ΧΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης χωρίς πυροτεχνήματα μετά τις αναβαθμίσεις – Στήριξαν Metlen και Viohalco

Με θετικό πρόσημο, αλλά χωρίς έκρηξη ευφορίας, ολοκλήρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών την πρώτη συνεδρίαση μετά τις νέες αναβαθμίσεις. Ο Γενικός Δείκτης απορρόφησε την αρχική βουτιά, πέρασε σε κέρδη και έκλεισε στις 2.676,02 μονάδες, με τη Metlen και τον όμιλο Viohalco να ηγούνται της αντίδρασης. Το μήνυμα ήταν θετικό, αλλά καθόλου πανηγυρικό: η αγορά κράτησε απόσταση από τις 2.700 μονάδες και απαίτησε επιλεκτικότητα.

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Τα βασικά σε 30’’

Γενικός Δείκτης: 2.676,02 μονάδες, άνοδος 0,55% ή 14,72 μονάδες.

2.676,02 μονάδες, άνοδος 0,55% ή 14,72 μονάδες. Άνοιγμα: 2.655,86 μονάδες.

2.655,86 μονάδες. Ημερήσιο εύρος: 2.628,55–2.690,67 μονάδες, διακύμανση 62,12 μονάδων.

2.628,55–2.690,67 μονάδες, διακύμανση 62,12 μονάδων. FTSE Large Cap: 6.867,26 μονάδες, άνοδος 0,49%.

6.867,26 μονάδες, άνοδος 0,49%. Δείκτης Τραπεζών: 3.227,07 μονάδες, άνοδος 0,67%.

3.227,07 μονάδες, άνοδος 0,67%. FTSE Mid Cap: 3.071,71 μονάδες, άνοδος 1,36%.

3.071,71 μονάδες, άνοδος 1,36%. Αξία συναλλαγών: 330.164.308,66 ευρώ.

330.164.308,66 ευρώ. Κλαδικός πρωταγωνιστής: βασικά υλικά με άνοδο 4,59%.

Πρώτη συνεδρίαση μετά τις αναβαθμίσεις: Θετικό μήνυμα, μετρημένη αντίδραση

Η σημερινή συνεδρίαση είχε ιδιαίτερο συμβολικό και ουσιαστικό βάρος. Ήταν η πρώτη μετά την αναβάθμιση της ελληνικής πιστοληπτικής αξιολόγησης από τη Scope σε BBB+, μία μόλις βαθμίδα χαμηλότερα από την κατηγορία Α, αλλά και μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s σε θετικές. Ταυτόχρονα, ήταν η πρώτη ημέρα εφαρμογής της επιστροφής της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών του FTSE Russell, έπειτα από δεκατρία χρόνια.

Η αγορά αντέδρασε ανοδικά, όχι όμως με τρόπο που να δικαιολογεί πανηγυρισμούς. Το +0,55% δείχνει ότι οι επενδυτές αναγνωρίζουν τη βελτίωση του ελληνικού προφίλ, αλλά δεν αγνοούν τις αποτιμήσεις, το διεθνές περιβάλλον και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υποχρεωτικών κινήσεων των παθητικών κεφαλαίων είχε ήδη πραγματοποιηθεί στο εντυπωσιακό κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.

Με απλά λόγια, η αναβάθμιση έφερε μια καθαρή ψήφο εμπιστοσύνης, όχι λευκή επιταγή. Από εδώ και πέρα, η αγορά καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να προσελκύσει σταθερές θεσμικές εισροές και όχι μόνο βραχυπρόθεσμες ή μηχανικές κινήσεις που συνδέονται με τις αλλαγές των δεικτών.

Από το -1,23% στο +1,10% και τελικά στο +0,55%

Η διαδρομή της συνεδρίασης ήταν πολύ πιο νευρική από όσο δείχνει το τελικό πρόσημο. Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε στις 2.655,86 μονάδες, χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο των 2.661,30 μονάδων, και στις πρώτες κινήσεις βρέθηκε έως τις 2.628,55 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες περίπου 1,23%.

Στη συνέχεια, οι αγοραστές απορρόφησαν την προσφορά και ο δείκτης πραγματοποίησε αναστροφή άνω των 62 μονάδων, φθάνοντας έως τις 2.690,67 μονάδες, δηλαδή περίπου 1,10% υψηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής. Η αδυναμία, όμως, να διατηρηθεί κοντά στο υψηλό και να δοκιμάσει με αξιώσεις το όριο των 2.700 μονάδων περιόρισε τα κέρδη.

Το τελικό κλείσιμο στις 2.676,02 μονάδες ήρθε 47,47 μονάδες πάνω από το χαμηλό, αλλά και 14,65 μονάδες χαμηλότερα από το υψηλό ημέρας. Η εικόνα μαρτυρά ισχυρή απορρόφηση της πρωινής πίεσης, μαζί όμως με εμφανή προσφορά όταν ο δείκτης πλησίασε ξανά την κρίσιμη ζώνη των 2.690–2.700 μονάδων.

