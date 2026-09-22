Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Η Βρετανία απογειώνει τα έσοδα, η Γαλλία ανοίγει «τρύπα»

Ο ελληνικός τουρισμός οδεύει προς νέο ονομαστικό ρεκόρ εσόδων, αλλά η πραγματική ιστορία πίσω από τους αριθμούς είναι πιο σύνθετη. Τον Ιούλιο ήρθαν λιγότεροι ταξιδιώτες, όμως άφησαν περισσότερα χρήματα. Στο επτάμηνο οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 12%, αλλά η ανάπτυξη συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε αγορές εκτός ΕΕ, με το Ηνωμένο Βασίλειο να σηκώνει δυσανάλογα μεγάλο βάρος. Την ίδια ώρα, Γαλλία και Γερμανία στέλνουν προειδοποιητικά σήματα.

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Τα βασικά σε 30’’

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 13,518 δισ. ευρώ στο επτάμηνο, αυξημένες κατά 12% .

στο επτάμηνο, αυξημένες κατά . Το ταξιδιωτικό πλεόνασμα ανήλθε σε 11,243 δισ. ευρώ , με αύξηση 11,5% .

, με αύξηση . Τον Ιούλιο οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 3,1% , αλλά οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% , επειδή η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ανέβηκε κατά 10% , στα 685,4 ευρώ .

, αλλά οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά , επειδή η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ανέβηκε κατά , στα . Οι αγορές εκτός ΕΕ παρήγαγαν το 61,7% της συνολικής αύξησης των εσόδων στο επτάμηνο.

της συνολικής αύξησης των εσόδων στο επτάμηνο. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσε περίπου 394,6 εκατ. ευρώ , δηλαδή το 27,3% της συνολικής αύξησης.

, δηλαδή το της συνολικής αύξησης. Η ισχυρή επίδοση του Ιουλίου δεν αναιρεί την επιβράδυνση: μετά το +25,8% του πενταμήνου, οι εισπράξεις αυξήθηκαν μόλις 1,2% τον Ιούνιο και 7,2% τον Ιούλιο.

Η μεγάλη εικόνα: ισχυρό επτάμηνο, αλλά όχι χωρίς αστερίσκους

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 1,448 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026. Οι ταξιδιωτικές πληρωμές, δηλαδή οι δαπάνες κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό, αυξήθηκαν ταχύτερα, κατά 14,7%, στα 2,275 δισ. ευρώ. Έτσι, το καθαρό πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 1,156 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 11,243 δισ. ευρώ.

Βασικό μέγεθος Ιούλιος 2025 Ιούλιος 2026 Μεταβολή Ιαν.–Ιούλ. 2025 Ιαν.–Ιούλ. 2026 Μεταβολή Ταξιδιωτικές εισπράξεις 4,406 δισ. ευρώ 4,722 δισ. ευρώ +7,2% 12,071 δισ. ευρώ 13,518 δισ. ευρώ +12,0% Ταξιδιωτικές πληρωμές 331,5 εκατ. ευρώ 407,7 εκατ. ευρώ +23,0% 1,984 δισ. ευρώ 2,275 δισ. ευρώ +14,7% Ταξιδιωτικό πλεόνασμα 4,075 δισ. ευρώ 4,314 δισ. ευρώ +5,9% 10,087 δισ. ευρώ 11,243 δισ. ευρώ +11,5% Εισερχόμενοι ταξιδιώτες 6,763 εκατ. 6,552 εκατ. -3,1% 18,455 εκατ. 20,043 εκατ. +8,6% Μέση δαπάνη ανά ταξίδι 623,1 ευρώ 685,4 ευρώ +10,0% 624,7 ευρώ 642,5 ευρώ +2,9%

Η διάκριση ανάμεσα στις ακαθάριστες εισπράξεις και στο καθαρό πλεόνασμα έχει σημασία. Τον Ιούλιο, για κάθε 100 ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων έμεναν καθαρά 91,37 ευρώ, έναντι 92,48 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Στο επτάμηνο ο αντίστοιχος λόγος υποχώρησε από 83,57% σε 83,17%. Η απόκλιση δεν ανατρέπει τη θετική εικόνα, δείχνει όμως ότι η αυξημένη ταξιδιωτική δαπάνη των Ελλήνων στο εξωτερικό απορροφά ένα μικρό τμήμα του οφέλους.

