Το 10ετές των ΗΠΑ επιστρέφει στο 2007: Πώς μεταδίδεται το σοκ στις αγορές

Το αμερικανικό 10ετές ομόλογο έκλεισε στο 5,11% την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ύστερα από άνοδο 15 μονάδων βάσης σε μία ημέρα. Η Wall Street και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχώρησαν, ενώ το πετρέλαιο ξαναπέρασε τα 100 δολάρια. Η σύμπτωση δεν είναι διακοσμητική: η αγορά επανεκτιμά συγχρόνως την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την επόμενη κίνηση της Fed και την τιμή στην οποία θα χρηματοδοτείται η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

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Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το 10ετές των ΗΠΑ ανέβηκε από 4,96% στις 22 Σεπτεμβρίου σε 5,11% στις 23 Σεπτεμβρίου. Η απόδοση βρίσκεται σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2007.

στις 23 Σεπτεμβρίου. Η απόδοση βρίσκεται σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2007. Η πραγματική απόδοση του δεκαετούς, βάσει των τιτλοποιημένων έναντι πληθωρισμού ομολόγων TIPS, αυξήθηκε από 2,63% σε 2,76% . Μεγάλο μέρος της ημερήσιας κίνησης αφορά, επομένως, τα πραγματικά επιτόκια.

. Μεγάλο μέρος της ημερήσιας κίνησης αφορά, επομένως, τα πραγματικά επιτόκια. Η αμερικανική επιχειρηματική δραστηριότητα επιταχύνθηκε, μέλος του ΔΣ της Fed προϊδέασε για περαιτέρω σύσφιξη και η δημοπρασία πενταετών ομολόγων συνάντησε ασθενή ζήτηση.

Στο κλείσιμο, ο Nasdaq έχασε 1,13%, ο S&P 500 0,75%, ο Dow Jones 0,68% και ο ευρωπαϊκός STOXX 600 περίπου 0,4%.

Μια συνεδρίαση που άλλαξε ξανά την τιμή του χρήματος

Το 5% δεν είναι μαγικός αριθμός. Είναι, όμως, το επίπεδο στο οποίο μια καθημερινή κίνηση της αγοράς ομολόγων γίνεται παγκόσμια είδηση. Το δεκαετές αμερικανικό χρεόγραφο είναι σημείο αναφοράς για στεγαστικά δάνεια, εταιρικά ομόλογα, αποτιμήσεις μετοχών και διεθνείς ροές κεφαλαίων. Όταν η απόδοσή του ανεβαίνει, το κόστος αναχρηματοδότησης αρχίζει να αλλάζει σε μια πολύ μεγαλύτερη αλυσίδα από αυτήν των κρατικών τίτλων.

Στην επίσημη ημερήσια καμπύλη του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το διετές έκλεισε στο 4,85% από 4,71%, το δεκαετές στο 5,11% από 4,96% και το τριακονταετές στο 5,40% από 5,29%. Δεν πιέστηκε, δηλαδή, μόνο ένα σημείο της καμπύλης. Οι πωλήσεις απλώθηκαν από τους βραχύτερους έως τους πολύ μακρούς τίτλους.

Η καμπύλη των ΗΠΑ: δύο διαδοχικά επίσημα κλεισίματα Τίτλος / μέτρηση 22/9 23/9 Μεταβολή 2ετές ονομαστικό 4,71% 4,85% +14 μ.β. 10ετές ονομαστικό 4,96% 5,11% +15 μ.β. 30ετές ονομαστικό 5,29% 5,40% +11 μ.β. 10ετές πραγματικό TIPS 2,63% 2,76% +13 μ.β.

Σημείωση: Η ονομαστική και η πραγματική καμπύλη είναι επίσημες, ενδεικτικές αποδόσεις σταθερής λήξης (constant maturity) του U.S. Treasury. Οι μονάδες βάσης είναι εκατοστά της ποσοστιαίας μονάδας.

Το ιστορικό διάγραμμα: από το 6,79% του 2000 στο 0,52% του 2020 και ξανά πάνω από το 5%

Η σημερινή εικόνα αποκτά άλλη διάσταση όταν μπει δίπλα στις μεγάλες καμπές της τελευταίας εικοσιεξαετίας. Το διάγραμμα χρησιμοποιεί καθημερινές πραγματικές παρατηρήσεις, χωρίς εξομάλυνση ή τεχνητή συμπλήρωση, από την ιστορική σειρά DGS10 της Federal Reserve Bank of St. Louis. Η τελευταία ημέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2026, συμπληρώθηκε με την ήδη δημοσιευμένη επίσημη τιμή του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Οι κάθετες γραμμές εντοπίζουν γεγονότα στον χρόνο· δεν ισχυρίζονται ότι ένα γεγονός μόνο του προκάλεσε ολόκληρη την επόμενη διαδρομή της απόδοσης.

