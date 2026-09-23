Γαλλία: Άδειες αντλίες, κλειστά πρατήρια και μια «έλλειψη» που θέλει εξήγηση

Οι εικόνες από τη Γαλλία μοιάζουν με πρόλογο μιας μεγάλης έλλειψης: ουρές, άδειες αντλίες, οδηγοί που γυρίζουν από πρατήριο σε πρατήριο. Οι εικόνες είναι αληθινές. Το συμπέρασμα ότι η χώρα «ξέμεινε από καύσιμα» δεν προκύπτει από τα στοιχεία. Αυτό δεν κάνει μικρότερο τον πονοκέφαλο του οδηγού που δεν βρίσκει ντίζελ στη γειτονιά του. Κάνει όμως αναγκαίο να εξηγήσουμε τι ακριβώς τελειώνει, πού και γιατί.

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Σύμφωνα με την επίσημη γαλλική καταγραφή, στις 09:00 της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου το 11% των πρατηρίων αντιμετώπιζε πρόβλημα διαθεσιμότητας σε τουλάχιστον μία από τις δύο βασικές κατηγορίες, βενζίνη ή ντίζελ. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 15% το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και 12% το απόγευμα της Τρίτης. Η κίνηση, επομένως, στα τελευταία επίσημα στιγμιότυπα είναι προς τα κάτω, παρότι οι δυσκολίες παραμένουν αισθητές.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Υπάρχουν τοπικές και προσωρινές ελλείψεις: στις 23 Σεπτεμβρίου το 11% των πρατηρίων δήλωνε πρόβλημα σε βενζίνη ή ντίζελ.

στις 23 Σεπτεμβρίου το 11% των πρατηρίων δήλωνε πρόβλημα σε βενζίνη ή ντίζελ. Το ποσοστό δεν σημαίνει 11% κλειστά πρατήρια. Ένα πρατήριο μπορεί να διαθέτει ακόμη το άλλο καύσιμο· όσα έχουν κλείσει για άσχετο λόγο δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο δείκτη.

Ένα πρατήριο μπορεί να διαθέτει ακόμη το άλλο καύσιμο· όσα έχουν κλείσει για άσχετο λόγο δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο δείκτη. Η πίεση συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο φθηνότερο δίκτυο της TotalEnergies, όπου το πλαφόν τιμών τραβά περισσότερους οδηγούς από όσους εξυπηρετεί συνήθως η τοπική αλυσίδα τροφοδοσίας.

όπου το πλαφόν τιμών τραβά περισσότερους οδηγούς από όσους εξυπηρετεί συνήθως η τοπική αλυσίδα τροφοδοσίας. Η κυβέρνηση αποκλείει για την ώρα πρόβλημα εθνικού εφοδιασμού, αλλά η διεθνής κρίση και οι τιμές των καυσίμων αποτελούν πραγματικό κίνδυνο που παρακολουθεί.

Τι μετρά το 11% — και τι δεν μετρά

Ο γαλλικός κρατικός ιστότοπος καταγράφει περίπου 9.900 πρατήρια. Ένα πρατήριο θεωρείται ότι έχει «δυσκολία εφοδιασμού» όταν έχει εξαντληθεί το ντίζελ ή όταν δεν μπορεί να διαθέσει κανένα από τα είδη βενζίνης που εμπορεύεται. Εάν έχει τελειώσει μόνο το SP98 αλλά υπάρχει SP95 ή E10, δεν προσμετράται ως έλλειψη βενζίνης. Εάν έχει τελειώσει το ντίζελ αλλά υπάρχει βενζίνη, προσμετράται ως πρατήριο με δυσκολία, όχι ως πρατήριο με όλες τις αντλίες κλειστές.

Υπάρχει και δεύτερη λεπτομέρεια που συνήθως χάνεται στους τίτλους: τα προσωρινά κλειστά πρατήρια για λόγους άσχετους με τον εφοδιασμό εξαιρούνται από τον δείκτη. Άρα ούτε το «11% κλειστό» ούτε το «μόνο 11% επηρεάζεται συνολικά» είναι ακριβείς αποδόσεις του ίδιου αριθμού. Η καταγραφή βασίζεται επίσης στις δηλώσεις των ίδιων των εκμεταλλευτών και αποτυπώνει συγκεκριμένη ώρα· η εικόνα μπορεί να αλλάξει μετά από μια παράδοση καυσίμων ή ένα κύμα αγορών.

