βαρύτερη

Η Banque de France περιόρισε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,4%, με 0,9% για το 2027 και 1,2% για το 2028. Σε μια οικονομία που σχεδόν λιμνάζει, η δημοσιονομική εξυγίανση γίνεται διπλά δύσκολη. Οι περικοπές αφαιρούν ζήτηση, η χαμηλότερη δραστηριότητα περιορίζει τα έσοδα και ο παρονομαστής του λόγου χρέους προς ΑΕΠ μεγαλώνει αργά.

Αυτό εξηγεί γιατί η αριθμητική της Scope είναι τόσο αυστηρή. Παρότι προβλέπει κάποια βελτίωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα, το συνολικό έλλειμμα αυξάνεται από 5,1% το 2025 σε 5,8% το 2031, επειδή οι τόκοι απορροφούν την πρόοδο. Το χρέος ανεβαίνει περίπου στο 129% του ΑΕΠ το 2031 και, αν δεν υπάρξει ισχυρότερη διόρθωση, πάνω από το 140% το 2036.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στη Scope. Την ίδια ημέρα, η Morningstar DBRS διατήρησε τη Γαλλία στο AA, αλλά μετέβαλε την τάση σε αρνητική από σταθερή, επικαλούμενη τον αυξημένο κίνδυνο να μην εξασφαλιστεί η αναγκαία κοινοβουλευτική στήριξη. Οι μεγάλες κλίμακες αξιολόγησης δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες μεταξύ τους, όμως το κοινό νήμα είναι σαφές: η πολιτική δυνατότητα εφαρμογής έχει γίνει μέρος του πιστωτικού κινδύνου.

Γιατί η Γαλλία δεν είναι «η επόμενη Ελλάδα»

Η σύγκριση με την ελληνική κρίση είναι εντυπωσιακή ως τίτλος και παραπλανητική ως ανάλυση. Η Γαλλία διαθέτει μεγάλη και διαφοροποιημένη οικονομία, ισχυρό τραπεζικό σύστημα, βαθιά και ρευστή αγορά κρατικών τίτλων, κεντρικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το προστατευτικό πλαίσιο του ευρώ και της ΕΚΤ. Δεν αντιμετωπίζει σήμερα κρίση ρευστότητας ούτε αποκλεισμό από τις αγορές.

Ακριβώς επειδή η Γαλλία είναι συστημική, όμως, μια παρατεταμένη απώλεια εμπιστοσύνης θα είχε πολύ ευρύτερες συνέπειες. Το γαλλικό ομόλογο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση ευρωπαϊκών τραπεζών και επιχειρήσεων. Μόνιμα υψηλότερο sovereign spread περνά σταδιακά στο κόστος κεφαλαίου, στις αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων και στους όρους χρηματοδότησης. Οι τράπεζες δεν είναι αναγκαστικά το πρώτο «ντόμινο», αλλά λειτουργούν ως δίαυλος μετάδοσης μεταξύ κράτους και ιδιωτικής οικονομίας.

Υπάρχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Αν το Παρίσι πληρώνει επί μακρόν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, η πίεση δεν μένει στα γαλλικά σύνορα. Επηρεάζει την καμπύλη αποδόσεων της Ευρωζώνης, την πολιτική συζήτηση για τους δημοσιονομικούς κανόνες και την ικανότητα της Ευρώπης να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα άμυνα, ενέργεια και ανταγωνιστικότητα.

Η αντίστιξη με την Ελλάδα — και τα όριά της

Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Scope σε BBB+ την ίδια ημέρα δημιουργεί έναν ισχυρό συμβολισμό, όχι μια νέα ισοτιμία. Η Γαλλία παραμένει στο A+, τρεις βαθμίδες υψηλότερα. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να έχει υψηλό χρέος, χαμηλή δυνητική ανάπτυξη, μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, πολύ αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση και σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα.

Η διαφορά βρίσκεται στην τροχιά και στη δομή. Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 συνολικό πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 4,9%. Η Scope εκτιμά ότι το χρέος θα μειωθεί από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 136% το 2026 και κοντά στο 110% το 2031. Περίπου το 70% του χρέους βρίσκεται στα χέρια του επίσημου τομέα, η μέση διάρκειά του είναι 18,3 χρόνια και το ταμειακό απόθεμα φθάνει περίπου τα 31 δισ. ευρώ.

