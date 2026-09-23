ΧΑ μετά τα 4,25 δισ.: Κράτησε η τάση, αλλά οι τράπεζες ζητούν νέο καύσιμο

Η «Μεγάλη Παρασκευή» των 4,25 δισ. ευρώ πέρασε και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατέρρευσε όταν έφυγε ο υποχρεωτικός αγοραστής. Δεν απογειώθηκε, όμως, ούτε μετά την είσοδό του στις ανεπτυγμένες αγορές. Οι δύο πρώτες συνεδριάσεις έδειξαν μια αγορά που απορροφά τις αναδιαρθρώσεις, κρατά τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση, αλλά δυσκολεύεται να βρει το νέο καύσιμο που θα τη μεταφέρει ξανά πάνω από τις 2.700 μονάδες.

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Το κλείσιμο της Τρίτης στις 2.671,50 μονάδες, με απώλειες 0,17%, έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο δείχνει η μικρή μεταβολή. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε έως τις 2.697,06 μονάδες, με άνοδο 0,79%, αλλά παρέδωσε σχεδόν όλα τα κέρδη όταν οι τράπεζες γύρισαν σε αρνητικό έδαφος. Το μήνυμα είναι σαφές: υπάρχουν αγοραστές χαμηλότερα, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει η δύναμη για πειστική διάσπαση.

Τα βασικά σε 30’’

Από το κλείσιμο της ιστορικής Παρασκευής στις 2.661,30 μονάδες έως την Τρίτη, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί μικρό καθαρό κέρδος περίπου 0,38%.

Η αγορά απορρόφησε την κατάρρευση του τζίρου μετά τα 4,252 δισ. ευρώ του rebalancing και διατήρησε τις 2.650 μονάδες, χωρίς όμως να ανακτήσει τις 2.700.

Η τρέχουσα ζώνη ισορροπίας βρίσκεται στις 2.645–2.710 μονάδες. Οι 2.685–2.700 είναι ο άμεσος κόμβος και οι 2.726–2.732 η ισχυρή αντίσταση.

Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός καταλύτης, αλλά η πτώση του κλαδικού δείκτη κατά 0,60% την Τρίτη δείχνει ότι οι παθητικές εισροές δεν μετατρέπονται αυτόματα σε καθημερινή ζήτηση.

Βασικό σενάριο 60% έως το τέλος του μήνα είναι η συσσώρευση. Ανοδική επιτάχυνση απαιτεί καθαρή διάσπαση των 2.732 μονάδων, ενώ κλείσιμο κάτω από τις 2.645 αυξάνει τον κίνδυνο υποχώρησης προς 2.628 και 2.600.

Το βραχυπρόθεσμο ισοζύγιο είναι ουδέτερο έως ελαφρά επιφυλακτικό. Το μεσοπρόθεσμο παραμένει ήπια θετικό, όσο ο Γενικός Δείκτης κρατά πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Η τεχνική αποτύπωση μετά το rebalancing: κινητοί μέσοι, RSI, MACD, όγκος και τρία σενάρια έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Τι απέδειξαν οι δύο πρώτες συνεδριάσεις

Η πρώτη συνεδρίαση της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης αγοράς έδωσε μια εντυπωσιακή ενδοσυνεδριακή ανατροπή. Ο Γενικός Δείκτης άγγιξε τις 2.628,55 μονάδες, βρέθηκε δηλαδή μέσα στο αρνητικό σενάριο, αλλά τελικά έκλεισε στις 2.676,02 μονάδες με άνοδο 0,55%. Αυτή η κίνηση έδειξε ότι η προσφορά μετά το rebalancing δεν έμεινε χωρίς αντίπαλο: ενεργητικά κεφάλαια και εγχώρια ρευστότητα εμφανίστηκαν όταν οι τιμές υποχώρησαν.

Την Τρίτη η εικόνα αντιστράφηκε. Η αγορά άνοιξε δρόμο έως τις 2.697 μονάδες, όμως οι πωλητές κέρδισαν στο νήμα. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 328,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία 21,4 εκατ. αφορούσαν πακέτα, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν το 44% της συνολικής μικτής αξίας. Το ενδιαφέρον επομένως παραμένει ισχυρό, αλλά η κατανομή του δείχνει ότι το ΧΑ δεν έχει ακόμη απεξαρτηθεί από τον τραπεζικό κλάδο.