Η διαδρομή του αμερικανικού 10ετούς, 3.1.2000–23.9.2026. - FRED/DGS10 και U.S. Treasury. Το 0,52% της 4ης Αυγούστου 2020 είναι το χαμηλό της παρουσιαζόμενης σειράς.

Είκοσι έξι χρόνια σε επτά κάθετες γραμμές

2000–2001: το τέλος της ευφορίας. Η σειρά ξεκινά στις 3 Ιανουαρίου 2000 από το 6,58%, αγγίζει το 6,79% τον ίδιο μήνα και αλλάζει τροχιά καθώς σκάει η τεχνολογική φούσκα και η αμερικανική οικονομία επιβραδύνει. Η κάθετη γραμμή της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 σημειώνει ένα ιστορικό σοκ, σε μια περίοδο όπου η φυγή προς την ασφάλεια και η χαλάρωση της Fed επηρέασαν την αγορά. Η αρχή του γραφήματος υπενθυμίζει ότι υψηλή ονομαστική απόδοση δεν σημαίνει πάντοτε την ίδια οικονομική συνθήκη: το 2000 και το 2026 απέχουν σε πληθωρισμό, χρέος και δομή των αγορών.

2008: η κατάρρευση της Lehman. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 το δεκαετές ήταν στο 3,47%. Η χρηματοπιστωτική κρίση, η ύφεση και οι έκτακτες παρεμβάσεις της Fed έσπρωξαν την απόδοση πολύ χαμηλότερα: στις 18 Δεκεμβρίου βρέθηκε στο 2,08%, ενώ το έτος έκλεισε στο 2,25%. Ήταν ένας κόσμος στον οποίο η κρατική ασφάλεια και ο φόβος της ύφεσης κυριαρχούσαν πάνω στην επιθυμία υψηλής απόδοσης.

2013: το «taper tantrum». Η προοπτική επιβράδυνσης των αγορών ομολόγων από τη Fed αρκούσε για να δείξει πόσο εξαρτημένες ήταν οι αγορές από την άφθονη ρευστότητα. Στις 22 Μαΐου 2013, την ημέρα της σχετικής κατάθεσης του Μπεν Μπερνάνκι, η απόδοση ήταν 2,03%. Στο τέλος του έτους έφθασε το 3,04%. Δεν μετατράπηκε κάθε κίνηση της δεκαετίας σε κρίση, αλλά αποδείχθηκε ότι ακόμη και η συζήτηση για λιγότερες αγορές τίτλων μπορούσε να αλλάξει απότομα τις προσδοκίες.

2020: η άβυσσος της πανδημίας. Η παγκόσμια αναστολή δραστηριότητας και η νομισματική απάντηση έφεραν το δεκαετές στο 0,52% στις 4 Αυγούστου 2020, το χαμηλότερο επίπεδο της σειράς που εμφανίζεται στο διάγραμμα. Για μεγάλα τμήματα της διεθνούς οικονομίας, εκείνη ήταν η εποχή όπου το χρήμα έμοιαζε σχεδόν δωρεάν. Οι αποτιμήσεις και τα επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμόστηκαν σε αυτήν την πραγματικότητα.

2022–2023: η απότομη επιστροφή του πληθωρισμού. Η Fed άρχισε νέο κύκλο αυξήσεων τον Μάρτιο του 2022. Από το 1,52% στο τέλος του 2021, το δεκαετές έφθασε στο 3,88% στο τέλος του 2022. Τον Οκτώβριο του 2023 άγγιξε το 4,98% στην ημερήσια σειρά. Το παλιό αφήγημα των επίμονα μηδενικών επιτοκίων είχε πια ανατραπεί.

2026: νέο ενεργειακό και νομισματικό τεστ. Η τιμή της 23ης Σεπτεμβρίου, 5,11%, είναι 459 μονάδες βάσης υψηλότερη από το πανδημικό χαμηλό του 2020. Δεν πρόκειται για συνεχή ανοδική γραμμή: υπήρξαν πολλές ενδιάμεσες αποκλιμακώσεις. Αλλά η μακρά διαδρομή δείχνει πόσο ριζικά έχει αλλάξει ο πήχης με τον οποίο αποτιμώνται δανεισμός και κίνδυνος.

