Bitcoin πάνω από 87.000 δολάρια: ETF, FOMO και Supertrend — οι παγίδες του νέου ράλι

Το Bitcoin διατηρείται πάνω από τα 87.000 δολάρια μετά το ισχυρότερο ανοδικό ξέσπασμα των τελευταίων μηνών, με τις εισροές στα αμερικανικά spot ETF, το κλείσιμο μεγάλων short θέσεων και την επιστροφή της διάθεσης για ρίσκο να στηρίζουν την αγορά. Πίσω από τον ενθουσιασμό, όμως, οι νέες μοχλευμένες θέσεις, η αντίσταση των 88.000-90.000 δολαρίων και η εξάρτηση από τη θεσμική ρευστότητα δείχνουν ότι το ράλι χρειάζεται ακόμη επιβεβαίωση.

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Σε νεότερη αποτύπωση το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 87.033 δολάρια, περίπου 1,9% υψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, με ενδοσυνεδριακό εύρος από 85.111 έως 87.251 δολάρια. Τα στοιχεία αυτά είναι μεταγενέστερα από τις τιμές των τεσσάρων πηγών: τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το κρυπτονόμισμα πέρασε τα 87.300 δολάρια, ενώ άλλες αναλύσεις αποτύπωναν το νέο ανοδικό σήμα κοντά στα 84.000. Οι διαφορετικοί αριθμοί αφορούν διαδοχικές χρονικές στιγμές της ίδιας κίνησης.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin έφθασε στις 21 Σεπτεμβρίου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, ενώ σήμερα παραμένει κοντά στα 87.000 δολάρια.

Περίπου 648 εκατ. δολάρια σε short θέσεις ρευστοποιήθηκαν μέσα σε 24 ώρες, επιταχύνοντας αναγκαστικά την άνοδο.

Το συνολικό open interest της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 7,6% στα 156 δισ. δολάρια, ένδειξη ότι η μόχλευση επέστρεψε γρήγορα.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εισροές 998,95 εκατ. δολαρίων σε μία συνεδρίαση.

Το Supertrend γύρισε σε ανοδικό σήμα κοντά στα 84.000 δολάρια, αλλά η προηγούμενη άνοδος 700% δεν αποτελεί πρόβλεψη για επανάληψη.

Οι Ki Young Ju, Michaël van de Poppe και Arthur Hayes βλέπουν περιθώριο ανόδου για διαφορετικούς λόγους, όμως οι εκτιμήσεις τους είναι σενάρια και όχι τετελεσμένα γεγονότα.

Το short squeeze άνοιξε τον δρόμο, τα ETF έδωσαν βάθος

Η αρχική επιτάχυνση είχε έναν γνώριμο μηχανισμό. Καθώς το Bitcoin διέσπασε ανοδικά τα προηγούμενα επίπεδα, traders που είχαν τοποθετηθεί στην πτώση αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους αγοράζοντας. Οι ρευστοποιήσεις short θέσεων έφθασαν τα 648 εκατ. δολάρια σε ένα 24ωρο, ενώ ο συνολικός όγκος συναλλαγών στην αγορά κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 39% στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου.

Αυτή η αναγκαστική ζήτηση εξηγεί την ταχύτητα της κίνησης, όχι όμως ολόκληρη την αντοχή της. Οι καθαρές εισροές 998,95 εκατ. δολαρίων στα αμερικανικά spot Bitcoin ETF πρόσθεσαν πραγματικό θεσμικό κεφάλαιο στην αγορά. Δημοσιευμένα στοιχεία της τρέχουσας εβδομάδας ανεβάζουν τις συνολικές εισροές τριών συνεδριάσεων περίπου στα 1,59 δισ. δολάρια, ενώ η τιμή υποχώρησε μόνο περιορισμένα από τα υψηλά της.

Η διάκριση είναι κρίσιμη. Ένα short squeeze μπορεί να εξαντληθεί όταν κλείσουν οι περισσότερες ευάλωτες πτωτικές θέσεις. Οι αγορές μέσω ETF μπορούν να προσφέρουν πιο σταθερή βάση, εφόσον συνεχιστούν. Αν, αντίθετα, οι εισροές επιβραδυνθούν ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ή το δολάριο ενισχυθούν, η αγορά θα χάσει έναν από τους βασικούς σημερινούς καταλύτες της.

Το FOMO επέστρεψε μαζί με τη μόχλευση

Η Santiment κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο ανοδικών σχολίων από τον Δεκέμβριο του 2024, μία εντυπωσιακή αντιστροφή από το κλίμα φόβου που επικρατούσε κοντά στα 60.000 δολάρια στα τέλη Ιουνίου. Η μεταβολή της ψυχολογίας είναι πραγματική, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της θετική ένδειξη. Η υπερβολική αισιοδοξία λειτουργεί συχνά ως αντίθετο σήμα, ειδικά μετά από κάθετη άνοδο.