Ιούλιος: η δαπάνη υπεραντιστάθμισε την πτώση των αφίξεων

Ο Ιούλιος είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ανακοίνωσης. Η εισερχόμενη κίνηση μειώθηκε κατά 210,8 χιλ. ταξιδιώτες, αλλά οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 315,7 εκατ. ευρώ. Η άνοδος της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι από 623,1 σε 685,4 ευρώ ήταν αρκετή για να καλύψει πλήρως τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών.

Με συμμετρική ανάλυση της μεταβολής, η χαμηλότερη κίνηση αφαίρεσε περίπου 137,9 εκατ. ευρώ από το δυνητικό αποτέλεσμα. Η υψηλότερη δαπάνη ανά ταξίδι πρόσθεσε περίπου 415,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση των εσόδων από κρουαζιέρες πρόσθεσε άλλα 38,5 εκατ. ευρώ. Το άθροισμα οδηγεί στην τελική αύξηση των 315,7 εκατ. ευρώ.

Παράγοντας μεταβολής εισπράξεων Ιουλίου Εκτιμώμενη επίδραση Μείωση αριθμού ταξιδιωτών -137,9 εκατ. ευρώ Αύξηση μέσης δαπάνης ανά ταξίδι +415,2 εκατ. ευρώ Αύξηση εισπράξεων από κρουαζιέρες +38,5 εκατ. ευρώ Συνολική μεταβολή +315,7 εκατ. ευρώ

Υπάρχει και μία σημαντική αλλαγή στη σύνθεση των ροών. Η κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,5%, ενώ η οδική κίνηση μειώθηκε κατά 17,8%. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι ο Ιούλιος είχε διαφορετικό μείγμα ταξιδιωτών, πιθανώς με μεγαλύτερο βάρος αεροπορικών αφίξεων και αγορών υψηλότερης δαπάνης. Τα διαθέσιμα στοιχεία, ωστόσο, δεν δίνουν δαπάνη ανά πύλη εισόδου, επομένως η σύνδεση είναι ισχυρή ένδειξη και όχι πλήρης απόδειξη.

Οι πέντε αγορές αποκαλύπτουν έναν τουρισμό πολλών ταχυτήτων

Η συνολική μέση δαπάνη κρύβει πολύ διαφορετικές επιδόσεις ανά χώρα. Οι ακόλουθοι υπολογισμοί προκύπτουν από τη διαίρεση των εισπράξεων κάθε αγοράς με τον αντίστοιχο αριθμό ταξιδιωτών.

Αγορά Εισπράξεις Ιουλίου 2026 Μεταβολή εισπράξεων Μεταβολή ταξιδιωτών Εκτιμώμενη δαπάνη ανά ταξίδι Μεταβολή δαπάνης Γερμανία 705,0 εκατ. ευρώ +11,3% +2,5% 713,7 ευρώ +8,6% Γαλλία 209,4 εκατ. ευρώ -30,7% -12,9% 663,1 ευρώ -20,5% Ιταλία 358,1 εκατ. ευρώ +32,3% +34,7% 657,3 ευρώ -1,8% Ηνωμένο Βασίλειο 912,4 εκατ. ευρώ +49,5% +16,0% 1.011,9 ευρώ +28,9% ΗΠΑ 265,9 εκατ. ευρώ σχεδόν αμετάβλητες -17,4% 1.535,2 ευρώ +21,1%

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο καθοριστικός κινητήρας του Ιουλίου. Οι βρετανικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 302,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο 95,7% της καθαρής αύξησης των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων του μήνα. Δεν σημαίνει ότι σχεδόν όλη η αγορά αναπτύχθηκε μόνο από τους Βρετανούς, καθώς οι θετικές επιδόσεις άλλων χωρών αντισταθμίστηκαν από μεγάλες απώλειες, κυρίως από τη Γαλλία. Δείχνει όμως πόσο κρίσιμη ήταν η βρετανική αγορά για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν το αντίθετο μοτίβο: 17,4% λιγότεροι ταξιδιώτες, αλλά σχεδόν αμετάβλητες εισπράξεις. Η εκτιμώμενη δαπάνη ανά αμερικανικό ταξίδι αυξήθηκε πάνω από 21%, στα 1.535 ευρώ. Η Ιταλία αναπτύχθηκε κυρίως μέσω όγκου, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισπράξεις. Η Γαλλία ήταν η πιο αδύναμη μεγάλη αγορά, με ταυτόχρονη πτώση τόσο των ταξιδιωτών όσο και της δαπάνης ανά ταξίδι.

