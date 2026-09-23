Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,16 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 52%, με περιθώριο EBITDA 22,7%.

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Αύξηση 60,8% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Quality & Reliability το α’ εξάμηνο 2026 και ανήλθε στα 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,65 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αποτυπώνει την οργανική ανάπτυξη της μητρικής εταιρείας, την πλήρη ενσωμάτωση των θυγατρικών που αποκτήθηκαν εντός του 2025, καθώς και την ενσωμάτωση της MTIS από τον Φεβρουάριο 2026.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,16 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 52%, με περιθώριο EBITDA 22,7%. Η λειτουργική κερδοφορία της περιόδου επιβαρύνθηκε από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους 0,36 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με τις εξαγορές, κυρίως αμοιβές συμβούλων και νομικά έξοδα, οι οποίες βάρυναν στο σύνολό τους τη μητρική εταιρεία, καθώς και από ζημία απομείωσης συμμετοχών ύψους 0,04 εκατ. ευρώ.

Εξαιρουμένων των ανωτέρω επιβαρύνσεων, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,56 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 71%, με περιθώριο 25,6% έναντι 24,0% το ΑҴ εξάμηνο 2025, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της υποκείμενης λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 2,04 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 87,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,17 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. ευρώ. Στα καθαρά κέρδη περιλαμβάνεται καθαρό φορολογικό έσοδο 0,13 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται κυρίως από την αναβαλλόμενη φορολογία, έναντι φορολογικής επιβάρυνσης €0,34 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν σε 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ, και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή σε 0,0508 ευρώ , έναντι 0,0274 ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,50 εκατ. ευρώ, έναντι 6,95 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, αυξημένος κατά 36,7%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,28 εκατ. ευρώ (+24,3%), με περιθώριο 24%, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 2,64 εκατ. ευρώ (+43,7%), με περιθώριο 27,8% έναντι 26,4%, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική ανθεκτικότητα και την κερδοφορία του βασικού πυρήνα δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε 1,53 εκατ. ευρώ, έναντι 0,70 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30.06.2026 σε 14,74 εκατ. ευρώ, έναντι 6,74 εκατ. ευρώ την 31.12.2025, κυρίως λόγω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και των κερδών της περιόδου, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 1,45 εκατ. ευρώ, από 2,28 εκατ. ευρώ την 31.12.2025.

«Η ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και μακροοικονομικής αβεβαιότητας, με τον Όμιλο να διατηρεί την αναπτυξιακή του πορεία, να ενισχύει την παρουσία του σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς και να επενδύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος παροχής λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού», αναφέρει η εταιρεία.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, το α’ εξάμηνο 2026 αποτέλεσε για τον Όμιλο περίοδο ενοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης. Μετά τη σημαντική διεύρυνση της χρήσης 2025, η έμφαση μετατοπίστηκε στη λειτουργική και εμπορική ενοποίηση των εταιρειών του Ομίλου, στην αξιοποίηση των μεταξύ τους συνεργειών και στη μετατροπή των διευρυμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων σε οργανική ανάπτυξη και διατηρήσιμη λειτουργική κερδοφορία, με παράλληλη ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μετά την ολοκλήρωση, τον Ιανουάριο 2026, της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 8,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,50 εκατ. ευρώ αφορούν το α’ εξάμηνο 2026 και το υπόλοιπο εισπράχθηκε τον Δεκέμβριο 2025.

Στις 13.02.2026 ο Όμιλος ολοκλήρωσε την απόκτηση του 51% της εταιρείας MTIS A.E., έναντι συνολικού τιμήματος έως €2,97 εκατ., διευρύνοντας τη δραστηριότητά του στους τομείς της ναυτιλιακής τεχνολογίας (maritime intelligence), του Internet of Things και των εφαρμογών διττής χρήσης. Η MTIS ενοποιείται από την ημερομηνία απόκτησης. Μετά τη λήξη της περιόδου, στις 07.07.2026, ο Όμιλος απέκτησε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου (58% των δικαιωμάτων ψήφου) της πολωνικής EXIM-IT S.A., εταιρείας εξειδικευμένης σε λύσεις ServiceNow, έναντι σταθερού τιμήματος 2,6 εκατ. ευρώ και ενδεχόμενου τιμήματος έως 4,3 εκατ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Η EXIM-IT δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του ΑҴ εξαμήνου και θα ενοποιηθεί από το ΒҴ εξάμηνο 2026. Οι δύο συναλλαγές προσθέτουν νέους τεχνολογικούς πυλώνες στον Όμιλο και δημιουργούν βάση για την ανάπτυξή του στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Προοπτικές για το Β’ εξάμηνο 2026

Για το β’ εξάμηνο 2026, βασική προτεραιότητα της Διοίκησης αποτελεί η λειτουργική και εμπορική ενοποίηση των εταιρειών του Ομίλου, η ομαλή ένταξη της EXIM-IT και η εμπορική αξιοποίηση της MTIS.

Έμφαση δίνεται στην κοινή εμπορική λειτουργία και την ενιαία παρακολούθηση του sales pipeline, στις διασταυρούμενες πωλήσεις, στην ανάπτυξη κοινών λύσεων που συνδυάζουν το ServiceNow με τις δυνατότητες του Ομίλου στην τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το SAP, καθώς και στην αξιοποίηση της Πολωνίας ως βάσης για τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση σημαντικών έργων, όπως το Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών και Διαπραγμάτευσης της ΕΚΑΠΥ, το σύστημα επαγγελματικής συνταξιοδότησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το πληροφοριακό σύστημα μητρώου για τον ΟΣΕ και το έργο για τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και τα έργα για τη ΔΕΗ, τον ΕΟΔΥ και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τιμολογήσεων απο υπάρχουσες συμβάσεις της Εταιρείας ανήλθε την 30.06.2026 σε 17,3 εκατ. ευρώ.

Η ενοποίηση της EXIM-IT από το ΒҴ εξάμηνο αναμένεται να ενισχύσει τη συμμετοχή των διεθνών δραστηριοτήτων και των επαναλαμβανόμενων εσόδων στα μεγέθη του Ομίλου.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, την αξιοποίηση των συνεργειών από τις εξαγορές, την ενίσχυση της παρουσίας στον ιδιωτικό τομέα, τη διεύρυνση της διεθνούς δραστηριότητας και τη διατήρηση υγιούς λειτουργικής κερδοφορίας. Παράλληλα, ο Όμιλος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές συνθήκες και τις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνολογίας, με στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής του σταθερότητας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Η Διοίκηση της QUALITY & RELIABILITY A.E. παραμένει προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της