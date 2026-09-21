Πίσω απο το ταμπλό: Η Aegean πάει για το πιλοτήριο της Volotea και η ρωσική σκιά στην Coca-Cola HBC

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Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξύπνησε σήμερα ως «ανεπτυγμένη αγορά», οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται όλο και συχνότερα ως στόχοι ευρωπαϊκών ομίλων και η Aegean ενδέχεται να βρεθεί από στρατηγικός επενδυτής στο πιλοτήριο της Volotea. Την ίδια στιγμή, η Μόσχα υπενθυμίζει ότι σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον χωρίς κανόνες ακόμη και η ιδιοκτησία μιας πολυεθνικής μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση με ένα προεδρικό διάταγμα.

Η Αθήνα άλλαξε κατηγορία — όχι ακόμη και μέγεθος

Από σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο ταξινομείται ως ανεπτυγμένη αγορά από FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices και Stoxx, έπειτα από 13 χρόνια στην κατηγορία των αναδυόμενων. Η αλλαγή ανοίγει την πόρτα σε μεγαλύτερα θεσμικά χαρτοφυλάκια και δημιουργεί προσδοκίες για πρόσθετα κεφάλαια, ιδίως μέσω των ευρωπαϊκών δεικτών.

Η λεπτομέρεια που αξίζει περισσότερη προσοχή είναι ότι ο MSCI εξακολουθεί να κρατά την Ελλάδα στις αναδυόμενες αγορές. Η Αθήνα, δηλαδή, απέκτησε νέο διαβατήριο, αλλά δεν έχει ακόμη περάσει από όλους τους συνοριακούς ελέγχους. Και ο MSCI είναι ο έλεγχος που μετρά περισσότερο για ένα μεγάλο τμήμα των παγκόσμιων κεφαλαίων.

Μετά τον θόρυβο και τους τεράστιους όγκους του rebalancing της Παρασκευής, το πραγματικό τεστ αρχίζει τώρα. Όχι πόσα κεφάλαια υποχρεώθηκαν να αγοράσουν ή να πουλήσουν λόγω δεικτών, αλλά πόσοι επενδυτές θα επιλέξουν να μείνουν όταν θα έχουν πλέον δικαίωμα — και όχι υποχρέωση — να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά.

Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν από τη διάσωση στη βιτρίνα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφανίζονται πλέον σε εκθέσεις ξένων οίκων ως πιθανοί στόχοι ευρωπαϊκών ομίλων. Για την Alpha Bank η αγορά θεωρεί ότι η UniCredit έχει ήδη χαράξει πορεία προς βαθύτερο έλεγχο, ενώ στα σενάρια για τις υπόλοιπες τράπεζες παρελαύνουν ονόματα όπως Erste Bank, KBC, BNP Paribas και Crédit Agricole.

Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Πριν από λίγα χρόνια το ερώτημα ήταν ποιος θα βάλει κεφάλαια για να σωθούν οι ελληνικές τράπεζες. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος ευρωπαϊκός όμιλος θα πληρώσει για να τις αποκτήσει. Οι ισολογισμοί καθάρισαν, η κερδοφορία επέστρεψε και η Ελλάδα προσφέρει μια έτοιμη πλατφόρμα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη. Η τραπεζική ενοποίηση μπορεί να φέρει φθηνότερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερους ισολογισμούς, αλλά μπορεί επίσης να μεταφέρει τα πραγματικά κέντρα αποφάσεων εκτός χώρας. Η Αθήνα θέλει ισχυρές ευρωπαϊκές τράπεζες. Μένει να δούμε αν στο τέλος θα έχει ισχυρές ελληνικές τράπεζες ή απλώς ισχυρά ευρωπαϊκά υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

Τα 10 λεπτά κυνηγούν τη βενζίνη των 2,50 ευρώ

Σε περιοχές της χώρας η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης έχουν ήδη φτάσει στα 2,39 ευρώ το λίτρο και οι επόμενες τιμοληψίες δείχνουν προς τα 2,50 ευρώ. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παράταση της επιδότησης κατά 0,10 ευρώ στο ντίζελ για τον Οκτώβριο, με την ελπίδα ότι η συμμετοχή των διυλιστηρίων θα ανεβάσει τη συνολική έκπτωση στα 0,15 ευρώ.

Η αριθμητική είναι αμείλικτη: όταν η τιμή ανεβαίνει κατά δεκάδες λεπτά, μια επιδότηση δέκα λεπτών περιορίζει τον πόνο, δεν αλλάζει την κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο χωρίς παρέμβαση θα ξεκινούσε κοντά στα 2 ευρώ, ενώ ο στόχος είναι να συγκρατηθεί στα 1,50–1,60 ευρώ.

Στην πράξη, το κράτος και τα διυλιστήρια προσπαθούν να κατασκευάσουν μια χαμηλότερη τιμή εκκίνησης πριν ανοίξει η περίοδος θέρμανσης. Το δύσκολο δεν είναι να ανακοινωθεί η έκπτωση. Είναι να χρηματοδοτηθεί εάν η κρίση κρατήσει μήνες. Γιατί οι επιδοτήσεις αγοράζουν χρόνο· δεν αγοράζουν φθηνό πετρέλαιο.