Το μεγαλύτερο καμπανάκι προέρχεται από τα παράγωγα. Το συνολικό open interest αυξήθηκε κατά 7,6% και έφθασε τα 156 δισ. δολάρια, αντί να μειωθεί μετά τις μαζικές ρευστοποιήσεις. Με απλά λόγια, η αγορά δεν απομοχλεύτηκε για πολύ: νέες θέσεις άνοιξαν σχεδόν αμέσως. Αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει μία συνέχεια προς τα πάνω, αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο βίαιης διόρθωσης εάν χαθεί μία κρίσιμη στήριξη.

Ο Michaël van de Poppe θεωρεί ότι ο σημερινός κύκλος μπορεί να βρίσκεται νωρίτερα από όσο πιστεύει το πλήθος. Υπενθυμίζει ότι το Bitcoin κινήθηκε από περίπου 3.000 στα 69.000 δολάρια σε έναν παλαιότερο κύκλο και από 16.000 έως 125.000 στον επόμενο. Η ιστορική αναλογία υποστηρίζει την άποψή του για σημαντικό περιθώριο ανόδου, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η ίδια πορεία ή το ίδιο ποσοστό θα επαναληφθεί.

Το Supertrend γύρισε «πράσινο» — τι λέει και τι δεν λέει

Η Rand Group επισήμανε ότι ο δείκτης Supertrend έδωσε νέο σήμα αγοράς όταν το Bitcoin βρισκόταν κοντά στα 84.000 δολάρια. Ο δείκτης συνδυάζει την τιμή με τη μεταβλητότητα για να αποτυπώσει την κατεύθυνση της τάσης. Η προηγούμενη ανοδική ενεργοποίησή του είχε εμφανιστεί γύρω από τα 16.000 δολάρια και παρέμεινε ενεργή περίπου τρία χρόνια, περίοδο κατά την οποία το Bitcoin ενισχύθηκε περίπου 700%.

Το προηγούμενο είναι εντυπωσιακό, όχι όμως προβλεπτικό μοντέλο. Το νέο σήμα επιβεβαιώνει ότι η τάση έχει βελτιωθεί μετά την πτώση έως τα 57.700 δολάρια τον Ιούλιο και την ανάκαμψη περίπου 51% από εκείνο το χαμηλό. Δεν εγγυάται μία νέα άνοδο 700%, ούτε αποκλείει ενδιάμεσες διορθώσεις.

Πρόσθετη τεχνική επιβεβαίωση έδωσε το εβδομαδιαίο κλείσιμο της 20ής Σεπτεμβρίου στα 81.159 δολάρια, περίπου 3% πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων και 24% πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 εβδομάδων. Ήταν το πρώτο κλείσιμο πάνω από τον μέσο όρο 50 εβδομάδων έπειτα από 45 εβδομάδες. Παράλληλα, η αγορά πέρασε τον κινητό μέσο όρο 365 ημερών, ο οποίος τοποθετούνταν κοντά στα 83.000 δολάρια.

Ο Ted Pillows ερμηνεύει το υψηλότερο εβδομαδιαίο υψηλό και την ανάκτηση του μέσου όρου 50 εβδομάδων ως ενδείξεις ότι ο πυθμένας έχει ήδη καταγραφεί. Ο Ki Young Ju είχε χαρακτηρίσει την υπέρβαση του μέσου όρου 365 ημερών ως επίπεδο που παρακολουθούσαν οι traders για πιθανή λήξη της πτωτικής φάσης και επιστροφή θεσμικού FOMO. Πρόκειται για τεχνικές εκτιμήσεις των αναλυτών. Η επόμενη σοβαρή ζώνη ελέγχου βρίσκεται περίπου στα 88.000-90.000 δολάρια, με τον διετή κινητό μέσο όρο να υπολογίζεται από μία πηγή στα 88.761 δολάρια.

Ki Young Ju: μικρότερη έκρηξη, ηπιότερη πτώση

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της CryptoQuant, Ki Young Ju, διατυπώνει μία διαφορετική μακροπρόθεσμη θέση. Εκτιμά ότι ο τρέχων ανοδικός κύκλος θα μπορούσε να προσφέρει απόδοση τρεις έως πέντε φορές, αντί για μία ακόμη παραβολική άνοδο άνω των δέκα φορών. Σε αντάλλαγμα, θεωρεί πιθανότερη μία ηπιότερη επόμενη πτωτική αγορά αντί για τις ιστορικές καταρρεύσεις της τάξης του 80%.

