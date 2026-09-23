Πίσω από το ταμπλό: Το «χαστούκι» στα διυλιστήρια, οι ξένοι και τα λεφτά της ναυτιλίας

Τα δύο διυλιστήρια έχασαν μαζί σχεδόν 5%, η Coca-Cola HBC ξαναβρήκε αγοραστές και οι αριθμοί για το ξένο χρήμα στο Χρηματιστήριο λένε μια πιο σύνθετη ιστορία από εκείνη που κυκλοφορεί στα πηγαδάκια. Πίσω από τις ναυτιλιακές εισαγωγές, εξάλλου, αναδύεται μια μεγαλύτερη διεκδίκηση: ποιος θα χρηματοδοτεί, θα συμβουλεύει και θα αντλεί κεφάλαια για τα ελληνικά πλοία με έδρα την Αθήνα.

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Διυλιστήρια: Ο λογαριασμός της βενζίνης έφτασε στο ταμπλό

Όταν πέφτουν μαζί σχεδόν 5% η HELLENiQ Energy και η Motor Oil, δύσκολα μιλά κανείς για μεμονωμένο εταιρικό πρόβλημα. Στο κλείσιμο της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, η πρώτη βρέθηκε στα 16,85 ευρώ με απώλειες 4,80% και η δεύτερη στα 64,30 ευρώ με πτώση 4,95%. Η εικόνα παραπέμπει σε κλαδική αποστροφή κινδύνου. Η υποχώρηση του πετρελαίου, η κατοχύρωση προηγούμενων κερδών και, κυρίως, η συζήτηση για ενδεχόμενη παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων έχουν μπει στο ίδιο χρηματιστηριακό μίξερ.

Εδώ βρίσκεται το πολιτικό παρασκήνιο. Όσο ακριβότερη γίνεται η βενζίνη για τον οδηγό, τόσο μεγαλώνει η πίεση προς την κυβέρνηση να δείξει ότι «κάτι κάνει». Και όσο ακούγονται σενάρια για πλαφόν, έκτακτη επιβάρυνση ή συμμετοχή των διυλιστηρίων στη συγκράτηση της λιανικής τιμής, η αγορά προεξοφλεί κίνδυνο για τα μελλοντικά κέρδη τους. Μέχρι να υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση, όλα αυτά παραμένουν σενάρια, όχι ανακοινωμένο μέτρο.

Η αντίφαση είναι ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου η Goldman Sachs είχε ανεβάσει την τιμή-στόχο της HELLENiQ Energy στα 17,80 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «Buy» με επιχείρημα ότι τα ισχυρά περιθώρια διύλισης μπορεί να κρατήσουν περισσότερο. Η απόσταση από το χθεσινό κλείσιμο είναι περίπου 5,6%: μικρή παρηγοριά αν η αγορά αρχίσει να τιμολογεί πολιτική παρέμβαση αντί για τα περιθώρια που προβλέπει ο αναλυτής. Το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα αποδειχθεί ισχυρότερος: τα πραγματικά κέρδη των διυλιστηρίων ή ο φόβος για τον επόμενο λογαριασμό στη μάνικα.

ΕΕΕ: Έφυγε ο πανικός, έμεινε η Ρωσία

Η Coca-Cola HBC αντέδρασε ανοδικά την Τρίτη, κερδίζοντας 2,99% και κλείνοντας στα 51,70 ευρώ. Μετά την έντονη ανησυχία για τις ρωσικές κινήσεις απέναντι σε δυτικές επιχειρήσεις, αρκετοί στην αγορά διαβάζουν την αντίδραση ως υποχώρηση του σεναρίου για «βαρύ ρωσικό χειμώνα» ειδικά για τον όμιλο. Πρόκειται για ερμηνεία της χρηματιστηριακής κίνησης, όχι για επίσημη διαβεβαίωση ότι κάθε κίνδυνος εξέλιπε.

Το πραγματικό διακύβευμα φαίνεται στον ισολογισμό. Στις 3 Ιουλίου οι δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία, μαζί με τη Multon, διακρατούσαν ταμειακά διαθέσιμα 1,04 δισ. ευρώ. Η εταιρεία είχε ταυτόχρονα εμφανίσει οργανική αύξηση εσόδων 9,6% στο πρώτο εξάμηνο και είχε αναβαθμίσει τις ετήσιες προβλέψεις της. Με άλλα λόγια, η ρωσική έκθεση δεν ακυρώνει την εμπορική δυναμική του ομίλου, αλλά ούτε εξαφανίζεται επειδή η μετοχή έκανε μια καλή συνεδρίαση. Στη Μόσχα κρίνεται η πρόσβαση σε σημαντική αξία· στο ταμπλό, κάθε μέρα, κρίνεται πόσο φόβο βάζουν πάνω της οι επενδυτές.

Το 1,3 δισ. των ξένων δεν είναι επιταγή με την ένδειξη «rebalancing»

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της Τράπεζας της Ελλάδος πέρασε σχετικά χαμηλά: τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ οι τοποθετήσεις μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων. Εύλογα γεννήθηκε η σκέψη ότι το ξένο χρήμα είχε πάρει θέση πριν από τη μεγάλη αναδιάρθρωση των δεικτών του Σεπτεμβρίου. Μόνο που οι αριθμοί χρειάζονται προσοχή.

Τα στοιχεία AXIANumbers για τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφουν τον ίδιο Ιούλιο καθαρές εκροές ξένων περίπου 159,6 εκατ. ευρώ. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν καθαρές εισροές 50,45 εκατ. ευρώ. Οι δύο σειρές δεν έχουν το ίδιο πεδίο καταγραφής, επομένως το 1,3 δισ. δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτομάτως ως καθαρές αγορές στο ταμπλό του ΧΑ, ούτε ως προκαταβολική αγορά τραπεζικών μετοχών για την αναβάθμιση.