Οι περιφερειακές διαφορές είναι επίσης μεγάλες. Στην πρωινή καταγραφή της Τετάρτης, το ποσοστό έφτανε το 16% στο Grand Est και στην περιοχή Pays de la Loire, ενώ ήταν 7% στην Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ένας οδηγός μπορεί έτσι να αντιμετωπίζει πραγματικό πρόβλημα στη διαδρομή του, την ώρα που η εθνική εικόνα δείχνει σχετική αποκλιμάκωση.

Το παράδοξο της TotalEnergies: Η φθηνότερη αντλία αδειάζει πρώτη

Η εταιρεία διατηρεί πλαφόν 1,99 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη και 2,25 ευρώ στο ντίζελ στα πρατήριά της στην ηπειρωτική Γαλλία. Όταν οι τιμές των ανταγωνιστών ανεβαίνουν, ο οδηγός έχει προφανή λόγο να επιλέξει TotalEnergies. Όταν όμως την ίδια επιλογή κάνουν χιλιάδες οδηγοί, οι δεξαμενές ενός πρατηρίου μπορούν να αδειάσουν πριν από την επόμενη προγραμματισμένη παράδοση.

Αυτό εξηγεί γιατί οι αναφορές για διακοπές διάθεσης συγκεντρώνονται δυσανάλογα στο δίκτυο του ομίλου. Το τοπικό ρεπορτάζ της La Dépêche du Midi στην Τουλούζη περιέγραψε μεγάλες ουρές σε πρατήρια Total και οδηγούς που χρειάστηκε να αναζητήσουν άλλη αντλία. Δεν είναι φανταστική ταλαιπωρία. Είναι όμως άλλο πράγμα μια ουρά που δημιουργείται επειδή όλοι κυνηγούν την ίδια χαμηλότερη τιμή και άλλο μια χώρα που δεν έχει διαθέσιμα καύσιμα.

Η κατάσταση έχει και αντίστροφη όψη. Μικρότερα πρατήρια διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές του μεγάλου ομίλου. Στην περιοχή του Αζαξιό, στην Κορσική, περίπου 15 πρατήρια έκλεισαν το διήμερο 12–13 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για το κόστος και τον ανταγωνισμό. Υπάρχει ακόμη μεμονωμένη περίπτωση πρατηρίου στην ανατολική Γαλλία που ανακοίνωσε ότι προτιμά να διακόψει τις παραγγελίες από το να πουλά ντίζελ σε εξαιρετικά υψηλή τιμή. Κλειστό πρατήριο, λοιπόν, μπορεί να σημαίνει διαμαρτυρία ή επιχειρηματική απόφαση — όχι απαραίτητα άδεια δεξαμενή σε εθνική κλίμακα.

Η μεγάλη κρίση είναι στην τιμή, όχι μόνο στη διαθεσιμότητα

Εδώ βρίσκεται η ουσία που δεν χωρά σε μια φωτογραφία άδειας αντλίας. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Le Monde, η μέση τιμή του ντίζελ είχε φτάσει περίπου τα 2,41 ευρώ το λίτρο, σε ιστορικό υψηλό, ενώ και η δημοφιλέστερη βενζίνη SP95-E10 είχε ξεπεράσει τα 2,17 ευρώ. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων, το πρώτο νούμερο μεταφράζεται σε περίπου 120,50 ευρώ. Αυτή η πίεση δεν εξαφανίζεται επειδή ένα άλλο πρατήριο, λίγα χιλιόμετρα μακριά, εξακολουθεί να έχει απόθεμα.