Τζίρος 330,16 εκατ. ευρώ: Ισχυρός για κανονική συνεδρίαση, αλλά επιστροφή στην πραγματικότητα

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 330,16 εκατ. ευρώ. Το ποσό παραμένει υψηλό για τα συνήθη δεδομένα της Αθήνας και δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν εξαφανίστηκε μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων αναδιαρθρώσεων.

Δεν έχει, βέβαια, νόημα να συγκριθεί ευθέως με το ιστορικό ρεκόρ των 4,252 δισ. ευρώ της Παρασκευής. Εκείνη η συνεδρίαση περιλάμβανε τις μαζικές τεχνικές ροές από τις αλλαγές στους δείκτες, καθώς και την ταυτόχρονη λήξη παραγώγων. Ο σημερινός τζίρος είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικός για την πραγματική διάθεση ανάληψης θέσεων μετά την αναβάθμιση.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι θετικό: η αγορά δεν επέστρεψε σε συναλλακτική άπνοια. Το οριστικό συμπέρασμα, όμως, θα απαιτήσει διάρκεια. Αν οι συναλλαγές παραμείνουν σταθερά πάνω από τα επίπεδα των προηγούμενων μηνών, τότε θα μπορεί να γίνει λόγος για πραγματική διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.

Metlen και όμιλος Viohalco έδωσαν το σύνθημα

Η Metlen αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς μοχλούς της ανόδου, κλείνοντας στα 47,56 ευρώ με κέρδη 4,16%. Η ισχυρή κίνηση της μετοχής είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Γενικό Δείκτη, σε μια ημέρα κατά την οποία αρκετά άλλα βαριά χαρτιά δεν ακολούθησαν.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση του ομίλου Viohalco. Η Viohalco ενισχύθηκε κατά 6,23% στα 16,04 ευρώ, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά 4,34% στα 3,73 ευρώ και η Cenergy κατά 3,95% στα 23,18 ευρώ. Η συντονισμένη άνοδος εξηγεί το άλμα 4,59% του κλαδικού δείκτη βασικών υλικών, ο οποίος ήταν ο καθαρός πρωταγωνιστής της ημέρας.

Θετική συνεισφορά είχαν επίσης η Aegean με +3,17% στα 11,39 ευρώ, η Qualco με +3,57% στα 6,10 ευρώ, η Σαράντης με +2,87% στα 12,20 ευρώ, η Titan με +1,99% στα 49,26 ευρώ και η HELLENiQ ENERGY με +1,37% στα 17,70 ευρώ.

Οι τράπεζες κράτησαν θετικό πρόσημο, χωρίς ομοφωνία

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 3.227,07 μονάδες με άνοδο 0,67%, διατηρώντας το κρίσιμο τεχνικό όριο των 3.200 μονάδων. Η εικόνα, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη.

Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,59% στα 4,74 ευρώ και η Πειραιώς κατά 1,51% στα 10,44 ευρώ, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης του κλάδου. Η Alpha Bank έκλεισε με άνοδο 0,40% στα 4,75 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε 0,75% στα 10,68 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,34% στα 17,44 ευρώ, η Optima Bank κατά 0,22% στα 13,73 ευρώ και η CrediaBank κατά 0,20% στα 0,99 ευρώ. Η άνοδος του ΔΤΡ ήταν επομένως ουσιαστική, αλλά δεν στηρίχθηκε σε κοινή ανοδική κίνηση όλων των τραπεζικών τίτλων.

Τα βαρίδια: ΔΑΑ, ΔΕΗ και τίτλοι κοινής ωφέλειας

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αρνητική εξαίρεση στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με πτώση 5,71% στα 11,57 ευρώ. Η κίνηση ήρθε αμέσως μετά το άλμα 8,87% της Παρασκευής, όταν η μετοχή είχε ευνοηθεί έντονα από τις αναδιαρθρώσεις. Συνεπώς, η σημερινή διόρθωση διαβάζεται κυρίως ως επιστροφή μέρους των τεχνικών κερδών και κατοχύρωση θέσεων, χωρίς αυτό από μόνο του να σημαίνει επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας.

Πιέσεις δέχθηκαν ακόμη ο ΟΛΠ με -2,35% στα 47,85 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ με -2,24% στα 12,20 ευρώ, η ΔΕΗ με -1,65% στα 23,78 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με -0,97% στα 42,80 ευρώ. Η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 0,79% στα 50,20 ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε οριακά χαμηλότερα κατά 0,15% στα 67,65 ευρώ.