Η σύγκριση με την Παρασκευή είναι αποκαλυπτική. Στις 18 Σεπτεμβρίου διακινήθηκαν 489 εκατ. μετοχές και ο τζίρος έφθασε τα 4,252 δισ. ευρώ, καθώς εκτελέστηκαν οι εντολές των παθητικών κεφαλαίων. Τη Δευτέρα ο όγκος υποχώρησε στα 40,32 εκατ. τεμάχια. Η «μηχανική» ώθηση τελείωσε μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό που βλέπουμε πλέον είναι η πραγματική προθυμία των επενδυτών να κρατήσουν ή να αυξήσουν θέσεις στις νέες αποτιμήσεις.

Το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών παραγόντων

Θετικοί παράγοντες Αρνητικοί παράγοντες Η προσφορά του rebalancing απορροφήθηκε χωρίς διάσπαση της μεσοπρόθεσμης τάσης. Ο υποχρεωτικός αγοραστής έφυγε και οι τράπεζες εμφανίζουν κατοχύρωση κερδών. Η ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την κάλυψη και τη θεσμική δεξαμενή σε βάθος χρόνου. Μετά από οκτώ ανοδικές εβδομάδες, αρκετές αποτιμήσεις δεν αφήνουν μεγάλο περιθώριο λάθους. Η αποκλιμάκωση του Brent κάτω από τα 99 δολάρια περιορίζει τον πληθωριστικό και ενεργειακό κίνδυνο. Οι υψηλές διεθνείς αποδόσεις, με το αμερικανικό 10ετές κοντά στο 5%, πιέζουν τις μετοχικές αποτιμήσεις. Τα αποτελέσματα εξαμήνου, οι επιχειρηματικές συμφωνίες και τα επενδυτικά συνέδρια δίνουν επιμέρους καταλύτες. Η Μέση Ανατολή, οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας και η μεταβλητότητα του πετρελαίου μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα το διεθνές κλίμα. Η ελληνική οικονομία διατηρεί υψηλότερη ανάπτυξη από την Ευρωζώνη και ισχυρή δημοσιονομική εικόνα. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς στο 4,20% υπενθυμίζει ότι το κόστος κεφαλαίου παραμένει απαιτητικό.

Το καθαρό συμπέρασμα είναι ότι τα θετικά υπερισχύουν ακόμη σε ορίζοντα μηνών, όχι όμως σε ορίζοντα λίγων συνεδριάσεων. Βραχυπρόθεσμα οι δύο πλευρές είναι σχεδόν ισοδύναμες. Η αγορά έχει ρευστότητα και αγοραστές στις διορθώσεις, αλλά χρειάζεται νέα εταιρικά κέρδη και ενεργητικές ξένες τοποθετήσεις για να δικαιολογήσει υψηλότερες τιμές.

Οι τράπεζες κρατούν το κλειδί – και το ρίσκο

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την Τρίτη στις 3.207,75 μονάδες με απώλειες 0,60%, έχοντας κινηθεί από τις 3.189,73 έως τις 3.243,55 μονάδες. Η Alpha Bank δέχθηκε τις ισχυρότερες πιέσεις μεταξύ των συστημικών τραπεζών με -2,38%, η Πειραιώς υποχώρησε 0,81%, η Εθνική 0,37% και η Eurobank 0,19%. Η Optima αποτέλεσε την εξαίρεση με άνοδο 2,69%.

Η εικόνα δεν αναιρεί την ανοδική τάση του κλάδου. Δείχνει όμως ότι η τεχνική στήριξη των παθητικών κεφαλαίων έχει ήδη ενσωματωθεί και πλέον οι επενδυτές ζητούν απαντήσεις για τα επόμενα μερίσματα, τη χρήση των πλεοναζόντων κεφαλαίων, την πιστωτική επέκταση και την αντοχή των καθαρών εσόδων από τόκους. Αυτά ακριβώς είναι τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών των ελληνικών τραπεζών στο συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο.

Η περιοχή των 3.150 μονάδων είναι το άμεσο όριο άμυνας για τον ΔΤΡ. Όσο διατηρείται, η διόρθωση μπορεί να θεωρείται χώνεμα κερδών. Πειστική κίνηση πάνω από τις 3.300 μονάδες θα έδινε νέο ανοδικό σήμα. Αντίθετα, απώλεια των 3.150 θα ενίσχυε την πιθανότητα βαθύτερης επιστροφής προς τις 3.075–3.000 μονάδες και θα δυσκόλευε αποφασιστικά την επάνοδο του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.700.

Ποιες μετοχές δείχνουν αντοχή και ποιες κινδυνεύουν περισσότερο

Viohalco και ElvalHalcor έδειξαν ότι η επόμενη φάση μπορεί να έχει έντονη κλαδική εναλλαγή. Η Viohalco ενισχύθηκε 6,48% και συμπλήρωσε τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, ενώ η ElvalHalcor κέρδισε 2,68%. Η κίνηση είναι ισχυρή, αλλά μετά από τόσο απότομη αντίδραση αυξάνεται και η πιθανότητα βραχυπρόθεσμης κατοχύρωσης.

