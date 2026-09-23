Metlen: Το πάρτι των τιμών-στόχων, οι αστοχίες των αναλυτών και το νέο στοίχημα των 64 ευρώ

Από τα €71 της Alpha Finance και τα €66 των Morgan Stanley–BofA, στο profit warning και στα €30,50 — Τώρα η J.P. Morgan ανοίγει νέο κύκλο αισιοδοξίας με στόχο €64. Τι έδειξε όμως το ταμπλό όταν οι προηγούμενες εκθέσεις πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη;

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Η σημερινή έκθεση της J.P. Morgan για τη Metlen έχει όλα τα συστατικά που λατρεύει η χρηματιστηριακή αγορά: σύσταση Overweight, τιμή-στόχο €64, περίπου 30%-32% θεωρητικό περιθώριο ανόδου από τα €48,40 και, για όσους θέλουν ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς, «blue sky» αποτίμηση στα €76.

Το €64 ακούγεται εντυπωσιακό. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα: το έργο το έχουμε ξαναδεί.

Τους τελευταίους περίπου είκοσι μήνες η Metlen δεν στερήθηκε ούτε αισιόδοξες εκθέσεις ούτε Buy και Overweight ούτε φιλόδοξες τιμές-στόχους. Κατά περιόδους δημιουργήθηκε πραγματική πλειοδοσία αποτιμήσεων: €59, €61, €62, €64, €66 και τελικά €71.

Η αγορά, όμως, δεν είναι spreadsheet.

Το υψηλό της μετοχής στη συγκεκριμένη περίοδο έφθασε περίπου στα €57,75 τον Αύγουστο του 2025. Αργότερα, τον Μάρτιο του 2026, η τιμή υποχώρησε έως περίπου €30,50, ενώ στις αρχές Αυγούστου 2026 ανέκαμψε μέχρι την περιοχή των €55. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 βρισκόταν στα €48,40.

Αυτό είναι το πραγματικό τεστ των αναλύσεων: όχι τι έγραφε το Excel την ημέρα έκδοσης της έκθεσης, αλλά τι συνέβη στα χρήματα του επενδυτή που την ακολούθησε.

Στις αρχές του 2025 οι αναλυτές είχαν δίκιο

Για να είμαστε δίκαιοι, η ιστορία δεν είναι μια ατελείωτη σειρά αποτυχιών.

Τον Ιανουάριο του 2025 η Alpha Finance είχε τιμή-στόχο €47,70. Τον Μάρτιο η Berenberg ξεκίνησε κάλυψη με Buy και στόχο €51, ενώ τον Απρίλιο η Citi διατηρούσε Buy με στόχο €46.

Αυτές οι αποτιμήσεις δικαιώθηκαν. Η μετοχή ακολούθησε ισχυρό ράλι και πέρασε πάνω από τα συγκεκριμένα επίπεδα.

Και κάπου εκεί άρχισε το πρόβλημα.

Όσο η μετοχή ανέβαινε, τόσο ανέβαιναν και οι τιμές-στόχοι. Η ανάλυση, αντί να λειτουργεί ως αντίβαρο στην ευφορία, σε αρκετές περιπτώσεις άρχισε να κινείται μαζί με το momentum.

Στις 16 Μαΐου 2025 η Morgan Stanley ανέβασε τον στόχο στα €62, με περιθώριο σχεδόν 50%.

Τον Ιούλιο η Piraeus Securities ανέβασε τον πήχη στα €61,50, η Optima στα €62,40 και η Berenberg στα €59.

Κανένας από αυτούς τους υψηλότερους στόχους δεν επιτεύχθηκε.

Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2025: όταν η αισιοδοξία έγινε πλειοδοσία

Η εισαγωγή στο Λονδίνο έφερε το επόμενο κύμα.

Στις 11 Αυγούστου η Morgan Stanley ανέβασε τον στόχο στα €66. Δύο ημέρες αργότερα η Bank of America ξεκίνησε κάλυψη — επίσης στα €66.

Και στις 11 Σεπτεμβρίου η Alpha Finance πήγε ακόμη μακρύτερα: €71, με θεωρητικό total return περίπου 42%. Στο bull scenario έβλεπε €75,60 και στο extreme bull €82,90.

Το ταμπλό είχε διαφορετική άποψη.