Η Allwyn παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, με οριακή πτώση 0,08% στα 12,29 ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,50 ευρώ με οριακή άνοδο 0,05%. Η ουδέτερη συμπεριφορά δύο τίτλων με σημαντική στάθμιση περιόρισε την ένταση της συνολικής ανόδου.

Οι βασικές μετοχικές κινήσεις

Ισχυρότερες ανοδικές κινήσεις Βασικές πιέσεις Μετοχή Τιμή Μεταβολή Μετοχή Τιμή Μεταβολή Viohalco 16,04 € +6,23% ΔΑΑ 11,57 € -5,71% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 3,73 € +4,34% ΟΛΠ 47,85 € -2,35% Metlen 47,56 € +4,16% ΕΥΔΑΠ 12,20 € -2,24% Cenergy 23,18 € +3,95% ΔΕΗ 23,78 € -1,65% Qualco 6,10 € +3,57% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 42,80 € -0,97%

Τεχνική εικόνα: Η αναστροφή ήταν ισχυρή, αλλά οι 2.700 μονάδες έμειναν όριο

Η σημερινή συνεδρίαση βελτίωσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα, επειδή ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο απορρόφησε την αρχική πτώση, αλλά έκλεισε με κέρδη και στο ανώτερο τέταρτο του ημερήσιου εύρους. Η κίνηση από τις 2.628,55 έως τις 2.690,67 μονάδες δείχνει ότι στην περιοχή των 2.630 μονάδων εμφανίστηκε αποφασιστική ζήτηση.

Η πρώτη άμεση ζώνη στήριξης τοποθετείται στις 2.660–2.650 μονάδες. Η περιοχή συνδυάζει το προηγούμενο κλείσιμο, το σημερινό άνοιγμα και το χαμηλό της Παρασκευής. Όσο ο δείκτης διατηρείται πάνω από αυτή, η αγορά κρατά ενεργό το σενάριο μιας νέας προσπάθειας προς τις 2.700 μονάδες. Απώλεια των 2.650 θα επαναφέρει γρήγορα στο επίκεντρο τις 2.628–2.620 μονάδες, ενώ χαμηλότερα το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων αποτελεί την επόμενη σοβαρή γραμμή άμυνας.

Στην ανοδική πλευρά, η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στις 2.690–2.700 μονάδες. Το σημερινό υψηλό επιβεβαίωσε ότι στη ζώνη αυτή υπάρχει προσφορά. Μόνο ένα καθαρό κλείσιμο πάνω από τις 2.700 μονάδες, με ικανοποιητικό τζίρο και συμμετοχή των τραπεζών, θα επαναφέρει ως επόμενο στόχο τις 2.720–2.732 μονάδες, όπου εντοπίζονται τα πρόσφατα υψηλά.

Για τον FTSE Large Cap, το κλείσιμο στις 6.867,26 μονάδες διατηρεί ως πρώτη βάση την περιοχή των 6.830–6.800 μονάδων. Η ανοδική επιβεβαίωση απαιτεί επιστροφή πάνω από τις 6.900 μονάδες και, στη συνέχεια, νέα προσέγγιση του ορίου των 7.000 μονάδων.

Στις τράπεζες, οι 3.200 μονάδες του ΔΤΡ παραμένουν το βασικό βραχυπρόθεσμο σημείο ισορροπίας. Η σημερινή άνοδος στις 3.227,07 μονάδες είναι θετική, αλλά η ζώνη των 3.230–3.250 μονάδων χρειάζεται να ξεπεραστεί πειστικά. Πάνω από αυτή, το βλέμμα στρέφεται ξανά στις 3.280–3.300 μονάδες. Κάτω από τις 3.200, αυξάνεται ο κίνδυνος επιστροφής προς τις 3.180 και τις 3.150 μονάδες.

Το σημαντικότερο τεχνικό μήνυμα είναι ότι η αγορά απέκτησε αγοραστές στην πτώση, αλλά δεν έχει ακόμη αποκτήσει ελεύθερο δρόμο προς τα υψηλά. Η σημερινή αναστροφή πρέπει να αποκτήσει συνέχεια. Διαφορετικά, θα καταγραφεί απλώς ως μία ισχυρή ενδοσυνεδριακή αντίδραση μέσα σε ζώνη συσσώρευσης.

Διεθνές φόντο: Τεχνολογία, τράπεζες και πτώση του πετρελαίου στήριξαν το κλίμα

Το διεθνές περιβάλλον λειτούργησε υποστηρικτικά. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να ενισχύεται περίπου 0,8%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές και οι τράπεζες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Η αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου περιόρισε προσωρινά τους φόβους για νέα ένταση στις πληθωριστικές πιέσεις και βελτίωσε τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες ξεκίνησαν επίσης ανοδικά, με τον Dow Jones περίπου στο +0,5%, τον S&P 500 στο +0,6% και τον Nasdaq κοντά στο +0,8%. Η άνοδος των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης, η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και η πτώση του αργού πρόσφεραν στήριξη.

