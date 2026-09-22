Πίσω από το ταμπλό: Τα «θεραπευμένα» δάνεια επιστρέφουν και το ρεύμα ξαναγράφει 600άρια

Τα κόκκινα δάνεια πουλήθηκαν, «θεραπεύτηκαν» και ετοιμάζονται τώρα να επιστρέψουν στις τράπεζες, ενώ οι τραπεζικές μετοχές αρχίζουν να χάνουν την ταμπέλα της μεγάλης ευκαιρίας. Το ρεύμα ξαναφέρνει μνήμες του 2022, το ελληνικό Δημόσιο δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία αλλά όχι φθηνά, και η ΕΚΤ μπήκε στο blockchain χωρίς να χρειαστεί να προφέρει τη λέξη «crypto». Στα πιο γήινα, η Metlen βλέπει στο scrap μια ενεργειακή ασπίδα και ο Άκης Πετρετζίκης στήνει στα Σπάτα ένα επιχειρηματικό πακέτο που χωρά από τηλεοπτικό στούντιο μέχρι γάμους και παρεκκλήσι.

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Τα «κόκκινα» δάνεια ξαναβάζουν γραβάτα

Η δευτερογενής αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων ετοιμάζεται να ξαναπάρει μπροστά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι servicers έχουν δρομολογήσει για το τέταρτο τρίμηνο 12 συναλλαγές, συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα πακέτα θα κατευθυνθούν σε επενδυτικά κεφάλαια, όμως μια «φέτα» 100–150 εκατ. ευρώ, κυρίως στεγαστικά, προορίζεται να επιστρέψει στις τράπεζες ως θεραπευμένο χαρτοφυλάκιο.

Εδώ κλείνει, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, ο κύκλος που άνοιξε με τις μεγάλες τιτλοποιήσεις. Το προβληματικό δάνειο βγήκε από τον τραπεζικό ισολογισμό, πέρασε σε servicer, απέκτησε ξανά ιστορικό πληρωμών και τώρα μπορεί να πουληθεί σε τράπεζα — όχι κατ’ ανάγκη σε εκείνη που το είχε χορηγήσει αρχικά.

Η επιστροφή είναι καλό σημάδι για την κανονικοποίηση της αγοράς, αλλά αποκαλύπτει και τη νέα τραπεζική λογική: ο πελάτης ξαναγίνεται ελκυστικός μόνο αφού άλλος έχει αναλάβει το δύσκολο κομμάτι της εξυγίανσης. Τα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν. Άλλαξαν χέρια, τιμή και ταμπέλα. Όσα επέζησαν επιστρέφουν από την πίσω πόρτα ως επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία.

Οι τράπεζες δεν βρίσκονται πια στο ράφι των ευκαιριών

Για χρόνια το βασικό επιχείρημα υπέρ του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήταν ότι οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονταν με μεγάλη έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών. Η εικόνα αλλάζει. Με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2026, το μέσο discount έχει περιοριστεί περίπου στο 9%, με δείκτη τιμής προς κέρδη 11,4 φορές έναντι 12,4 φορές στην Ευρώπη. Στην Εθνική η απόσταση έχει σχεδόν μηδενιστεί και στις προβλέψεις για το 2028 περνά οριακά σε premium.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τράπεζες έγιναν ακριβές. Σημαίνει ότι το εύκολο κομμάτι της επανατιμολόγησης έχει ήδη γίνει. Οι επενδυτές που αγόραζαν μόνο το μεγάλο χάσμα αποτίμησης θα πρέπει πλέον να κοιτάξουν κερδοφορία, μερίσματα, πιστωτικό κόστος και αντοχή των καθαρών εσόδων από τόκους.

Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις μετακινούνται εκτός τραπεζών: Παπουτσάνης, Σαράντης, Titan και Jumbo εμφανίζονται σε ορισμένους πολλαπλασιαστές πολύ φθηνότερα από τους διεθνείς ομοειδείς τους. Το παρασκήνιο της αναβάθμισης του ΧΑ, επομένως, δεν είναι μόνο πόσα ξένα κεφάλαια θα μπουν. Είναι και πού θα πάνε όταν διαπιστώσουν ότι το τραπεζικό τραπέζι έχει ήδη σερβίρει μεγάλο μέρος του γεύματος.

Το αέριο πέφτει, το ρεύμα ανεβαίνει — άρα η δικαιολογία άλλαξε

Η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανέβηκε σήμερα στα 211,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τη βραδινή αιχμή να φτάνει τα 340 ευρώ. Σε αρκετές αγορές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης οι ωριαίες τιμές άγγιξαν ακόμη και τα 610 ευρώ. Όλα αυτά ενώ η τιμή του φυσικού αερίου είχε προηγουμένως υποχωρήσει στα 73 ευρώ.