Οι μισθοί πρέπει να ανέβουν — η παραγωγικότητα έμεινε πίσω

Το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,1% στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι 3% στην Ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή, η παραγωγικότητα παραμένει μόλις στο 54,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν μέση αύξηση κόστους 26% στο ρεύμα, 27,75% στα καύσιμα και 24,75% στις πρώτες ύλες.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι ελληνικοί μισθοί έγιναν ξαφνικά υψηλοί. Παραμένουν χαμηλοί και πρέπει να συγκλίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι επιχειρούμε να πληρώσουμε ευρωπαϊκότερο μισθό με παραγωγική βάση που παραμένει σχεδόν στη μισή ταχύτητα της Ευρώπης.

Αν η παραγωγικότητα, η τεχνολογία και η κλίμακα των επιχειρήσεων δεν ακολουθήσουν, ο λογαριασμός θα μοιραστεί με τον γνωστό τρόπο: υψηλότερες τιμές, μικρότερα περιθώρια κέρδους, λιγότερες επενδύσεις και πιο προσεκτικές προσλήψεις. Η μισθολογική σύγκλιση χωρίς παραγωγική σύγκλιση κινδυνεύει να γίνει ακόμη ένας γύρος ακρίβειας.

Η Ουάσιγκτον κρύβει το ακριβό χρέος στα έντοκα

Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να αντλήσουν περίπου 1 τρισ. δολάρια μέσω βραχυπρόθεσμων τίτλων, την ώρα που το συνολικό ομοσπονδιακό χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια και οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων ανεβαίνουν.

Η επιλογή των εντόκων είναι λογική για τον σημερινό ταμία: αποφεύγει να κλειδώσει για δεκαετίες ένα υψηλό κόστος δανεισμού. Είναι, όμως, επικίνδυνη για τον αυριανό. Όσο μικραίνει η διάρκεια του χρέους, τόσο συχνότερα πρέπει να αναχρηματοδοτείται και τόσο πιο γρήγορα περνούν οι αυξήσεις επιτοκίων στον κρατικό προϋπολογισμό.

Με απλά λόγια, το αμερικανικό Δημόσιο στοιχηματίζει ότι τα επιτόκια θα υποχωρήσουν πριν χρειαστεί να ανανεώσει τον λογαριασμό. Αν η Fed επιμείνει στη σύσφιξη, το 1 τρισ. των βραχυπρόθεσμων εκδόσεων δεν θα είναι λύση. Θα είναι ο μηχανισμός που θα μεταφέρει το πρόβλημα ταχύτερα στο ταμείο.

Η Ελλάδα πληρώνει στη βενζίνη και εισπράττει στα ναύλα

Ο ClarkSea Index, ο αντιπροσωπευτικότερος διακλαδικός δείκτης της παγκόσμιας ναυλαγοράς, ανέβηκε στα 64.569 δολάρια ημερησίως, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και άνοδο 14% μέσα σε μία εβδομάδα. Η ισχυρότερη κίνηση καταγράφεται στα δεξαμενόπλοια, καθώς οι ανατροπές στον Περσικό Κόλπο και οι περιορισμοί στα Στενά του Ορμούζ παραμορφώνουν τις θαλάσσιες ροές.

Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγάλα ελληνικά παράδοξα της ενεργειακής κρίσης. Η ίδια αναστάτωση που ανεβάζει τη βενζίνη, πιέζει τα νοικοκυριά και αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων, δημιουργεί χρυσές ημέρες για τμήμα της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Η χώρα, δηλαδή, χάνει διαθέσιμο εισόδημα στην αντλία και κερδίζει ναυτιλιακά έσοδα στη θάλασσα. Μόνο που οι δύο ροές δεν καταλήγουν στις ίδιες τσέπες. Σε επίπεδο ΑΕΠ μπορεί να αλληλοεξισορροπούνται. Σε επίπεδο κοινωνίας, το κέρδος και η ζημιά βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικούς ισολογισμούς.

Το γουάν φόρεσε γραβάτα πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Σι

Το κινεζικό νόμισμα ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο άνω των τριάμισι ετών έναντι του δολαρίου, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας χαλάρωσε την προσπάθεια να συγκρατήσει την άνοδο του γουάν, επιτρέποντας στην αγορά να το οδηγήσει ισχυρότερα.

Η χρονική σύμπτωση δύσκολα θεωρείται τυχαία. Ένα ισχυρότερο γουάν περιορίζει την κατηγορία ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί υποτιμημένο νόμισμα για να ενισχύει τις εξαγωγές του και προσφέρει στον Σι ένα φθηνό, αναστρέψιμο δείγμα καλής θέλησης πριν από τη διαπραγμάτευση για δασμούς, τεχνολογία και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για αλλαγή στρατηγικής. Μπορεί απλώς να είναι συναλλαγματική διπλωματία: η Κίνα αφήνει το νόμισμα να ανέβει πριν από τη φωτογραφία και κρατά τη δυνατότητα να αλλάξει κατεύθυνση μετά τη συνάντηση. Στις μεγάλες διαπραγματεύσεις ακόμη και η ισοτιμία φορά το κατάλληλο κοστούμι.