Coca-Cola HBC, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ λειτούργησαν ως αντίβαρο στις τράπεζες. Η 3Ε ανέκαμψε κατά 2,99% μετά τη βαριά πίεση της Παρασκευής, ο ΟΤΕ κέρδισε 1,54% και η ΕΥΔΑΠ 2,30%. Πρόκειται για τίτλους που μπορούν να προσφέρουν πιο αμυντική στήριξη στον δείκτη, ειδικά εάν συνεχιστεί η νευρικότητα στις τράπεζες.

Motor Oil και HELLENiQ ENERGY βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων με απώλειες 4,95% και 4,80% αντίστοιχα. Και οι δύο έχουν προηγηθεί εντυπωσιακά μέσα στο 2026, με ετήσιες αποδόσεις άνω του 100%, άρα η πτώση μοιάζει περισσότερο με επιθετικό profit taking παρά με οριστική ανατροπή του θεμελιώδους αφηγήματος. Το επόμενο βήμα τους θα εξαρτηθεί από τα περιθώρια διύλισης, το πετρέλαιο και τη διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης.

Metlen παρέμεινε θετική κατά 0,71%, ενώ η μείωση της γνωστοποιημένης αρνητικής θέσης από τη JP Morgan Asset Management αφαιρεί μέρος της τεχνικής πίεσης. Η μετοχή όμως κινείται πλέον περισσότερο με το διεθνές αφήγημα ενέργειας και μετάλλων και λιγότερο με την ελληνική αναδιάρθρωση.

Euronext Athens ενισχύθηκε 4,03% και βρέθηκε σε υψηλά περίπου 220 μηνών, κεφαλαιοποιώντας τον ιστορικό τζίρο και τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διεθνοποίηση της αγοράς. Στον αντίποδα, Star Bulk και Safe Bulkers υποχώρησαν 5,46% και 6,80%, καθώς το profit taking στις ναυτιλιακές συνδυάστηκε με αντίστοιχες πιέσεις στις αμερικανικές τους γραμμές.

Η πολιτική παράμετρος: Δεν πιέζει σήμερα, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί

Η εγχώρια πολιτική κατάσταση δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό οδηγό του ταμπλό. Η αγορά συνεχίζει να προεξοφλεί ότι δεν θα υπάρξουν πρόωρες εκλογές και ότι η δημοσιονομική πολιτική θα παραμείνει εντός των ευρωπαϊκών ορίων. Η ισχυρή εκτέλεση του προϋπολογισμού και η συνεχιζόμενη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στη διεθνή άνοδο των αποδόσεων.

Ο κίνδυνος βρίσκεται πιο μακριά. Η κομματική κατακερμάτιση, η συζήτηση για διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και η αβεβαιότητα για τη δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης το 2027 μπορούν να αυξήσουν σταδιακά το πολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, όμως, μόνο μια αιφνίδια πολιτική εξέλιξη θα μπορούσε να εκτοπίσει τα επιτόκια, το πετρέλαιο και τα εταιρικά αποτελέσματα από την πρώτη θέση της επενδυτικής ατζέντας.

Τρία σενάρια έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Σενάριο Πιθανότητα Τεχνική διαδρομή Τι πρέπει να συμβεί Βασικό 60% Συσσώρευση 2.645–2.710, με πιθανό κλείσιμο μήνα κοντά στις 2.680–2.710 μονάδες. Οι τράπεζες κρατούν τις 3.150 μονάδες και οι διορθώσεις απορροφώνται χωρίς αύξηση της προσφοράς. Ανοδικό 15% Διάσπαση 2.732 και κίνηση προς 2.760–2.790 μονάδες. Νέα ενεργητικά ξένα κεφάλαια, θετικά αποτελέσματα, ήπιο πετρέλαιο και βελτίωση του διεθνούς κλίματος. Αρνητικό 25% Κλείσιμο κάτω από 2.645 οδηγεί προς 2.628 και κατόπιν 2.600 μονάδες. Συντονισμένη πίεση στις τράπεζες, άνοδος αποδόσεων ή νέα γεωπολιτική κλιμάκωση.