Οι ξένοι πραγματοποίησαν τον Αύγουστο το 70,4% της συναλλακτικής δραστηριότητας και κατείχαν το 69,48% της αξίας των χαρτοφυλακίων. Το πρώτο ποσοστό περιλαμβάνει και αγορές και πωλήσεις· το δεύτερο αποτυπώνει συμμετοχή στην αξία, όχι καινούργιο χρήμα που μπήκε εκείνον τον μήνα. Η ξένη κυριαρχία στην αγορά είναι πραγματική. Η βεβαιότητα ότι γνωρίζουμε ήδη ποιες μετοχές μάζεψαν και γιατί δεν είναι.

Τέσσερις τράπεζες πήραν ευρωπαϊκό διαβατήριο — και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Από τις 21 Σεπτεμβρίου η Εθνική, η Eurobank, η Πειραιώς και η Alpha Bank βρίσκονται στον STOXX Europe 600. Η ένταξη συνολικά εννέα ελληνικών εταιρειών ακολούθησε την επαναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς ως ανεπτυγμένης από τον STOXX. Αυτό εξηγεί γιατί οι μεγάλες και εμπορεύσιμες τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης πριν από το rebalancing. Δεν αποδεικνύει, όμως, ότι οι τοποθετήσεις 1,3 δισ. ευρώ του Ιουλίου κατευθύνθηκαν εκεί.

Το χρήσιμο ερώτημα από εδώ και πέρα δεν είναι αν τα παθητικά χαρτοφυλάκια αναγκάστηκαν να αγοράσουν στην αλλαγή του δείκτη. Είναι αν οι ενεργοί διαχειριστές θα συνεχίσουν να αγοράζουν αφού πέρασε η τεχνική ημερομηνία. Η είσοδος στον ευρωπαϊκό δείκτη ανοίγει την πόρτα· η κερδοφορία, οι αποτιμήσεις και οι αποδόσεις προς τους μετόχους θα κρίνουν ποιος θα μείνει στο δωμάτιο.

Τα καράβια φέρνουν στην Αθήνα και τους τραπεζίτες τους

Μην κοιτάτε μόνο ποια ναυτιλιακή θα είναι η επόμενη που θα χτυπήσει την πόρτα του Euronext Athens. Κοιτάξτε ποιοι αναλαμβάνουν να σηκώσουν τα κεφάλαια. Η Star Bulk άνοιξε τον δρόμο της παράλληλης εισαγωγής και η Safe Bulkers ακολούθησε με διάθεση 12 εκατ. νέων μετοχών, αντλώντας 80,4 εκατ. ευρώ. Στο σχήμα της δεύτερης συναλλαγής βρέθηκαν μαζί η Πειραιώς, η DNB Carnegie και η Fearnley Securities. Έλληνες και ξένοι χρηματοοικονομικοί παίκτες συναντήθηκαν γύρω από το ίδιο ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο.

Η κλίμακα εξηγεί το ενδιαφέρον. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών καταγράφει περίπου 5.800 ελληνόκτητα εμπορικά πλοία και 725 πλοία υπό ναυπήγηση, με συνολική αξία επένδυσης των παραγγελιών περίπου 60 δισ. δολάρια. Τα 60 δισ. είναι αξία επενδύσεων σε νεότευκτα, όχι ποσό ήδη χορηγημένων τραπεζικών δανείων. Αλλά και έτσι ο αριθμός αρκεί για να δείξει το μέγεθος της αγοράς για χρηματοδότηση, εκδόσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαχείριση κινδύνου.

Το ενδεχόμενο να ενισχυθεί η Αθήνα ως χρηματοοικονομικό κέντρο της ναυτιλίας είναι σοβαρό, όχι όμως τετελεσμένο γεγονός. Δεν έχουμε τεκμήρια για το ποιοι ξένοι οίκοι «νοικιάζουν γραφεία» ή για συγκεκριμένα νέα δανειακά χαρτοφυλάκια. Έχουμε, όμως, κάτι πιο χειροπιαστό: συναλλαγές στις οποίες διεθνείς ανάδοχοι έρχονται ήδη στο ίδιο τραπέζι με ελληνικές τράπεζες και πλοιοκτήτες. Τα λεφτά ακολουθούν τα καράβια. Η πραγματική μάχη είναι αν μαζί τους θα εγκατασταθεί στην Αθήνα και η δουλειά που μέχρι χθες γινόταν αλλού.

Το παράδοξο της Τρίτης: πούλησαν πετρέλαιο, αγόρασαν μέταλλο

Στην ίδια συνεδρίαση που οι δύο διυλιστηριακές μετοχές υποχωρούσαν σχεδόν 5%, η Viohalco κέρδιζε 6,48% και η ElvalHalcor 2,68%. Δεν ήταν, λοιπόν, ένα ενιαίο «φεύγουμε από την Ελλάδα». Ήταν πολύ πιο επιλεκτική αλλαγή θέσεων μέσα στην ίδια αγορά: μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα απέναντι στον συνδυασμό πετρελαίου και πολιτικού κινδύνου, περισσότερη διάθεση για βιομηχανική έκθεση σε μέταλλα.

Αυτή είναι η λεπτομέρεια που χάνεται όταν όλοι κοιτούν μόνο τον Γενικό Δείκτη και την οριακή του πτώση. Κάτω από ένα σχεδόν ακίνητο κοντέρ έγιναν μεγάλες μετακινήσεις κεφαλαίων. Η Αθήνα μπορεί να φαίνεται ήσυχη στις 2.671 μονάδες, αλλά κάτω από το ταμπλό η αγορά ήδη ξαναμοιράζει τα χαρτιά.