Γιατί ανέβηκαν τόσο γρήγορα οι αποδόσεις σήμερα

Η πρώτη σπίθα ήταν η οικονομική αντοχή. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global για τις ΗΠΑ ανέβηκε στο 58,4 τον Σεπτέμβριο από 56,0 τον Αύγουστο, ένδειξη ταχύτερης επέκτασης στην ιδιωτική οικονομία. Κανονικά, ισχυρότερη δραστηριότητα θα μπορούσε να στηρίζει τις μετοχές. Στη σημερινή συγκυρία, όμως, μεταφράζεται και σε μεγαλύτερη πιθανότητα να κρατήσει η Fed τα επιτόκια ψηλά ή να τα αυξήσει ξανά.

Μόλις μία εβδομάδα πριν, στις 16 Σεπτεμβρίου, η Fed είχε ανεβάσει το εύρος του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,75%–4,00%. Στις 23 Σεπτεμβρίου ο διοικητής Μάικλ Μπαρ δήλωσε ότι, στο βασικό του σενάριο, πιθανόν να χρειαστούν περαιτέρω προσαρμογές για να επανέλθει έγκαιρα ο πληθωρισμός στον στόχο. Πρόκειται για άποψη ενός μέλους της Fed, όχι για προαναγγελία συλλογικής απόφασης της επόμενης συνεδρίασης. Ωστόσο, στις αγορές παραγώγων οι πιθανότητες νέας αύξησης τον Οκτώβριο ανέβηκαν, σύμφωνα με την καταγραφή του Reuters στο κλείσιμο, περίπου στο 71%. Αυτή είναι τιμολόγηση που αλλάζει, όχι βεβαιότητα για το τι θα ψηφίσει η Fed.

Η τρίτη πίεση ήρθε από την ίδια την προσφορά τίτλων. Σε δημοπρασία 70 δισ. δολαρίων πενταετών ομολόγων καταγράφηκε ασθενής ζήτηση, ενώ η πώληση έγινε με την υψηλότερη απόδοση σε αντίστοιχη δημοπρασία από το 2007, σύμφωνα με το Reuters. Μία αδύναμη δημοπρασία δεν αποτελεί απόδειξη ότι «κανείς δεν αγοράζει αμερικανικό χρέος». Αποτελεί, όμως, σημάδι ότι οι αγοραστές απαιτούν μεγαλύτερη ανταμοιβή για να απορροφήσουν την προσφορά σε αυτήν τη συγκυρία.

Την ίδια ώρα, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η ένταση γύρω από το Ιράν διατήρησε ζωντανό τον κίνδυνο ενός επίμονου ενεργειακού σοκ. Το πετρέλαιο τροφοδοτεί τις ανησυχίες για μελλοντικές πιέσεις στις τιμές, αλλά και για το πόσο δύσκολα θα μπορεί η Fed να χαλαρώσει τη στάση της. Η σημερινή πώληση ομολόγων έχει, επομένως, πολλούς καταλύτες: ανάπτυξη, πολιτική επιτοκίων, ενέργεια και ζήτηση στις εκδόσεις.

Το εύρημα που αλλάζει την ερμηνεία: ανέβηκε και το πραγματικό επιτόκιο

Είναι εύκολο να ειπωθεί ότι «το πετρέλαιο ανέβασε τον πληθωρισμό και γι’ αυτό εκτοξεύθηκε το δεκαετές». Τα επίσημα στοιχεία ζητούν πιο προσεκτική ανάγνωση. Η ονομαστική απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά 15 μονάδες βάσης, ενώ η πραγματική απόδοση του αντίστοιχου δεκαετούς TIPS κατά 13 μονάδες βάσης. Η απλή διαφορά μεταξύ τους, ένα αδρό μέτρο της αποζημίωσης για πληθωρισμό, μετακινήθηκε μόλις από περίπου 2,33% σε 2,35%.

Συμπέρασμα: στην ημερήσια κίνηση κυριάρχησε η ανατιμολόγηση του πραγματικού κόστους χρήματος. Αυτό συνάδει με ισχυρότερη ανάπτυξη, περισσότερες αναμενόμενες αυξήσεις επιτοκίων ή υψηλότερο ασφάλιστρο για τη διακράτηση μακροπρόθεσμων τίτλων. Η διαφορά ονομαστικών και πραγματικών αποδόσεων δεν είναι καθαρή πρόβλεψη πληθωρισμού: περιλαμβάνει και ασφάλιστρα κινδύνου, ρευστότητα και τεχνικούς παράγοντες. Δεν απομονώνουμε λοιπόν έναν μοναδικό «ένοχο» από ένα μόνο ζεύγος αποδόσεων.