Η απόκλιση έχει σημασία. Δείχνει ότι το πρόβλημα δεν εξαντλείται πλέον στη γνωστή φράση «ακρίβυνε το αέριο». Η διαθεσιμότητα πυρηνικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, η επάρκεια ευέλικτης παραγωγής, οι διασυνδέσεις και οι ώρες αιχμής μπορούν να εκτοξεύσουν την τιμή ακόμη και όταν ένα βασικό καύσιμο υποχωρεί.

Για την κυβέρνηση, αυτό κάνει δυσκολότερη την επόμενη παρέμβαση. Μια επιδότηση μπορεί να χαμηλώσει τον λογαριασμό για έναν μήνα, δεν δημιουργεί όμως μονάδες, αποθήκευση ή νέες διασυνδέσεις. Αν ο Σεπτέμβριος γράφει τέτοιες τιμές, ο χειμώνας δεν χρειάζεται πανικό· χρειάζεται σοβαρό σχέδιο. Γιατί αυτή τη φορά δεν θα αρκεί να δείξουμε με το δάχτυλο έναν αγωγό.

Το πλαφόν του 32% βαφτίστηκε προστασία

Οι νέοι κανόνες για την καταναλωτική πίστη φέρνουν πλαφόν στις συνολικές επιβαρύνσεις και κόφτη στην τελική οφειλή σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιστωτικών καρτών, υπεραναλήψεων και γρήγορων δανείων οι χρεώσεις μπορεί να μειωθούν έως και 30%.

Η λιγότερο πανηγυρική λεπτομέρεια βρίσκεται στα ίδια τα όρια. Για αγορές με πιστωτική κάρτα το εκτιμώμενο πλαφόν κινείται στο 24%–26%, για αναλήψεις μετρητών στο 28%–32% και για προσωπικά δάνεια στο 18%–20,5%. Όταν η νομοθετική «οροφή προστασίας» φτάνει στο 32%, καταλαβαίνει κανείς πόσο ψηλά είχε ήδη ανέβει το κόστος.

Η ρύθμιση είναι αναγκαία, ιδίως για τα γρήγορα δάνεια μέσω κινητού και τις νέες μορφές Buy Now Pay Later. Δεν μετατρέπει, όμως, την ακριβή πίστωση σε φθηνή. Απλώς βάζει κιγκλίδωμα πριν από τον γκρεμό. Και το γεγονός ότι ένα προϊόν θα είναι φθηνότερο κατά 30% δεν σημαίνει πως έγινε φθηνό — μπορεί απλώς να ήταν εξωφρενικά ακριβό πριν.

Το ελληνικό ομόλογο κέρδισε τη Γαλλία — αλλά δεν έγινε φθηνό

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς κινείται γύρω στο 4,24%, χαμηλότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία και πολύ κοντά στο Βέλγιο, που βρίσκεται περίπου στο 4,15%. Η σύγκριση αποτελεί εντυπωσιακή ανατροπή για μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια ήταν συνώνυμη του ευρωπαϊκού πιστωτικού κινδύνου.

Υπάρχει, όμως, μια διαφορά ανάμεσα στο «φθηνότερα από τους άλλους» και στο «φθηνά». Η μέση απόδοση των δεκαετών τίτλων του G7 ανέβηκε στο 4,285%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ το αμερικανικό δεκαετές πέρασε πρόσκαιρα πάνω από το 5%. Η Ελλάδα βελτίωσε θεαματικά το σχετικό της ρίσκο την ώρα που το απόλυτο κόστος του χρήματος ανέβαινε για όλους.

Η δημοσιονομική αξιοπιστία προστατεύει το spread, δεν ακυρώνει το παγκόσμιο επιτόκιο. Ακριβότερα κρατικά ομόλογα σημαίνουν ακριβότερες εταιρικές εκδόσεις, μεγαλύτερη πίεση στις αποτιμήσεις και δυσκολότερη χρηματοδότηση επενδύσεων. Η Ελλάδα κέρδισε τον αγώνα αξιοπιστίας, αλλά στο μεταξύ η διαδρομή έγινε ανηφόρα.

Η ΕΚΤ μπήκε στο blockchain χωρίς να πει «crypto»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενεργοποίησε το Pontes, τη νέα γέφυρα που επιτρέπει τον διακανονισμό ψηφιακών τίτλων με χρήμα κεντρικής τράπεζας. Στο πρώτο κύμα έχουν ενταχθεί, μεταξύ άλλων, Deutsche Bank, Santander και Clearstream, ενώ η ίδια η ΕΚΤ σκοπεύει να επενδύσει ένα πολύ μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, ύψους 23 δισ. ευρώ, σε υψηλής διαβάθμισης ψηφιακά ομόλογα δημόσιων φορέων.