Η λογική του βασίζεται στη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και στην αυξανόμενη θεσμική ιδιοκτησία, που απορροφούν μέρος των ακραίων κινήσεων. Επισημαίνει επίσης την άνοδο της realized capitalization, τον περιορισμό των πωλήσεων από παλαιούς μεγάλους κατόχους και τις bullish θέσεις μεγάλων παικτών στα futures.

Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν πλήρη βεβαιότητα. Ανάλυση της Glassnode βρήκε ότι η προσφορά των μακροπρόθεσμων κατόχων εξηγούσε περίπου το 19% της αποτάσεως της μεταβλητότητας που εξέτασε, ενώ η κεφαλαιοποίηση μόλις περίπου το 3%. Άρα η σταθεροποίηση δεν προκύπτει απλώς επειδή η αγορά έγινε μεγαλύτερη. Εξαρτάται από το ποιος κατέχει τα νομίσματα, πόσο πρόθυμος είναι να πουλήσει και πόση ρευστότητα υπάρχει όταν αλλάζει το κλίμα.

Ο Arthur Hayes συνδέει το Bitcoin με το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης

Έναν πιο μακροοικονομικό και σαφώς πιο υποθετικό μηχανισμό περιγράφει ο συνιδρυτής της BitMEX, Arthur Hayes. Υποστηρίζει ότι μία επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να πιέσει τα έσοδα των data centers και το χρέος που χρηματοδότησε την ανάπτυξή τους, με επιπτώσεις σε ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια και ασφαλιστικές εταιρείες.

Στο σενάριό του, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε είτε να εγγυηθεί ζήτηση για υπολογιστική ισχύ είτε να στηρίξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα με πρόσθετη ρευστότητα. Και οι δύο επιλογές θα αύξαναν, κατά τον Hayes, τον δημόσιο δανεισμό και την ποσότητα δολαρίων, ευνοώντας τελικά το Bitcoin. Παραπέμπει στο γεγονός ότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχούν ήδη σχεδόν στο 40% της νέας μακροπρόθεσμης εταιρικής έκδοσης χρέους επενδυτικής βαθμίδας και σε εκτιμήσεις για ανάγκη άνω των 2 τρισ. δολαρίων πρόσθετης χρηματοδότησης.

Η αλυσίδα αυτή δεν είναι γεγονός αλλά πρόβλεψη πολλών σταδίων. Προϋποθέτει επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης, πιστωτικές απώλειες, συγκεκριμένη κρατική αντίδραση και διοχέτευση της νέας ρευστότητας στα κρυπτονομίσματα. Η θέση του Hayes εξηγεί έναν πιθανό μεσοπρόθεσμο καταλύτη, όχι την άμεση σημερινή άνοδο.

Τα επίπεδα που θα κρίνουν αν το ράλι έχει συνέχεια

Το βασικό ανοδικό σενάριο απαιτεί διατήρηση της περιοχής των 85.000-86.000 δολαρίων ως στήριξης και καθαρή διάσπαση της ζώνης 88.000-90.000. Η συνέχεια θα είναι πιο αξιόπιστη εάν συνοδευτεί από σταθερές εισροές στα spot ETF και χωρίς νέα υπερθέρμανση του open interest ή των επιτοκίων χρηματοδότησης.

Το αρνητικό σενάριο ξεκινά με απόρριψη κάτω από τα 88.000 και απώλεια των 85.000 δολαρίων. Τότε η περιοχή των 83.000-84.000, όπου συγκλίνουν το νέο σήμα Supertrend και ο κινητός μέσος όρος 365 ημερών, μετατρέπεται σε κρίσιμη δοκιμή. Επιστροφή κάτω από αυτή τη ζώνη θα αποδυνάμωνε την αφήγηση ότι η πτωτική φάση έχει τελειώσει.

Η σημερινή εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από εκείνη του καλοκαιριού: η τιμή ανέκτησε βασικούς κινητούς μέσους όρους, οι θεσμικές εισροές επέστρεψαν και οι πωλητές που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση πιέστηκαν. Η αγορά, όμως, έχει ήδη ξαναφορτώσει μόχλευση και το FOMO βρίσκεται σε ακραία επίπεδα. Το Bitcoin δεν χρειάζεται άλλη μία εντυπωσιακή πρόβλεψη· χρειάζεται να αποδείξει ότι μπορεί να κρατήσει τα κέρδη του όταν εξαντληθεί η αναγκαστική αγορά και απομείνει η πραγματική ζήτηση.