Η γαλλική κυβέρνηση αποδίδει την ανατίμηση στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και στις ζημιές που έχουν υποστεί ενεργειακές και διυλιστικές υποδομές στη Μέση Ανατολή, στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Στις 22 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα στοχευμένα μέτρα ύψους 450 εκατ. ευρώ για εργαζομένους που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και κλάδους που επιβαρύνονται περισσότερο, όπως η αλιεία, η γεωργία και οι κατασκευές. Παράλληλα επιδιώκει μεγαλύτερη παραγωγή από τα διυλιστήρια και πρόσθετες δυνατότητες εφοδιασμού.

Υπήρξαν και κινητοποιήσεις με πρόσκαιρους αποκλεισμούς εγκαταστάσεων, όπως η διαμαρτυρία αλιέων στο πετρελαϊκό συγκρότημα Fos-sur-Mer. Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός της 15ης Σεπτεμβρίου έληξε την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το AFP. Δεν αποτελεί τεκμήριο ότι παραμένει κλειστή η εθνική αλυσίδα διανομής. Δείχνει, πάντως, πόσο εύκολα η κρίση τιμών μπορεί να γίνει και κρίση κοινωνικής έντασης.

Υπάρχει κίνδυνος γενικευμένης έλλειψης;

Ο υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκύρ δήλωσε ότι η Γαλλία δεν αντιμετωπίζει, στην παρούσα φάση, πρόβλημα εθνικού εφοδιασμού και ότι η κυβέρνηση έχει ορατότητα περίπου δύο μηνών χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Επικαλέστηκε επίσης τα στρατηγικά αποθέματα. Αυτή είναι η σημερινή εκτίμηση της κυβέρνησης, όχι υπόσχεση ότι ένας παρατεταμένος διεθνής ενεργειακός κλονισμός δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Μάλιστα, το ίδιο το Παρίσι ζητεί ευρωπαϊκές διευκολύνσεις ώστε να αυξηθεί η παραγωγή καυσίμων. Αν ο εφοδιασμός ήταν θέμα αδιάφορο, δεν θα χρειαζόταν αυτή η κινητοποίηση. Από την άλλη, η προληπτική κινητοποίηση δεν αποδεικνύει ότι η χώρα έχει ήδη ξεμείνει. Τα δύο γεγονότα πρέπει να διαβαστούν μαζί.

Γιατί έχει σημασία

Η Γαλλία δείχνει πώς μια ενεργειακή κρίση μεταφέρεται από τις διεθνείς αγορές στην καθημερινότητα: πρώτα ακριβαίνει το γέμισμα, μετά οι οδηγοί συγκεντρώνονται στις φθηνότερες αντλίες, έπειτα εμφανίζονται τοπικές ελλείψεις και τέλος το κράτος καλείται να πληρώσει για να περιορίσει την κοινωνική πίεση. Η άδεια αντλία είναι το πιο φωτογενές κομμάτι της ιστορίας. Ο λογαριασμός των 120 ευρώ και η δημοσιονομική επιβάρυνση των μέτρων είναι το ουσιαστικότερο.

Τι να προσέξουμε τις επόμενες ημέρες

Το κρίσιμο μέτρο δεν είναι μια μεμονωμένη εικόνα από κλειστό πρατήριο. Είναι αν ο επίσημος δείκτης θα συνεχίσει να υποχωρεί, αν οι ελλείψεις θα εξαπλωθούν πέρα από τα πρατήρια με πλαφόν και αν οι διεθνείς περιορισμοί σε αργό πετρέλαιο και διυλισμένα προϊόντα θα επιδεινωθούν. Σήμερα η Γαλλία έχει ακριβό καύσιμο και υπαρκτές τοπικές διακοπές διάθεσης. Δεν υπάρχουν, με τα διαθέσιμα στοιχεία, αποδείξεις γενικευμένης εθνικής έλλειψης.

Στοιχεία και πηγές: Επίσημος γαλλικός ιστότοπος διαθεσιμότητας καυσίμων, καταγραφή 23 Σεπτεμβρίου 2026, 09:00· ανακοινώσεις γαλλικής κυβέρνησης και TotalEnergies· ρεπορτάζ Le Monde, TF1 Info, La Dépêche du Midi, Ouest-France και AFP. Τα ποσοστά διαθεσιμότητας μεταβάλλονται μέσα στην ημέρα.