Τα €66 δεν ήρθαν. Τα €71 δεν ήρθαν. Τα €75,60 και €82,90 έμειναν ακόμη μακρύτερα.

Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι αποτιμήσεις ήταν παράλογες βάσει των παραδοχών των μοντέλων. Σημαίνει κάτι πολύ ουσιαστικότερο για τον επενδυτή: οι παραδοχές δεν επιβεβαιώθηκαν στην αγορά.

Ο πλήρης έλεγχος των τιμών-στόχων

Για να μην καταλήξουμε σε επιλεκτική χρήση στοιχείων, οι εκθέσεις πρέπει να κρίνονται με ενιαίο κανόνα.

Ως «επιτυχία» θεωρούμε έναν στόχο όταν η χρηματιστηριακή τιμή έφθασε ή ξεπέρασε την τιμή-στόχο μετά τη δημοσίευσή του και πριν αυτός αντικατασταθεί ουσιαστικά από νεότερη εκτίμηση ή μέχρι σήμερα, ανάλογα με την περίπτωση.

Ως «μη επιτευχθείς» χαρακτηρίζεται ο στόχος όταν η μετοχή δεν έφθασε ποτέ εκεί στο εξεταζόμενο διάστημα.

Οι εκθέσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2026 που εξακολουθούν να βρίσκονται εντός φυσιολογικού επενδυτικού ορίζοντα χαρακτηρίζονται ανοικτές και δεν πρέπει ακόμη να καταγραφούν ως αποτυχημένες.

Ημερομηνία Οίκος Σύσταση Τιμή-στόχος Τιμή έκδοσης Upside Υψηλό που ακολούθησε Απόδοση έως υψηλό 22/9/26 Απόδοση έως 22/9 Αξιολόγηση Ιαν. 2025 Alpha Finance Buy €47,70 — — €57,75 — €48,40 — ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ Μάρ. 2025 Berenberg Buy €51,00 — — €57,75 — €48,40 — ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ Απρ. 2025 Citi Buy €46,00 — — €57,75 — €48,40 — ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 16/5/2025 Morgan Stanley Overweight / Top Pick €62,00 ~€41,33 ~50% €57,75 +39,7% €48,40 +17,1% ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 2/7/2025 Piraeus Securities Outperform/Buy €61,50 ~€45,56 ~35% €57,75 +26,8% €48,40 +6,2% ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 3/7/2025 Optima Bank Buy €62,40 ~€46,12 ~35,3% €57,75 +25,2% €48,40 +4,9% ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ Ιούλ. 2025 Berenberg Buy €59,00 — — €57,75 — €48,40 — ΟΡΙΑΚΑ ΕΚΤΟΣ 11/8/2025 Morgan Stanley Overweight €66,00 — — <€66 — €48,40 — ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 13/8/2025 Bank of America Buy €66,00 — — <€66 — €48,40 — ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 11/9/2025 Alpha Finance Buy €71,00 ~€50,00 ~42% ~€55 ~+10% €48,40 -3,2% ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 16/9/2025 Berenberg Buy €61,00 €48,80 ~25% ~€55 ~+12,7% €48,40 -0,8% ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 21/10/2025 Citi Buy €52,00 ~€40,00 ~30% €55 +37,5% €48,40 +21,0% ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 6/2/2026 Morgan Stanley Overweight €64,00 €38,50 ~66% €55 +42,9% €48,40 +25,7% ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 10/2/2026 Morgan Stanley Overweight €55,00 ~€36,91 ~49% €55 +49,0% €48,40 +31,1% ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 13/2/2026 Eurobank Equities Buy €56,20 — — €55 — €48,40 — ΟΡΙΑΚΑ ΕΚΤΟΣ 18/3/2026 Pantelakis Securities Overweight/Buy €51,00 ~€37,78 ~35% €55 +45,6% €48,40 +28,1% ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 11/6/2026 Bank of America Buy €52,00 ~€41,50 ~25,3% €55 +32,5% €48,40 +16,6% ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 15/7/2026 Euroxx Overweight/Buy €56,80 ~€41,16 ~38% €55 +33,6% €48,40 +17,6% ΑΝΟΙΚΤΗ 3/8/2026 Piraeus Securities Outperform €64,40 ~€46,00 ~40% ~€55 ~+19,6% €48,40 +5,2% ΑΝΟΙΚΤΗ Σεπτ. 2026 Morgan Stanley Overweight €56,00 — — — — €48,40 — ΑΝΟΙΚΤΗ 23/9/2026 J.P. Morgan Overweight €64,00 €48,40 ~32,2% — — — — ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Πράσινο: επιτευχθείς στόχος. Κόκκινο: μη επιτευχθείς στόχος στο εξεταζόμενο διάστημα. Γκρι: ανοικτή πρόβλεψη που δεν μπορεί ακόμη να αξιολογηθεί οριστικά.