Στο επτάμηνο, Βρετανία και Ιταλία καλύπτουν το κενό Γαλλίας και Γερμανίας

Αγορά Εισπράξεις επταμήνου Μεταβολή Εκτιμώμενη δαπάνη ανά ταξίδι Μεταβολή δαπάνης Συμβολή στη συνολική αύξηση εσόδων Γερμανία 1,981 δισ. ευρώ -0,7% 653,9 ευρώ -7,8% -0,9% Γαλλία 623,7 εκατ. ευρώ -16,8% 675,5 ευρώ -12,4% -8,7% Ιταλία 828,1 εκατ. ευρώ +31,6% 650,7 ευρώ +5,6% +13,7% Ηνωμένο Βασίλειο 2,092 δισ. ευρώ +23,3% 810,3 ευρώ +9,8% +27,3% ΗΠΑ 1,063 δισ. ευρώ +7,9% 1.280,5 ευρώ +17,5% +5,4%

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσε 394,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το επτάμηνο του 2025 και παρήγαγε μόνο του πάνω από το ένα τέταρτο της συνολικής αύξησης. Η Ιταλία πρόσθεσε άλλα 198,8 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Γαλλία αφαίρεσε 126,1 εκατ. ευρώ από το αποτέλεσμα, ενώ η Γερμανία έχασε 13,6 εκατ. ευρώ, παρότι οι Γερμανοί ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 7,7%. Η εξήγηση βρίσκεται στην εκτιμώμενη δαπάνη ανά γερμανικό ταξίδι, η οποία μειώθηκε κατά 7,8%.

Η γεωγραφία των εσόδων αλλάζει υπέρ των αγορών εκτός ΕΕ

Οι εισπράξεις από την ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 6,9% στο επτάμηνο και έφτασαν τα 7,094 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα, κατά 18,3%, στα 5,783 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της ΕΕ στις συνολικές εισπράξεις υποχώρησε από 55,0% σε 52,5%, ενώ το μερίδιο των λοιπών χωρών αυξήθηκε από 40,5% σε 42,8%. Οι κρουαζιέρες ενίσχυσαν ελαφρά το μερίδιό τους από 4,5% σε 4,7%.

Από την πρόσθετη ταξιδιωτική είσπραξη των 1,448 δισ. ευρώ στο επτάμηνο, περίπου 893,6 εκατ. ευρώ ή 61,7% προήλθαν από τις λοιπές χώρες, 455,8 εκατ. ευρώ ή 31,5% από την ΕΕ και 98,3 εκατ. ευρώ ή 6,8% από τις κρουαζιέρες. Πρόκειται για θετική διαφοροποίηση πέρα από την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα μεγαλύτερη εξάρτηση από τη βρετανική και την αμερικανική ζήτηση, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων.

Η επιβράδυνση στην καρδιά της σεζόν δεν πρέπει να αγνοηθεί

Το +12% του επταμήνου είναι ισχυρό, αλλά δεν περιγράφει την ταχύτητα με την οποία κινείται πλέον η αγορά. Στο πρώτο πεντάμηνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν αυξηθεί κατά 25,8% και οι αφίξεις κατά 20,9%. Τον Ιούνιο η αύξηση των εισπράξεων περιορίστηκε στο 1,2%, ενώ τον Ιούλιο ανέκαμψε στο 7,2%. Συνολικά, στους δύο πρώτους μήνες της υψηλής θερινής περιόδου, Ιούνιο και Ιούλιο, οι εισπράξεις αυξήθηκαν περίπου 4,6% και οι αφίξεις μόλις 1,0%.