Δεν πρόκειται για το ψηφιακό ευρώ του πολίτη ούτε για αγορά κρυπτονομισμάτων. Είναι η μεταφορά του χονδρικού χρηματοπιστωτικού συστήματος σε υποδομή tokenization, με το ευρώ —και όχι ένα ιδιωτικό stablecoin— να παραμένει το ασφαλές μέσο διακανονισμού.

Η πραγματική είδηση είναι πολιτική. Η Ευρώπη δεν αγάπησε ξαφνικά τα crypto. Κατάλαβε ότι, αν δεν κατασκευάσει δικές της ψηφιακές ράγες, οι συναλλαγές του μέλλοντος θα περάσουν πάνω από ιδιωτικά και κυρίως δολαριακά δίκτυα. Η ΕΚΤ κράτησε το blockchain, αφαίρεσε την αναρχία και έβαλε στο κέντρο τον δικό της ισολογισμό.

Ο Άκης ένωσε στο ίδιο business plan συνταγή, γάμο και… παρεκκλήσι

Στα Σπάτα προχωρά το Akis Petretzikis Hub, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ, φορολογική απαλλαγή 560.000 ευρώ και πρόβλεψη για 14,5 ετήσιες μονάδες εργασίας. Το σχέδιο δεν περιορίζεται σε στούντιο τηλεοπτικών και διαδικτυακών παραγωγών. Περιλαμβάνει εστιατόριο, χώρο εκδηλώσεων και παρεκκλήσι, ενώ ο εταιρικός σκοπός έχει διευρυνθεί σε γάμους, catering, φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις και αξιοποίηση ακινήτων.

Η επιχειρηματική λογική είναι απολύτως καθαρή: το προσωπικό brand περνά από την οθόνη στον φυσικό χώρο και επιχειρεί να κρατήσει εσωτερικά όλη την αλυσίδα εσόδων. Περιεχόμενο, εκδήλωση, φαγητό, φωτογράφιση και ακίνητο κάτω από την ίδια στέγη. Από τη συνταγή μέχρι το μυστήριο και τη δεξίωση, χωρίς να αλλάζει ο πελάτης προμηθευτή.

Η επέκταση έρχεται ενώ η βασική εταιρεία αύξησε το 2025 τον τζίρο της κατά 17,1%, στα 4,6 εκατ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη έμειναν σχεδόν στάσιμα στα 1,68 εκατ. ευρώ και το περιθώριο υποχώρησε. Άρα το hub δεν είναι απλώς ένα μεγαλύτερο στούντιο. Είναι προσπάθεια να μετατραπεί η δημοφιλία σε ακίνητο, υπηρεσίες και επαναλαμβανόμενα έσοδα. Η influencer economy απέκτησε κανονική κάθετη ολοκλήρωση — και, για παν ενδεχόμενο, και παρεκκλήσι.

Vodafone–ΔΕΗ: Από το term sheet στις υπογραφές

Στην τελική ευθεία μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία Vodafone–ΔΕΗ για τις οπτικές ίνες. Οι δύο πλευρές έχουν περάσει από το μη δεσμευτικό πλαίσιο του Ιουνίου στη διαμόρφωση δεσμευτικού κειμένου, πριν από τις οριστικές υπογραφές. Ο πυρήνας παραμένει η ένωση Fiber2All και FiberGrid σε κοινή εταιρεία χονδρικής FTTH, με συμμετοχή 50%-50%.

Η δεύτερη ανάγνωση είναι πιο ενδιαφέρουσα: η Vodafone αποκτά κλίμακα χωρίς να σηκώσει μόνη της όλο το κόστος ανάπτυξης, ενώ η ΔΕΗ εξασφαλίζει τηλεπικοινωνιακή τεχνογνωσία, πελατειακή βάση και άμεση εμπορική ορατότητα για το δίκτυό της. Αν μπουν οι υπογραφές, δεν θα έχει δημιουργηθεί απλώς ακόμη μία εταιρεία οπτικών ινών. Θα έχει στηθεί ο δεύτερος πόλος τηλεπικοινωνιακών υποδομών (;) …

Το σημερινό νήμα είναι η ανακύκλωση της αξίας: τα παλιά κόκκινα δάνεια επιστρέφουν ως τραπεζικά assets, το scrap γίνεται στρατηγικό μέταλλο, τα παραδοσιακά ομόλογα μετατρέπονται σε tokens και ένα προσωπικό brand γίνεται στούντιο, χώρος εκδηλώσεων και ακίνητο. Στις σημερινές αγορές δεν κερδίζει μόνο όποιος δημιουργεί κάτι καινούργιο. Κερδίζει και όποιος παίρνει κάτι παλιό, του αλλάζει μορφή και το πουλά ξανά ακριβότερα.