Τι δείχνει ο πίνακας

Η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη από το απλοϊκό «οι αναλυτές πέφτουν μέσα» ή «οι αναλυτές πέφτουν έξω».

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Πρώτον, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν καθαρά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα €47,70 της Alpha Finance στις αρχές του 2025, τα €51 της Berenberg, τα €46 της Citi, αργότερα τα €52 της Citi, τα €55 της Morgan Stanley, τα €51 της Pantelakis και τα €52 της BofA.

Δεύτερον, οι στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο επενδυτής κέρδισε χρήματα. Αυτή είναι κρίσιμη διάκριση. Κάποιος που αγόρασε περίπου στα €41,3 μετά την έκθεση της Morgan Stanley τον Μάιο του 2025 μπορεί να μην είδε ποτέ τα €62, αλλά βρέθηκε κάποια στιγμή με απόδοση σχεδόν 40%. Η αποτυχία της τιμής-στόχου δεν σημαίνει αυτόματα και ζημιογόνα επένδυση.

Τρίτον, οι προβλέψεις που δεν μπορούν ακόμη να κριθούν. Τα €56,80 της Euroxx, τα €64,40 της Piraeus, τα €56 της Morgan Stanley και τώρα τα €64 της J.P. Morgan είναι ακόμη ενεργές προβλέψεις. Θα ήταν μεθοδολογικά λάθος να χαρακτηριστούν ήδη αποτυχημένες.

Το «τείχος» των €60

Από τη στιγμή που οι τιμές-στόχοι πέρασαν ουσιαστικά πάνω από τα €60, η επιτυχία των εκτιμήσεων υποχώρησε κατακόρυφα.

Οι στόχοι των €62 της Morgan Stanley, €61,50 της Piraeus, €62,40 της Optima, €66 της Morgan Stanley, €66 της Bank of America, €71 της Alpha Finance και €61 της Berenberg δεν επιτεύχθηκαν.

Η αγορά σταμάτησε περίπου στα €57,75.

Αυτό είναι πιθανότατα το σημαντικότερο εύρημα ολόκληρης της έρευνας. Δεν αποδεικνύει ότι υπήρχε συντονισμένη υπεραισιοδοξία ούτε ότι οι αναλυτές παραπλανούσαν την αγορά. Δείχνει όμως ότι η συλλογική εκτίμηση της αγοράς αναλύσεων υποτίμησε είτε τον χρόνο υλοποίησης είτε το execution risk είτε το εύρος των αρνητικών αποκλίσεων από τα business plans.

Το πραγματικό αποτέλεσμα για τον επενδυτή

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η απάντηση στο ερώτημα «κέρδισε ή έχασε όποιος ακολούθησε τους αναλυτές;» εξαρτάται καθοριστικά από το πότε τους ακολούθησε.

Ο επενδυτής που ακολούθησε τη Morgan Stanley τον Μάιο του 2025 κοντά στα €41,33 βρέθηκε κάποια στιγμή σχεδόν +40% και, ακόμη στα €48,40, διατηρούσε κέρδος περίπου 17%.

Αντίθετα, εκείνος που αγόρασε κοντά στα €50 μετά την έκθεση της Alpha Finance του Σεπτεμβρίου 2025 με στόχο €71 βρέθηκε αργότερα να βλέπει τη θέση του να κατρακυλά μέχρι την περιοχή των €30,50 — προσωρινή λογιστική απώλεια περίπου 39%. Στα €48,40 εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 3% κάτω από το αρχικό επίπεδο, χωρίς να υπολογίζονται μερίσματα και έξοδα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Berenberg. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 η έκθεσή της είχε σημείο αναφοράς €48,80 και στόχο €61. Έναν χρόνο αργότερα, με τη μετοχή περίπου στα €48,40, ο επενδυτής που αγόρασε τότε βρίσκεται ουσιαστικά στο μηδέν, παρότι το report του υποσχόταν θεωρητικό upside περίπου 25%.