Το χρέος στο φόντο: γιατί η δημοπρασία έχει μεγαλύτερο βάρος

Η αμερικανική δημοσιονομική εξίσωση δεν κρίθηκε σε μία ημέρα. Είναι, όμως, το φόντο πάνω στο οποίο κάθε δημοπρασία αποκτά περισσότερη σημασία. Στις προβολές του Φεβρουαρίου 2026, το ανεξάρτητο Congressional Budget Office υπολόγισε το φετινό ομοσπονδιακό έλλειμμα σε 1,9 τρισ. δολάρια, ή 5,8% του ΑΕΠ, και το χρέος που βρίσκεται στα χέρια του κοινού σε περίπου 101% του ΑΕΠ. Πρόκειται για προβολές με συγκεκριμένες παραδοχές, όχι για τελικό απολογισμό.

Όσο μεγαλύτερες οι ανάγκες δανεισμού, τόσο πιο σημαντικό γίνεται το επιτόκιο με το οποίο ανανεώνεται το χρέος. Η άνοδος του σημερινού δεκαετούς δεν σημαίνει ότι ολόκληρο το υφιστάμενο χρέος ξαφνικά ανατιμολογείται στο 5,11%: οι παλαιοί τίτλοι διατηρούν τους συμβατικούς όρους τους μέχρι τη λήξη τους. Η επιβάρυνση περνά σταδιακά, μέσω νέων εκδόσεων και αναχρηματοδοτήσεων. Αυτός είναι ο πραγματικός μηχανισμός και ο λόγος που οι επενδυτές παρακολουθούν ταυτόχρονα αποδόσεις, διάρκεια και δημοσιονομικές προβολές.

Από την αγορά ομολόγων στις μετοχές: η μετάδοση του σοκ

Η πτώση των μετοχών δεν απαιτεί να προβλέπει κανείς ύφεση. Αρκεί να αλλάξει η τιμή με την οποία προεξοφλούνται τα μελλοντικά κέρδη. Όταν το κρατικό ομόλογο προσφέρει υψηλότερη απόδοση, μια ακριβή μετοχή ανάπτυξης πρέπει να δικαιολογήσει ακόμα περισσότερο το τίμημά της. Παράλληλα αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και όταν το ακριβότερο χρήμα συνοδεύεται από ακριβότερη ενέργεια, η αγορά αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο διαφορετικές πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.

Στην αμερικανική συνεδρίαση, ο Nasdaq υποχώρησε 1,13% στις 26.936,04 μονάδες, ο S&P 500 κατά 0,75% στις 7.706,05 και ο Dow Jones κατά 0,68% στις 51.511,59. Η Alphabet έχασε 3,8% και η Amazon 2,2%, ενώ ο ευρωπαϊκός STOXX 600 έκλεισε περίπου 0,4% χαμηλότερα, έχοντας ανατρέψει τα ενδοσυνεδριακά κέρδη του. Στην Ευρώπη η επίδραση πέρασε και μέσα από την τιμή του πετρελαίου και από τις τοπικές αποδόσεις ομολόγων· δεν αποτελεί μηχανική αντιγραφή της Wall Street.

Η εικόνα είναι σοβαρή, αλλά χρειάζεται μέτρο: ημερήσιες απώλειες γύρω στο 1% δεν συνιστούν χρηματιστηριακό κραχ. Η σημαντική πληροφορία είναι ότι ομόλογα και πολλές μετοχές πιέστηκαν ταυτόχρονα. Όταν υποχωρεί και το περιουσιακό στοιχείο που συχνά λειτουργεί ως αντιστάθμισμα, η διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου μπορεί προσωρινά να προστατεύει λιγότερο από όσο αναμένουν οι επενδυτές.

Τι σημαίνει για όποιον κρατά ήδη αμερικανικό ομόλογο

Η απόδοση 5,11% δεν είναι κουπόνι που αρχίζει αυτομάτως να καταβάλλεται σε όλους. Είναι μέτρο της απόδοσης στην τρέχουσα αγοραία τιμή ενός τίτλου αναφοράς ή της επίσημης καμπύλης. Όταν η απόδοση ανεβαίνει, η αγοραία τιμή των υφιστάμενων σταθερού επιτοκίου ομολόγων πέφτει. Για παράδειγμα, με τροποποιημένη διάρκεια περίπου οκτώ έτη, άνοδος της απόδοσης κατά 0,15 ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί, πολύ χονδρικά, σε πτώση τιμής περίπου 1,2%. Είναι ενδεικτικός υπολογισμός διάρκειας, όχι η ακριβής σημερινή μεταβολή οποιουδήποτε συγκεκριμένου ομολόγου.