Το βασικό ερωτηματικό παραμένει η Fed. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αύξησε την προηγούμενη εβδομάδα το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%–4,00%, υπογραμμίζοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός. Στελέχη της συνεχίζουν να αποκρούουν τις πολιτικές πιέσεις για πρόωρη χαλάρωση. Για τις μετοχές, αυτό σημαίνει ότι το θετικό κλίμα από την πτώση του πετρελαίου συνυπάρχει με ένα ακριβότερο και πιο αυστηρό περιβάλλον χρηματοδότησης.

Γιατί έχει σημασία

Η πρώτη συνεδρίαση μετά τις αναβαθμίσεις είχε περισσότερο χαρακτήρα ελέγχου αντοχών παρά εορτασμού. Η Αθήνα έδειξε ότι μπορεί να απορροφήσει μια απότομη αρχική πίεση και να κλείσει θετικά, παρά τις απώλειες σε αρκετούς τίτλους μεγάλης στάθμισης. Παράλληλα, η υπεραπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των βασικών υλικών έδωσε μεγαλύτερο βάθος στην αντίδραση.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η νέα εποχή δεν θα κριθεί σε μία ημέρα. Η μετάταξη στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει τη δυνητική δεξαμενή κεφαλαίων, αλλά ταυτόχρονα τοποθετεί τις ελληνικές εισηγμένες απέναντι σε πολύ μεγαλύτερο διεθνή ανταγωνισμό. Η πιστοληπτική αναβάθμιση μειώνει το ασφάλιστρο χώρας, αλλά η αγορά θα ζητά όλο και περισσότερο κέρδη, ταμειακές ροές, μερίσματα και πειστικά επενδυτικά σχέδια.

Τι να προσέξουμε στις επόμενες συνεδριάσεις

Εάν ο Γενικός Δείκτης θα κατοχυρώσει τις 2.690–2.700 μονάδες ή θα επιστρέψει προς τις 2.650.

Εάν ο τζίρος θα διατηρηθεί σε αυξημένα επίπεδα μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών αναδιαρθρώσεων.

Εάν ο τραπεζικός δείκτης θα περάσει καθαρά τις 3.230–3.250 μονάδες με συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Εάν η ισχυρή αντίδραση των Metlen, Viohalco, Cenergy και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα αποκτήσει συνέχεια.

Την πορεία του πετρελαίου, των αποδόσεων των ομολόγων και τη ρητορική της Fed, που παραμένουν οι βασικοί εξωτερικοί κίνδυνοι.

Γνώμες ειδικών

Η Goldman Sachs διατηρεί θετική στάση για την ελληνική αγορά και ανέβασε τον στόχο της για τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες. Η εκτίμησή της στηρίζεται σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 13% το 2026 και 9% το 2027, με τις τράπεζες να παραμένουν βασικός πυλώνας του ελληνικού επενδυτικού αφηγήματος. Ο οίκος επισημαίνει, πάντως, ότι η άνοδος του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο για την Ελλάδα.

Η UBS συγκαταλέγει την Ελλάδα στις προτιμώμενες ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές, λόγω της πιστωτικής επέκτασης, της έκθεσης των δανειακών χαρτοφυλακίων σε κυμαινόμενα επιτόκια και των προοπτικών για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους. Η θετική αυτή οπτική δεν αναιρεί την ανάγκη επιλεκτικότητας μετά το ισχυρό rerating του κλάδου.

Ο οικονομολόγος και αναλυτής Πάνος Δάντης είχε επισημάνει πριν από την εφαρμογή της αναβάθμισης ότι το ουσιαστικό rebalancing θα πραγματοποιούνταν στο κλείσιμο της Παρασκευής, ώστε οι νέες σταθμίσεις να ισχύσουν από σήμερα, και ότι ένα μέρος της προσαρμογής είχε ήδη προεξοφληθεί. Η σημερινή μετρημένη άνοδος επιβεβαιώνει αυτή την ανάγνωση: το θεσμικό ορόσημο είναι σημαντικό, αλλά οι υποχρεωτικές ροές δεν επαναλαμβάνονται καθημερινά.

Η κοινή συνισταμένη των εκτιμήσεων είναι σαφής: το ελληνικό story παραμένει ισχυρό και έχει πλέον περισσότερη διεθνή ορατότητα, αλλά η επόμενη άνοδος θα πρέπει να στηριχθεί σε κερδοφορία, νέες εισροές και επιβεβαίωση των τεχνικών επιπέδων. Η αναβάθμιση άνοιξε την πόρτα· δεν εγγυάται ότι η αγορά θα περάσει χωρίς διορθώσεις.