Ο κινητός μέσος των 20 ημερών κινείται κοντά στις 2.686 μονάδες και συμπίπτει σχεδόν με τη ζώνη που η αγορά απέτυχε να κρατήσει την Τρίτη. Ο κινητός μέσος των 50 ημερών βρίσκεται κοντά στις 2.612 μονάδες και παραμένει ανοδικός. Ο RSI στις 53,4 μονάδες είναι ουδέτερος, ενώ ο MACD διατηρεί θετική ένδειξη αλλά βρίσκεται κάτω από τη γραμμή σήματος, επιβεβαιώνοντας ότι η βραχυπρόθεσμη ορμή έχει εξασθενήσει χωρίς να έχει γίνει καθαρά πτωτική.

Τι θα κρίνει τις επόμενες συνεδριάσεις

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον περνά στα αποτελέσματα εξαμήνου. Σήμερα ανακοινώνουν, μεταξύ άλλων, ΑΔΜΗΕ και AVAX, ενώ την Πέμπτη ακολουθούν ΕΥΔΑΠ, Jumbo και Aktor. Η αγορά χρειάζεται κέρδη, ταμειακές ροές και καθαρή καθοδήγηση για να ξεχωρίσει τις εταιρείες που μπορούν να δικαιολογήσουν τις νέες αποτιμήσεις από εκείνες που ανέβηκαν κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης.

Στο εξωτερικό, η συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, η πορεία του Brent και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων θα καθορίσουν τη διάθεση για ρίσκο. Η υποχώρηση του πετρελαίου προς διψήφια επίπεδα προσφέρει ανάσα, αλλά δεν αποτελεί ακόμη μόνιμη αποκλιμάκωση. Παράλληλα, η πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed έπειτα από τρία χρόνια έχει ανεβάσει τον πήχη για όλες τις μετοχικές αγορές.

Γιατί έχει σημασία

Η αναβάθμιση της Ελλάδας δεν απέτυχε επειδή ο Γενικός Δείκτης δεν εκτοξεύθηκε. Ο πραγματικός στόχος της είναι να διευρύνει σταδιακά την κάλυψη, τη ρευστότητα και την πρόσβαση των ελληνικών εταιρειών σε μεγαλύτερα θεσμικά κεφάλαια. Το πρώτο τεστ ήταν η εκτέλεση ενός πρωτοφανούς όγκου συναλλαγών χωρίς λειτουργική δυσλειτουργία. Το δεύτερο είναι δυσκολότερο: να εμφανιστούν μόνιμοι αγοραστές όταν δεν υπάρχει δείκτης που τους υποχρεώνει να αγοράσουν.

Μέχρι στιγμής, το ΧΑ περνά αυτό το δεύτερο τεστ με οριακά θετικό βαθμό. Οι 2.628 μονάδες άντεξαν, οι 2.650 επανήλθαν ως στήριξη και το κλείσιμο παραμένει πάνω από την Παρασκευή του rebalancing. Από την άλλη, η αποτυχία στις 2.697 και η αδυναμία των τραπεζών δείχνουν ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη για πανηγυρισμούς.

Τι να προσέξουμε

Εάν ο Γενικός Δείκτης θα ανακτήσει με κλείσιμο τη ζώνη 2.685–2.700 μονάδων.

Εάν οι τράπεζες θα κρατήσουν τις 3.150 μονάδες και θα αντιδράσουν μετά το profit taking.

Εάν η περιοχή 2.645–2.650 θα συνεχίσει να προσελκύει ενεργητικούς αγοραστές.

Την ποιότητα των αποτελεσμάτων εξαμήνου και όχι μόνο τους ονομαστικούς ρυθμούς αύξησης.

Την πορεία του Brent, του αμερικανικού 10ετούς και του ελληνικού 10ετούς.

Τη συμπεριφορά των τίτλων που είχαν τις μεγαλύτερες παθητικές ροές, καθώς εκεί θα φανεί εάν οι νέοι μέτοχοι είναι σταθεροί ή προσωρινοί.

Η τελική εκτίμηση είναι καθαρή: η ανοδική τάση δεν έχει αλλάξει, αλλά έχει περάσει από τη φάση της εύκολης προεξόφλησης στη φάση της δύσκολης επιβεβαίωσης. Το πιθανότερο μέχρι το τέλος του μήνα είναι μια αγορά συσσώρευσης, με βίαιες εναλλαγές και επιλεκτικές αποδόσεις. Πάνω από τις 2.732 μονάδες το ανοδικό σενάριο ξαναπαίρνει τον έλεγχο. Κάτω από τις 2.645 αρχίζει η σοβαρή δοκιμασία. Κάτω από τις 2.600 θα πρέπει πλέον να μιλάμε όχι για απλό χώνεμα, αλλά για ουσιαστικό τραυματισμό της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Τα σενάρια αποτελούν δημοσιογραφική ανάλυση πιθανοτήτων και όχι επενδυτική σύσταση.