Οι αριθμοί δείχνουν λοιπόν ότι δύο διαφορετικά πράγματα συγχέονται συχνά στον δημόσιο διάλογο: άλλο μια σωστή σύσταση αγοράς και άλλο μια σωστή τιμή-στόχος.

Μπορεί μια σύσταση Buy να αποδειχθεί κερδοφόρα, αλλά η τιμή-στόχος να αποτύχει παταγωδώς.

Και μπορεί ένας αναλυτής να δώσει έναν στόχο που τελικά επιτυγχάνεται, αλλά ο επενδυτής να έχει υποστεί προηγουμένως drawdown 25%, 30% ή 40% για να φτάσει εκεί.

Το profit warning αποκάλυψε πόσο εύθραυστη ήταν η «βεβαιότητα»

Στις 6 Φεβρουαρίου 2026 η Metlen βρέθηκε αντιμέτωπη με την πραγματικότητα του profit warning και η μετοχή έκλεισε στα περίπου €38,50, χάνοντας πάνω από 13% σε μία συνεδρίαση.

Το εντυπωσιακό είναι τι συνέβη στις αναλύσεις.

Η Morgan Stanley διατήρησε αρχικά στόχο €64. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 10 Φεβρουαρίου, τον περιόρισε στα €55.

Δηλαδή μέσα σε ελάχιστες ημέρες η θεωρητική αξία που απέδιδε ο ίδιος οίκος στην ίδια εταιρεία μειώθηκε κατά €9 ανά μετοχή ή περίπου 14%.

Δεν υπάρχει τίποτε παράδοξο στο να αλλάζει μια αποτίμηση όταν αλλάζουν τα θεμελιώδη δεδομένα. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει ένας σοβαρός αναλυτής.

Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού: ο τρόπος με τον οποίο οι τιμές-στόχοι συχνά παρουσιάζονται από την αγορά ως σχεδόν «αντικειμενική» μελλοντική τιμή, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν εύθραυστα σενάρια ευαίσθητα στις παραδοχές.

Μικρή αλλαγή στο EBITDA. Μικρή αλλαγή στο WACC. Διαφορετικό multiple. Καθυστέρηση στην πώληση ενός asset. Χαμηλότερη παραγωγή. Μεγαλύτερο capex. Και το €64 γίνεται €55.

Και τώρα ξανά €64

Η νέα J.P. Morgan ξεκινά κάλυψη με Overweight και €64.

Η ιστορία δεν αποδεικνύει ότι ο στόχος αυτός θα αποτύχει. Αλλά επιβάλλει μια πολύ πιο ψύχραιμη ανάγνωση από τον ενθουσιασμό που συνοδεύει συνήθως κάθε νέα υψηλή τιμή-στόχο.

Για να φθάσει η Metlen από τα €48,40 στα €64 απαιτείται άνοδος περίπου 32%.

Για να φθάσει στο «blue sky» των €76 απαιτείται άνοδος περίπου 57%.

Μπορεί να συμβεί.

Αλλά πριν ο επενδυτής αντιμετωπίσει τα €64 σαν προορισμό, αξίζει να κοιτάξει στον καθρέφτη των προηγούμενων δεκαοκτώ μηνών.

Τα €62 δεν ήρθαν. Τα €61,50 δεν ήρθαν. Τα €62,40 δεν ήρθαν. Τα €66 δεν ήρθαν. Τα δεύτερα €66 επίσης δεν ήρθαν. Τα €71 δεν ήρθαν.

Και η μετοχή, στο ενδιάμεσο, πέρασε από τα €57,75 στα €30,50 και ξανά προς τα €55.

Η περίπτωση της Metlen είναι γι’ αυτό ένα εξαιρετικό case study για το πραγματικό νόημα των χρηματιστηριακών αναλύσεων.

Οι τιμές-στόχοι δεν είναι προφητείες. Είναι σενάρια.

Και ο επενδυτής που τις αντιμετωπίζει σαν βεβαιότητες μπορεί να ανακαλύψει με τον ακριβότερο δυνατό τρόπο τη διαφορά.