Όποιος αγοράζει νέο τίτλο μετά την άνοδο των αποδόσεων βλέπει υψηλότερη δυνητική απόδοση ως τη λήξη, εφόσον ισχύουν οι υποθέσεις της μέτρησης και ο τίτλος κρατηθεί μέχρι τότε. Όποιος πρέπει να πουλήσει έναν παλιό τίτλο ενδιάμεσα αντιμετωπίζει την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Για ευρωπαίο επενδυτή προστίθεται και ο συναλλαγματικός κίνδυνος δολαρίου–ευρώ. Η ίδια ονομαστική απόδοση σε δολάρια δεν ισοδυναμεί αυτόματα με την ίδια τελική απόδοση σε ευρώ.

Τρία μονοπάτια από εδώ και πέρα

Εξέλιξη Τι θα την έδειχνε Πιθανή επίδραση Παρατεταμένη πίεση Ανθεκτικά ισχυρή δραστηριότητα, επίμονες πιέσεις στις τιμές, νέες αδύναμες δημοπρασίες. Υψηλότερες αποδόσεις, πίεση σε μακροχρόνια ομόλογα και μετοχές μεγάλης διάρκειας. Σταθεροποίηση Πιο ισορροπημένα στοιχεία πληθωρισμού και ισχυρότερη ζήτηση στις εκδόσεις. Περιορισμός της μεταβλητότητας· οι μετοχές κρίνονται ξανά περισσότερο από τα κέρδη τους. Υποχώρηση αποδόσεων Αποκλιμάκωση ενέργειας ή ουσιαστική επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας. Άνοδος τιμών ομολόγων· η επίδραση στις μετοχές εξαρτάται από το αν κυριαρχεί ανακούφιση για τα επιτόκια ή φόβος ύφεσης.

Τα παραπάνω είναι υπό όρους σενάρια, χωρίς εκτίμηση πιθανότητας. Η αμέσως επόμενη δημοπρασία, τα στοιχεία τιμών και απασχόλησης, η πορεία του Brent και οι δημόσιες τοποθετήσεις των μελών της Fed θα καθορίσουν ποιο μονοπάτι αποκτά βάρος. Η αγορά δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν το 5,11% είναι προσωρινή υπερβολή ή η αρχή μιας επίμονης ανατιμολόγησης.

Γιατί έχει σημασία

Το δεκαετές αμερικανικό ομόλογο δεν είναι μια μακρινή τεχνική λεπτομέρεια. Είναι ένας από τους βασικούς «χάρακες» με τους οποίους τιμολογείται ο χρόνος στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όταν αυτός ο χάρακας ανεβαίνει από το σχεδόν μηδέν του 2020 πάνω από το 5%, οι παλιές παραδοχές για φθηνό δανεισμό, υψηλά πολλαπλάσια και εύκολη αναχρηματοδότηση δοκιμάζονται. Η ιστορία του διαγράμματος δεν προβλέπει την επόμενη κρίση. Δείχνει, με πραγματικά δεδομένα, πόσο ακριβότερος έγινε ήδη ο κόσμος του χρήματος.

Τι να προσέξουμε

Πρώτον, αν η άνοδος συνεχίσει να έρχεται κυρίως από τα πραγματικά επιτόκια ή περάσει και στις μακροχρόνιες προσδοκίες πληθωρισμού. Δεύτερον, αν οι δημοπρασίες απορροφώνται με φυσιολογική ζήτηση χωρίς διαδοχικές μεγάλες παραχωρήσεις στην τιμή. Τρίτον, αν η αύξηση του κόστους χρήματος αρχίσει να πλήττει εταιρικά περιθώρια, στεγαστική πίστη και κερδοφορία. Η ουσία βρίσκεται στην επιμονή και στη μετάδοση της κίνησης, όχι σε μια μεμονωμένη στρογγυλή τιμή του 10ετούς.

Στοιχεία και πηγές

U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates και Daily Treasury Par Real Yield Curve Rates, 22–23.9.2026· Federal Reserve Bank of St. Louis, σειρά DGS10 (ημερήσιες παρατηρήσεις 3.1.2000–22.9.2026)· Federal Reserve, ανακοίνωση FOMC 16.9.2026 και ομιλία Michael S. Barr 23.9.2026· S&P Global, προκαταρκτικός σύνθετος PMI Σεπτεμβρίου 2026· Congressional Budget Office, The Budget and Economic Outlook: 2026 to 2036· Reuters, ρεπορτάζ αγοράς ΗΠΑ και Ευρώπης 23.9.2026. Τα ιστορικά μεγέθη στο διάγραμμα προκύπτουν από τη συγκεκριμένη ημερήσια σειρά και όχι από μηνιαίους μέσους όρους.