Περίοδος Μεταβολή εισπράξεων Μεταβολή ταξιδιωτών Μεταβολή μέσης δαπάνης Μάιος 2026 +10,9% +12,2% -1,4% Ιούνιος 2026 +1,2% +6,9% -6,2% Ιούλιος 2026 +7,2% -3,1% +10,0%

Η εικόνα δεν παραπέμπει σε κατάρρευση. Δείχνει όμως ότι το εκρηκτικό ξεκίνημα της χρονιάς δεν συνεχίστηκε με την ίδια ένταση στην υψηλή περίοδο. Παράλληλα, ο μηχανισμός ανάπτυξης αλλάζει από μήνα σε μήνα: τον Μάιο και τον Ιούνιο κυριάρχησε ο όγκος, με χαμηλότερη μέση δαπάνη, ενώ τον Ιούλιο η υψηλότερη δαπάνη κάλυψε την πτώση των αφίξεων. Αυτή η αστάθεια επιβάλλει προσοχή πριν εξαχθεί συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει ήδη περάσει οριστικά σε μοντέλο λιγότερων αλλά ακριβότερων επισκεπτών.

Η αύξηση της μέσης δαπάνης δεν είναι αυτομάτως «ποιοτικός τουρισμός»

Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι επηρεάζεται από τη διάρκεια παραμονής, τον τόπο διαμονής, την κατηγορία καταλύματος, το μεταφορικό μέσο, τη σύνθεση των εθνικοτήτων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις τιμές. Η άνοδος κατά 10% τον Ιούλιο μπορεί να αντανακλά καλύτερο μείγμα ταξιδιωτών, περισσότερες διανυκτερεύσεις ή υψηλότερες τιμές. Χωρίς ταυτόχρονα στοιχεία για τη μέση διάρκεια παραμονής και τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί με ακρίβεια η αύξηση.

Το οριστικό αποτέλεσμα του 2025 δείχνει γιατί χρειάζεται αυτή η διάκριση. Τότε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε μόλις 2,8%, ενώ η δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε 7,7% και η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε 4,5%. Επομένως, υψηλότερη είσπραξη δεν ισοδυναμεί πάντοτε με μεγαλύτερη πραγματική κατανάλωση ή υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Ένα μέρος μπορεί να αντανακλά απλώς αυξημένες τιμές.

Ο τουρισμός στηρίζει το εξωτερικό ισοζύγιο, αλλά δεν κλείνει τη μεγάλη «τρύπα»

Τον Ιούλιο το ταξιδιωτικό πλεόνασμα υπερκάλυψε κατά 137% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών. Με βάση αυτή τη σχέση, το εμπορικό έλλειμμα του μήνα αντιστοιχούσε περίπου σε 3,15 δισ. ευρώ. Στο επτάμηνο, όμως, το ταξιδιωτικό πλεόνασμα κάλυψε μόλις το 62,1% του ελλείμματος αγαθών, το οποίο προκύπτει κοντά στα 18,1 δισ. ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εξάρτηση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Ο τουρισμός παρήγαγε το 92,8% των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες τον Ιούλιο και το 90,3% στο επτάμηνο. Με απλά λόγια, εννέα στα δέκα καθαρά ευρώ του πλεονάσματος υπηρεσιών προήλθαν από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Παρά την ισχυρή επίδοση του τουρισμού, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ στο επτάμηνο και έφτασε κοντά στα 9,3 δισ. ευρώ. Το μήνυμα είναι σαφές: ο τουρισμός αποτελεί το βασικό ανάχωμα της εξωτερικής οικονομίας, αλλά δεν μπορεί μόνος του να αντισταθμίσει το εμπορικό έλλειμμα και τις επιβαρύνσεις από τα ισοζύγια εισοδημάτων.

Προς νέο ρεκόρ: τι δείχνουν τρία μηχανικά σενάρια

Το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 23,627 δισ. ευρώ. Με το 2026 να έχει ήδη προβάδισμα 1,448 δισ. ευρώ στο επτάμηνο, νέο ονομαστικό ρεκόρ θα αποφευχθεί μόνο αν οι εισπράξεις της περιόδου Αυγούστου–Δεκεμβρίου μειωθούν περισσότερο από περίπου 12,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Μεταβολή εισπράξεων Αυγ.–Δεκ. 2026 Μηχανικό αποτέλεσμα έτους Μεταβολή έναντι 2025 -5% 24,50 δισ. ευρώ +3,7% 0% 25,07 δισ. ευρώ +6,1% +7% 25,88 δισ. ευρώ +9,6%

Τα παραπάνω αποτελούν αριθμητικά σενάρια και όχι πρόβλεψη. Δεν ενσωματώνουν έκτακτα γεγονότα, μεταβολές στις τιμές, στις ισοτιμίες, στις αεροπορικές συνδέσεις ή στη γεωπολιτική κατάσταση.