Volotea: Η διάσωση μπορεί να βάλει την Aegean στο πιλοτήριο

Οι πληροφορίες εκτός Ελλάδας για νέα χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Volotea έχουν πληθύνει. Το σχέδιο που περιγράφει το Aviation24.be προβλέπει μετατροπή χρέους 56 εκατ. ευρώ σε μετοχές και νέα αύξηση κεφαλαίου 15 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα και με ισπανικά μέσα, η αεροπορική εμφανίζεται υποκεφαλαιοποιημένη, με αρνητικά ίδια κεφάλαια και αυξημένη πίεση από καύσιμα και εξασθένηση της ζήτησης.

Η Aegean απέκτησε την αρχική συμμετοχή της το 2024 και, μετά την αύξηση κεφαλαίου του 2026, το ποσοστό της ξεπέρασε το 20%. Ο Ευτύχης Βασιλάκης έχει αναφέρει ότι η ελληνική εταιρεία έχει τοποθετήσει 32 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου δανείου και άλλα 5 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές, χωρίς σήμερα να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διαχείριση της Volotea.

Αν το νέο σχέδιο υλοποιηθεί με τους όρους που κυκλοφορούν, η Aegean μπορεί να περάσει από τη θέση του στρατηγικού επενδυτή σε εκείνη του ελέγχοντος μετόχου. Όμως αυτό δεν είναι ακόμη τετελεσμένο: το τελικό ποσοστό θα εξαρτηθεί από τους όρους μετατροπής, την αποτίμηση και το ποιοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν στη νέα αύξηση.

Η ουσία, πάντως, είναι καθαρή. Η Aegean δεν αγόρασε απλώς ένα χρηματοοικονομικό εισιτήριο στη Volotea. Αγόρασε το δικαίωμα να βρεθεί κάποια στιγμή στο πιλοτήριο. Και η ανάγκη της ισπανικής εταιρείας για φρέσκο κεφάλαιο μπορεί να επισπεύσει αυτή τη στιγμή. Η Volotea, μέχρι τώρα, δεν έχει ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις πληροφορίες — και η σιωπή δεν αποτελεί συμφωνία, αλλά σίγουρα κρατά το σενάριο ζωντανό.

Coca-Cola HBC: Η αγορά τιμολόγησε το διάταγμα που δεν εκδόθηκε

Η Coca-Cola HBC δέχθηκε την Παρασκευή διπλό χτύπημα. Στις τεχνικές πωλήσεις του rebalancing προστέθηκε η ανησυχία για τη Ρωσία, με αποτέλεσμα η μετοχή να υποχωρήσει 5,77% στα 50,60 ευρώ, στο χαμηλότερο επίπεδο τριών μηνών και στη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 17 μηνών.

Η εταιρεία δεν περιλαμβάνεται στο διάταγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν που έθεσε υπό «προσωρινή διαχείριση» τις ρωσικές δραστηριότητες της Nestlé και άλλων δυτικών ομίλων. Αυτό ακριβώς, όμως, είναι το σημείο. Η αγορά δεν πούλησε μια ζημιά που έχει ήδη καταγραφεί. Πούλησε την πιθανότητα το ίδιο μοντέλο κρατικής παρέμβασης να επεκταθεί και σε άλλες πολυεθνικές.

Η ευαισθησία είναι μεγάλη, επειδή η Ρωσία αντιπροσώπευε περίπου το 14% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Coca-Cola HBC το 2025, ενώ τα διαθέσιμα κεφάλαια εντός της χώρας υπολογίζονται σε περίπου 1,04 δισ. ευρώ. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν λογιστικά, αλλά η δυνατότητα μεταφοράς και αξιοποίησής τους εξαρτάται από ένα πολιτικό περιβάλλον που αλλάζει με διάταγμα.

Το rebalancing εξηγεί την ένταση της πτώσης. Δεν εξηγεί μόνο του τον φόβο. Η αγορά έβαλε για πρώτη φορά ξανά σοβαρό ασφάλιστρο στο ενδεχόμενο η «προσωρινή διαχείριση» να ταξιδέψει και σε άλλους δυτικούς ομίλους. Και όταν μια εταιρεία έχει πάνω από ένα δισ. ευρώ μέσα στη χώρα, η γεωπολιτική παύει να είναι υποσημείωση. Γίνεται μέρος της αποτίμησης.

Το σημερινό νήμα είναι ο έλεγχος: ποιος ελέγχει τις τράπεζες, ποιος θα ελέγξει τη Volotea, ποιος μπορεί να ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία μιας πολυεθνικής στη Ρωσία. Το κεφάλαιο κινείται γρήγορα. Η εξουσία πάνω στο κεφάλαιο κινείται ακόμη γρηγορότερα.