Scope – Σεπτέμβριος 2026 Γαλλία Ελλάδα Αξιολόγηση / outlook A+ / Σταθερό BBB+ / Σταθερό Χρέος 2025 Περίπου 116% του ΑΕΠ 146,1% του ΑΕΠ Χρέος 2031 Περίπου 129% του ΑΕΠ Περίπου 110% του ΑΕΠ Κεντρικό μήνυμα Χειρότερη τροχιά και πολιτικό μπλοκάρισμα Βελτιούμενη τροχιά, αλλά επίμονες διαρθρωτικές αδυναμίες

Η Ελλάδα, συνεπώς, δεν «πέρασε» τη Γαλλία. Έχει όμως αποκτήσει κάτι που η Γαλλία χάνει: ορατότητα στη μείωση του χρέους και μεγαλύτερη αξιοπιστία ως προς την εκτέλεση των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό είναι επίτευγμα που πρέπει να προστατευθεί, όχι άδεια για θριαμβολογία ή επιστροφή σε μόνιμες δαπάνες.

Τα τρία σενάρια από εδώ και πέρα

1. Ελεγχόμενη φθορά: η κυβέρνηση περνά μέρος των μέτρων, το έλλειμμα υποχωρεί αργά και οι αποδόσεις παραμένουν υψηλότερες χωρίς να ξεσπά κρίση χρηματοδότησης. Είναι το πιθανότερο, αλλά όχι ανώδυνο σενάριο: οι τόκοι συνεχίζουν να εκτοπίζουν παραγωγικές δαπάνες.

2. Πολιτικό ατύχημα: αποτυχία ψήφισης του προϋπολογισμού, νέα κυβερνητική κρίση ή προεκλογικές υποσχέσεις χωρίς χρηματοδότηση διευρύνουν το spread και προκαλούν νέο κύκλο υποβαθμίσεων. Τότε η αγορά θα αρχίσει να τιμολογεί όχι απλώς αργή προσαρμογή, αλλά αδυναμία λήψης αποφάσεων.

3. Αξιόπιστη στροφή: ένα πολυετές πακέτο με πραγματικές περικοπές, στοχευμένες αυξήσεις εσόδων και μεταρρυθμίσεις ανάπτυξης σταθεροποιεί την αναλογία χρέους. Αυτό θα μπορούσε να συμπιέσει το ασφάλιστρο κινδύνου, αλλά απαιτεί πολιτική συμφωνία που σήμερα δεν διακρίνεται.

Η μεγάλη ευρωπαϊκή προειδοποίηση

Η υποβάθμιση δεν είναι η κρίση. Είναι η επίσημη σφραγίδα ότι το περιθώριο αδράνειας στενεύει. Η Γαλλία εξακολουθεί να μπορεί να δανείζεται, να εξυπηρετεί το χρέος της και να στηρίζεται σε ισχυρούς θεσμούς. Το ερώτημα δεν είναι αν διαθέτει οικονομικούς πόρους. Είναι αν το πολιτικό της σύστημα μπορεί να τους ανακατανείμει εγκαίρως και με διάρκεια.

Το Παρίσι δεν βρίσκεται στην άκρη του γκρεμού. Βρίσκεται όμως σε δρόμο με ολοένα λιγότερες εξόδους. Κάθε μήνας χωρίς αξιόπιστη λύση μετατρέπει το υψηλό επιτόκιο σε μόνιμη δαπάνη, τη μόνιμη δαπάνη σε βαθύτερο έλλειμμα και το έλλειμμα σε νέα πολιτική σύγκρουση. Αυτή είναι η πραγματική απειλή: όχι μια θεαματική έκρηξη αύριο, αλλά η αργή μετατροπή μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης σε όμηρο του κόστους του χρέους της.

- Scope Ratings (αξιολογήσεις Γαλλίας και Ελλάδας, 18 Σεπτεμβρίου 2026), γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, Banque de France, Morningstar DBRS και στοιχεία αγοράς έως 18-19 Σεπτεμβρίου 2026.