Τι πρέπει να παρακολουθήσουμε στους επόμενους μήνες

Τη διάρκεια της πτώσης στις αφίξεις. Ένας αρνητικός Ιούλιος μπορεί να είναι συγκυριακός. Δεύτερος διαδοχικός μήνας θα άλλαζε την εικόνα.

Ένας αρνητικός Ιούλιος μπορεί να είναι συγκυριακός. Δεύτερος διαδοχικός μήνας θα άλλαζε την εικόνα. Τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση. Είναι ο δείκτης που θα ξεχωρίσει την πραγματική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος από την απλή αύξηση τιμών.

Είναι ο δείκτης που θα ξεχωρίσει την πραγματική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος από την απλή αύξηση τιμών. Τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η γαλλική αγορά υποχωρεί έντονα, ενώ η γερμανική φέρνει περισσότερους ταξιδιώτες αλλά λιγότερα έσοδα στο επτάμηνο.

Η γαλλική αγορά υποχωρεί έντονα, ενώ η γερμανική φέρνει περισσότερους ταξιδιώτες αλλά λιγότερα έσοδα στο επτάμηνο. Την εξάρτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η βρετανική αγορά είναι ο μεγαλύτερος θετικός καταλύτης, αλλά η υπερβολική συγκέντρωση αυξάνει τον κίνδυνο από μεταβολές στη στερλίνα και στη βρετανική κατανάλωση.

Η βρετανική αγορά είναι ο μεγαλύτερος θετικός καταλύτης, αλλά η υπερβολική συγκέντρωση αυξάνει τον κίνδυνο από μεταβολές στη στερλίνα και στη βρετανική κατανάλωση. Τις ταξιδιωτικές πληρωμές. Η αύξησή τους με ταχύτερο ρυθμό από τις εισπράξεις περιορίζει την καθαρή συνεισφορά του κλάδου.

Η αύξησή τους με ταχύτερο ρυθμό από τις εισπράξεις περιορίζει την καθαρή συνεισφορά του κλάδου. Την οδική κίνηση. Η πτώση 17,8% τον Ιούλιο χρειάζεται ανάλυση ανά συνοριακό σταθμό και αγορά προέλευσης.

Γιατί έχει σημασία

Ο τουρισμός του 2026 εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα έσοδα από ό,τι στις αφίξεις. Αυτό είναι θετικό, διότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς περισσότερους επισκέπτες, αλλά μεγαλύτερη οικονομική απόδοση ανά ταξίδι, ανά διανυκτέρευση και ανά προορισμό. Ωστόσο, η άνοδος του Ιουλίου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη Βρετανία και σε μία απότομη αύξηση της μέσης δαπάνης, ενώ δύο κρίσιμες αγορές, η Γαλλία και η Γερμανία, υστερούν σε επίπεδο επταμήνου.

Το πιθανότερο είναι ότι το 2026 θα κλείσει με νέο ονομαστικό ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Το δύσκολο ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα καταρριφθεί το ρεκόρ, αλλά πόσο πλατιά, πόσο πραγματική και πόσο διατηρήσιμη είναι η ανάπτυξη που βρίσκεται πίσω από αυτό.

Στοιχεία και μεθοδολογία

- Τράπεζα της Ελλάδος, προσωρινά στοιχεία ταξιδιωτικού ισοζυγίου Ιουλίου 2026 και αναλυτικός πίνακας· ανακοινώσεις ταξιδιωτικού ισοζυγίου Μαΐου και Ιουνίου 2026· οριστικά στοιχεία ταξιδιωτικού ισοζυγίου 2025· ανακοίνωση ισοζυγίου πληρωμών Ιουλίου 2026.

Οι υπολογισμοί δαπάνης ανά χώρα, συμβολής στην αύξηση, σύνθεσης αγορών και σεναρίων έγιναν από το Sofokleous10.gr με βάση τα δημοσιευμένα μεγέθη. Η μέση δαπάνη ανά χώρα προκύπτει από τη διαίρεση εισπράξεων με ταξιδιώτες και μπορεί να εμφανίζει μικρές αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποιήσεων. Η εισερχόμενη κίνηση και η επίσημη μέση δαπάνη ανά ταξίδι δεν περιλαμβάνουν τα πρόσθετα στοιχεία κρουαζιέρας που συλλέγονται πέραν της Έρευνας Συνόρων.